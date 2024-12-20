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Лучшие российские фильмы — 2024: выбор Кинопоиска

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Зрелищные «Мастер и Маргарита» и камерные «Каникулы». Драматически надрывный «Воздух» и документальный триллер «Огненный лис». Авторы и редакция Кинопоиска вспоминают 15 главных российских фильмов уходящего года.

Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Фильмы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны.

Если карточка фильма черная, значит, он доступен в вашей подписке Кинопоиска.

Юрий Сапрыкин

руководитель спецпроектов Кинопоиска, автор Telegram-канала «Сапрыкин — ст.»

«Мастер и Маргарита»

Первая в истории удачная экранизация «Мастера», возвышающаяся над нынешним прокатным ландшафтом, как высотка со шпилем, хотя бы в силу масштаба и сложности (которые, что редкость, не помешали кассовому успеху). Возможно, фанатам Булгакова не хватило в фильме легкости и юмора, определенно сократилась до минимума евангельская линия — но появилось еще одно измерение, где в сюжет романа вплетается биография автора, выстроен эффектный образ Москвы, как если бы в ней были реализованы архитектурные планы 1930-х. И главное, возник очень узнаваемый образ времени: декадентского, темного, завороженного государственной мощью и погрязшего в собственных пороках. Такие, как говорится, времена.

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Ксения Реутова

журналистка, кинокритик

«Фрау»

Разыгранная в Перми история несложившейся любви чудаковатого идеалиста (Вадик Королёв) и невротичной балерины (Лиза Янковская) — фильм одновременно и условный, не связанный с географией или цифрами на календаре, и в то же время очень точно отражающий эпоху. Вторая режиссерская работа Любови Мульменко, как и все ее предыдущие картины (включая те, над которыми она работала в качестве сценаристки), не укладывается ни в одну из тех схем, по которым действует современный российский кинематограф.

Это вроде бы мейнстримный проект — отчасти ромком, отчасти мелодрама, — но живет он по сугубо авторским правилам: хеппи-энд тут не означает победу любви над любыми препятствиями. Это вроде бы сказка, самый популярный и самый востребованный сейчас в России жанр, но Мульменко не использует ее в целях эскапизма. Ей сюжет о стойком оловянном солдатике и прекрасной балерине нужен как раз для того, чтобы не отворачиваться от реальности, в которой вместе этим двоим не ужиться. Это тщательно сконструированная и детально продуманная работа, которая то в комическом, то в трагическом регистре разбирает ультрасовременные темы (одиночество, самостоятельность, неврозы, отношения и ожидания от них), но не скатывается в поп-психологию, разговаривая со зрителем исключительно языком кино.

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Василий Говердовский

кинокритик, редактор Afisha.ru, автор Telegram-канала «КиноГовер»

«Каникулы»

«Каникулы» дебютантки Анны Кузнецовой выходят в неблагодарное время, когда звания остросоциального высказывания можно добиться, просто называя вещи своими именами. Написанный Кузнецовой и Екатериной Задохиной фильм, кажется, и не пытался быть чем-то большим, чем нежной и забавной трагикомедией про двух учительниц и группу детей на школьном театральном конкурсе в Сочи. Однако величие произведения часто определяется контекстом, а «Каникулы» наглядно показывают один из путей реализации этого тезиса: авторская честность десятком мелких крючков ухватила бетонную атмосферу последних лет.

Но, как и кино брежневского застоя, «Каникулы» кричат сильнее всего в моменты умолчания. Посреди всех подростковых драм центральными остаются отношения учительниц — инфантильной идеалистки (Дарья Савельева) и снежной королевы с теплым сердцем (Полина Кутепова), чье умение лавировать между требованиями сверху иногда оборачивается привычкой прогибаться. Сознательная недопроявленность их связи приводит к душераздирающему финалу, из которого, следуя примеру героинь, можно взглянуть на приключения в Сочи как на трагедию неосуществимого, а можно — как на маленький лучик счастья в твоей памяти. По крайней мере, его у тебя точно никто никогда не отнимет.

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Никита Демченко

редактор российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Седьмое искусство»

«Сто лет тому вперед»

Старшеклассник Коля Герасимов обнаруживает в кабинете физики необычный артефакт и попадает в Москву 2124 года. Там он знакомится с Алисой Селезнёвой, чей папа — космобиолог, а мама — воительница, которая отправилась в прошлое и не вернулась. Найденный Герасимовым космион, вероятно, решит эту проблему, но надо еще научиться им пользоваться и не попасться в лапы космических пиратов.

Космоопера, вдохновленная повестью Кира Булычёва, не верна ни букве первоисточника, ни духу всенародно любимого телефильма. И это хорошо! Никаких попыток посягнуть на всеми любимое достояние или пробудить ностальгические чувства. Только отчаянное — и, прямо скажем, благородное — желание поднять отечественный сай-фай с колен.

Что ж, эту задачку со звездочкой Александр Андрющенко и студия «Водород» решили если не на пять, то уж на четыре с плюсом точно. В «Сто лет тому вперед» есть все элементы успешного, без преувеличения голливудского блокбастера: здорово прописанная история, глянцевая рекламно-клиповая эстетика, эффектная графика и звезды отечественного, а теперь уже и мирового кино (привет, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов!). А главное — в этом фильме есть дух приключений, искренний, истинно булычевский оптимизм и вера в будущее. В котором, например, люди не воюют и берегут природу. Завидуем Алисе Селезнёвой и надеемся, что для всех остальных прекрасное далеко наступит быстрее, чем через сто лет.

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Елизавета Кузнецова

редактор российского направления медиа Кинопоиска

«Майор Гром: Игра»

Драйвовое продолжение, подарившее фан-базе новых любимчиков в лице Матвея Лыкова и Андрея Трушина. Первый играет нового злодея Августа ван дер Хольта с экзоскелетом, а второй — его телохранителя Отто с бородой Санта-Клауса. При этом Август не единственный злодей: Игорю Грому (Тихон Жизневский) подкинет работенки некий Призрак. Тот развернет опасную игру в Петербурге: если Гром не отгадает его загадки — пострадают простые люди. По его заданиям майору Грому предстоит отправиться в цирк и даже напиться на вокзале.

Продолжение берет лучшие качества «Чумного Доктора» и приумножает их: тут больше экшена, героев (среди новичков и персонаж Ольги Сутуловой, генерал-лейтенант полиции Мария Архипова), больше драмы и пасхалок. Главное трио Игорь Гром — Юля Пчёлкина (Любовь Аксёнова) — Дима Дубин (Александр Сетейкин) все такое же трогательное и веселое. Бонусом — отличный саундтрек Антохи МС, The Hatters, Sqwoz Bab, а еще, конечно же, шаверма!

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Бэтси Исакова

продюсер подкастов Кинопоиска, автор Telegram-канала «Киновойс»

«Пришелец»

В руках самого доброго российского режиссера Ивана Соснина жестокая аксиома «человек человеку волк» под трек Mujuice превращается в мягкое, но доходчивое напоминание «человек человеку пришелец».

Это история о странном деревенском парне Лёше (Максим Стоянов), который ищет и находит встречи с пришельцами. Но сюжет не ограничивается фантастикой. Напротив, тут инопланетное вписано в привычные русскому глазу заснеженные леса, сельский китч (наш герой находчиво создает его из собранных по пути элементов мусора) и сердобольность в парадоксальном сочетании с ксенофобией. А потому верится, что инопланетянином оказывается каждый, кто не понят окружением и запутался в собственной нерешительности. Во вселенной фильма Лёше выдается возможность выбрать между привычным земным или таинственным инопланетным. А вот в нашем случае лучшее предновогоднее чудо, которое может случиться после просмотра «Пришельца», — готовность понять и принять пришельца в себе и своем ближнем, чтобы никому не приходилось искать другую планету.

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Василий Корецкий

редактор направления критики медиа Кинопоиска

«Контакты»

Российский сай-фай — жанр еще в большей степени проклятый, чем российский хоррор. И это при том, что в СССР фантастика была и самым дефицитным, и самым востребованным, и самым урожайным литературным жанром. Советские писатели-фантасты удачно пересаживали экстраординарное на бедную советскую почву, и повседневные реалии вроде НИИ, юннатов и планов построения коммунизма удачно соединялись с самыми невероятными приключениями и технологиями.

В своих «Контактах», построенных на руинах советской космоутопии, Дмитрий Моисеев продолжает эту традицию. Собственно, обветшалый НИИ, в котором из ликворов неразумных пришельцев добывают дорогостоящий (на черном рынке) фуфломицин, становится центральной локацией этой черной, сумрачной, совершенно постперестроечной по духу (и бюджету) драмы. Советская интеллигенция в 70–80-х ждала контакта с внеземной цивилизацией, как вызова в Израиль. Осуществившийся в 80-х контакт выглядит таким же разочарованием, как и ее встреча с реальным Западом в эмиграции и реальным капитализмом тогда же. Народные волнения, портреты первых лиц в обнимку с гуманоидами, страхи и надежды — все это кончилось ничем. Ржавеют повисшие над Землей шары-космолеты, их пассажиры — неприкаянные биопоги-Виталики покорно сдают в таких же ржавых НИИ. Тут все превращается в плесень и липовый мед.

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Михаил Моркин

редактор списков медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала Terminatarkovsky

«Вечная зима»

70-минутная драма о проживании горя и круге насилия, с которой в режиссуре дебютировал Николай Ларионов — бывший аналитик кинорынка, работавший в «Бюллетене кинопрокатчика», Фонде кино и «Кинопрайме». Действие разворачивается во время непрекращающейся зимы 2004-го в Магнитогорске, где на школьных дискотеках еще играют песни групп Reflex и «Танцы минус». Первая треть фильма — история юного романтика Дениса (Сергей Грузинов), который влюбляется, сочиняет песни и опасается отморозков, греющихся в его подъезде. Увы, опасается не зря: однажды вечером эти гопники забьют его до смерти. После этого мама Елена (Юлия Марченко) уйдет с работы из детского хора, чтобы попытаться понять, кем был и о чем мечтал ее сын. А пьющий батя-сталевар Владимир (Александр Робак) начнет искать убийцу в красной куртке.

Собственно, фигура отца тут центральная, а суровый Робак вновь после «Снегиря» играет вредного наставника, чьи советы косвенно становятся причиной гибели интеллигентного юноши. Впрочем, на этот раз робаковский герой к финалу позволит себе чувствовать, рефлексировать и любить. Кажется, Ларионов настроен оптимистичнее, чем Хлебников или, скажем, Звягинцев в «Нелюбви». Зима не обязана быть вечной, а слово пацана давать не нужно.

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Василий Степанов

главный редактор журнала «Сеанс»

«Поедем с тобой в Макао»

Лудоман и непутевый отец в исполнении математика, писателя и кинорежиссера Романа Михайлова возвращается к сыну Олегу (Олег Чугунов), живущему с мамой и ее новым надежным мужем-следователем. Олег, кажется, очень похож на отца: самостоятельности ему хочется, денег тоже хочется, но витать в облаках куда приятнее, чем учиться в институте. Во время весенних прогулок папа знакомит отпрыска с дивным миром петербургского покера — разнообразными притонами и клубами, расположенными в круглосуточных магазинах для рыболовов.

Вполне достоверная покерная символика щедро рассыпана по фильму знающими людьми, в число которых входит и сам автор фильма (не новичок в карточных онлайн-турнирах), а экранные раздачи проверены на вшивость покеристами со стажем, однако не стоит полагать, что в своем реализме «Поедем с тобой в Макао» как-то возвышается над прочими работами фантазера Михайлова. Если это и реализм, то такой же, как прежде, по-михайловски поэтичный, магический, лояльный к мечтателям. Сам Роман в чаплинском образе несуразного человечка с прыгающей походкой и в шляпе этот реализм вертел перед зрителем, как колоду карт. Мир на экране переливается отблесками ночных фонарей. Призрачно все, кроме сыновей и родительской любви. Вот ценности, которые не поставишь на кон, а значит, и не проиграешь. Пожалуй, это лучший вход в пространную фильмографию режиссера.

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Марат Шабаев

руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала The First Picture Show

«Воздух»

Меланхоличная военная драма Алексея Германа-младшего про летчиц во время Великой Отечественной. С одной стороны, сложнейшнее и масштабное кино во вроде бы изъезженном жанре, с другой, фильм совершенно неординарный: никаких «можем повторить», плакатных речей и простых истин. Вместо выразительных героинь и героев на первый план выходит само сумрачное тело войны. В общем и целом, наш «Дюнкерк».

Героини говорят не всегда внятно и связно, тонут в фирменном германовском дымке, по пятам за ними следует всегда внезапная смерть. В этом странном лимбе кто-то бесследно покидает кадр и больше никогда в него не возвращается — остается только гадать, что же стало с этими людьми. На общем фоне выделяются Анастасия Талызина — уже не восходящая, а без пяти минут самая настоящая звезда — и, внезапно, очень тихий и сдержанный Сергей Безруков, который заставляет всех вспомнить, что он вообще-то актер широкого диапазона.

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Андрей Захарьев

старший редактор витрин Кинопоиска

«Танцуй, Селедка!»

Картина, тихо вышедшая в самом начале года, неожиданно задела многих: разговор девушки с некогда оставившим семью отцом превращался здесь в черную комедию и роуд-муви. Дело в том, что папа героини умер еще до появления в кадре, и теперь она вынуждена везти его труп хоронить, а отец возьми да и оживи (разумеется, в ее воображении) и начни вести с ней запоздалые, но содержательные диалоги.

«Как Жанна по прозвищу Селедка везла мертвого папку в морг» — так шутили про фильм те, кто помнил другую драму о столкновении родителя и отпрыска от Александра Ханта. Ближе к финалу фантазийный ход принимает все более серьезный оборот. Своевольная героиня фильма дебютантки Александры Лупашко и легшей в основу сюжета пьесы «Человек в закрытой комнате» Татьяны Загдай (она же автор сценария) понимает, что и отца-то она терпеть не может за его поступок, но вместе с его смертью рвется связь с детским наивным прошлым. Вряд ли фильм оказался бы так точен, если бы не каст — отца, бывалого циника и эгоиста, меж тем способного повиниться, играет Павел Майков. Через его легкомысленные шутки и мудрые прищуры зритель поймет: в жизни бывает всякое, но чаще всего для того, чтобы это принять, не хватает всего лишь одного искреннего разговора.

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Тимур Алиев

кинокритик, автор Telegram-канала «Комендант кинокрепости»

«Королевство»

Полнометражный дебют Татьяны Рахмановой — кино особой породы. История тут и увлекает за собой, и подталкивает к размышлению о том, как живут (точнее, выживают) воспитанники детских домов. Получив государственные выплаты, они начинают путь в темноту и борьбу с другими беспризорниками, взрослыми, силовиками и черными риелторами.

Будущее детдомовцев загадочно и туманно, поэтому энергия существования есть для них только в настоящем. По-другому у ребят не получается — их никто так и не научил иначе смотреть на белый свет. Тусовку в начале фильма можно сравнить с кислотной вечеринкой Гаспара Ноэ («Экстаз»), а главных героев — с травмированными бунтарями Гаса Ван Сента («Слон»). Добавьте бессмертный рецепт гармонии по версии Алексея Балабанова («найти своих и успокоиться») — получится непревзойденный, объемный портрет подростков, которым трудно не сопереживать.

Восхищает «Королевство» операторской работой Алишера Хамидходжаева — его ручная, почти документальная камера следует за подростками, не упуская ни одного мгновения их хаотичного, волнообразного существования. Сами актеры, кажется, отрефлексировали в этой истории свои промахи, взлеты и падения (в кадре — реальные воспитанники детдомов, чья судьба сложилась по другой траектории, в отличие от персонажей). В некотором роде Рахманова — Ричард Линклейтер у нас дома, ведь наиболее точным побратимом «Королевства» является «Под кайфом и в смятении».

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Филипп Миронов

шеф-редактор медиа Кинопоиска, со-автор канала psycho daily

«Огненный лис»

Семейная пара Дмитрий и Анна Шпиленок снимали «Огненного лиса» три года в Кроноцком заповеднике, сочиняя историю исходя из того, какие приключения животных удалось запечатлеть фотоловушками. В результате получилась жестокая и красивая сказка про лиса Ветра, семью которого погубили медведи. Став взрослым и обзаведясь подругой — лисицей Лавой, он рискует вновь пережить эту трагедию.

Прием, когда из документальных съемок делают художественный фильм, периодически используют режиссеры-натуралисты, но результат часто выглядит наивно или выморочно. Шпиленкам, которые пытались привлечь внимание к проблемам заповедника, удалось создать картину, заставляющую переживать за зверей, как в знаменитых доках «Планета Земля» с голосом Дэвида Аттенборо, и при этом сохранить некоторую игрушечную тональность повествования. С 85 млн рублей, собранными в прокате, «Огненный лис» стал самым кассовым российским неигровым фильмом.

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Даулет Жанайдаров

редактор видеоэссе и подкастов Кинопоиска, автор Telegram-канала «500 дней Даулета»

«Лунтик. Возвращение домой»

Розовый инопланетный хомяк после полутысячи серий, проведенных на Земле, все-таки решает наконец найти свою маму — ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Вместе с кузнечиком Кузей и гусеницами-разгильдяями Пупсенем и Вупсенем (лучший комедийный дуэт отечественного кино со времен Папанова — Миронова) он отправляется на гору, чтобы полететь на Луну.

В силу возраста я не стал в детстве фанатом Лунтика (ну родился и родился), и меня всегда раздражала кислотная палитра сериала и его блаженный главный герой. Тем удивительнее, что просмотр полнометражного мультфильма — один из лучших киноопытов этого года, хотя к условному три-дэ-стилю и пришлось привыкать первые 10 минут.

Все дело в режиссерском таланте Константина Бронзита, автора «Алёши Поповича», который умудряется наполнить каждый квадратный сантиметр экрана множеством гэгов, шуток и в целом жизни — не забывая при этом про путь героев и экспериментируя с границами массовой анимации (тут можно вспомнить однокадровую сцену прыжков на грибах или остросюжетные хоррор-погони).

И это правда очень-очень смешное кино, возможно, лучшая комедия этого года наравне с «Анорой» — легко, кстати, представляю Пупсеня и Вупсеня на Брайтон-Бич. В какой фильм вписался бы Лунтик? Скорее, в сериал — «Преступление и наказание»: недаром сам Бронзит говорил, что нейроотличный инопланетянин — наш князь Мышкин.

Бонусное следствие просмотра: вероятность научиться различать Пупсеня и Вупсеня повышается на 50%.

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Алик Кемалов

руководитель соцсетей Кинопоиска

«Бременские музыканты»

Для чего делать ремейки? Все просто: современное поколение хочет версии любимых историй, которые при этом не смотрелись бы как нафталин. При всем уважении к оригинальным мультфильмам современные шестилетки воспринимают их скорее как «опять предки свои мультики смотрят». Так что смотрим ремейки любимых историй глазами той самой молодой аудитории!

«Бременские музыканты» — стопроцентное во всех попадание: любимые песни в современной обработке, щепотка новых треков, отличные актеры в главных ролях и кринжовые маски героев (дословная цитата: «Дядь, а ты видел, какие смешные у зверей лица?»). Моя племянница подпевала вместе со мной все-все любимые песни! Фильм, кажется, достиг цели — объединил поколения: тех, кто вырос на советской классике, и альфа-детей, которые знают разницу между айфоном и андроидом, а не троицу Вицин — Никулин — Моргунов. Отбросьте свое снобское взрослое отношение и попробуйте посмотреть эту сказку глазами детей — вам точно понравится!

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Иллюстратор: Александр Черепанов

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