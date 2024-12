Выходные в Дубайске: фоторедактор Кинопоиска посмотрела, как снимают нового «Мажора»

А теперь, собственно, о «Мажоре». После заката мы добрались до пятизвездочного отеля One & Only One Za’abeel с поразительно высокими потолками, массивными люстрами и интерьером на тему пустыни и оазисов. Сегодня здесь снимают несколько ключевых сцен, в том числе «инцидент у бассейна» (назовем его так, чтобы не портить интригу). Лучший друг Игоря Соколовского (Павел Прилучный), Ваня Соловьёв (Павел Чинарёв), мечтает устроить роскошную свадьбу, но брать деньги у богатого друга считает недостойным. Решив заработать сам, он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако вместо легкого дохода Ваня впутывается в криминальную авантюру. Игорь, как всегда, спешит на выручку, однако в этот раз их ждут жаркие приключения на фоне роскоши и опасной пустыни Арабских Эмиратов.