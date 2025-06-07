«Моя актерская корона осталась в прошлом»: Гоша Куценко — о том, как не застрял в 90-х и попытался стать режиссером

Девять лет назад я снял режиссерский дебют — фильм «Врач» — и хотел двинуться в сторону кинорежиссуры. Но дальше появились платформы, на рынке возник спрос на актеров среднего возраста, и я снова вернулся к актерской работе. Стали предлагать такие роли, которые для человека с актерским образованием были сплошными соблазнами. Читаешь диалог, и тебя вштыривает, срабатывает иллюзия кино. Включается воображение, а это самый мощный наркотик. Хотя у меня были написаны свои сценарии, сегодня их с десяток лежит. Но как режиссера, сценариста, автора меня не всегда воспринимают. Как музыканта — тоже. Сколько песен ни пишу, это так и остается моим хобби. Приношу на радио песню, и на меня смотрят как на того же Дон Кихота. Меня это не пугает. Зато мой зритель — веселый человек с хорошим воображением, с чувством юмора. Все-таки вы правильно сказали: я комик, точнее трагикомик. Мне нравится соединять реальность, безумие, юмор, фантазии. Видели «Подслушано в Рыбинске»? Там Тимофей Трибунцев такой. Или Стив Бушеми в «Киностудии», Паша Деревянко в «Домашнем аресте». Это наша армия трагикомиков.