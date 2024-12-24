Что смотреть в 2025 году: 35 российских фильмов

Музыкальное приключенческое фэнтези по нашумевшему сериалу. Действие разворачивается в сказочном мире панк-группы. Персонажи ее песен предстанут в облике друзей, помощников и смертельных врагов Горшка (Константин Плотников) и Князя (Влад Коноплёв). Главный антагонист фильма — герой трека «Некромант» (его сыграл начинающий артист Илья Гришин). По сюжету сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злым магом. Горшок и Князь встают бок о бок на защиту созданного ими мира, друзей и родных.

Над картиной трудится команда, подарившая поклонникам группы сериал. Во вселенную панк-сказки вновь окунулся режиссер Рустам Мосафир, который работает в паре с оператором Степаном Бешкуровым («Мамонты», «ЮЗЗЗ»). Сценарий написал Александр Бузин в соавторстве с Мосафиром. Композитор — Алексей Горшенёв, брат Михаила «Горшка» Горшенёва. В прокат «Король и Шут. Навсегда» выйдет в 2025-м.