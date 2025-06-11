Фёдор Кудрявцев, 32 года, режиссер. Снял сериал «Ничего личного» и фильм «Ровесник»

— Разумеется, эти и многие другие имена я знал. Журналистский бэкграунд привил любовь к тщательной работе с источниками. Мое стремление к достоверности вылилось в то, что в фильме можно встретить узнаваемые фамилии, локации, названия мест и так далее. Это необходимо, чтобы зритель как можно дольше верил в то, что перед ним документально кино. Но специально я никому не подмигивал! Правда, некоторым иногда кажется обратное. На спецпоказы приходили люди, которые явно имели какой-то бизнес-шлейф из 90-х. Они говорили мне: «А вот это у вас там конкретная история имеется в виду?» В этих вопросах, как правило, считывается интонация по типу: «Я понял, Федя, про что ты. Знаем такого человечка». Проблема только в том, что я не знаю, о ком они.