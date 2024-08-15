«Я спокойно отношусь и к хейту, и к пейрингам»: Дмитрий Чеботарёв — о круглосуточных съемках, семье, дружбе с Жизневским и Янковскими

Дмитрий Чеботарёв — один из самых занятых сегодня актеров российского кино, сыгравший в «Вампирах средней полосы», «Караморе», «Плейлисте волонтера». Поворотным моментом в его карьере стало участие во франшизе «Майор Гром». Сегодня сложно поверить, что исполнитель роли Олега Волкова когда-то семь лет провел без работы и съемок. Скоро с его участием выходят «Прометей», «Челюскин. Первые» и «Волшебник Изумрудного города», где Чеботарёв сыграл Урфина Джюса.
Для рубрики «Главный герой», где Кинопоиск публикует монологи ключевых лиц киноиндустрии, Дмитрий Чеботарёв рассказал, как готовится к ролям, воспитывает детей и почему не выгорает, даже работая круглосуточно.
Дмитрий Чеботарёв (1986) — российский актер театра и кино, выпускник Театрального института имени Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова (курс Р. Овчинникова). Родился в Хабаровске, два года учился в Хабаровском государственном институте культуры на режиссерском факультете. С 2010 года — актер Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, но в этом году ушел из театра и не принадлежит конкретной труппе. Долгое время не мог попасть в кино и обратился за помощью к Иване Чаббак, американской специалистке по актерскому мастерству, с которой работали Брэд Питт, Шарлиз Терон, Лив Тайлер и другие голливудские звезды. С тех пор снялся в более чем 50 проектах, среди которых — «Тренер», «ЮЗЗЗ», «Контейнер», «Райцентр» и «Голиаф» Адильхана Ержанова. С 2018 года женат на актрисе Елизавете Климовой, пара воспитывает пятилетнюю Иванну и годовалого Кая.
О высоте и выгорании
Последние три месяца у меня прошли в съемках и разъездах. Один из проектов, «Небесная тропа», мы снимали полностью на Эльбрусе, где побили и российские, и мировые рекорды по высокогорным съемкам. До этого самые высокогорные съемки были у фильма «Эверест» — 4877 метров. Мы сняли на 5100 метрах. Так что я тот человек, который сыграл сцену выше всех в мире. (Смеется.)
Да, я три месяца провел без выходных и без семьи. Но, мне кажется, если ты занимаешься любимым делом, выгореть практически невозможно. Можно устать физически и эмоционально, но я стараюсь это контролировать. И проекты выбираю те, которые мне действительно нравятся. Вообще, у меня в жизни два любимых занятия — работа и семья. Если я не на работе, то я с семьей, так что жизнь приносит мне только удовольствие.
Год назад у меня был период, когда я отработал 48 часов без остановки, четыре смены подряд. Я отрабатывал одну, ехал на другую, 30 минут на переезд, приезжал на следующую и отрабатывал 12 часов, возвращался на предыдущую, отрабатывал 12 часов, и так двое суток. До этого я очень долго сидел без работы и рад, что сейчас она есть, она интересная, и спасибо всем, кто мне эту работу дает.
О фан-базе и Сероволках
Я невероятно благодарен фанатам вселенной Bubble — и тем, кто принял меня как Олега Волкова, и тем, кто не принял. В комиксах о Волкове мало информации, и фанфики, теории о биографии героя мне очень помогли. Подсказки фанатов позволили мне создать персонажа, оживить и понять: это абсолютно человек приказа, человек долга, машина для уничтожения. В фильме он возведен еще в больший градус этакого животного.
Я спокойно отношусь и к хейту, и к пейрингам — Сероволкам, Дубохольтам. Это творчество, и я, кстати, всегда прошу указывать его авторов, если где-то вижу упоминания. Если все это не влияет на мою личную жизнь — пожалуйста, делайте что хотите. Для кого-то это, может, уже и не альтернативная, а вполне себе реальность. Ребята с этими персонажами проживают жизнь, взрослеют с ними, познают что-то.
Я никогда не думал, что у нас такая мощная фан-база, пока не столкнулся с нею впервые. Даже помню, когда это было: 5 октября 2019 года, у моей дочки день рождения, а мне надо ехать на презентацию кастинга «Майор Гром: Чумной Доктор». Стою за кулисами, слышу: «Представляем актера, который сыграет Олега Волкова. Дмитрий Чеботарёв!» — и понимаю, что меня сейчас снесет волной энергии, безудержного крика. Эти люди дарили мне любовь авансом, и я понял, что не имею права облажаться.
Когда вышел «Майор Гром: Игра», одна девочка из Беларуси посмотрела фильм 60 раз. Каждый день, пока фильм шел в прокате, она ходила на сеанс. Я не знаю, что мы должны сделать в ответ для нее. Отдать ей весь мерч, какой есть у фильма, привезти ее в Москву и снять в камео в следующей части. Мы с ребятами не устаем благодарить за такую самоотверженную поддержку! Ни с одним проектом такого не происходило и, кажется, не произойдет!
О том, что общего у Олега Волкова и Локи
Конечно, я подглядываю за людьми, что-то себе записываю. Вот идет один — где у него центр внимания? Центр внимания у него в пупке, и это складывается в его манеру движения, поведения, отношения к происходящему и общению с людьми. Однажды я увидел замечательного человека, он стоял возле киоска «Печать», и у него центр внимания был на кончике сигареты. Он на все смотрел через сигарету, ею двигал как указкой. Я себе этого человека «сохранил», но пока он мне не пригодился.
Есть актеры, у которых я что-то подворовываю: Джейк Джилленхол, Том Харди, Джозеф Гордон-Левитт. Мне предлагают порой похожие роли, мы с ними по психофизике, по энергетике где-то рядышком. А вот Бенедикт Камбербэтч — прекрасный артист, но у нас абсолютно разная психофизика, и я от него не могу что-то присвоить. Или один из величайших в мире артистов, Дэниэл Дэй-Льюис — у него сложно что-то украсть, потому что он абсолютно самобытен.
Когда мы снимали «Майор Гром: Чумной Доктор», я посмотрел все, что сделал Том Хиддлстон в роли Локи, и у него заимствовал какие-то жесты и манеру поведения. Параллельно наблюдал за Томом Харди: как он управляет своей внутренней энергией бешеной, как пытается ее сдерживать, чтобы она не вырвалась наружу, в каком-нибудь сериале «Прикуп». У него есть вот эта характерная черта, когда он пытается сдержаться и прямо сейчас не убить человека. Вот это я тоже для Волкова взял.
Но во втором фильме я уже ничего ни у кого не крал. Мне хотелось создать абсолютно другой образ Волкова, лишь в какие-то моменты дать вкрапление оценок и манеры поведения из первого фильма, чтобы было понятно, почему именно такой образ всплывал в голове Разумовского. Хотелось создать бешеного человека, абсолютно непредсказуемого, с волчьими повадками, настоящего хищника. Я для этого наблюдал за волками: как у них уши встают торчком, как они скалятся. Хищники, когда голодны или на охоте, максимально спокойны, они просто замирают и ждут нужного момента для броска. Вот это я и старался передать: спокойствие и вдруг резкая реакция или оскал, когда непонятно, человек улыбается или скалится. Мне хотелось показать персонажа, тотально уставшего от жизни, понимающего все правила игры, не растрачивающего себя попусту, но который в нужный момент включается сразу же на сто процентов.
О том, что Дима Чеботарёв — машина
За каждую свою роль я готов рубиться. Ни за одну не буду себя корить. На каждом этапе моей жизни это была роль, которую мне хотелось сыграть. И я очень стараюсь в каждой из них максимально качественно делать свою работу. Может быть, иногда не получается. Поэтому я смотрю все свои роли, чтобы понимать, качественно ли отработал сцену, был ли стопроцентно включен или подшакалил. И отмечаю: вот тут в следующий раз не опускай глаза, в такой момент не отворачивайся в профиль, здесь додави взглядом или, наоборот, лишний раз моргни.
Даня Чащин, режиссер «Райцентра» и «Улицы Шекспира», меня так в одном интервью описал, за что я ему ужасно благодарен. Я прямо зачитаю: «Дмитрий Чеботарёв играет у меня в театре в „Последнем лете“ и в кино в „Улице Шекспира“… В производственном плане это просто одно удовольствие, он машина. Если с кем-то из актеров я не понимаю, будет у него вдохновение или не будет, получится или не получится, то Чеботарёв сидит, хлопает шарики в какой-то игре в телефоне, а когда надо зайти в кадр, он тут же выходит и выдает. С ним очень комфортно работать и в человеческом плане, и в профессиональном».
Я эти шарики хлопаю не потому, что мне плевать, что происходит, а потому, что я еще дома подготовился ко всему, что меня сегодня будет ждать. Я фанат подготовительной работы. Благодаря ей заходишь в проект и уже знаешь ответы на все вопросы, так как поработал над сценарием и персонажем. И, чтобы включиться, мне нужно 30 секунд или минута — просто напомнить себе, чего я здесь хочу.
Да, к своему актерскому организму я отношусь как к машине. Я же потом не могу зрителю сказать: «Ну, а здесь я был не в настроении». Команда собралась, сто человек группы сидят и ждут, пока я поймаю вдохновение? Ну нет. Я должен выходить и желательно с первого дубля делать все на сто процентов.
Об обратной стороне прокрастинации
Моя карьера сдвинулась в сентябре 2015-го. До этого меня не снимал никто, я семь лет сидел без работы, были только эпизоды или массовка. Но я себя и не понимал особо. А потом уехал в Америку учиться у знаменитого актерского коуча Иваны Чаббак, и вот она промыла мне мозг, очень мощно поработала со мной с точки зрения понимания себя, своего bull’s eye — яблочка в мишени, которое надо четко видеть и точно бить. Я вернулся, и уже в 2016-м появилась первая главная роль — «Невеста из Москвы», четырехсерийка на ТВЦ. Для меня это был такой тест, готов ли я пройти длинный, непривычный для меня путь в кино, не сбавляя оборотов. Видимо, получилось, и появились предложения: фильм «Рок», сериал «Взрыв», пять сезонов сериала «Фитнес», который стал народным, меня по нему до сих пор узнают даже на Эльбрусе на высоте 4000 метров! Ну и конечно, «Майор Гром» — бесспорно, топовейший проект для моей карьеры.
До этого перелома меня спасал театр, куда я попал еще студентом четвертого курса. Там были сложные времена, и я периодически думал: может, уже все бросить? Спасло меня, с одной стороны, то, что я очень люблю эту профессию. Думаю, меня держал страх: а чем я еще могу заниматься»? Обратная сторона прокрастинации: я никуда не пойду, буду заниматься тем, что есть, где уже что-то понимаю. (Смеется.)
В театральном тебя, бывает, так залюбят и внушат, что ты супер, ты лучший, а потом выходишь из института, и оказывается, что таких лучших в этом сезоне несколько тысяч в Москву вышли, и все ищут работу. И начинаешь считать себя не лучшим, потому что тебя не взяли никуда. Либо, наоборот, в институте внушают, что тебе чего-то не хватает, а потом выходишь, и оказывается, что ты более оснащен, чем многие, а психологически чувствуешь, что не готов. Все очень индивидуально.
Поэтому я до сих пор продолжаю учиться, читать книги, проходить мастер-классы. И когда меня спрашивают, что нужно делать, если хочешь поступать на актерское, отвечаю: будь готов к тому, что в этой профессии никому ничего не обещано, даже несмотря на красный диплом. Нужно уметь бороться, ждать, терпеть отсутствие денег, отсутствие работы. Если ты готов фанатично продолжать, не сбавлять оборотов и развиваться, тогда, наверное, можешь заниматься этой профессией. А если ждешь, что на тебя сразу свалится успех, и у тебя перед глазами мелькают только примеры молодых успешных артистов, тогда будь готов, что это, возможно, не твой путь.
О театре
Из Электротеатра «Станиславский» я ушел, просто чтобы не быть штатным сотрудником и не подстраивать свое расписание под один театр. Пришел к тому, что мне нужно больше выходных, чуть больше воздуха, и по уровню занятости могу себе позволить только разово куда-то приходить по приглашению. У меня есть спектакль «Последнее лето» в Театре Наций. У меня, возможно, будет на Малой Бронной моноспектакль «Океан внутри», который мы играли на выставке «Россия» и переносим на сцену. Театр был у меня, когда в моей жизни ничего не было, я ему за это благодарен и его не брошу.
Театр, помимо регулярного тренинга, дает общение со зрителем здесь и сейчас. Выходишь на сцену, и это дуэль. Либо сейчас зрителя захватишь и поведешь за собой, будешь им управлять, рассказывать ему историю, либо он тебя сожрет, через пять минут отключит внимание, и что бы ты ни делал, уже его не достанешь.
О том, куда Дима Чеботарёв пойдет по звонку
Максим Свешников — режиссер, к которому я пойду без сценария, просто по звонку. Потому что знаю, какими категориями он мыслит, какие темы поднимает, как важно для него делать качественные проекты и быть лучшим в своей профессии. И если он что-то предлагает, значит, это действительно что-то стоящее, с крутыми актерскими задачами, и оно будет классно рассказано и снято. Мы с ним сейчас делаем уже четвертый проект, пока не могу сказать какой. Первым был сериал «Контейнер», потом пилотная серия сериала «Прометей», на пробах которой он рассказал мне про «Плейлист волонтера». Мы сняли «Волонтера» и потом уже вернулись к «Прометею».
У этого сериала интересный, изобретательный сценарий. Герои задаются вопросами о параллельных вселенных, о взаимосвязи и вопросах дежавю, приветов из прошлого. Тем более Максим предложил мне роль ученого, астрофизика, профессора! Я перечитал уйму книг по физике, того же Стивена Хокинга и начал понимать, как люди, которые занимаются наукой, воспринимают происходящее в мире. Для них все объяснимо теоремой волны пилота, что все в этом мире предопределено.
О вампирах
В «Караморе» сцена, где я в наморднике, ошейнике, почти голый и зазомбированный Распутиным, — полностью Дани Козловского придумка. У меня была только одна находка, за которую Даня меня потом поблагодарил, — когда в конце сцены мой Дашков заплакал. Как-то здесь и сейчас родилось: весь сезон персонаж был таким крутым, очень жестоким, принципиально беспринципным, а тут вдруг понимает свою слабость, и ему становится до жути обидно! Это делает его объемнее, а Распутина — могущественнее. Работает на сюжет.
Еще я спел в «Адаме и Еве». Это был просто прикол, который мои болельщики — так я называю своих зрителей — вывели в топ «ВК Музыки» на третье место. Это было очень ценно! Так что, думаю, мы ребят чем-нибудь еще порадуем.
О своих бро
С Тихоном Жизневским мы давно дружим, с 2006 года. Еще прямо бро-бро — Оксана Акиньшина, Антон Кузнецов. Антон Косточкин — просто мой лучший друг из театра. Но вне каких-то категорий — это, конечно, Янковские. Это мои соулмейты, я их обожаю, мне с ними комфортно, приятно, интересно. Они как люди прекрасные, как артисты замечательные. С Филиппом Олеговичем я снялся в пяти проектах, с Ваней пока в одном, еще надеюсь сняться с Лизой. Я даже с Олегом Ивановичем снимался! В «Стилягах» в массовке — пусть наши пути не пересекались, все равно посчитаем! (Смеется.)
О том, что у Димы Чеботарёва нет книги, а у его дочки — есть
Когда моя дочь Иванна была маленькой, она привыкла засыпать под сказку. Мы с женой Лизой в какой-то момент прочитали все, что у нас было, Иванна выучила все наизусть, заскучала и попросила нас эти сказки придумывать. И мы с Елизаветой Сергеевной каждый вечер по очереди сочиняли ей сказки: чтобы там была мораль, чтобы добро победило, чтобы ребенок вынес какие-то ценные знания и мысли из этого рассказа, и желательно, чтобы он уснул после этого. В момент душевной слабости я предложил: «Иваш, давай так. Одну сказку я тебе рассказываю, одну ты мне». Она рассказала мне историю — коротенькую, из нескольких предложений, и я понял, что в них она вложила огромное количество детской житейской философии. Я начал записывать эти истории и просить, чтобы она рассказывала еще, когда ей интересно — всё без насилия! Записал целую книгу таких историй, которые иногда пугают своей глубиной осознания мира, вопросов дружбы, любви, семьи, предательства. Через своих персонажей (а там обычно жирафик, комарик, хамелеон, белочка, слон) дочка рассказывала мне, как видит этот мир и что ее сейчас волнует.
Я захотел напечатать несколько экземпляров книги чисто для друзей и обратился с вопросами к Роме Коткову, главреду Bubble. А он предложил мне выпустить вместе с Bubble детскую книгу с картинками. Мы снова обратились к Иванне, и она со своим преподавателем по рисованию Леной Будиной сама нарисовала иллюстрации к своей книге. Надеюсь, выпустим ее ко дню рождения Иванны, 5 октября.
Что Дмитрий Чеботарёв смотрит и вам советует
Воспользуюсь случаем, чтобы через сериал порекомендовать книгу! У Елизарова я прочитал все, а «Библиотекаря» читал раз десять, наверное, знаю его наизусть. Прекрасная книга с детально созданным миром, очень выпукло прописанными персонажами, с классной драмой, с очень фантазийным и изобретательным заходом с поиском этих книг, в которых зашифрованы тайные послания. Это очень круто.
Фильм Йоса Стеллинга без единого слова, но это не немое кино. Там собраны ситуации, где не нужно слов, это такая философская клоунада в кадре, доведенная до гиперабстракции и абсурда, но все смыслы считываются, все человеческие чаяния подсвечены. Я этот фильм смотрел уже больше десяти раз и до сих пор не устаю, возвращаюсь к нему раз за разом в какие-то периоды жизни, потому что он меня подпитывает.
Это такое абсолютно питерское кино, теплое, нежное, очень простое и понятное. Оно про людей, которые вышибают из тебя эмоцию. За них приятно переживать, хочется, чтобы у них все было хорошо. Посмотрите его, когда у вас плохое настроение!
Ужасный, страшный и вместе с тем трогательный и дарящий надежду мультфильм про мальчика, который выжил во время бомбардировки Хиросимы. Я посмотрел его в детстве, и он у меня запечатлелся в памяти картинками этих нарисованных людей — обожженных, облученных — и мальчика, который бегает между ними и пытается понять, что же произошло с миром. Недавно я купил себе все тома манги, по которой снят мультфильм, перечитал, и детские воспоминания сложились с уже взрослым ощущением после прочтения. Это мощное произведение, и я бы посоветовал его почитать и посмотреть, потому что это стоит внимания.
Раз уж мы заговорили о Камбербэтче и Харди, советую посмотреть их совместное кино. Оба они там еще молодые и непривычные, и это невероятно классная работа! Интересно посмотреть, как уже сделавшие себе имя артисты и в молодости очень честно работают. До каких там глубин человеческих доходит Том Харди, до какого уровня истерики — и трогательно, и страшно! С ним я еще советую посмотреть фильм «Бронсон», а с Камбербэтчем — «Хокинга». Да, вот в таком порядке и посмотрите на двух великих артистов: «Жизнь задом наперед», ««Бронсон» и «Хокинг».
Автор: Ольга Белик
Фото: Павел Борисов для Кинопоиска