От майора Грома до Бесобоя: гид по вселенной Bubble

Заведение в самом центре Санкт-Петербурга. Принадлежит харизматичной ведьме Уле, которая хорошо разбирается в людях и порою видит в них больше, чем они сами. В кафе звучит рок-музыка 1960-х и 1970-х, а стены украшают постеры фильмов и обложки музыкальных альбомов. Среди посетителей «Райдо» не только Игорь Гром и его близкие, но и другие герои вселенной Bubble: команда Бесобоя, Мир и Саша Македонская и даже Трес из «Вора Теней».