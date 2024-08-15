«Я спокойно отношусь и к хейту, и к пейрингам»: Дмитрий Чеботарёв — о круглосуточных съемках, семье, дружбе с Жизневским и Янковскими

Когда моя дочь Иванна была маленькой, она привыкла засыпать под сказку. Мы с женой Лизой в какой-то момент прочитали все, что у нас было, Иванна выучила все наизусть, заскучала и попросила нас эти сказки придумывать. И мы с Елизаветой Сергеевной каждый вечер по очереди сочиняли ей сказки: чтобы там была мораль, чтобы добро победило, чтобы ребенок вынес какие-то ценные знания и мысли из этого рассказа, и желательно, чтобы он уснул после этого. В момент душевной слабости я предложил: «Иваш, давай так. Одну сказку я тебе рассказываю, одну ты мне». Она рассказала мне историю — коротенькую, из нескольких предложений, и я понял, что в них она вложила огромное количество детской житейской философии. Я начал записывать эти истории и просить, чтобы она рассказывала еще, когда ей интересно — всё без насилия! Записал целую книгу таких историй, которые иногда пугают своей глубиной осознания мира, вопросов дружбы, любви, семьи, предательства. Через своих персонажей (а там обычно жирафик, комарик, хамелеон, белочка, слон) дочка рассказывала мне, как видит этот мир и что ее сейчас волнует.