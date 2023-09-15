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19 сентября Кинопоиск проведет презентацию, где расскажет про будущие премьеры. Встретимся здесь!

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19 сентября пройдет презентация сезона Кинопоиска 2024–2025 — мероприятие, на котором мы расскажем о будущих франшизах Плюс Студии, анонсируем новинки (например, «Секретный проект Кинопоиска») и заявим кое-что еще. Событие начнется в 19:09, и редакция будет подробно освещать его в соцсетях, а по завершении здесь же добавим все подробности. Сохраняйте себе ссылку, а пока можно писать в комментариях, о каких проектах вы бы хотели узнать.

Еще раз: что будет?

19 сентября состоится презентация нового сезона Кинопоиска и проектов Плюс Студии, работа над которыми начнется в ближайший год.

По каким анонсированным проектам точно будут новости?

«Прометей»
«Метод»
«Преступление и наказание»

Всего рассказать пока не можем, но обещаем новости о сериале Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», где Раскольникова играет Иван Янковский, а еще об «Этерне» (эпичное фэнтези по вселенной романов Веры Камши), «Прометее» (мистический сай-фай с Любовью Аксёновой, Филиппом Янковским и Дмитрием Чеботарёвым), о третьем сезоне «Метода», который снимает Юрий Быков, и многих других.

А где еще следить за новостями с презентации?

В соцсетях Кинопоиска мы будем оперативно выкладывать новости по ходу презентации, а по итогу соберем здесь большой материал. Подпишитесь на Telegram-каналы «Плюс Медиа», «Кинопоиск Индустрия» и «Кинопоиск Новости». Остаемся на связи!

«Киберслав» или «Кибердеревня»? Новости о каких проектах вы ждете больше всего?

Делитесь в комментариях к материалу или в наших соцсетях догадками, что мы анонсируем, и напишите, что бы вы хотели еще узнать о презентации и о каком проекте услышать.

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