The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и еще 8 лучших игр в открытом мире

«Ведьмак 3» — это не просто одна большая карта с разными биомами. Тут три совершенно самостоятельных мира со своим характером. Велен — мрачное болото, разрушенная войной земля и безысходность. Новиград предстает огромным, кипящим жизнью средневековым городом с политическими интригами. А острова Скеллиге раскрывают суровую северную романтику. И это не всё: дополнения расширили и без того огромный мир, показав цветущий Туссент и параллельные миры с бескрайними пустынями, ледяными бурями и ядовитыми испарениями.

Побочные задания устроены не как квесты в духе «принеси и подай». Многие из них оказываются глубже и увлекательнее основных линий в других играх. Эти задания аккуратно сшиты между собой: начав одно, вы можете наткнуться на развитие другого. Эти истории переплетены. Сюжетная арка про Кровавого Барона — наглядный пример того, как обычный квест может развиться до глобальных масштабов. Главное, что в «Ведьмаке» нет ничего лишнего. Каждая деталь работает на сохранение атмосферы, а исследование мира вознаграждается развитием истории. Это мир, в котором хочется потеряться, забыв о времени и не обращая внимания на скрипты.