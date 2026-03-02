The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и еще 8 лучших игр в открытом мире

В сюжетно ориентированных играх вы перемещаетесь по заранее проложенному пути, а в открытом мире сами выбираете маршрут. За заснеженной горой почти наверняка будет что-то интересное: секретный квест, уникальное оружие или потрясающие виды. Лучшие игры жанра создают иллюзию, что мир существует независимо от вас. 20 марта выходит Crimson Desert — новая приключенческая игра с открытым миром. Пользуясь случаем, вспоминаем 10 проектов, которые уже успели стать современной классикой и могут порадовать огромными насыщенными вселенными.
The Witcher 3: Wild Hunt
Год выхода: 2015
Разработчик: CD Projekt RED
«Ведьмак 3» — это не просто одна большая карта с разными биомами. Тут три совершенно самостоятельных мира со своим характером. Велен — мрачное болото, разрушенная войной земля и безысходность. Новиград предстает огромным, кипящим жизнью средневековым городом с политическими интригами. А острова Скеллиге раскрывают суровую северную романтику. И это не всё: дополнения расширили и без того огромный мир, показав цветущий Туссент и параллельные миры с бескрайними пустынями, ледяными бурями и ядовитыми испарениями.
Побочные задания устроены не как квесты в духе «принеси и подай». Многие из них оказываются глубже и увлекательнее основных линий в других играх. Эти задания аккуратно сшиты между собой: начав одно, вы можете наткнуться на развитие другого. Эти истории переплетены. Сюжетная арка про Кровавого Барона — наглядный пример того, как обычный квест может развиться до глобальных масштабов. Главное, что в «Ведьмаке» нет ничего лишнего. Каждая деталь работает на сохранение атмосферы, а исследование мира вознаграждается развитием истории. Это мир, в котором хочется потеряться, забыв о времени и не обращая внимания на скрипты.
Red Dead Redemption 2
Год выхода: 2018
Разработчик: Rockstar Studios
В Red Dead Redemption 2 мир живет согласно всем законам природы: почти 200 видов животных охотятся друг на друга, города и поселения со временем застраиваются, жители живут по расписанию: утром работают, а вечером отдыхают в салунах. К тому же игра невероятно красива. Авторы вручную расставляли каждый камушек и дерево, чтобы добиться идеальной картинки.
Каждый поступок игрока имеет последствия: если вы ограбили кого-то, шериф в городе уже знает ваше лицо. Можно поговорить с каждым встречным, используя контекстную систему диалогов. Реакция NPC будет всегда разной: кто-то испугается, кто-то нахамит, а кто-то проигнорирует.
Игра от Rockstar за прошедшие годы ничуть не устарела. Она предлагает не развлечение в привычном смысле слова, а возможность прожить жизнь на Диком Западе. Red Dead Redemption 2 требует неспешного погружения и готовности принять ее неторопливый ритм.
Cyberpunk 2077
Год выхода: 2020
Разработчик: CD Projekt RED
В Cyberpunk 2077 открытый мир существует внутри большого мегаполиса будущего под названием Найт-Сити. Это мрачный неоновый улей, город абсолютных контрастов: корпоративные небоскребы Сити-центра упираются в небо, а в их тени, в трущобах Пасифики, царит беспросветная нищета. Мир поделен между всесильными мегакорпорациями и уличными бандами, контролирующими каждый район. Найт-Сити меньше многих игровых миров, но он многослоен. Здесь кипит жизнь и на улицах, и на эстакадах, и на крышах. В этом городе хочется бездумно бродить, рассматривая неоновые вывески, футуристическую архитектуру и рекламу имплантов.
Мир и квесты здесь построены так, чтобы дать игроку максимальную свободу в выборе стиля: идти напролом с дробовиком и катаной, взламывать все системы тихо и незаметно или пройти мимо всех врагов через запасную дверь. Спустя годы после выхода (и особенно с обновлением для нового поколения консолей и патчем 2.0) Найт-Сити остается одним из самых красивых и технологически продвинутых городов в играх.
GTA V
Год выхода: 2013
Разработчик: Rockstar Games
В отличие от многих игр с открытым миром, которые грешат либо пустотой, либо чрезмерной захламленностью, карта GTA V — образец баланса. Здесь есть всё — от шумного мегаполиса Лос-Сантоса, вдохновенного Лос-Анджелесом, до пустынь, заснеженных гор и лесов. Переход между городом, сельской местностью и побережьем плавный, а каждый район имеет свой характер и настроение.
Можно забыть про сюжетные миссии и жить обычной жизнью, но в игре: заниматься йогой или в тренажерке, играть в гольф или теннис, прыгать с парашютом, участвовать в уличных гонках или гонять на угнанном истребителе. Эта игра доказывает: главное в открытом мире не его размер, а плотность идей, качество проработки и свобода. Выросшая на базе пятой части GTA Online еще больше развила идеи первоисточника, расширив мир до виртуальной песочницы, в которой можно прожить сотни жизней и примерить на себя любую роль.
No Man's Sky
Год выхода: 2016
Разработчик: Hello Games
На старте игроки критиковали No Man's Sky за пустой процедурный мир, скучный геймплей и ужасную оптимизацию. Но со временем игра обросла контентом, а многие проблемы исправили патчами. Появилась возможность строить базы, управлять флотом, детально настраивать корабли и персонажа, миры стали разнообразнее и живописнее.
No Man's Sky необъятна. В игре более 18 квинтиллионов планет. При этом разнообразие небесных тел поражает: от миров с фиолетовыми небесами и красными лесами до негостеприимных планет, покрытых лавой. В No Man's Sky нет привычного сюжета. Здесь только вы и бесконечная вселенная. Можно стать галактическим натуралистом, перелетая от одной планеты на другую, сканируя и раздавая имена ранее невиданным существам и растениям. Или добывать ресурсы, перерабатывая их или продавая на космических станциях. А еще можно строить сложные базы на понравившихся небесных телах, создавая фермы и даже управляя собственным флотом из грузовых кораблей и корветов.
Идеальная игра для тех, кто мечтал заблудиться во вселенной. Именно вам решать, чем заниматься в бескрайнем космосе. Это бесконечный генератор ваших личных космических историй.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Год выхода: 2023
Разработчик: Nintendo
В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom мы возвращаемся в знакомый по предыдущей игре регион Хайрул, который после событий Breath of the Wild стал буквально трехслойным. Это уже не королевство на поверхности, но таинственные парящие в облаках острова и огромный подземный мир. Действие происходит через несколько лет после победы над главным антагонистом Ганоном, сюжет закручивается вокруг пробуждения древнего зла.
Если Breath of the Wild спрашивала игрока, что ты можешь в этом мире сделать, то Tears of the Kingdom пошла дальше и задает вопрос: что ты можешь здесь создать? Главное отличие Хайрула не в его размерах, а в невероятной глубине взаимодействия с ним. Основные инструменты — новые способности Линка. Он может построить из подручных деталей любое устройство. Ультрарука персонажа позволяет скреплять любые объекты для создания машин, инструментов или причудливых конструкций.
Самое гениальное в Tears of the Kingdom — это то, как красота и интерактивность работают вместе. За скалой с причудливой формой может скрываться вход в Глубины, а на ее вершине — сундук с сокровищами. Каждый красивый пейзаж — это потенциальная головоломка, возможность получить что-то ценное. Именно этот синтез делает исследование Хайрула уникальным. Мир, который вознаграждает за любопытство и который красив не только картинкой, но и своей интерактивностью.
The Elder Scrolls V: Skyrim
Год выхода: 2011
Разработчик: Bethesda Game Studios
Bethesda сознательно не ограничивает игрока и не говорит ему, как именно пройти тот или иной квест. Вместо этого разработчики предоставили набор инструментов и позволили самостоятельно создавать приключения. Хотите быть доблестным героем, спасающим мир? Мечтаете возглавить гильдию воров? Желаете превратиться в лорда вампиров? Драконорожденный может стать кем угодно.
В Skyrim работает легендарный принцип Bethesda. Видишь возвышенность? На нее можно забраться. Исследование мира здесь — главная награда. Несмотря на преимущественно северный ландшафт, локации удивляют разнообразием. От двемерских подземных городов со светящимися грибами до Забытой долины снежных эльфов. Каждая пещера, каждая башня, каждый заброшенный форт хранят свою историю. Даже спустя тысячи часов можно наткнуться на место, где вы еще никогда не были.
В сообществе бытует мнение, что высокая реиграбельность Skyrim, поддерживаемая модами, переизданиями и активным сообществом, побуждает Bethesda не спешить с выпуском новой части.
Marvel’s Spider-Man
Год выхода: 2018
Разработчик: Insomniac Games
В отличие от многих игр с открытым миром, где он существует сам по себе, в Spider-Man Нью-Йорк и Человек-паук неразрывно связаны. Вы можете бегать по стенам, прыгать по крышам и раскачиваться на паутине между зданиями. Авторы создали удивительно живой мегаполис. По тротуарам гуляют прохожие, ездят машины, кто-то разговаривает по телефону или читает газеты, а еще вокруг происходят преступления, на которые супергерой должен реагировать. И это создает ощущение, что в Пауке действительно нуждаются.
Он часто комментирует происходящее, а жители реагируют на него — радуются, фотографируются с любимцем или выражают недовольство его действиями. В игре отлично реализованы смена времени суток, погодные эффекты и высокая плотность дорожного трафика. Некоторые однотипные активности в Spider-Man получились не самыми удачными (как стелс-миссии за Мэри Джейн), но они нивелируются главным чувством, которое дарит игра: ты и есть Человек-паук. Когда в сотый раз раскачиваешься между небоскребами на закате, все придирки и недостатки отступают на второй план.
Days Gone
Год выхода: 2019
Разработчик: Bend Studio
Главная фишка Days Gone — орды зомби. Они мигрируют по миру в зависимости от времени суток: днем прячутся в пещерах и зданиях, а ночью выходят наверх. Когда вы занимаетесь своими делами и внезапно натыкаетесь на сотню жаждущих вас сожрать зараженных, становится страшно до мурашек.
Действие Days Gone происходит в Орегоне, и разработчики родом из этого штата создали невероятно атмосферный мир. Получился не типичный постапокалипсис с пустынями и пеплом в духе Mad Max, а зловещая среда с густыми лесами, заснеженными горами, заброшенными деревнями и живописными долинами. Природа в мире Days Gone не умерла, а только начала отвоевывать свое, создавая контраст между красотой и смертельной опасностью.
Карта в Days Gone настолько большая, что обойти ее пешком невозможно. Главный герой Дикон Сент-Джон для перемещения использует мотоцикл, за которым нужно постоянно ухаживать и периодически заправлять, находя канистры и бензоколонки. Байк получает повреждения при авариях, и все эти реалистичные детали добавляют Days Gone вдумчивости, что редко можно встретить в играх с открытым миром.
Fallout: New Vegas
Год выхода: 2010
Разработчик: Obsidian Entertainment
В Fallout: New Vegas серия выбралась за пределы пустошей Восточного побережья, вернувшись к истокам и предложив вестерн-апокалипсис. Вместо серых и унылых руин — бескрайняя пустыня с кактусами, каньонами и ярким солнцем. В отличие от игр, где ключевые NPC бессмертны и падают на колени при нулевом здоровье, в New Vegas почти каждый персонаж может умереть. И игра учитывает это. Убили важного квестодателя? Сюжет подстроится.
Ваши поступки имеют последствия. Помогли одной фракции — другая может обидеться и начать за вами охотиться. Обманули кого-то? Возможно, через 10 часов случайный фермер подойдет и скажет: спасибо, что не разобрался, из-за тебя я потерял землю. Это делает мир New Vegas невероятно живым и интерактивным.
Но и это не всё: если вы с низким уровнем случайно окажетесь на территории Когтей Смерти, вас разорвут на части. Игра не будет подстраивать монстров под вас. Мир учит исследовать его осторожно и с умом. И вы всегда найдете, чем можно заняться, помимо выполнения квестов. Если надоело убивать радиоактивных скорпионов, отправляйтесь, например, в казино.
Автор: Артём Ращупкин (@araschupkin)