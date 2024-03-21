Даша Верещагина, 26 лет, актриса. Играла в «Трудных подростках» и «Сто лет тому вперед»

— В детстве очень нравились «Приключения Алисы». Но чуть позже мне попался рассказ «Спасите Галю», и вот он произвел неизгладимое впечатление! Там есть мутировавшая свалка, где на каждом шагу поджидает опасность. Еще мне нравится цикл про доктора Павлыша. Герой довольно интеллигентный, умный и гуманный. Как наш профессор Селезнёв. А вообще, хотелось бы прочитать еще последнюю книгу Булычёва. «Последняя война» называется.

— В фильме «Сто лет тому вперед» много экшен-сцен. Какой самый дикий трюк тебе довелось выполнять?

— Самый дикий трюк — это определенно первый поцелуй с Марком Эйдельштейном. Все остальные экшен-сцены долго и тщательно прорабатывались, я много тренировалась, поэтому на самих съемках сложностей не возникало.