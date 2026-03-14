10 лучших игр по мотивам произведений Говарда Лавкрафта

Амбициозную задачу дать игроку почувствовать себя героем произведений Лавкрафта ставили перед собой десятки игровых студий, однако мало кто подобрался так близко к заветной цели, как авторы «Зова Ктулху».

Запустившему игру предстоит слиться воедино с детективом Джеком Уолтерсом, прибывшим в портовый город Иннсмут на поиски пропавшего человека. «Зов» проходится от первого лица, без привычного для жанра интерфейса вроде счетчика патронов или очков здоровья. Если герой теряет кровь, из картинки начинают утекать краски. Если у Джека повреждена нога, он начинает стонать при ходьбе и хромать.

Бояться с протагонистом тоже предстоит вместе: вид пугающих образов искажает картинку и звук, а управление героем становится менее отзывчивым. Так что при виде изуродованных тел, идолов космических божеств или сюрреалистичных монстров имеет смысл отворачиваться или быстро расправляться с угрозой.