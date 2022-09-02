Вышел роман «Фурия» в озвучке Даши Верещагиной. Он рассказывает о детстве Ники Чайкиной

В Букмейте эксклюзивно вышел роман «Фурия» писательницы Надежды Коноваловой (издательство Bubble). Аудиокнигу озвучила Даша Верещагина («Сто лет тому вперед», «Трудные подростки»). Актриса сыграет Нику Чайкину в одноименном сериале Кинопоиска, который станет самостоятельной адаптацией и дополнит события комиксов и романа. Рассказываем, о чем книга «Фурия» и почему ее непременно стоит прочитать всем, кто ожидает сериал.

Кто такая Красная Фурия

Красная Фурия (она же Ника Чайкина) — супершпионка и агент Международного агентства контроля (МАК), могущественной организации, которая защищает мир от угроз уничтожения. До этого Ника была преступницей — состояла в Братстве воров, где из нее сделали самую профессиональную воровку в мире. Превосходные навыки акробатики, воровской талант и способность легко входить в доверие сделали Нику одной из самых ценных агенток МАК.

За свою карьеру шпионки и воровки Ника успела и пересечься с бесстрашным питерским майором Игорем Громом, и нажить целую плеяду грозных недругов. Ее заклятым врагом стал оружейный магнат Август ван дер Хольт. Этого персонажа в исполнении Матвея Лыкова вы увидите в фильме «Майор Гром: Игра».

Ника Чайкина впервые появляется в комиксе «Красная Фурия» (2012) сценариста Артёма Габрелянова. Хотя Ника и была главной героиней комикса, много внимания в истории уделялось ее товарищам по команде. Этот факт не прошел бесследно — после завершения «Красной Фурии» вышла серия-продолжение «Союзники» от сценаристки Наталии Девовой.

Роман Котков Главный редактор Bubble Comics Фурия — одна из самых ярких героинь вселенной комиксов Bubble, не уступающая по важности самому майору Грому, с которым ей, кстати, не раз приходилось пересекаться во время своих приключений. Некоторые персонажи комиксов про Фурию (Август ван дер Хольт и Отто Шрайбер) совсем скоро появятся в кино «Майор Гром: Игра», и это только первая ласточка пересечений этих серий. Новая книга расширяет вселенную Грома и Фурии, раскрывая тайны происхождения Ники и ее обучения в Братстве воров, и мы надеемся, что эта история станет идеальным поводом для знакомства аудитории с этой замечательной героиней.

Автором романа «Фурия» стала Надежда Коновалова, которая до того уже успела поработать над спецвыпуском комикса «Фурия. Не ангел» о приключениях героини после событий «Союзников». Иллюстрации художника Андрея Родина визуализируют самые яркие сцены книги.

Страница из комикса «Красная Фурия». Художник: Константин Тарасов

О чем роман «Фурия»

«Фурия» — приквел серии комиксов «Красная Фурия». В отличие от романов «Майор Гром» и «Бесобой», адаптирующих сюжет оригинальных комиксов, «Фурия» рассказывает совершенно новую историю — о детстве и становлении Ники Чайкиной до ее вступления в МАК. В этом «Фурия» ближе к книгам «Девять жизней Агаты» и «Разумовский», где описываются события из прошлого, которые сформировали главных героев этих произведений.

До того как стать супершпионкой, рано потерявшая родителей Ника Чайкина растет в бродячем цирке. Ее опекуном становится клоун по имени Оскар. Он учит девочку житейским мудростям, а цирковая гимнастка Матильда — основам акробатики. Заметив талант юной Ники, ее крадет Братство воров — очень влиятельный преступный синдикат. С этого момента начинается смертельно опасное обучение, чтобы сделать из Чайкиной лучшую преступницу на свете.

Надежда Коновалова Сценаристка комиксов, автор книги «Фурия» Прежде всего роман показывает то, что в комиксе только упоминалось или изображалось мимоходом, коротко: детство Ники в бродячем цирке, начало ее пути в Братстве воров, первые задания новоиспеченных суперпреступников. Более того, когда история Ники в романе доходила до моментов, уже отчетливо изображенных в комиксах, я не показывала их, а только упоминала. В комиксах их можно не только прочитать, но и увидеть.

Чем роман отличается от комиксов

Иллюстрация из книги «Фурия». Художник: Андрей Родин

В комиксах Ника Чайкина практически никогда не действует в одиночку. Рядом с ней команда ярких персонажей и могущественные организации, направляющие Фурию напрямую или без ее ведома. Роман же в первую очередь помещает в фокус повествования саму Нику: как она справляется с испытаниями, злостью, обидой и предательством, как нащупывает свой собственный стиль работы.

В комиксах неоднократно упоминается, насколько жестоким было обучение в загадочном древнем Братстве воров, как далеко простирается влияние и власть этой организации и чего Нике стоило пройти эту школу. Роман показывает в подробностях, какой это был ежедневный каторжный труд над превращением себя в совершенное оружие в руках Братства.

Большую часть времени в романе мы наблюдаем за Никой-подростком, и она значительно отличается от взрослой Ники из комиксов. Во многом сценаристка старалась показать самую чувствительную и человечную часть супершпионки. В комиксах эти черты частично спрячутся под фирменными колкостями и невозмутимостью Красной Фурии, но позже проявятся в серии комиксов «Союзники».

В книге есть как знакомые персонажи (включая Джину, лучшую подругу и названую сестру Ники), так и те, кого вы не встретите в комиксах, — наставники Братства воров и их не менее колоритные ученики, среди которых Ника встретит и друзей, и врагов.

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Автор: Вениамин Гераськин