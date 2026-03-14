10 лучших игр по мотивам произведений Говарда Лавкрафта

В апреле 2026-го выходит Cthulhu: The Cosmic Abyss — приключенческий хоррор, в котором игрокам предстоит исследовать затонувший город Р’льех, пришедший из мифов про Ктулху писателя Говарда Лавкрафта. Проект пополнит обширную библиотеку видеоигр, так или иначе обращающихся к темам лавкрафтианского ужаса: запретным знаниям, безумию, древним цивилизациям, подводным и космическим сущностям. Среди более полусотни работ, явно вдохновленных повестями писателя или адаптирующих их напрямую, мы выбрали десять заслуживающих внимания игр.
Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth
Год выхода: 2005
Разработчик: Headfirst Productions
Амбициозную задачу дать игроку почувствовать себя героем произведений Лавкрафта ставили перед собой десятки игровых студий, однако мало кто подобрался так близко к заветной цели, как авторы «Зова Ктулху».
Запустившему игру предстоит слиться воедино с детективом Джеком Уолтерсом, прибывшим в портовый город Иннсмут на поиски пропавшего человека. «Зов» проходится от первого лица, без привычного для жанра интерфейса вроде счетчика патронов или очков здоровья. Если герой теряет кровь, из картинки начинают утекать краски. Если у Джека повреждена нога, он начинает стонать при ходьбе и хромать.
Бояться с протагонистом тоже предстоит вместе: вид пугающих образов искажает картинку и звук, а управление героем становится менее отзывчивым. Так что при виде изуродованных тел, идолов космических божеств или сюрреалистичных монстров имеет смысл отворачиваться или быстро расправляться с угрозой.
Amnesia: The Dark Descent
Год выхода: 2010
Разработчик: Frictional Games
«Амнезия» — следующий шаг в развитии «Зова Ктулху», геймплейно и нарративно.
С точки зрения механик это также хоррор от первого лица без интерфейса, но с визуальным отображением колеблющейся психики героя и большой ролью звука. Запнувшись о неудачную интеграцию боевой системы в серии Penumbra, в «Амнезии» авторы отказались от нее совсем, поэтому игроки теперь особенно ощущают свою уязвимость, так как способны только убегать и прятаться.
Что до повествования, разработчики не используют сеттинг Лавкрафта напрямую, а вдохновившись «Изгоем» и «Крысами в стенах», предлагают свою историю об исследующем жуткий замок юноше, страдающем от потери памяти. В лучших традиция писателя историю игроки узнают одновременно с протагонистом.
Bloodborne
Год выхода: 2015
Разработчик: FromSoftware
Любовь отца Dark Souls Хидэтаки Миядзаки к работам Лавкрафта ярче всего сияет в Bloodborne: здесь сосуществуют космические ужасы в лице когорты Великих, а в дизайне локаций — свойственная писателю готика.
Привычная для вдохновленных писателем работ тема шаткого рассудка и галлюцинаций представлена в Bloodborne в виде механики «Озарения», которая позволяет взглянуть на и без того насыщенный мир Ярнама под новым угрюмым углом, где самый жестокий противник человечества — его алчность и порочность.
Чтобы убедиться, что дизайн противников в Bloodborne вдохновлен Лавкрафтом, достаточно посмотреть на монстра по имени Зимний Фонарь. Вернее, смотреть на него как раз не рекомендуется: главный герой буквально впадает в безумие при контакте и при неудачном выборе экипировки должен флаконами пить успокоительное, чтобы выжить.
Subnautica
Год выхода: 2018
Разработчик: Unknown Worlds Entertainment
«Сабнавтика» нечасто всплывает при обсуждении лавкрафтианского хоррора, однако характерные для автора темы ничтожности человека в контексте мироздания и глубоководные чудовища здесь раскрываются крайне эффективно.
Игра выполнена в жанре симулятора выживания, где игроки терпят крушение на покрытой океаном планете. При прохождении можно легко заработать талассофобию. Атмосфера здесь выстроена вокруг чувства одиночества и потерянности. Игрок периодически находит голосовые записки в спасательных капсулах, но не выживших.
В игре присутствует интересный симбиоз уже упомянутой привычки Лавкрафта раскрывать историю читателю одновременно с протагонистом и естественной для таких симуляторов прогрессии. С каждым найденным кусочком информации сюжет становится сложнее и богаче, и желание получить ответы заставляет продолжать исследования и добывать ресурсы.
Продвижение по дереву чертежей заставляет постепенно переходить от ярких, неглубоких рифов с дружелюбными рыбами глубже, навстречу опасности. По мере погружения «Сабнавтика» обретает темные тона, вылазки становятся рискованнее. В какой-то момент портативный планшет уведомляет о признаках неизвестной инфекции. Ставки растут, и игроки вынуждены продолжить погружение.
The Sinking City
Год выхода: 2019
Разработчик: Frogwares
Игра отвечает на вопрос, как бы выглядела Dark Corners of the Earth, если бы ее делали в конце 2010-х. В тон трендам индустрии это приключенческий боевик от третьего лица в открытом мире, однако ключевые аспекты предшественника никуда не делись. Мы снова занимаемся расследованием в частично затопленном портовом городе, неприкрыто пронизанном оккультизмом и насилием.
Большую часть времени игрок проводит, решая пазлы и разбирая факты. Боевая система пусть и пересела на современные рельсы, по-прежнему ощущается рудиментарной. Более того, патроны в отрезанном от остального мира городе также служат валютой, поэтому излишне агрессивный и безрассудный стиль игры рискует оставить протагониста без ресурсов.
На первую половину 2026 года запланирован релиз второй части, которая обещает изменяющуюся по мере затопления карту открытого мира и лавкрафтианский город Аркхем в качестве места действия.
Stygian: Reign of the Old Ones
Год выхода: 2019
Разработчик: Cultic Games
Желающим погрузиться в мир Лавкрафта без нужды вовремя нажимать на спусковой крючок подойдет эта пошаговая тактика в духе третьих «Героев». Она позволяет выбрать соответствующего сеттингу персонажа (ученый, аристократ, детектив, оккультист и т. д.) и исследовать мир, заимствующий элементы из нескольких работ писателя.
По сюжету конец света, связанный с приходом древних богов, все же наступил. Действие игры начинается в городе Аркхем, изолированном от обезумевшего человечества. Власть в нем принадлежит организованной преступности и культистам, поклоняющимся Ктулху. Главному герою предстоит раскрыть тайну навещающих его ночных кошмарах и встретить персонажей, словно сошедших со страниц лавкрафтианских повестей.
Ставшие классическими для поджанра менеджмент рассудка и разнообразные, затронутые странной магией мрачные локации прилагаются.
Moons of Madness
Год выхода: 2019
Разработчик: Rock Pocket Games
Это космохоррор, в котором задействуется сразу несколько произведений Лавкрафта в качестве ключевых деталей сюжета, элементов сеттинга или просто отсылок. А вот историю можно описать как неофициальный приквел к Doom: ученые так глубоко нырнули в законы природы, что достали оттуда лишнее. «Портал в ад на Марсе» — звучит знакомо, не так ли?
Игра запоминается реалистичными, глубокими по содержанию, раскрывающими персонажей диалогами, которые ведет со своим другом по рации протагонист. В хоррорах нередко приходится читать записки, и здесь дневники безуспешно борющегося с безумием персонала написаны весьма поэтично.
«Луны» также выделяются отсутствием просадок по темпу: мы либо пугаемся, либо решаем головоломки, но всегда уверенно двигаемся по сюжету.
Dredge
Год выхода: 2023
Разработчик: Black Salt Games
Сильнее всего морской аспект работ Лавкрафта развили разработчики Dredge.
Игроку предстоит управлять рыболовным судном, наращивая обороты промысла за счет постоянного совершенствования экипировки и исследования архипелага. Относительно мирная завязка быстро обрастает некомфортными подробностями: люди в прибрежных городках пропадают без вести, а в сети периодически попадается обезображенная мутациями живность.
Чем дальше по сюжету, тем больше элементов из лавкрафтианских работ начинают соседствовать с менеджментом трюма и прокладыванием пути между скалами: выход в море ночью заставляет расти параметр паники и грозит встречей с монстром; рыбак начинает страдать от галлюцинаций, а среди местных жителей отыскивается загадочный коллекционер, готовый предложить щедрую награду, если выловить кое-какие артефакты.
К концу игры главному герою успеет повстречаться почти весь классический набор чудовищ Лавкрафта: усыпанный глазами бесформенный Сверкающий Голиаф, выдающие себя за других рыбаков глубоководные охотники и, разумеется, множество разных щупалец.
Sherlock Holmes: The Awakened
Год выхода: 2023
Разработчик: Frogwares
Неотъемлемая часть ужасов Лавкрафта — атмосфера неизвестности и постепенное раскрытие тайн. И кому доверить последнее, как не знаменитому Шерлоку Холмсу?
Пользуясь открытостью лицензий на работы Конана Дойла и Говарда Лавкрафта, студия Frogwares представила в 2007-м необычный кроссовер — квест, в котором знаменитый сыщик берется расследовать пропажу людей различных национальностей и выходит на культ, поклоняющийся древнему богу. Несмотря на удачное сочетание сеттингов, качественные атмосферу и диалоги, «Секрет Ктулху» заметно проседал по анимации и озвучке, а также темпу геймплея.
Выпустив еще несколько частей о похождениях Холмса, Frogwares перезапустила франшизу в 2021 году и в качестве второй игры в обновленной хронологии предложила игрокам ремейк своего лавкрафтианского кроссовера. Если не считать сохранившиеся логические нестыковки в некоторых пазлах и не очень большую продолжительность, обновленный проект получился лучше по всем показателям и однозначно заслуживает внимания.
World of Horror
Год выхода: 2023
Разработчик: Павел Козьминьский
Среди других игр этого списка «Мир ужаса» выделяется уникальной пиксельной графикой (автор использовал обычный Microsoft Paint) и крепкой связью с работами японского мастера хоррора Дзюндзи Ито в дизайне монстров и локаций.
World of Horror содержит классическую для лавкрафтианских адаптаций завязку: столкнувшийся с безумием портовый город, древние боги, ритуал призыва. Чтобы остановить последний, нужно попасть внутрь маяка. А сделать это нелегко — нужно распутать набор жутких историй, генерируемый из двух десятков заготовленных сюжетов. Перед нами «рогалик» с ролевыми элементами и пошаговой боевой системой.
Выбрав персонажа с уникальными характеристиками, игрок принимается за расследование, периодически прерываемое случайными событиями и малоприятными встречами. Кроме привычного менеджмента рассудка, напряжения добавляет тикающий таймер рока. По его истечении ритуал завершится и метафорический мир ужаса станет вполне реальным.
Автор: Алексей Першин