«Фишер. Затмение» и еще 12 главных российских сериалов этой весны

Сценарист Сергей Минаев вновь делает то, что умеет лучше всего: рассказывает о богатых москвичах с нескрываемой иронией. Правда, на этот раз сытых и успешных бесит не борзый писатель из нулевых, как в «Первом номере», а вечный аутсайдер с периферии. При этом «Чужие деньги» шикарно работают и как драйвовая криминальная комедия — с перестрелками, мутными схемками и хрюкающим чиновником по кличке Свин (Гоша Куценко). В итоге выясняется, что в битве за место под солнцем масками пользуется не только главный герой, но и все его оппоненты — от честных копов до властных политиков.