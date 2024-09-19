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Кинопоиск готовит экранизацию Atomic Heart. Чем известна игра и почему она так кинематографична?

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Кинопоиск объявил об экранизации популярной видеоигры Atomic Heart, сценарий к которой напишет Роман Кантор, известный по сериалу «Эпидемия» и блокбастеру «Мастер и Маргарита». Почему шутер про альтернативный СССР покорил весь мир? Из чего состоит мир ретрофутуризма? Рассказываем в нашем материале. Еще к анонсу адаптации мы расспросили Романа Кантора о том, как идет работа над сценарием.

Что такое Atomic Heart

Atomic Heart — одна из самых популярных видеоигр последних лет. Шутер от первого лица вышел в феврале 2023 года, всего через две недели после Hogwarts Legacy, масштабной игры по вселенной «Гарри Поттера». При этом Atomic Heart удалось потеснить всемирный хит и возглавить чарты продаж цифрового сервиса Steam. Французский издатель Focus Entertainment, которому принадлежат права на распространение игры в Европе и Америке, не стал разглашать точные цифры, но заявил, что продажи шутера даже превзошли ожидания.

Производством игры занималась основанная в 2017 году студия Mundfish. Для нее Atomic Heart, по сути, стала первым крупным проектом. За полтора года с момента релиза у Atomic Heart появилось два дополнения (в планах еще два), роман-приквел «Предыстория Предприятия 3826», доступный в Букмейте, и артбук. В Mundfish собираются заняться и полноценным сиквелом.

Atomic Heart удалось найти аудиторию по всему миру, в итоге став одним из главных релизов 2023 года для издательства Focus Entertainment, пусть и не самого крупного, но известного игрокам. И если на самых ранних этапах разработки в 2017-м игру продвигали короткими трейлерами, то к релизу дело дошло до масштабной международной рекламной кампании, был даже проморолик со звездой «Сверхъестественного» Дженсеном Эклсом.

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Добро пожаловать в мир победившего коммунизма

Действие игры разворачивается в 1955 году в альтернативной версии Советского Союза. Главное отличие мира Atomic Heart от нашей реальности в том, что там изобрели новую материю, известную как полимер. Ее открытие и изменило ход всей истории, а стоял за ним в середине 1930-х гениальный (и вымышленный) советский ученый Дмитрий Сеченов. Полимер — компактный источник питания, гибкое высокомолекулярное соединение на основе кремния, германия, углерода и тяжелой воды, способное произвести революцию в энергетике, медицине, градостроительстве, ракетостроении и сельском хозяйстве. Проще говоря, это вещество, из которого можно сделать что угодно: оружие, мощнейший источник питания и не только.

Руководство СССР пусть и не сразу, но оценило наработки и санкционировало создание программы «Предприятие 3826». Ее название составили из года первоначального доклада Сеченова партии (1938-й) и даты старта самой программы (26 августа).

К этому моменту Сеченов пользовался безграничным доверием партии благодаря своей роли в победе над нацизмом. Чтобы предотвратить угрозу ядерного апокалипсиса (Германия и ее союзники активно разрабатывали атомную бомбу), ученый и его ближайший помощник Харитон Захаров создали особый полимерный вирус, который хотели применить против нацистской верхушки. Однако вирус вышел из-под контроля, и разразившаяся эпидемия «коричневой чумы» истребила большую часть населения СССР, Европы и США.

Предприятие 3826 приступает к массовому выпуску мощных промышленных роботов, призванных восстановить обескровленную войной и эпидемией экономику. А поскольку ни одна другая страна так и не смогла разгадать секрет полимера, Советский Союз становится ведущим экспортером промышленных роботов в мире. Причем сами машины решили поставлять бесплатно, платить нужно только за сервисное, техническое и инженерное оборудование.

Чтобы оптимизировать управление машинами, Сеченов создает «Коллектив» — нейросеть, объединяющую всех роботов-помощников в единую коллективную структуру. Но и это еще не все: следующая разработка ученого — улучшенная нейросеть «Коллектив 2.0». К ней с помощью специального устройства под названием «МЫСЛЬ» смогут подключаться и люди.

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Сюжет игры и ее главные герои

За несколько дней до запуска «Коллектива 2.0» на одном из заводов Предприятия 3826 происходит глобальный сбой: все роботы неожиданно выходят из-под контроля и начинают нападать на людей. Чтобы разобраться в произошедшем, Сеченов направляет на завод своего доверенного оперативника, майора Сергея Нечаева, с позывным П-3. Нечаев всей душой предан Сеченову, ведь когда-то ученый буквально вернул его, получившего тяжелейшее ранение, с того света.

В ходе расследования Нечаеву предстоит выяснить немало тщательно скрываемых секретов, которые способны перевернуть его представления о мире и даже пошатнуть безоговорочную верность Сеченову.

Вот с какими героями связано действие игры:

  • Сергей Нечаев (майор П-3) — главный герой игры, старший офицер разведки и доверенное лицо Сеченова. За три года до событий игры получил серьезные раны при выполнении особого задания и обязан своей жизнью Сеченову. Именно Нечаеву предстоит разобраться с кризисом на заводе Предприятия 3826 и выяснить истинное предназначение «Коллектива 2.0».

  • Дмитрий Сеченов — гениальный советский ученый и создатель полимера.

  • Баба Зина (Зинаида Муравьева) — в прошлом полковник контрразведки, бывшая приближенная Сеченова и сотрудница Предприятия, теща Нечаева.

  • Катя Нечаева — единственная женщина в отряде особого назначения «Аргентум», жена Нечаева. Погибла за три года до событий игры при выполнении того же самого задания, где пострадал ее муж.

  • Александр Кузнецов — командир отряда «Аргентум», начальник Нечаева. Один из главных героев в романе «Предыстория Предприятия 3826».

  • Виктор Петров — один из антагонистов игры, ответственный за сбой роботов на Предприятии.

  • Михаэль Штокхаузен — немецкий ученый, заместитель Сеченова. Очень бесит Нечаева.

  • Близняшки-балерины — роботы-помощницы и телохранители Сеченова.

Чем интересна Atomic Heart

Атмосфера. С первых же сцен игроки погружаются в мир победившего альтернативного коммунизма — с роботами, нейросетями и планами по освоению других планет Солнечной системы. Разумеется, игроки довольно быстро понимают, что местная версия СССР — это далеко не утопия. Но впечатления от атмосферы это никак не испортит, а наоборот, усилит.

Саундтрек. Музыкальное сопровождение игры составляют не только шлягеры 1940-х и 1950-х годов, но и современные песни (причем их существование в мире Atomic Heart объясняется одним изобретением), а еще рок-аранжировки советских хитов. В саундтрек также вошли новые композиции Мика Гордона, известного по музыке к популярным видеоиграм, включая DOOM Eternal и Wolfenstein II: The New Colossus.

В саундтреке также есть футуристическая техноверсия «Комарова» («На недельку до второго…») и неожиданные версии хитов «Прекрасное далеко», «Трава у дома», «Звенит январская вьюга».

Боевая система. В арсенале Нечаева не только оружие разных типов, но и полимерная перчатка, позволяющая манипулировать гравитацией, замораживать врагов и поражать их электричеством. У всех противников при этом есть свои сильные и слабые стороны, а особенно это касается боссов, к большинству из которых приходится искать свой подход и продумывать, какая тактика в сражении с ними окажется более эффективной.

Альтернативный мир. Ключевая особенность игры, наверняка повлиявшая на ее популярность, — это ее сеттинг. Назвать его просто «Советским Союзом с роботами» не получается, ведь эта фраза толком не передает того, какой удивительной солянкой получился мир, выдуманный разработчиками из Mundfish. И оттого интереснее вернуться в него в грядущей адаптации.

Приметы времени — агитационные плакаты, советская архитектура и аутентичная (по большей части) одежда — тут соседствуют не только с чудесами технического прогресса, но и с анахронизмами вроде той же музыки или серий «Ну, погоди!» (мультсериал начал выходить в 1969-м), которые крутят по телевизорам в комнатах сохранения. На лицах рядовых роботов, принадлежащих «Коллективу», красуются усы-щеточки. Фантастические способности демонстрируют в коротких мультиках, напоминающих то ли «Матч-реванш» и «Шайбу! Шайбу!», то ли всю советскую мультипликацию разом. Потерянное в бою с роботами и мутантами здоровье главный герой восполняет, попивая сгущенку из банок.

Что известно об экранизации и что о ней рассказывает Роман Кантор

Ориентировочной даты выхода пока нет, потому что только началась работа над киносюжетом научно-фантастического экшена. Ее, собственно, и ведет Роман Кантор («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки», «Эпидемия»). Съемки адаптации запланированы на 2025 год.

Роман Кантор

Сценарист

— Что вас привлекло в Atomic Heart?

— Atomic Heart — абсолютно уникальный проект. Он сочетает в себе и локальный характер, и универсальную привлекательность. Единственный за очень долгое время продукт, эстетически связанный с отечественной тематикой, вызвавший такой глобальный интерес и такой широкий резонанс в мире. Только «Чернобыль» HBO приходит на ум в этом контексте.

Создатели игры потратили много времени и усилий на разработку многослойного и многосоставного мира со своей собственной историей и мифологией. В него очень интересно погружаться и драматургически обживаться внутри, пользуясь мостиками, которые они проложили. Также им удалось придумать уже ставшие иконическими визуальные образы. Еще мне очень понравилось, что в нем много юмора, дерзости и страсти.

— А что считаете более важным для атмосферы этого мира?

— Мне нравится сочетание альтернативного советского ретрофутуризма и современных, невероятно актуальных тем, связанных со стремительным развитием технологий, созданием искусственного интеллекта и фундаментальным вопросом о роли человека в этом будущем, которое совсем рядом.

— Действие адаптации связано с событиями игры и ее центральными персонажами или это другая история в том же мире?

— Действие экранизации связано непосредственно с игрой и ее героями, но какие-то элементы получат неожиданное для фанатов игры развитие и проработку. Мы увидим события с разных точек зрения, иногда меняющих наше понимание происходящего. В идеале это добавит объема истории, какие-то линии и герои получат больше экранного времени и пространства.

— А с романом-приквелом будут пересечения?

— Мы используем книгу и, скорее всего, увидим некоторые ключевые события, описанные в ней. Она такой же источник для нас, как и сама игра.

Как вы в целом относитесь к видеоиграм?

— Я отдаю себе отчет, что сейчас именно в играх происходят интереснейшие события. Из относительно последнего играл в The Last of us и Red Dead Redemption 2, но тут я никого не удивлю. Мне очень интересен этот жанр в нарративном плане, хотелось бы поработать с ним непосредственно, поучаствовать в создании какой-то игры в будущем.

Время от времени я могу ностальгически поиграть в любимые игры детства и юности. «Цивилизация», «Герои меча и магии», GTA. Но, наверное, мои самые любимые игры — Thief и Monkey Island. 

Автор: Алексей Ионов

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