Лучшие российские фильмы — 2024: выбор Кинопоиска

Разыгранная в Перми история несложившейся любви чудаковатого идеалиста (Вадик Королёв) и невротичной балерины (Лиза Янковская) — фильм одновременно и условный, не связанный с географией или цифрами на календаре, и в то же время очень точно отражающий эпоху. Вторая режиссерская работа Любови Мульменко, как и все ее предыдущие картины (включая те, над которыми она работала в качестве сценаристки), не укладывается ни в одну из тех схем, по которым действует современный российский кинематограф.

Это вроде бы мейнстримный проект — отчасти ромком, отчасти мелодрама, — но живет он по сугубо авторским правилам: хеппи-энд тут не означает победу любви над любыми препятствиями. Это вроде бы сказка, самый популярный и самый востребованный сейчас в России жанр, но Мульменко не использует ее в целях эскапизма. Ей сюжет о стойком оловянном солдатике и прекрасной балерине нужен как раз для того, чтобы не отворачиваться от реальности, в которой вместе этим двоим не ужиться. Это тщательно сконструированная и детально продуманная работа, которая то в комическом, то в трагическом регистре разбирает ультрасовременные темы (одиночество, самостоятельность, неврозы, отношения и ожидания от них), но не скатывается в поп-психологию, разговаривая со зрителем исключительно языком кино.

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