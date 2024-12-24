Что смотреть в 2025 году: 35 российских фильмов

Новые и новые сказки, экшен-комедия в Арабских Эмиратах, духоподъемные драмы о советских спортсменах, Александр Петров против подводного чудища, а Юра Борисов — с пушкинскими бакенбардами. Рассказываем про 35 (и даже больше!) российских картин 2025 года, которые мы будем обсуждать на протяжении ближайших двенадцати месяцев.
Драмы
Где смотреть: в прокате с 30 января
Новый фильм Павлы Стратулат, получивший награду за лучший сценарий на последнем «Маяке». Своенравная печница Агния (роль Евгении Громовой также отмечена призом) живет на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить деньги на новое жилье, а глава местной администрации Борис (Сергей Гилёв) не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение чиновника выложить печь в его доме, Агния использует нового клиента для достижения своей главной цели — поскорее переехать на долгожданную жилплощадь.
Где смотреть: в прокате с 27 февраля
Победитель фестиваля «Маяк-2024», локальный жанровый эксперимент Максима Арбугаева и Владимира Мункуева — молодых, но уже завоевавших зрительское доверие режиссеров. Юра Борисов и Макар Хлебников сыграли в якутской картине двух братьев. Кеша выходит из тюрьмы и мечтает наладить жизнь. Тима оканчивает школу и мечтает поступить в институт. Сперва все идет по плану: младший получает высокие баллы, старший устраивается в золотодобывающую артель. Но стоит делам Кеши опасно разладиться, он, сам того не желая, тащит брата на дно.
Когда смотреть: 2025
Игровой дебют документалистки Заки Абдрахмановой («Пингвины моей мамы») о девушке Айко, которая приезжает из Москвы в поселок под Алматы, чтоб похоронить отца. Родные края, толпа родственников (мама, сводная сестра, маленький брат, мачеха-ровесница) и старых знакомых не отпускают героиню, но путешествие оборачивается не очередной травмой, а исцелением и прощением. Главные роли в картине исполнили Лаура Турсунканова, Амина Оразбай, Самал Еслямова, Шарифбек Закиров.
Когда смотреть: октябрь 2025 года
Экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина. Главному герою — авиатору Иннокентию Платонову (Александр Горбатов) — 130 лет, почти сто из них он проспал во льду. В 1929-м Иннокентий попал в Соловецкий лагерь, где стал участником эксперимента по крионике. Проснулся он лишь в 2025-м и теперь пытается начать жить заново. Режиссер научной фантастики — Егор Кончаловский, автор сериала «Большой дом» и дилогии «Антикиллер».
Что еще посмотреть:
«День недели — любой» (9 января). Новый фильм Алёны Званцовой. Михаил Тройник и Евгения Крегжде сыграли семейную пару, которая проходит через серьезный кризис в отношениях.
«Четыре четверти» (16 января). Экранизация одноименного бестселлера Александра Юка или, как говорят сами авторы, «взрослая хроника школьной любви». Режиссером выступила Евгения Тирдатова.
Боевики, триллеры и хорроры
Где смотреть: в прокате с 20 февраля
Российско-китайский фильм про разношерстную группу героев: бежавшего белого офицера и царского агента Николая (Милош Бикович), сотрудницу внешней разведки Анну (Елена Подкаминская), красноармейца Артёма (Глеб Калюжный), китаянку Ван Лин (Чжэн Ханьи) и других. Всех персонажей объединяет секретный документ, который в 1927 году перевозят через всю Россию. Ставки высоки: бумаги определят будущее СССР и Китая. В режиссерском кресле — Андрей Волгин («Балканский рубеж»).
Когда смотреть: лето 2025 года
Герметичный триллер Марюса Вайсберга («Конец славы»). Молодожены (Егор Крид и Анфиса Черных) застревают в лифте в Москва-Сити вместе с загадочным незнакомцем (Игорь Миркурбанов), который знает все их секреты.
Где смотреть: в прокате с 30 октября
Очередной полнометражный фильм во вселенной «Мажора». Игорь Соколовский (Павел Прилучный) обосновался в Сочи, у него растет дочь, рядом — друзья. Но один из них (Павел Чинарёв) отправляется в Дубай, чтобы быстро разбогатеть. Его план проваливается, и Игорь едет спасать друга. Егор Чичканов, ответственный за постановку картины, обещает подарить зрителям «настоящий летний попкорновый боевик».
Где смотреть: в прокате с 13 ноября
Ранее фильм фигурировал под названием «Кулачный». Это историческое приключенческое роуд-муви. Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Дворянин и сирота Ваня (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород на научную ярмарку. За Ваней охотится его дядя (Даниил Воробьёв), который хочет отобрать наследство мальчика. Защитником Вани становится кулачный боец Волчок (Евгений Ткачук), с которым Ваня случайно сталкивается. Вместе они отправляются в путешествие до ярмарки.
Где смотреть: 2025
Фолк-хоррор якутского режиссера Дмитрия Давыдова («Ыт», «Чума»), снятый на английском языке. По сюжету отец и дочь живут вдали от цивилизации и сталкиваются с потусторонними силами. В главных ролях — Вячеслав Шатненко, Лилиана Петрова.
Что еще посмотреть
«Вышка» (20 июня). Производством российской версии триллера «Вышка» занимается компания «Марс Медиа», которая выпустила «Мастера и Маргариту».
Сказки, фэнтези и фантастика
Где смотреть: в прокате в 2025 году
Музыкальное приключенческое фэнтези по нашумевшему сериалу. Действие разворачивается в сказочном мире панк-группы. Персонажи ее песен предстанут в облике друзей, помощников и смертельных врагов Горшка (Константин Плотников) и Князя (Влад Коноплёв). Главный антагонист фильма — герой трека «Некромант» (его сыграл начинающий артист Илья Гришин). По сюжету сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злым магом. Горшок и Князь встают бок о бок на защиту созданного ими мира, друзей и родных.
Над картиной трудится команда, подарившая поклонникам группы сериал. Во вселенную панк-сказки вновь окунулся режиссер Рустам Мосафир, который работает в паре с оператором Степаном Бешкуровым («Мамонты», «ЮЗЗЗ»). Сценарий написал Александр Бузин в соавторстве с Мосафиром. Композитор — Алексей Горшенёв, брат Михаила «Горшка» Горшенёва. В прокат «Король и Шут. Навсегда» выйдет в 2025-м.
Где смотреть: в прокате с 20 марта
Фильм про героя одноименного мема. По сюжету доброжелательный инопланетянин терпит крушение в районе Абрау-Дюрсо, и ему на помощь приходят члены семьи Семёновых. Сам Ждун помогает им решить внутренние проблемы. Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов. Режиссер — Дмитрий Суворов, ранее снявший сурвайвал-хоррор «Одна» и эротическую драму «Непослушная».
Где смотреть: в прокате с 17 апреля
Долгострой Николая Лебедева про известного морского монстра. Российский ракетный подводный крейсер бесследно исчезает в Гренландском море. На поиски отправляется самый молодой командир Северного флота Виктор Воронин (Александр Петров), чей старший брат (Виктор Добронравов) командовал пропавшей лодкой. В это же время из-за разрушения полярной станции в северных водах появляется чудовище — кракен.
Где смотреть: в проекте с 1 мая
Новая работа Ивана Соснина, автора «Пришельца» из нашего топа лучших фильмов 2024 года. Репортер из Екатеринбурга (Александр Яценко) по работе оказывается в таежном селении, где слышит предание о владыке леса. Вернувшись домой, герой внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа. Они заключают сделку: журналист поможет спасти исчезающих фантастических созданий, а дух ему — наладить отношения с 12-летней дочкой.
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Где смотреть: в прокате с 22 мая
История о противостоянии Ильи Муромца и Соловья-разбойника в альтернативном будущем ранее называлась «Стальное сердце». По сюжету Соловей дожил до наших дней и забрал славу Муромца. Чтобы восстановить справедливость, богатырь сходится с врагом в непростом поединке в костюмах огромных роботов. Картину поставил Карен Оганесян («Игра на выживание», «Черное облако»), а главные роли в ней исполнили Владимир Любимцев и Никита Ефремов.
Где смотреть: в прокате с 28 августа
Комедийная сказка с Витой Корниенко в главной роли. По сюжету 14-летняя Маша отправляется в волшебный лес, чтобы спасти брата Ваню, который превратился в козленка, выпив из родника. Чтобы разрушить проклятье, девочке предстоит познакомиться со всеми лесными обитателями, в том числе с тремя медведями. Режиссер проекта — Антонина Руже. Над сценарием по мотивам рассказа Льва Толстого работал Василий Ровенский. В фильме также снялись Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов и другие. Все сказочных персонажей воссоздадут с помощью компьютерной графики.
Где смотреть: в прокате с 23 октября
Сказка Дмитрия Хонина с необычным взглядом на историю трехглавого ящера. Лейтенант ВМФ Лёха Алёхин и подумать не мог, что управляемый им батискаф в российской акватории Балтийского моря будет похищен и унесен в былинную старину гигантским морским чудищем. Лёше придется подружиться с детенышем Горыныча и вместе с ним спасти древнее русское княжество. Главную роль исполнил Александр Петров. В кадре также появятся Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий и Роман Курцын.
Что еще посмотреть
«Царевна-лягушка» (6 марта). Необычная интерпретация известной сказки с Валентиной Ляпиной и Никитой Кологривым в главных ролях.
Байопики и исторические фильмы
Где смотреть: в прокате с 30 января
Масштабный фильм об обороне Козельска от нашествия войска хана Батыя. Главные роли исполнили Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метелкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином») и другие. Режиссер — Константин Буслов.
Где смотреть: в прокате с 14 февраля
Красочный мюзикл Феликса Умарова в духе База Лурмана повествует о жизни и творчестве великого поэта (его тут играет Юра Борисов), его друзьях, жене Наталье Гончаровой (Алёна Долголенко) и врагах. В ролях — Роман Васильев (Константин Данзас), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (император Николай I), Сергей Гилёв (Александр Бенкендорф) и другие.
Где смотреть: в прокате с 27 февраля
Историческая драма Александра Котта. Действие разворачивается в начале 1960-х, когда противостояние СССР и США стало наиболее острым. В сложнейших погодных условиях первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе. Но миссия идет не по плану. В картине снялись Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова и Елена Север.
Где смотреть: в прокате с 6 марта
Байопик известной советской фигуристки, которую играет Владислава Самохина. В роли ее чуткого тренера — Евгений Ткачук. Это история становления Ирины Родниной: как родители отдали ее на фигурное катание, как она попала в школу ЦСКА и завоевала первую золотую медаль. По словам создателей, картину готовили около 10 лет, и кино вышло интонационно похожим на «Движение вверх» и «Легенду № 17». Режиссер спортивной драмы — Константин Статский («Мажор»).
Где смотреть: в прокате с 27 марта
Необычная экранизация романа «В августе сорок четвертого» от авторов «Любви Советского Союза», которые называют картину «„Дозорами“ во времена Великой Отечественной». В глухих лесах Западной Беларуси орудуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики Смерша. В ролях — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Роман Мадянов, Даниил Воробьёв, Роман Васильев, Эльдар Калимулин и другие.
Где смотреть: в прокате с 1 мая
Военная драма стоимостью 800 миллионов рублей основана на одноименном романе Бориса Васильева. 19-летний лейтенант Николай Плужников прибывает на службу в Брестскую крепость 21 июня 1941 года. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих, он принимает первый в своей жизни бой. Режиссер — Вадим Островский («Сделано в СССР»). Продюсер и исполнитель одной из главных ролей — Владимир Машков, также в картине появятся Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Сергей Урсуляк и Яна Сексте.
Где смотрите: в прокате с 9 октября
Юный блокадник Юра Тюкалов садится в лодку в первый раз после войны. Тогда гребля спасла ему жизнь, а сейчас помогает исцелить тело. Став сначала спортсменом, а затем художником, он отправляется в Хельсинки на первую для СССР Олимпиаду-1952, где войдет в историю как первый олимпийский чемпион. Символ страны, которая учится жить заново. Режиссер — Артём Михалков («Мистер Нокаут»). В главной роли — Глеб Калюжный.
Что еще посмотреть
«Война и музыка» (6 февраля). Военная драма Сарика Андреасяна о троих друзьях, ушедших на фронт.
«Все, что тебя касается» (10 апреля). Фильм-концерт группы «Звери», снятый Александром Войтинским, автором «Огнива» и «По щучьему велению».
«Декабрь» (без даты). Долгострой Клима Шипенко о последних днях жизни поэта Сергея Есенина, который покончил с собой в гостинице «Англетер» в декабре 1925 года. Писателя сыграл Александр Петров.
«Планета» (без даты). Вольный байопик советского мастера спецэффектов Павла Клушанцева («Планета бурь»), который фигурирует тут под именем Николая Беренцева. В главной роли — Сергей Гилёв.
Комедии
Где смотреть: в прокате с 23 января
Экшен-комедия про двух братьев-близнецов, разлученных в детстве. Василий работает учителем ОБЖ в поселке Ковылкино, а его брат Коля живет в Мексике, где умудряется кинуть местный наркокартель на деньги. Теперь на Колю объявлена охота, и вызволять брата отправляется Василий. Обоих близнецов сыграл Александр Петров, съемки проходили в Мексике с участием местных актеров.
Где смотреть: в прокате с 30 января
Новый фильм Александра Фомина, режиссера «Молодого человека», внезапно выстрелившего на стримингах в 2022-м. Четверо друзей вместе с первого класса, однако взрослая жизнь вносит коррективы, и теперь герои видятся все реже и реже. В эту ночь друзья решают собраться на свой последний бархоппинг. В касте — Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская и другие.
Где смотреть: в прокате с 30 января
Остросюжетная комедия с мощным актерским составом. Сергей (Евгений Кулик) мечтает о парусной лодке, но все его деньги контролируют жена и теща (Агния Кузнецова и Ирина Розанова). Однажды он выигрывает в лотерею 1 млрд рублей, однако приз ему придется делить с Алексеем (Алексей Серебряков). Тот хочет с помощью денег вернуть власть над женой (Анна Михалкова). Режиссер — Соня Карпунина («Хочу замуж»).
Где смотреть: в прокате с 6 марта
Даня (Никита Ефремов) много работает, откладывая жизнь на потом. Внезапно он погружается в кому и оказывается в загробном мире, похожем на отделение банка. Там его по талончику определяют в ад, но сообщают: еще есть шанс все исправить. Так аэрофоб Даня оказывается в аэропорту, где пытается все переосмыслить и вернуться к жизни. И параллельно зависает в местном баре «Дорогая, я больше не перезвоню» с барменом (Дмитрий Чеботарёв) и героиней Милы Ершовой.
Где смотреть: в прокате с 6 апреля
Продолжение хитовой народной комедии «Батя». У Макса (Стас Старовойтов) брак трещит по швам, они с Ириной (Надежда Михалкова) не живут вместе. Герой приезжает к ней, чтобы забрать сына на летние каникулы, а тот сбежал из дома. Чтобы найти мальчика, Макс вместе с новым партнером Ирины (Степан Девонин) отправляются на поиски. Выясняется, что мальчик сбежал к своему дедушке в деревню. В пути Макс вспоминает детство, а именно как провел лето у своего деда в деревне. Деда играет загримированный до неузнаваемости Евгений Цыганов.
Где смотреть: в прокате с 12 июня
Еще один фильм о разнице поколений. Мальчика привозят в деревню к деду, которого он никогда до этого не знал. Последнего сыграл Юрий Стоянов. Картину выпустят в прокат при поддержке ВГТРК.
Где смотреть: в прокат с 12 июня
Айтишник-невротик Гриша создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес, лидер ОПГ, оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить их отношения. Режиссер — Виталий Дудка, снявший «Юру дворника». В ролях — Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская и другие.
Когда смотреть: 2025
Музыкальный ромком Антона Мегердичева («Сердце пармы»). Егору (Роман Евдокимов) 30 лет, он подпевает гостям в караоке, мечтает построить музыкальную карьеру и счастливую жизнь с Юлей (Стася Милославская), дочкой миллионера. Неожиданно Егор открывает в своем шкафу портал в прошлое, в 1991 год. Он решает построить на этом бизнес: поет на Старом Арбате хиты из будущего («Плачу на техно», «Рюмка водки на столе»). Но любое его действие в прошлом можем неожиданно влиять на будущее.
Где смотреть: 2025
Новый фильм Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов»). Действие разворачивается в 2011 году. В центре сюжета — Игорь Хлебников, живущий в Приморском крае и работающий в фастфуде. Однажды банкомат выдает мужчине 2 млн рублей. Что теперь делать с баснословной суммой? Игорь тратит их направо и налево, празднуя свободу. Однако с большими деньгами, тем более случайными, по-прежнему приходят большие проблемы. Главную роль в фильме сыграл Максим Стоянов, получивший приз на фестивале «Маяк». Самого Ханта отметили статуэткой за лучшую режиссуру.
Что еще посмотреть
«Капитан Крюк» (20 февраля). Спортивная комедия о бывшем спортсмене, который помогает маленькой сестре и ее хоккейной команде добиться успеха на льду.
«Один хороший день» (6 марта). День сурка, происходящий в провинциальном городе Жупа. Катя (Анастасия Талызина) хочет уехать в Москву, но попадает во временную петлю.
«Жига. Дрифт без правил» (27 марта). Экшен-комедия о подростке, который восстанавливает старые «Жигули», чтобы принять участие в уличных гонках.
«Туда» (15 мая). Романтическое роуд-муви. Легкомысленная актриса (Ирина Старшенбаум) едет на такси из Москвы в Уфу, а ее водителем становится молчаливый и серьезный Вадим (Пётр Фёдоров).
Анимация и семейное кино
Где смотреть: в прокате с 20 марта
Продолжение семейного фильма с новым пушистым героем. Собака Пальма на месте, к ней присоединится медвежонок Мансур. Летчик Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов) переехал в глубинку, где спокойно живет с семьей. Но все меняется с появлением медвежонка, которого похищают местные браконьеры (их возглавляет герой Сергея Гилёва), и ему на помощь приходит Пальма. Лазаревы отправляются на поиски четвероногих друзей. В режиссерском кресле — Владимир Кондауров.
Где смотреть: в прокате с 3 апреля
Игровой фильм братьев Андреасян по мотивам рассказов Виктора Драгунского. 1950-е, на дачу в Завидове на летние каникулы приезжает Дениска вместе с родителями. Впереди месяцы приключений с соседскими детьми, походы на лодочную станцию и первая любовь. Режиссер — Артемий Драгунский, внук писателя. Дениску сыграл Максим Матузный.
Где смотреть: в прокате с 23 октября
Продолжение анимационной истории про проказника-домового. В сиквеле девочка Кристина повзрослела, а сам Финник потерял главную черту домового — быть невидимым, чем подставил и остальных своих сородичей (они теперь тоже заметны людям). Чтобы вернуть все как было, герои отправляются на поиски волшебного посоха.
Что еще посмотреть
«Манюня. День рождения Ба» (13 февраля). Заключительная часть приключений Наринэ (Карина Каграманян), Манюни (Екатерина Темнова) и Каринки (Карина Мнацаканян).
«Доктор Динозавров» (лето 2025 года). Анимационная история про мальчика, который живет с папой в палеонтологическом музее.
«сНежный человек» (29 мая). Картина о школьнике с плохим слухом, который случайно обнаруживает в сарае своего дедушки снежного человека Еню.
Автор: Никита Демченко