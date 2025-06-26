Устали от генеративного видео в соцсетях? Его будет больше! Вот как оно уже влияет на кино и рекламу

Дмитрий Пелипас нейровидеокреатор, pelipas.ru

Я занимаюсь компьютерной графикой всю сознательную жизнь. С 2005 года фрилансил, делал сайты, флеш-анимацию, 3D-графику и видео. Но именно видеонейросетями занялся совсем недавно, когда вышли последние модели Kling и Veo, а качество роликов стало лучше.

Сейчас я работаю в Veo. Эта модель генерирует лучше всех, хотя устроено там все неудобно. Например, нельзя создавать видео по картинке — только по текстовому описанию. Есть большая проблема с повторяемостью персонажей. И дорого — около 50–80 рублей за генерацию одного ролика. Но зато реалистичные движения, живые персонажи, которые даже носом шмыгают.

Мои ролики с Бабой-ягой выстрелили — 20 млн просмотров меньше чем за 10 дней, а у меня много заказов. Завален весь Telegram и Instagram, я не успеваю отвечать. Мы и с Яндексом поработали, и с ТНТ, с крупными и мелкими компаниями. Заказывают как отдельные видео, так и просто упоминание бренда в моем сериале про Бабу-ягу. Сейчас на этом можно неплохо заработать, а кто одним из первых станет известным креатором, тот и снимет все сливки. Потом рынок устаканится, этим начнут заниматься все подряд, цены на ролики упадут.