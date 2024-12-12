Выходные в Дубайске: фоторедактор Кинопоиска посмотрела, как снимают нового «Мажора»

За 10 лет мажор Игорь Соколовский где только не побывал! В Петербурге и в Москве, в Калининграде и в городке Лодейное Поле под Питером, в фавелах Краснодарского края и на винодельнях Абрау-Дюрсо. Его следующая остановка — Дубай. В новом фильме Игорю надо там спасти друга Ваню (героя Павла Чинарёва). В ожидании арабских приключений героя Прилучного — кинопремьера запланирована на 30 октября 2025-го — Кинопоиск предлагает посмотреть глазами нашего фоторедактора Вали Моториной, как проект снимали. Редакция отправила ее в ультракороткую командировку в ОАЭ и попросила фиксировать на фотопленку и в заметках все примечательное.
Валя Моторина
Фоторедактор Кинопоиска
Всем привет! Меня зовут Валя, и я фоторедактор Кинопоиска. Как правило, моя работа заключается в том, чтобы подбирать изображения к материалам редакции, организовывать фотосессии с актерами и другими представителями киноиндустрии, следить за тем, чтобы медиа Кинопоиска выглядело красиво и стильно. В отличие от текстов, которые мы всегда подписываем, иногда ставя маленький портретик авторов, так называемое лицо в круге, работа фоторедактора незаметна. Если читателей ничего визуально не бесит, то все хорошо; если кто-то поразился фотографии, удачному стоп-кадру или иллюстрации в комментариях — значит, мы справились отлично.
Все шло своим чередом, буднично и привычно, пока в один из промозглых дней мне не пришло сообщение с предложением съездить в Дубай на съемки нового «Мажора» — наснимай картинок, привези фоторепортаж. Решение нужно было принимать молниеносно: съемки в выходные, билеты требуется забронировать прямо сейчас. Я организовывала фотографов на киносъемках, но сама на съемочной площадке никогда не была. В Дубае тоже. На всё про всё — знакомство с городом и наблюдение за съемками — дается около полутора суток.
Конечно, в голове закрутились вопросы: «А я справлюсь? Каким окажется город? Удастся ли вообще что-то увидеть, кроме гостиницы и актера Прилучного издалека?» Однако дух авантюризма возобладал, и я решила, что это чертовски отличный повод сменить серую холодную Москву на парочку ярких кадров. В конце концов, задача не казалась такой уж невыполнимой: меня попросили фотографировать все интересное, что встретится в путешествии, и потом собрать что-то вроде дневника наблюдений.
6 утра: за 2 часа до вылета, аэропорт Домодедово.
Самолет задержали на несколько часов, поэтому рассвет пришлось наблюдать в окно аэропорта.
На часах 10:57 — кажется, взлетаем. Самолет стремительно набирает высоту, солнце за окном все ярче, и его теплые лучи касаются моей руки, словно обещая что-то.
Я села у окна, чтобы наблюдать, как мир постепенно исчезает за облаками. Рядом оказались девушка с веснушками, которая, похоже, давно обосновалась в Дубае, и мужчина, летящий с семьей на отдых. Они оживленно обсуждали жару, торговые центры с кондиционерами и глобальное потепление.
Объявили зону турбулентности. В иллюминаторе появился краешек моря или пустыни. Мираж? Небо заливало ослепительное солнце. Земля была близко, виднелись оазисы, вырастающие среди песков.
Шесть часов вечера. Самолет садится, но темно как ночью. На Ближнем Востоке закат приходит неожиданно, будто солнце решило резко скрыться за горизонт. Сразу почувствовался воздух — теплый и соленый на вкус.
За время полета я успела вздремнуть, почитать несколько глав «Щегла» Донны Тартт и послушать «Преступление и наказание» в исполнении Максима Суханова. Прилетела, в общем, готовой к приключениям! Меня с коллегами-журналистами — Юлей из «Известий» и Денисом из «Комсомолки» — встретила местная такси-служба, и мы отправились в отель. Дорогу заливали последние отблески заката, посреди пустыни вырастали пальмы и небоскребы.
Гостиница оказалась тематической, даже концептуальной. В отеле Studio One все построено на теме кино и телевидения — например, сразу на входе гостей встречает инсталляция из старых телевизоров. Работают!
На ресепшене гостиницы Studio One Йода будто лично следит за дисциплиной сотрудников.
В номере над кроватью — большое панно с Кэри Грантом как элегантное напоминание о роскоши Голливуда.
Смена на съемках «Мажора», ради которой мы приехали, была запланирована на вечер следующего дня, так что на день мы были предоставлены сами себе. Первым делом пошли смотреть главную достопримечательность — фонтаны и «Бурдж-Халифу», самый высокий небоскреб на планете.
Вид захватывающий, праздничный и почти сказочный. Свет от высоток отражается в воде, по которой скользят лодочки. Фонтанные брызги поднимаются на высоту чуть ли не в пятьдесят этажей, вокруг гомон на всех возможных языках и, конечно, в том числе русская речь.
На фасаде «Бурдж-Халифы» начали появляться футуристические картины и надпись Emaar, имя крупнейшего девелопера арабского мира, на разных языках. Представляешь, что попал куда-то в мир из «Бегущего по лезвию 2049» или «Стартрек: Бесконечность», при этом всего несколько десятилетий назад на месте Дубая была одна пустыня.
Подъем в 9 утра. Завтрак в ресторане возле бассейна. Меню простое, но в нем все, что нужно для утреннего счастья, в том числе яйца всех видов и зеленые салаты. Некоторые постояльцы, не теряя времени, наслаждаются утренним заплывом.
Съемки «Мажора» только вечером, поэтому с коллегой из «Известий» снова едем в сторону «Бурдж-Халифы» — в «Дубай молл». Кажется, что в городе нет пешеходов, все люди ездят только на личном транспорте и быстренько перемещаются из здания в здание, прячась под кондиционерами.
Это один из крупнейших ТРЦ в мире и наверное самый шикарный. Сверкающие полы, декорации витрин и яркие запахи духов — все сразу дает понять, что место для тех, кто не привык считать деньги.
Хотели посмотреть океанариум в «Дубай молл», но, узнав, что билет стоит около 5000 рублей, идею отбросили.
Поглазев на витрины, изучили дубайскую марину — оживленный прибрежный оазис с яхтами, пришвартованными у небоскребов. Белоснежные корабли, яркое солнце, к которому никак не привыкнет глаз, и воздух, пропитанный свежестью, создают ощущение пространства, где нет места маленькому человечку. Все кажется слишком совершенным, чтобы быть реальным, будто это мираж. Может, я в мираже «Мажора»?
А теперь, собственно, о «Мажоре». После заката мы добрались до пятизвездочного отеля One & Only One Za’abeel с поразительно высокими потолками, массивными люстрами и интерьером на тему пустыни и оазисов. Сегодня здесь снимают несколько ключевых сцен, в том числе «инцидент у бассейна» (назовем его так, чтобы не портить интригу). Лучший друг Игоря Соколовского (Павел Прилучный), Ваня Соловьёв (Павел Чинарёв), мечтает устроить роскошную свадьбу, но брать деньги у богатого друга считает недостойным. Решив заработать сам, он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако вместо легкого дохода Ваня впутывается в криминальную авантюру. Игорь, как всегда, спешит на выручку, однако в этот раз их ждут жаркие приключения на фоне роскоши и опасной пустыни Арабских Эмиратов.
20:00. Мы в просторном конференц-зале, отданном под съемочную группу. Реквизиторы постоянно что-то переставляют, художники по костюмам разбирают и отпаривают вещи героев. Здесь же базируются оборудование для съемок, свет и рации. Актеры и команда могли в этом зале передохнуть и перекусить между дублями.
Кстати, о еде на площадке. Возможно, такую же курицу карри с овощным салатом, что и я, ели Тимоти Шаламе или Зендея. Кейтерингом для нашего «Мажора» занималась та же компания Simmer, что кормила съемочную группу «Дюны» Дени Вильнёва.
В этот вечер снимали эпизод после вечеринки у фотогеничного инфинити-бассейна с видом на сияющий город. То, что выглядело беззаботно, на самом деле было результатом находчивости режиссера Егора Чичканова и его дара убеждения в переговорах с Дубайской комиссией по кино и телевидению. Ее представители волновались, что постояльцы отеля могут смутиться от сегодняшней сцены, снимают ведь остросюжетный экшен. Егору буквально на себе пришлось показать и доказать, что эпизод безопасный.
Dubai Film and TV Commission — что-то вроде Госкино; эта организация тщательно изучает проекты на этапе сценария, так как съемки в Арабских Эмиратах предусматривают различные ограничения. Можно догадаться, что снятые в Дубае фильмы должны избегать сцен интимного характера, демонстрации употребления алкоголя на фоне известных локаций, чрезмерного насилия и ситуаций, которые могут оскорбить религию и местное сообщество. Все это учла команде «Мажора», чтобы получить разрешение на съемки и поддержку.
Продюсеры Розинов и Балмин говорят, что в их фильме будет масса знаковых мест города: «Бурдж-Халифа», «Дубай Марина», «Око Дубая» и отель-парусник «Бурдж-эль-Араб» — вот они на моих фотографиях. Также съемки проходили в пустыне возле города Эль-Айн и в рабочих районах Дубая, что добавило достоверности происходящему на экране.
Возле бассейна удалось щелкнуть Егора Чичканова. Режиссер невероятно воодушевлен. Говорит, что делает фильм в адреналиновой экшен-стилистике: «Это будет настоящий летний попкорновый боевик. Хочется, чтобы зрители почувствовали праздник, чтобы можно было прийти в кинотеатр и хотя бы на пару часов забыть о том, что происходит вокруг.
Прошло больше трех часов. Уже 23:00, а сцена у бассейна так и не начала сниматься. Много говорят, что съемки — это в первую очередь ожидание и только потом творчество. Начинаю это чувствовать на себе. Но вот постепенно начинают выставлять свет и декорации.
Несколько высоких кадок расположили рядом с бассейном.
Мимо провезли тележку со следами разгульной вечеринки.
Появился надувной круг в форме «дитя заката». Может, у него важная роль?
Пока идут последние приготовления, спускаемся в номер Прилучного, который готов несколько минут посвятить общению и фотографированию. Двери открывает сам Павел — похудевший, подтянутый, с небольшим шрамом на щеке. Результат труда гримеров выглядит очень реалистично. Прилучный рассказывает, что большинство трюков на съемках в пустыне делал сам, несмотря на запреты продюсеров. Например, гонял на дверце джипа по барханам. После песок был везде: «По ощущениям я съел килограммов двадцать». В подтверждение он показывает ролик, где бесстрашно пробирается через песчаную бурю.
Ближе к полуночи наконец слышим заветные слова: «Камера, экшен!» На площадке сразу воцаряется тишина. Чинарёв, Прилучный и арабский актер Абдулла Бин Хайдер в рабочих комбинезонах и с большими сумками подходят к краю бассейна. Снимают дубль, второй. Далее снова перестановки. Между командами «экшен» слышны переговоры участников команды по рациям, что-то добавляют или убирают из кадра, режиссер раздает указания.
После трех утра, когда съемки были в разгаре, мы осознали, что надо возвращаться в отель, собирать сумки и спать, ведь утром уже улетать в Москву. Дубай, утопающий в огнях, казался совершенно не уставшим, и тут в очередной раз можно вспомнить избитое выражение про город контрастов. Я провела на площадке всего восемь часов, а остальная команда работала здесь уже целый месяц. Говорят, что съемки «Мажора» в Дубае заняли едва ли не столько же смен, сколько третья часть «Миссия: невыполнима».
Снова утро, снова завтрак. На выходе из отеля меня окатывает жаркой волной. Напротив висят огромные баннеры с рекламой нового сезона «Сквозь снег» и проекта «Обреченные на славу».
На глаза попадается цветущий куст, казавшийся инородным в таких экстремальных погодных условиях. Так и Дубай пробился сквозь песок и палящее солнце как самый футуристический оазис на планете. Кажется, что в нем может произойти все что угодно.
Аэропорт. Ловлю последние лучи ослепляющего солнца, словно пытаясь увезти их с собой. Сидя с закрытыми глазами, слышу голос пилота: «Нас ждет умеренная болтанка, температура по прилету — +5 градусов». Не верится, что такие выходные в Дубае были реальностью. Но как только самолет влетит в серое московское небо, этот мираж рассеется, оставив только воспоминания и эти снимки.
По этой ссылки фильм можно добавить в ваш список «Буду смотреть», и мы напомним вам, когда он выйдет в прокат