Выходные в Дубайске: фоторедактор Кинопоиска посмотрела, как снимают нового «Мажора»

Всем привет! Меня зовут Валя, и я фоторедактор Кинопоиска. Как правило, моя работа заключается в том, чтобы подбирать изображения к материалам редакции, организовывать фотосессии с актерами и другими представителями киноиндустрии, следить за тем, чтобы медиа Кинопоиска выглядело красиво и стильно. В отличие от текстов, которые мы всегда подписываем, иногда ставя маленький портретик авторов, так называемое лицо в круге, работа фоторедактора незаметна. Если читателей ничего визуально не бесит, то все хорошо; если кто-то поразился фотографии, удачному стоп-кадру или иллюстрации в комментариях — значит, мы справились отлично.

Все шло своим чередом, буднично и привычно, пока в один из промозглых дней мне не пришло сообщение с предложением съездить в Дубай на съемки нового «Мажора» — наснимай картинок, привези фоторепортаж. Решение нужно было принимать молниеносно: съемки в выходные, билеты требуется забронировать прямо сейчас. Я организовывала фотографов на киносъемках, но сама на съемочной площадке никогда не была. В Дубае тоже. На всё про всё — знакомство с городом и наблюдение за съемками — дается около полутора суток.