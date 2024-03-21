Кинопоиск
Привет, меня зовут…

Даша Верещагина, 26 лет, актриса. Играла в «Трудных подростках» и «Сто лет тому вперед»

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Даша Верещагина — человек не только талантливый, но и упорный. Несколько неудачных попыток поступления в актерский вуз не помешали ей ворваться в российское кино и сыграть сразу в нескольких успешных сериалах: «Трудные подростки», «Оффлайн» и «Секс. До и после». А уже 18 апреля выйдет блокбастер «Сто лет тому вперед», который явно поднимет актрису на новую высоту. В рубрике «Привет! Меня зовут…», где Кинопоиск предлагает молодым и перспективным кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты, Даша рассказывает о том, как непросто целоваться с Марком Эйдельштейном, признается в любви Джиму Керри, а также размышляет о том, что нас ждет через сто лет.

Дата и место рождения: 11 ноября 1997 года, Лида

Рост: 170 см

Цвет глаз: гетерохромный

Родилась и выросла в Беларуси, в городе Лиде. В детском саду сказала, что хочу быть актрисой, но чем старше становилась, тем больше отдалялась от своей мечты. В 11-м классе вернулась к ней — наверное, в детстве мы намного лучше себя знаем. После школы поступила в Институт культуры в Минске. На следующий год попробовала поступить в Москву — безуспешно. Затем перевелась в Академию искусств на 2-й курс и попыталась поступить еще раз в Москву. Получилось только на платную основу, но родители не могли себе этого позволить. В итоге я решила, что нельзя усидеть на двух стульях, бросила Академию и начала готовиться к поступлению в третий раз. В этот раз мне удалось попасть на бюджет на курс Олега Львовича Кудряшова. Значимые проекты: «Анна К», «Сто лет тому вперед», «Фурия» (в производстве).

— Что тебя сегодня обрадовало?

— Опоздание к Леночке, гримеру «Ста лет тому вперед». Было трогательно оправдываться перед ней. А еще сегодня приснился классный сон, будто я где-то на берегу моря пью вкусный напиточек.

— Давно не была на море?

— На самом деле, нет, буквально месяц назад отвисала на Бали!

— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние или произвели впечатление.

— «Окно во двор» Альфреда Хичкока, «Неуместный человек» Йенса Лиена, «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» Роя Андерсона. И в качестве бонуса пусть еще будет «Матрица» сестер Вачовски.

— Первый фильм/мультфильм, который ты посмотрела в кинотеатре.

— Кажется, это были либо «Пираты Карибского моря», либо «Дети шпионов».

— В каком фильме ты бы хотела жить?

— В «Хрониках Нарнии»! Помню, как в детстве залезала в шкаф, сидела в нем и думала: «Блин, а где дверь-то?»

— Лучший и худший фильм для первого свидания.

— Лучший — «Вечное сияние чистого разума», а худший — любой фильм с моим участием. Ну, это при условии, если я иду на свидание, разумеется. Как-то странно сидеть с кем-то в кино и смотреть на себя. Какой-то бред... Ну, и еще на «Пилу», наверное, не круто было бы идти на свидание.

— Какой последний фильм заставил тебя плакать?

— Недавняя «Одна жизнь». Прослезилась из-за актерской игры Энтони Хопкинса.

— У тебя есть любимое произведение Кира Булычёва?

— В детстве очень нравились «Приключения Алисы». Но чуть позже мне попался рассказ «Спасите Галю», и вот он произвел неизгладимое впечатление! Там есть мутировавшая свалка, где на каждом шагу поджидает опасность. Еще мне нравится цикл про доктора Павлыша. Герой довольно интеллигентный, умный и гуманный. Как наш профессор Селезнёв. А вообще, хотелось бы прочитать еще последнюю книгу Булычёва. «Последняя война» называется.

— В фильме «Сто лет тому вперед» много экшен-сцен. Какой самый дикий трюк тебе довелось выполнять?

— Самый дикий трюк — это определенно первый поцелуй с Марком Эйдельштейном. Все остальные экшен-сцены долго и тщательно прорабатывались, я много тренировалась, поэтому на самих съемках сложностей не возникало.

— Если бы у тебя был космион, ты бы переместилась в прошлое или будущее?

— Хотелось бы и туда, и туда. Пускай прозвучит трогательно и инфантильно, но я бы вернулась в 2005 год, чтобы спасти жизнь одному человеку. Потому что когда он ушел, все стало тоскливо. Что касается будущего, хотелось бы переместиться во времена Алисы. Просто чтобы сравнить наши фантазии и реальность.

— У тебя есть какие-то ожидания от прекрасного будущего?

— Да! Правда, думаю, что оно не будет таким прекрасным, как в нашем фильме. Скорее всего, будут проблемы с экологией, катаклизмы всякие. Но надеюсь, что люди хотя бы перестанут убивать невинных животных.

— Для тебя это важный критерий?

— Безусловно. Какое-то время я была вегетарианкой, но потом снова перешла на курицу из-за того, что падала в обмороки. Слишком маленькая была, не знала, как структурировать питание.

«Сто лет тому вперед» — практически супергеройский блокбастер. А ты сама любишь комиксы?

— Раньше комиксами особо не увлекалась, разве что смотрела фильмы Marvel. Однако в последнее время начала погружаться в тему и больше изучать. Если вспомнить детство, то любимыми героями у меня были Черепашки-ниндзя и Могучие рейнджеры. Особенно девчонка в розовом — она крутая!

— Любимый Черепашка-ниндзя?

— Донателло. Вообще, чудесно, что всех черепашек назвали в честь известных художников! Очень часто вспоминаю песню: «Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки. Панцирь носим, как рубашки, юные таланты, та-та!»

— Опиши свою Китти из «Анны К». Какой ты ее видела?

— Она в постоянном поиске себя. В том возрасте, когда пытаешься понять, кого любишь, что тебе нравится, что близко. При этом героиня очень честная, трогательная. Впоследствии она обретает невероятную любовь. В общем, должна была быть чудесная интерпретация. Возможно, в 2124 году мы ее все же увидим.

— Ты в команде Толстого или Достоевского?

— Достоевского, наверное. Но, несмотря на это, хотела бы сняться еще в какой-нибудь адаптации «Войны и мира». Правда, там столько персонажей… Чтобы прочитать книгу, я, помню, делала шесть или даже семь заходов. Прям брала листочек и выписывала имена, фиксировала, кто там с кем связан.

— Тебе больше нравятся фрагменты про мир или про войну?

— Хочешь не хочешь, а в войну все равно приходится нырять и что-то там искать. Но если выбирать, то, разумеется, эпизоды про мир.

— Что поддерживает тебя в трудные времена?

— Друзья! Очень важно, чтобы рядом был какой-то человек, на которого я могу положиться, которому можно довериться. Еще обнимашки помогают и уход с головой в работу. Если работы нет, это печально. Но тут можно на Бали поехать. (Смеется.)

— Актриса/актер, которой (ым) ты восхищаешься?

— Я на всех интервью говорю, что восхищаюсь Джимом Керри. Понимаю, что ему абсолютно все равно, но уже не планирую искать нового кумира. Есть ощущение, что я его таким образом предам. Любовь тянется из детства, и я не хочу себе изменять. С актрисами сложнее, много кто нравится. Остановлюсь, пожалуй, на Марион Котийяр, она удивительная.

— Какой фильм ты можешь пересматривать бесконечно?

— «Лобстера» Йоргоса Лантимоса.

— Очень популярный фильм, который ты не смотрела?

— «Дюна»! Люблю фантастические миры, но мне так нравится, что я ее не видела, поэтому пока даже не планирую смотреть.

— Есть песня, которая лучше всего говорит о тебе?

— Очень сложный выбор. Остановлюсь на песне «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Аллы Пугачёвой. Хотя одна из моих самых любимых групп — «Валентин Стрыкало». Особенно мне дорог их последний альбом. Кажется, в нем Юра Каплан пришел к тому, чего изначально хотел, — к более серьезной и лиричной музыке. Еще люблю Shortparis. А недавно, кстати, побывала на концерте Земфиры! В подростковом возрасте ее сильно любила, и она по-прежнему невероятная.

— Что-то слушала по дороге на интервью?

— Да, таксист включил Михаила Круга. Кажется, это была песня «Фраер». Когда услышала, попросила водителя сделать погромче.

— Фильм, где бы ты хотела сыграть вместо главного актера?

В «Бедных-несчастных» вместо Эммы Стоун! Она там потрясающая, ничего подобного в ее фильмографии еще не было. Когда смотрела, даже подумала, что в каком-то смысле Белла Бакстер — это я!

— Твой самый большой в жизни страх?

— Умереть не своей смертью. Это ужасно.

— Твое хобби?

— Прозвучит высокопарно, но к черту! Мое хобби — спасать людей. Так же, как они спасают меня. Например, я постоянно заселяю друзей в квартиру по пять человек. Такие у меня друзья. (Смеется.) Которым все время негде жить. И я очень люблю им помогать.

— Твое тотемное животное?

— Мышка. В актерском агентстве все меня называют мышкой. Когда делаю что-то не так — мышью. Типа: «О, привет, мышь!»

— У тебя ведь были домашние грызуны?

— Да, две крысы. Одну звали Тучка, потому что я завела ее в Питере. Думала назвать облачком, но потом взглянула на небо и поняла, что все-таки Тучка. Она почему-то боялась пола, но все равно была потрясающая, очень ласковая. Любила со мной спать! Причем не в ногах, а прямо на груди. Вторую крыску звали Оди, Одиннадцать, в честь моего дня рождения, который 11.11. Решила подарить себе радость в свой день. И вот она уже была шальная! Я долго не могла привыкнуть и думала: «Ты меня бесишь! Почему ты не такая, как Тучка?» Но спустя пару месяцев, разумеется, очень полюбила и ее. Завела бы еще одну, конечно. Эти комочки радости дарят невероятное счастье, но переживать их смерть очень тяжело. А еще мечтаю о собаке! О мальтипу, которые не оставляют шерсти.

— По воле случая ты пошла в актрисы, хотя могла служить в полиции. Не жалеешь в итоге?

— (Смеется.) Ситуация была следующая. Я училась в школе в небольшом городе, где всего один кинотеатр, а театра вообще не существует. Казалось, что быть там актрисой не очень реалистичный сценарий. Тогда задумалась, куда еще меня тянет, и поняла, что очень люблю историю Беларуси. Подумала, что буду поступать на археолога. Правда, работать археологом в Беларуси тоже не так весело — скорее всего, будешь учителем истории. А если и доведется что-то откапывать, то максимум какие-то монеты. Однако осознала я это все только в 11-м классе. Поэтому угодила в юридический, правовой класс, где углубленно изучают историю и носят при этом полицейскую форму.

— Какой самый ценный урок ты получила от своего мастера/наставника/учителя?

— Рисковать и не бояться неизвестности.

— С каким режиссером хотела бы поработать в будущем?

— Можно перечислять тысячи фамилий. У Роя Андерсона и Йоргоса Лантимоса. Из отечественных — у Хлебникова, Сигарева, Мещаниновой, Михайлова, Ержанова, Мульменко, Сайфулаевой, Лихачёвой.

— Что бы ты сказала себе пятилетней?

— Не бойся мечтать!

— Что бы пожелала себе через 20 лет?

— Собраться с Сашей Андрющенко и Марком Эйдельштейном, сесть в гостинной на очень мягкий диван и пересмотреть «Сто лет тому вперед».

Автор: Никита Демченко

Фото: Маша Добрыгина для Кинопоиска

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