ИИ-революция — 2026: Мэттью Макконахи и Даррен Аронофски — за, почти все остальные в Голливуде — против

Еще в прошлом году американская компания Xicoia представила Тилли Норвуд — первую актрису, созданную с помощью искусственного интеллекта. Норвуд — гиперреалистичный персонаж, способный участвовать в диалогах, произносить монологи и даже общаться с фанатами. «Мы хотим, чтобы Тилли стала новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, — заявила ее создательница Элин Ван дер Вельден. — Люди понимают, что творческий потенциал не должен ограничиваться бюджетом, в творчестве нет никаких ограничений, поэтому ИИ может приносить пользу». Представители Xicoia хвастались, что некоторые студии выразили желание заключить с Тилли настоящие контракты. Большая часть публики сочла, что актриса создана исключительно для хайпа, однако в Xicoia не собираются останавливаться и намерены развивать «Тилливерс». На днях компания наняла специалиста по соцсетям и бывшего сотрудник Amazon Prime Video Марка Уилана, в задачи которого входит «создание и развитие цифровой вселенной со множеством виртуальных актеров, у каждого из которых будут свои характер, глубина и влияние». Можно догадаться, что большинство артистов относятся к таким новостям негативно. Мелисса Баррера («Крик 6») назвала сложившуюся ситуацию отвратительной, заявив, что подобные проекты угрожают рабочим местам реальных актеров, и призвала к бойкоту Xicoia. Скарлетт Йоханссон, пострадавшая от появления в сети множества фейковых видео с ее участием, настаивает на ужесточении законодательного контроля над ИИ и их творцами. В прошлом году она пригрозила судебным иском OpenAI. В свое время актриса отвергла предложение представителей компании озвучить их новую ИИ-систему, но затем услышала в новом продукте ChatGPT голос, подозрительно напоминающий ее собственный. Не пришла она в восторг и от ролика, где осуждает нацистские высказывания Канье Уэста. «Будучи еврейкой, я не терплю антисемитизма или разжигания ненависти в любой форме. Но я также твердо убеждена, что потенциал для разжигания ненависти, многократно усиленный ИИ, представляет собой гораздо большую угрозу, чем любой человек, взявший на себя ответственность за это. Мы должны осуждать любое злоупотребление ИИ независимо от целей его создателей, иначе мы рискуем утратить связь с реальностью», — заявила Йоханссон.