«Фишер. Затмение» и еще 12 главных российских сериалов этой весны

Кинопоиск традиционно подводит квартальные итоги российских сериальных новинок. Автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук смотрит их и составляет персональный топ-дайджест сезона.
В подборке — 13 российских сериалов этой весны. Для вашего удобства мы разделили их на пять смысловых блоков. Цель этой подборки — помочь зрителям сориентироваться в многообразии российских шоу.
Дамы в беде
Этой весной девушки решали свои проблемы самостоятельно: исчезали, искали себе нового мужа, скрывались от правосудия и даже учились воспитывать детей.
Wink
По вечерам Таня (Саша Бортич) работает в такси, а днем в одиночку воспитывает двоих детей. Однажды девушка узнает, что смертельно больна, и решает быстро найти детям нового папу — человека, который позаботится о них после ее смерти. Среди кандидатов молодой сосед (Кузьма Котрелёв), скромный бизнесмен (Никита Ефремов) и даже муж подруги (Антон Филипенко).
Саша Бортич выдает, вероятно, лучший перформанс в карьере, а «Между нами химия», несмотря на грустную завязку, не скатывается ни в мрачняк, ни в слезовыжималку. Скорее, наоборот, успешно балансирует на грани между тяжелой драмой и забавным ромкомом. Ближе к финалу становится понятно, что за поисками мужа и разговорами о принятии диагноза скрывается рассказ о том, как важно быть честным и говорить правду. Какой бы страшной она ни была.
«Почка», 3-й сезон
Kion
Впервые за весь сериал пожарная инспекторша Наталья Кустова (Любовь Аксёнова) не ищет почку. Теперь у нее совсем другие проблемы: Натахе светит срок за незаконное осуществление медицинской деятельности. Чтобы отсрочить наказание, Кустова решает стать матерью. Правда, беременеть она не собирается — а собирается снова мутить странные схемы.
У героини «Почки» настолько бронебойный образ, что вокруг нее можно выстраивать любые сюжеты. Циничная инспекторша будет тащить сериал и без внутреннего органа, и с ребенком на руках. При этом к третьему сезону «Почка» окончательно отошла от первоначальной задумки и лишь эксплуатирует безупречность своей героини. Да, можно делать это и дальше — Кустова справится. Но иногда лучше поставить точку.
Premier
Название не врет: главный герой сериала, обычный питерский паренек Максим (Владимир Верёвочкин), действительно ничего не помнит. Он получил травму головы и забыл все, что происходило в последнюю неделю его жизни. Вместе с памятью была потеряна и Настя (Ангелина Пахомова), девушка Макса. Она не отвечает на звонки, а ее друзья лишь пожимают плечами. Теперь парню нужно разобраться с прошлым и понять, что случилось с его девчонкой.
Пока герой Верёвочкина докапывается до правды, «Я ничего не помню» набрасывает загадки и кормит зрителей флешбэками и клиффхэнгерами. Выясняется, что Настя пропадает не в первый раз, а отношения Максима и его возлюбленной — сплошной абьюз. Впрочем, четкие ответы, скорее всего, дадут только в финале. Тогда же будет понятно, насколько удачным оказался этот микс из питерских пейзажей, нолановского «Помни» и финчеровской «Исчезнувшей».
А звезда-то ненастоящая!
Популярный актер, культовая советская поп-группа, известный рэпер и даже пародия на BadComedian — за последние три месяца сериальная индустрия подарила нам кучу вымышленных звезд.
Kion
Звездный актер Вячеслав Третьяков (Дмитрий Нагиев) попадает в громкий скандал. Он устраивает драку с известным киноблогером Никитой Кисляком (Антон Лапенко), который, к удивлению артиста, оказывается человеком с ограниченными физическими возможностями. Репутации Третьякова конец, и, чтобы избежать суда, актер соглашается на требования обзорщика — приезжает на его малую родину, чтобы выступить на сцене провинциального театра.
«Актерище» держится на дуэте Антона Лапенко и Дмитрия Нагиева. Оба в большом порядке, но все остальное — дежавю. Нагиев, например, уже попадал в провинциальный театр в четвертом сезоне «Физрука», а ссора звездного актера с киноблогером-правдорубом на деле представляет собой надоевший конфликт сытой столицы и голодной провинции. Смотреть можно, смеяться разрешается. Но только тем, кто не устал от мэров-дурачков и верит, что харизма Нагиева и обаяние Лапенко всё перетрут.
Wink
Богатой бизнесвумен Елене Клюкиной (Ирина Розанова) осталось жить около полугода. Женщина просит двух дочек выполнить ее заветное желание — организовать концерт забытого советского ансамбля «Васильки» и показать выступление в прямом эфире федерального канала. Но миссия кажется невыполнимой: «Васильки» распались 40 лет назад, а члены ВИА давно не общаются.
Музыкальный сериал от «Руки Вверх Production» состоит из двух сюжетных линий. В первой наследники Клюкиной, две дочери (Анна Котова и Алевтина Тукан) и внук-подросток (Кай Гетц), пытаются найти и помирить участников группы. Вторая возвращает зрителей в Советский Союз и рассказывает о становлении «Васильков» и любовном треугольнике, приведшем к распаду вымышленного ансамбля. Все это наивная и даже приторная драма, построенная на ностальгии по СССР. Слушать «Васильки», для которых Сергей Жуков написал новые песни в советской стилистике, приятнее, чем наблюдать за их приключениями.
Okko
Еще недавно Антон (Юра Борисов) был успешным рэпером: писал хитовые треки, работал с крупным лейблом и выступал на сцене под псевдонимом Lil Doj. Но жизнь артиста сломали наркотическая зависимость и страшное ДТП, в котором погибла его девушка. Потеряв все деньги, Антон вынужден вернуться в родной городок, устроиться учителем в школу, где работает его старший брат Константин (Даниил Воробьёв), и найти общий язык с трудными подростками.
На премьере гендиректор Okko Гавриил Гордеев заявил, что «Урок» — это young adult здорового человека. Впрочем, чуда не случилось, и на деле сюжеты о местных тинейджерах являются самой банальной и непривлекательной частью сериала. Гораздо интереснее наблюдать за сложными отношениями двух лысых братьев, каждый из которых хранит целую компанию скелетов в шкафу. Даже жаль, что лучшим персонажам сериала приходится делить хронометраж с клишированными школьниками, — этот урок все-таки не бесконечный.
Что-то на богатом
Деньги решают всё? Как бы не так! Весной в этом на собственном опыте убедились обаятельная бизнесвумен, харизматичный криптоаферист и столичный генерал.
START
У москвички Анны (Елизавета Боярская) есть всё: семейное счастье, большие деньги и собственная клиника пластической хирургии. Но однажды бизнес-леди узнает, что ее жизнь — сплошная ложь. Муж Анны (Артур Бесчастный) не только встречается с любовницей (Евгения Леонова), но и попадает с ней в жуткое ДТП, свидетельницей которого становится дочь героев. Обманутая женщина решает, что изменщику нужно отомстить.
Онлайн-кинотеатр START продолжает выпускать так называемые глянцевые драмы — сериалы об изнанке красивой жизни с богачками в центре сюжета. На экране привычные элементы: от дорогого вина до слезливых сцен в ванной. В этом плане «Опасная близость» вряд ли удивит тех, кто уже смотрел «Жить жизнь» или «Открытый брак». От предшественников сериал отличает разве что простенькая криминальная линия о мигранте-наркокурьере, тоже поучаствовавшем в смертельной аварии. Но и она кажется чужеродной. Закладки и барыги лишь отвлекают от уже клишированных мучений сильной и независимой.
Кинопоиск
Спин-офф хитовой комедии о мажорах с Патриков. На этот раз местом действия становится Санкт-Петербург, куда переезжает Валя Люкс (Кристина Бабушкина) — жена генерала Хадякова (Николай Фоменко). Пока главная героиня заводит новых друзей и обживается в культурной столице, ее муж пытается вернуть любимую на Патриаршие пруды.
Оригинальные «Беспринципные» представляли собой набор юмористических новелл. Спин-офф отходит от этого формата, концентрируется на героине Кристины Бабушкиной и добывает юмор из вечного конфликта двух столиц. Впрочем, переезд в Питер не сильно повлиял на настроение сериала. Это все та же лайт-комедия, идеальная для просмотра без напряжения. Если нравились оригинальные «Беспринципные», понравится и версия с дворами-колодцами. Тем более в экранном Петербурге дождь идет только по редким праздникам.
«Иви», START
Обнальщик Лёша Воронов (Максим Матвеев) хочет покинуть Москву после очередной аферы и забрать с собой миллионы долларов. Чтобы реализовать план, Лёша находит свою точную копию в лице клерка-неудачника Юры Афанасьева (Максим Матвеев) и собирается скормить несчастного врагам. Но гениальный план рушится: Воронов получает пулю в голову, и провинциальный лузер занимает место столичного кибермошенника. Теперь ему предстоит жить чужую жизнь.
Сценарист Сергей Минаев вновь делает то, что умеет лучше всего: рассказывает о богатых москвичах с нескрываемой иронией. Правда, на этот раз сытых и успешных бесит не борзый писатель из нулевых, как в «Первом номере», а вечный аутсайдер с периферии. При этом «Чужие деньги» шикарно работают и как драйвовая криминальная комедия — с перестрелками, мутными схемками и хрюкающим чиновником по кличке Свин (Гоша Куценко). В итоге выясняется, что в битве за место под солнцем масками пользуется не только главный герой, но и все его оппоненты — от честных копов до властных политиков.
Маньяки. Сага. Затмение
Вечная тема. Индустрия развивается, а сериалы о маньяках как были в тренде, так и остаются. Эта весна не исключение.
Wink
Маньяк Фишер (Андрей Максимов) уже пойман и ждет смертной казни, но хитовый детектив все равно продолжается. Второй сезон получил «вампирскую» приставку «Затмение», а местом действия стал южный городок Курортный. Там завелся новый маньяк, и на его поиски отправляется уже знакомый зрителям сыщик Евгений Боков, герой Ивана Янковского. На дворе середина девяностых, в городе орудует банда обнальщиков, а веры в светлое будущее нет ни у кого.
Во втором сезоне «Фишер» претерпел серьезные изменения. Палитра сериала стала еще темнее, режиссерское кресло занял Александр Цой («Смычок»), а Боков избавился от фирменного шоканья и получил новых напарников — начальницу местной милиции Райкину (Ирина Старшенбаум) и молодого следака Злобина (Никита Худяков). Из мрачного повествования пока выбивается только сцена с собакой Бокова по кличке Шо. С одной стороны, это милый фан-сервис и привет первому сезону. С другой — звучит как анекдот, рассказанный во время похорон. Впрочем, покидать эту жуткую церемонию из-за одной сомнительной шутки все равно не хочется.
Premier
Очередной сериал про серийного убийцу или квинтэссенция всех маньячных детективов. Маленький провинциальный городок, полнейшая безнадега, суровые таежные пейзажи, зловещий маньяк, убивающий девочек из неблагополучных семей, и опытный сыщик Демидов (Григорий Чабан), страдающий от психологических проблем. Копировать, вставить.
«Тайга» — сериал категории Б, где все прелести российской чернухи (от алкоголя и наркотиков до трупов и школьного буллинга) миксуются с откровенно кринжовыми моментами. Местные стажеры напоминают Фреда и Велму из «Скуби-Ду», дети-актеры играют отвратительно, а в первой же серии суровый бандит выдает фразу «Хренок тебе в лукошко». И все это с серьезным лицом. Стриминговую хтонь умножили на телевизионный абсурд: смотришь и понимаешь, какой же все-таки прекрасной была «Трасса».
Адвока-а-а-а-ат!
Не только древний мем, но и тот, в кого этой весной превратились Дмитрий Чеботарёв и Ростислав Бершауэр.
Okko
Михай (Дмитрий Чеботарёв) родился и вырос в таборе, а затем переехал в Москву, скрыл цыганскую часть своей биографии и построил успешную карьеру адвоката. Но все меняется, когда в столицу приезжает его первая любовь Диана (Елизавета Юрьева). Она просит Михая вернуться в табор и спасти ее дочку (Полина Гухман) от тюрьмы. Так московский юрист вновь становится частью мира, живущего по собственным законам.
«Улицу Шекспира» подсознательно хочется сравнить с легендарной треш-мелодрамой «Кармелита», но эти сериалы объединяет разве что цыганский колорит и наличие романтической линии. В остальном проект режиссера Данила Чащина представляет собой смесь из криминальной и судебной драмы. При этом фишкой «Улицы Шекспира» становится не блестящая игра Дмитрия Чеботарёва и даже не беспринципный барон Червоня в исполнении Игоря Золотовицкого, а непредсказуемое поведение персонажей. С другой стороны, отсутствие логики и некоторая хаотичность идут сериалу на пользу. Ну а каким еще может быть проект о вольном народе?
Okko
Подозрительно крутой адвокат есть и в «Гипнозисе». Правда, успехи юриста Платона Орехова (Ростислав Бершауэр) связаны с его умением предсказывать будущее других людей. Товарищи Орехова тоже особенные. Первый, частный детектив Виталий Белозёров (Даниил Страхов), читает мысли, а второй, священник Григорий Обухов (Кирилл Кяро), видит прошлое. Вся троица научилась использовать свои мистические скиллы в работе. Но однажды сверхспособности дают сбой, и московские суперы понимают: в городе появился их давний враг, жаждущий мести (Евгений Коряковский).
В отличие от «Охотников за призраком», предыдущего мистического триллера от Okko, «Гипнозис» не перенасыщен фэнтези-элементами. Умение сочетать реальное с паранормальным — главная сверхспособность сериала. Герои пользуются своими талантами аккуратно и дозированно, причины появления всей этой магии раскрываются во флешбэках, а экранная Москва не превращается в абсурдную пародию на какой-нибудь Готэм. Противостояние с могущественным злодеем делает местных чудо-мужиков беспомощными. Еще недавно они чувствовали себя супергероями, а теперь оказались обычными людьми.
Автор: Иван Ковальчук