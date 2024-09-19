Кинопоиск готовит экранизацию Atomic Heart. Чем известна игра и почему она так кинематографична?

Действие игры разворачивается в 1955 году в альтернативной версии Советского Союза. Главное отличие мира Atomic Heart от нашей реальности в том, что там изобрели новую материю, известную как полимер. Ее открытие и изменило ход всей истории, а стоял за ним в середине 1930-х гениальный (и вымышленный) советский ученый Дмитрий Сеченов. Полимер — компактный источник питания, гибкое высокомолекулярное соединение на основе кремния, германия, углерода и тяжелой воды, способное произвести революцию в энергетике, медицине, градостроительстве, ракетостроении и сельском хозяйстве. Проще говоря, это вещество, из которого можно сделать что угодно: оружие, мощнейший источник питания и не только.