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Фильм «Король и Шут. Навсегда»: сюжет, фото со съемок и новый герой Некромант

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«Король и Шут. Навсегда» — полнометражный фильм по нашумевшему сериалу. На фестивале «Хомякон» показали свежие кадры со съемок и анонсировали нового героя — Некроманта, который обитает в панк-вселенной песен «Короля и Шута». Что это за герой и как он связан с Дэвидом Боуи — узнали у актера Ильи Гришина, сыгравшего Некроманта.

О чем это

«Король и Шут. Навсегда» — музыкальное приключенческое фэнтези. Действие разворачивается в сказочном мире панк-группы: персонажи ее песен предстанут в облике друзей, помощников и смертельных врагов Горшка и Князя. Главный антагонист фильма — герой песни «Некромант».

По сюжету сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Горшок, который теперь остался только в сказочном мире, похищает Андрея Князева из реальности к себе. Вместе они встают бок о бок на защиту созданного ими мира, друзей и родных.

Актеры и команда фильма

Влад Коноплёв, Вера Вольт и Константин Плотников

В фильме в роли Горшка и Князя вернутся Константин Плотников и Влад Коноплёв. Также зрители увидят знакомых по сериалу персонажей — Принцессу (Вера Вольт), Вдову (Дарья Мельникова) и голову-кочерыжку (Илья Хвостиков) из мира песен группы.

Над фильмом работает та же команда, которая подарила нам сериал. Во вселенную панк-сказки вновь окунет режиссер Рустам Мосафир, который работает в паре с оператором Степаном Бешкуровым («Мамонты», «ЮЗЗЗ»). Сценарий написал Александр Бузин в соавторстве с Мосафиром. Композитор — Алексей Горшенёв, брат Михаила «Горшка» Горшенёва.

Кто такой Некромант

Илья Гришин

Актер

Еще на пробах мы с Рустамом Мосафиром определили, что мой персонаж — трикстер. У него есть шутовское начало, он плут, но в то же время очень серьезен. У него есть идея: как все трикстеры, он хочет не то чтобы разрушения мира, он хочет открыть ему глаза. Я бы сказал, что это идея о любви, хотя это странное сочетание — Некромант и любовь. Мы с Рустамом также пришли к тому, что Некромант должен быть как инопланетянин, не от мира сего. У него нет стандартных человеческих линий поведения. Его действия абсолютно непредсказуемы. Это самое интересное в роли, потому что фантазия не ограничена. Тут я наконец даю волю своей природе, которой непривычны покой и скука.

Илья Гришин на съемках фильма
Съемки фильма
Съемки фильма
Съемки фильма

Основной образ, с которого взят Некромант, — музыкант Дэвид Боуи. Я посмотрел документальный фильм о нем, пересматривал его концерты, клипы. Наблюдал, что он делает, почему своей необычностью притягивает людей. Мы и в гриме, и в костюме вдохновлялись Боуи. Мне даже потребовалось обесцветить брови, потому что они не состыковывались с гримом. Нужен был эффект, будто бровей нет вовсе. Я уже привык к себе такому, мне даже нравится.

На съемках «Король и Шут. Навсегда» я впервые работаю в павильоне. Когда на декорации смотришь через камеру, все действительно выглядит как сказка — панк-сказка. Я не представляю, сколько сил, времени потребовалось команде, которая делала декорации. Браво ей! С предвкушением жду, что же будет в следующие съемочные дни.

Группу «Король и Шут» я знал с детства, но не слушал ее. Слушала моя старшая сестра, которая как раз застала время панков и готов. Я себе пообещал тогда, что никогда в жизни не буду слушать эту музыку, потому что сестра врубала ее на всю громкость и не давала мне спокойно играть в мои игры. Потом уже про группу «Король и Шут» я узнал благодаря сериалу. Для меня стало большим открытием, что она вообще не о том, о чем я думал. И я просто надобавлял кучу ее песен себе в плейлист и слушал постоянно. Поэтому я очень благодарен сериалу за то, что он открыл для меня «Короля и Шута». Конечно, после просмотра я тоже хотел сняться в таком проекте. И представляете мое удивление, когда теперь я попал в эту панк-вселенную?

Когда прокат

Влад Коноплёв на съемках фильма

Точная дата релиза пока неизвестна, фильм еще снимают (первые сцены снимались на полуострове Рыбачий на севере России!). Премьера состоится в 2025 году в кинопрокате, а затем «Король и Шут. Навсегда» станет доступен на Кинопоиске.

По этой ссылке «Король и Шут. Навсегда» можно добавить в ваш список «Буду смотреть».

Автор: Елизавета Кузнецова

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