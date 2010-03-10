ИИ-революция — 2026: Мэттью Макконахи и Даррен Аронофски — за, почти все остальные в Голливуде — против

Первые два месяца 2026 года переворачивают представление общественности о видеогенерации. Пока Даррен Аронофски воссоздает историю США с помощью нейросетей, Мэттью Макконахи призывает актеров патентовать лица, а кинотеатры AMC отменяют показы ИИ-фильмов из-за протестов. Кинопоиск рассказывает, как Голливуд входит в очередной период турбулентности.
Sputnik Moment
Способные генерировать видеоконтент модели ИИ существуют уже некоторое время, но до 2025 года их возможности были ограничены. Появившиеся в последние несколько месяцев модели, среди которых Sora 2, Google Veo 3.1 и Kling 3.0, ступили на новую ступень развития. Увеличилась средняя продолжительность сгенерированного видео, возникла возможность настроить несколько ракурсов съемки, однако главные нововведения — высокое разрешение (4K 60fps) и синхронизированные аудиодорожки (диалоги, фоновые звуки, звуковые эффекты).
Поворотным моментом стал запуск 12 февраля мультимодальной Seedance 2.0 от китайской компании ByteDance. На основе всего нескольких строчек текстового промпта эта модель способна создавать качественные видеоролики со связным сюжетом, реалистичной картинкой и аутентичным звуковым сопровождением. Хронометраж одного видео по-прежнему остается небольшим (15 секунд для обычных пользователей, 25 секунд — для подписчиков версии Pro), но и этого времени хватает, чтобы поразить воображение.
Поскольку ByteDance без зазрения совести обучала модель на чужой интеллектуальной собственности (даже использовала это обстоятельство в раскрутке нового продукта), сеть завалили весьма реалистично созданные в Seedance 2.0 ролики с участием персонажей из вселенных Marvel, DC, «Звездных войн», «Бриджертонов» и «Очень странных дел». Самым ярким и даже шокирующим видеовирусом стала драка Тома Круза и Брэда Питта, которые 15 секунд реалистично мутузили друг друга, обмениваясь осмысленными фразами, произнесенными их голосами. Поразительно также, что создавший видео ирландский режиссер Рори Робинсон добился всего этого с помощью лишь двух строчек промпта. Этот и ряд других проектов, событий и громких заявлений — верхушка айсберга, в глубине же скрывается тектонический сдвиг: окно Овертона расширяется. То, что год назад воспринималось как пугающий эксперимент, может уже в 2026-м стать чем-то, что аудитория полюбит или, по крайней мере, перестанет воспринимать как чужеродное вторжение на территорию человеческого творчества.
Реакция студий: все упирается в контроль и деньги
Может показаться, что большинство голливудских студий должны выступить решительно против любых попыток сторонних компаний использовать их контент. Всего за несколько дней с момента появления Seedance 2.0 компании Disney, Paramount, Warner Bros. и Netflix потребовали от ByteDance прекратить противоправное использование их интеллектуальной собственности. К требованию присоединились представители голливудских профсоюзов, Ассоциации кинокомпаний и даже правительство Японии. Генеральный директор Ассоциации кинокомпаний Чарльз Ривкин обвинил ByteDance в «несанкционированном использовании защищенных авторским правом США произведений в массовом масштабе», а представители Гильдии актеров назвали факт создания роликов вроде драки Тома Круза и Брэда Питта «неприемлемым и подрывающим возможности талантливых людей зарабатывать себе на жизнь». Схожим образом Disney в прошлом году пыталась бороться с Midjourney и Google Gemini.
Платформа Ji Meng, через которую была доступна Seedance 2.0, приостановила функцию использования фотографий реальных людей в качестве референсов для видео, а глобальный запуск API Seedance 2.0, первоначально запланированный на 24 февраля 2026 года, был отложен на неопределенный срок. Наличие подобных технологий открывает голливудским студиям слишком большие возможности, чтобы на них можно было закрыть глаза. Эксперты сходятся во мнении, что студии продолжат яростно бороться с нарушениями их интеллектуальной собственности, но примут любые технологии, которые снизят издержки и увеличат прибыль. Босс Netflix Тед Сарандос не скрывает, что стриминг активно пользуется ИИ для персонализации контента, улучшений своего рекомендательного сервиса и оптимизации рекламных посевов, а в прошлом году Сарандос признал: компания применила ИИ для создания ряда визуальных эффектов в хитовом шоу «Этернавт».
В конце 2025-го Disney, активно боровшаяся с появлением своих персонажей в Midjourney и Google Gemini, заключила масштабную сделку с OpenAI. Развлекательный гигант не только вложил в технологическую компанию миллиард долларов, но и лицензировал использование двух сотен персонажей из диснеевских мультфильмов, а также вселенных Marvel и «Звездных войн». В течение ближайших трех лет пользователи Sora 2 смогут задействовать этих героев в собственных видео, некоторые из них даже могут появиться на Disney+.
Бибэн Кидрон, политик и режиссер второго фильма о Бриджит Джонс, уверена: сделка между Disney и OpenAI станет моделью, на которой будет основано дальнейшее взаимодействие между развлекательными и технологическими компаниями. «Основываясь на моих разговорах с представителями обеих сторон, я вижу желание заключить сделку между креативным сектором и компаниями, которые занимаются ИИ. Мне кажется, что этим компаниям необходимо сделать „реальное предложение“, которое устроит творческую индустрию, — призналась она и тут же добавила, что существует и альтернативный, куда менее желательный вариант: — В противном случае нас ждет десятилетие судебных разбирательств и разрушение отрасли, от которой они так зависят».
Режиссеры: удобный инструмент или крах индустрии
Если с киностудиями все примерно понятно, то мнения режиссеров и других творцов разошлись. Одни считают ИИ еще одним удобным инструментом в арсенале, другие категорически возражают против его использования, утверждая, что нейросети всех оставят без работы.
Лагерь сторонников ИИ возглавляет постановщик «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте» Даррен Аронофски. В прошлом году основанная кинематографистом студия Primordial Soup заключила с Google DeepMind соглашение о создании трех короткометражных фильмов с использованием ИИ-инструментов Google.
Первой ласточкой нового проекта стала Ancestra — восьмиминутная лента Элизы Макнитт, показывающая глазами ее матери события дня, когда Макнитт появилась на свет. Автор снимала фильм с помощью традиционных инструментов, но прибегла к помощи Google Veo для создания ряда появляющихся в кадре абстрактных изображений. «Veo — генеративная видеомодель. Но для меня это еще один способ взглянуть на окружающую меня вселенную, — пояснила постановщица. — Мы запечатлели по-настоящему эмоциональные представления настоящих актеров, а затем создали видео, которое не смогли бы отснять иначе». Ancestra дебютировала на фестивале в Трайбеке и удостоилась положительных отзывов. А вот следующий ИИ-проект Аронофски — On This Day… 1776, стартовавший на YouTube-канале журнала Time 1 января 2026-го, — был встречен и критиками, и простыми зрителями прохладнее. Это короткометражный документальный сериал, рассказывающий о том, какие именно события произошли в тот или иной день 250 лет назад, во времена Американской революции. Весь визуальный ряд проекта полностью сгенерирован ИИ, после чего кадры подвергли монтажу, а речь персонажей озвучили настоящие актеры — члены актерского профсоюза. Зрители пожаловались, что картинка в результате грешит привычными для нейросетей артефактами: лица героев будто плавятся в кадре, задний фон расплывается, ИИ не удается сохранить связность изображений, а озвучка не совпадает с движениями губ. Аронофски не теряет энтузиазма. Еще летом он сказал: грусть из-за того, что привычный подход к созданию фильмов меняется, оправданна, однако технологии его захватывают сильнее.
Второй важный пионер использования ИИ среди больших режиссеров — китайский постановщик Цзя Чжанкэ, лауреат Канн и Венеции. Его короткометражный фильм Jia Zhangke’s Dance полностью снят с помощью Seedance 2.0 и представляет собой метакомментарий происходящих вокруг ИИ событий. В кадре — два воплощения режиссера: реальный Цзя Чжанкэ с небритостью и лишними килограммами и его улучшенная ИИ-версия. Они беседуют друг с другом на темы, касающиеся использования нейросетей: авторский контроль, внешность цифровых двойников и перспективы сотрудничества, где ИИ становится исполнителем творца. Заканчивается ролик размышлением о сложности имитации состояния ума режиссера и поздравлением с Новым годом.
Еще в прошлом году Наташа Лионн («Жизни матрешки», «Покерфейс») объявила, что в своем режиссерском дебюте, весьма кстати названном «Зловещая долина», собирается воспользоваться нейросетями — ими будет сгенерирована часть кадров. Сюжет картины строится вокруг девочки-подростка, оказавшейся в мире популярной видеоигры. Сценарий Лионн написала совместно с Брит Марлинг («ОА»), обе актрисы исполнят в фильме главные роли. Свежих новостей о проекте пока что нет.
В рядах сторонников ИИ оказались Зак Снайдер (ИИ — просто еще один стандарт), Пол Шредер (ИИ-критики лишены предвзятости рецензентов из плоти и крови), Джордж Миллер (ИИ лишит кино эгалитарности и позволит любому мечтателю снять фильм своей мечты у себя в гараже без вмешательства какой-либо студии), Джо Руссо и Джеймс Кэмерон. Да-да, человек, долгое время выступавший против использования нейросетей и пугавший зрителей «Скайнетом», недавно вошел в совет директоров компании Stability AI и намеревается пользоваться ИИ, чтобы снижать стоимость производства новых фильмов без необходимости увольнять половину съемочной группы. Впрочем, он по-прежнему выступает против ИИ-сценаристов и считает ИИ-актеров жутким святотатством.
Кристофер Нолан уверен, что использование нейросетей снимает с творцов ответственность за полученный результат. Гильермо дель Торо настаивает: кино — это сумма человеческих усилий и эмоций, а не тщательно выверенный промпт. Николас Виндинг Рефн называет нейронки конвейером унылого единообразия. Тим Бёртон считает имитацию его визуального стиля нейросетями личным оскорблением, а Хаяо Миядзаки пошел еще дальше и назвал применение искусственного интеллекта в кино оскорблением самой жизни.
К опасениям режиссеров присоединяются сценаристы. Автор «Дэдпула» и «Zомбилэнда» Ретт Риз пришел в ужас от видео с дракой Брэда Питта с Томом Крузом. «Кажется, с нами покончено, — написал он в соцсетях. — Совсем скоро любой человек сможет, сев за компьютер, создать фильм, который ничем не будет отличаться от того, что сегодня выпускает Голливуд. Конечно, если этот человек ни на что не годится, получившийся результат будет ужасным. Но если у этого человека будут талант и вкус Кристофера Нолана (а такие люди обязательно появятся), то получится нечто грандиозное».
Актеры: большинство против, но есть Макконахи
Еще в прошлом году американская компания Xicoia представила Тилли Норвуд — первую актрису, созданную с помощью искусственного интеллекта. Норвуд — гиперреалистичный персонаж, способный участвовать в диалогах, произносить монологи и даже общаться с фанатами. «Мы хотим, чтобы Тилли стала новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, — заявила ее создательница Элин Ван дер Вельден. — Люди понимают, что творческий потенциал не должен ограничиваться бюджетом, в творчестве нет никаких ограничений, поэтому ИИ может приносить пользу». Представители Xicoia хвастались, что некоторые студии выразили желание заключить с Тилли настоящие контракты. Большая часть публики сочла, что актриса создана исключительно для хайпа, однако в Xicoia не собираются останавливаться и намерены развивать «Тилливерс». На днях компания наняла специалиста по соцсетям и бывшего сотрудник Amazon Prime Video Марка Уилана, в задачи которого входит «создание и развитие цифровой вселенной со множеством виртуальных актеров, у каждого из которых будут свои характер, глубина и влияние». Можно догадаться, что большинство артистов относятся к таким новостям негативно. Мелисса Баррера («Крик 6») назвала сложившуюся ситуацию отвратительной, заявив, что подобные проекты угрожают рабочим местам реальных актеров, и призвала к бойкоту Xicoia. Скарлетт Йоханссон, пострадавшая от появления в сети множества фейковых видео с ее участием, настаивает на ужесточении законодательного контроля над ИИ и их творцами. В прошлом году она пригрозила судебным иском OpenAI. В свое время актриса отвергла предложение представителей компании озвучить их новую ИИ-систему, но затем услышала в новом продукте ChatGPT голос, подозрительно напоминающий ее собственный. Не пришла она в восторг и от ролика, где осуждает нацистские высказывания Канье Уэста. «Будучи еврейкой, я не терплю антисемитизма или разжигания ненависти в любой форме. Но я также твердо убеждена, что потенциал для разжигания ненависти, многократно усиленный ИИ, представляет собой гораздо большую угрозу, чем любой человек, взявший на себя ответственность за это. Мы должны осуждать любое злоупотребление ИИ независимо от целей его создателей, иначе мы рискуем утратить связь с реальностью», — заявила Йоханссон.
Многие другие артисты, в том числе Николас Кейдж, Бен Стиллер, Марк Руффало и Обри Плаза, подписали открытые письма, требующие, чтобы за творцами закрепили контроль над тем, как ИИ может использовать их образы и произведения. Столь же категоричной позиции придерживается и Гильдия актеров.
Альтернативное мнение озвучивает звезда «Настоящего детектива» Мэттью Макконахи, официально зарегистрировавший в конце прошлого года восемь торговых знаков. Так он намерен контролировать любое использование его образа со стороны ИИ. Свою точку зрения он объявил во время паблик-тока с Тимоти Шаламе:
«ИИ приближается. ИИ уже здесь. Это нельзя отрицать. Недостаточно просто сидеть сложа руки и морально оправдываться: „Нет, это неправильно“. Такая ситуация долго не продлится. Это слишком продуктивный инструмент, на котором можно заработать слишком много денег. Поэтому я говорю: „Владейте собой. Своим голосом, образом и так далее. Зарегистрируйте товарный знак. Сделайте все необходимое, чтобы, когда это случится, никто не смог вас украсть“».
Макконахи зашел так далеко, что даже предположил: в скором времени на «Оскаре» появятся номинации «Лучший ИИ-фильм» и «Лучший ИИ-актер». Некоторые скептики заподозрили в словах Макконахи неискренность. Дело в том, что актер успел вложить серьезную сумму в ElevenLabs — одну из компаний, занимающихся генеративным ИИ. Соответственно, его тираду можно трактовать не только как попытки подготовиться к неизбежному, но и как попытки закрепить свою значительную прибыль в будущем.
А что думает публика
Сгенерированный ИИ низкокачественный контент — нейрослоп — захватывает YouTube. Не так давно генеральный директор видеоплатформы Нил Мохан похвастался, что в декабре авторы миллиона каналов ежедневно пользовались ИИ-инструментами сервиса для создания контента. Несмотря на стремительный рост ИИ-слопа, большая часть пользователей относится к любым производным нейросетей негативно. И пока что экран собственного смартфона — единственное место, где они вообще готовы мириться с нейроконтентом.
В феврале 2026-го короткометражный анимационный фильм казахстанского режиссера Игоря Алфёрова «День благодарения» стал победителем фестиваля Frame Forward. Главным призом должен был быть двухнедельный театральный прокат в одной из федеральных американских сетей. Но когда стало известно, что мультфильм, повествующий о медведе и утконосе, которые путешествуют по Галактике в корабле, поразительно напоминающем летающий мусорный контейнер, покажут в сети кинотеатров AMC, пользователи соцсетей встретили новость такой волной критики, что кинотеатры отказались от участия в проекте.
Тут надо отметить, что спонсором фестиваля, обещавшим подобный приз, была не AMC, а компания Screenvision Media — рекламный дистрибьютор, сотрудничающий с целым рядом сетей, и короткометражку должны были показывать в рамках предсеансного рекламного блока. Пока за приключениями медведя и утконоса можно наблюдать исключительно в соцсетях.
И что дальше?
Несмотря на свое отношение к ИИ, его критики и сторонники сходятся в одном: нейросети продолжат стремительно развиваться, причем такими темпами, что контроль за их распространением обязательно станет одной из ключевых тем обсуждений нового соглашения голливудских студий с профсоюзами, которые либо уже начались (Гильдия актеров начала переговоры), либо начнутся в скором времени (Гильдия сценаристов и Гильдия режиссеров). Одной из тем потому, что есть и другие насущные вопросы, в том числе сокращение объемов производства, слияния студий, рост стоимости медицинской страховки. И это лишний раз ставит акцент на том, что Голливуд и вся индустрия развлечений переживают сейчас переломный момент. Как бы ни сложились новые переговоры, нейросети будут иметь все возрастающее влияние в будущем кинематографа.
А что про все это думаете вы? Вопрос задан человеком.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Mario Tama / Getty Images