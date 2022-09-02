От майора Грома до Бесобоя: гид по вселенной Bubble

На Кинопоиске стартует сериал «Майор Гром: Игра против правил». В честь этого решили разобраться во всех вселенных комиксов Bubble, которые выходят эксклюзивно в Яндекс Книгах. О главных героях, локациях и сюжетах рассказываем в нашем гиде.
Большая часть действий происходит в российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Туле, — а персонажи носят привычные отечественному читателю имена, читают знакомые книги, смотрят известные фильмы и сериалы. Даже устройство параллельных миров и фантастических существ перекликается с русским фольклором, мифологией, поэзией и литературой. И, как и положено любой уважающей себя вселенной, комиксы издательства связаны между собой, их герои часто пересекаются, а все события происходят в одном общем мире.
1. Хронология серий
Чтобы не запутаться в основных событиях этого масштабного мира, расставили в хронологическом порядке серии и кроссоверы, действие которых разворачивается во вселенной Bubble.
«Бесобой»
2012–2016
Потеряв семью в результате нападения демонов, таинственный и мрачный солдат Данила становится грозным охотником за нечистью, охраняющим Москву от приспешников ада. Однако демоноборцу еще предстоит выяснить, кто он такой на самом деле.
«Майор Гром»
2012–2016
Майор полиции Игорь Гром — честный борец с преступностью, которому помогают журналистка Юля Пчёлкина и напарник Дима Дубин. Первая сюжетная арка комикса, в которой герой впервые сталкивается со своим злейшим врагом Сергеем Разумовским, легла в основу фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
«Инок»
2012–2016
Андрей Радов, беззаботный молодой человек, вынужден принять на себя родовую мантию Инока и стать новым защитником и хранителем фамильного креста. Он путешествует по различным временам истории России, а его заклятым врагом становится могущественный чернокнижник, известный как Магистр.
«Инок против Бесобоя»
2013–2014
Первый локальный кроссовер двух серий, связывающий события «Инока» и «Бесобоя». Чтобы заполучить могущественный фолиант «Молот ведьм», в котором заточен мощный камень Силы, Магистр заключает сделку с демонами ада и обманом стравливает Инока с Бесобоем.
«Красная Фурия»
2013–2014
Святой Грааль — древний могущественный артефакт, который дает невероятную силу своему обладателю. Перед Никой Чайкиной и ее напарниками по Международному агентству контроля — Джошуа Донато, Артуром Хаксли и Лоттой Лемке — поставлена задача найти Грааль, прежде чем он попадет не в те руки.
«Экслибриум»
2014–2018
Обычная девушка Лилия Романова готовится поступать в московский вуз, но ее заражают чернилами сбежавшие из книги персонажи. Теперь вместо вуза Лиля попадает в орден книгочеев и постепенно адаптируется к своей новой жизни и роли начинающей книгочейки, чтобы бороться со сбежавшими героями книг.
«Метеора»
2014–2018
В детстве Алёна Кузнецова волею судьбы попадает в далекий космос и оказывается отрезанной от родного дома на Земле. Спустя время она собирает команду контрабандистов и становится вовлеченной в политические интриги инопланетян, попутно стараясь вернуться обратно в Москву к матери.
«Время Ворона»
2015–2016
Первый глобальный кроссовер во вселенной Bubble. Бесобой, Гром, Чайкина и Радов встают на пути злодеев под предводительством Магистра и Августа ван дер Хольта, которые задались целью возродить древнего бога-ворона Кутха с помощью тела Сергея Разумовского.
«Майор Гром и Красная Фурия»
2015–2016
Второй локальный кроссовер двух серий, связывающий события «Майора Грома» и «Красной Фурии». Действие сюжета происходит одновременно с «Временем Ворона». Игорь Гром объединяется с Никой Чайкиной и ее командой, чтобы спасти мир от армии оборотней воскрешенного Кутха.
«Бесобой Vol. 2»
2017–2021
Продолжение серии «Бесобой». По ходу истории Данила обзаводится друзьями и собственной командой из ведьмы Яны, морока Балора, шамана Черного Пса и бывшего солдата Павла. Вместе они пытаются остановить новую угрозу в лице Антихриста, который стремится захватить трон ада.
«Игорь Гром»
2017–2021
Продолжение серии «Майор Гром». После трагических событий оригинальной серии Грома увольняют из полиции, а сам он проходит курс лечения в психиатрической больнице. Покинув клинику, бывший майор пытается наладить свою жизнь и вернуть былую форму, попутно спасая Петербург от новых злодеев.
«Мироходцы»
2017–2018
Продолжение серии «Инок». Андрей, его жена Ксюша и их общий друг Серый Волк становятся мироходцами — защитниками Многомирья, которые путешествуют по параллельным мирам, спасают их от гибели и противостоят нашествию зловещего Пантеона — союза злобных богов.
«Союзники»
2017–2020
Продолжение серии «Красная Фурия». Ника Чайкина и ее друзья попадают в плен к Августу ван дер Хольту. Разбитые физически и морально, они сбегают из плена и узнают, что после контакта с перьями Кутха некоторые из них стали Оперенными — людьми с суперсилами, на которых теперь охотится Хольт.
«Крутиксы»
2017–2018
Детская серия о команде супергероев-животных, в которую входят космический хомяк Зигги, пес Мухтар (питомец майора Грома), кот Балор и другие герои. В дальнейшем этот комикс послужил основой для одноименного мультсериала от Bubble Studios и студии «Союзмультфильм».
«Охота на ведьм»
2018
Второй глобальный кроссовер во вселенной Bubble. Продолжая свою охоту на Оперенных, Хольт создает инквизицию, цель которой — выследить людей с паранормальными способностями и заключить их под стражу. С инквизицией сталкиваются герои «Бесобоя», «Игоря Грома», «Мироходцев» и «Союзников».
«Крестовый поход»
2018–2019
Третий глобальный кроссовер во вселенной Bubble. После трагических событий в жизни Андрея Радова, бывшего Инока и Мироходца, он решает уничтожить все, что связано с магией, считая ее источником зла. Ему дают отпор Бесобой, Ника Чайкина и… Хольт, у которого свои планы.
«Сокол»
с 2019 года
Победитель конкурса «Новые герои Bubble», где начинающие авторы боролись за право создать собственную постоянную серию. Космонавт Виктор Соколов попадает в аномалию и, путешествуя во времени, должен найти профессора Штольца, который может помочь ему вернуться домой.
«Экслибриум: Жизнь вторая»
с 2019 года
Продолжение серии «Экслибриум». Книжный персонаж Агата нападает на орден книгочеев, получает богоподобные способности и планирует изменить мир по собственному представлению. Частично разрушенному ордену предстоит остановить могущественного врага, к которому примкнули и некоторые из книгочеев.
«Чумной Доктор»
с 2020 года
Студентка и новый Чумной Доктор Лера Макарова оказывается замешанной в пучину криминальных конфликтов, во всем виноват бывший носитель маски Сергей Разумовский. Теперь ей предстоит свыкнуться с ролью народного мстителя Санкт-Петербурга и раскрыть не одну тайну города.
«МИР»
2020–2025
Дочь влиятельного нижегородского политика с помощью ученых воскрешает Мира — советского супергероя, считавшегося городской легендой. Теперь он пытается привыкнуть к жизни в современной России, однако то и дело сталкивается в бою с призраками прошлого.
«Вор теней»
с 2020 года
Ранее комикс выпускался издательством Jellyfish Jam. С 2020 года магические воры, известные как «Пестрая банда», попадают во вселенную Bubble. Дос и его товарищи Трес и Кватро продолжают свои фантасмагоричные и сюрреалистичные приключения, как в реальном мире, так и в Изнанке.
«Майор Игорь Гром»
2021–2025
Продолжение серии «Игорь Гром». Оправившись от психических травм и восстановившись на службе, Игорь Гром получает напарницу в лице Айсы Улановой. Одновременно с этим в жизни Грома появляется новый враг, который знает о нем абсолютно все.
«Брат твой по мраку»
2021–2022
Третий локальный кроссовер, связывающий серии «Чумной Доктор» и «Майор Игорь Гром». После событий «Времени Ворона» пути Грома и Разумовского разошлись, но вернулся призрак прошлого, связанный с ними обоими, и заклятым врагам пришлось объединиться против общего недруга.
Художественные романы
с 2021 года
Помимо комиксов, Bubble начинает выпускать художественные романы. Чаще всего в книгах берутся за основу отдельные сюжеты из комиксов (как в романах «Майор Гром», «Бесобой») либо рассказывается совершенно новая история (как в романах «Девять жизней Агаты», «Фурия»).
«Ведьма»
с 2022 года
Покинув кофейню «Райдо», Уля пускается в путешествие по России в надежде найти своих старых друзей и коллег по магическому ремеслу. А все потому, что незадолго до отбытия из Питера ее посетило дурное предзнаменование о приближающейся беде, с которой она не справится в одиночку.
«Школа»
с 2023 года
Действие этой серии развивается в альтернативной школьной вселенной. Главная героиня, Ксюша Алёхина из «Мироходцев», попадает в новую школу, где ее ждут неожиданные встречи и подростковые драмы. Серия уникальна форматом, сочетающим комикс и иллюстрированный рассказ в прозе.
«Триптих»
2023
Последний на данный момент кроссовер во вселенной Bubble. На этот раз героям угрожает злодей, который повелевает самим ходом времени, — Цикл. Чтобы остановить его, Редактор собирает троицу необычных героев: колдуна Ракшора, супергероя Фаэтона и… Лилию Абраменко.
Киновселенная
с 2020 года
По кинофраншизе «Майор Гром» также выходят комиксы, они расширяют и дополняют сюжет фильмов. Чаще всего это приквелы. Первым таким комиксом стал «Майор Гром: Чумной Доктор. Предыстория», а последним на данный момент — «Майор Гром: Игра. Возвращение Чумного Доктора».
«Мрак»
с 2023 года
Первая комиксная серия в рамках инициативы «Bubble Будущее». Главный герой — таинственный мститель в маске, который ночью выбирается из подземелий на улицы Екатеринбурга в поисках тех, кто пользуется чужой слабостью. Первая регулярная серия Bubble с рейтингом 18+.
«Читеры»
с 2024 года
Еще одно детище инициативы «Bubble Будущее». Молодые люди с востока Москвы обнаруживают у себя суперспособности, будто бы взятые прямиком из компьютерных игр. Главный герой — юноша Коля по прозвищу Ноклип, который только учится использовать дарованные ему силы.
«Рысь»
с 2024 года
Третий проект «Bubble Будущего» и первый оригинальный вебтун Bubble. Соня, застенчивая девочка из Новосибирска, обретает силу загадочного тотема рыси и старается разобраться с новыми силами. Попутно она пытается наладить отношения с родителями — матерью-психологом и отцом-трудоголиком.
«Точка Невозврата»
2024–2025
Спин-оффы, действие которых происходит в альтернативных вселенных, а известные события развиваются в более мрачном направлении. Всего вышло четыре книги: «Точка Невозврата. Бесобой», «Точка Невозврата. Инок», «Точка Невозврата. Красная Фурия» и «Точка Невозврата. Майор Гром»
«Поэт»
2024–2025
Главный герой — один из бывших пациентов психиатра Вениамина Рубинштейна. «Поэт» раскрывает историю одноименного героя, обладающего способностью гипнотизировать людей с помощью стихов, а также рассказывает о событиях между сериями «Игорь Гром» и «Чумной Доктор».
«Разумовский и Волков»
2024
Раскрывает события перед началом серии «Чумной Доктор». Сергей Разумовский и его друг, наемник Олег Волков, после событий кроссовера «Время Ворона» скитаются по всему миру, одновременно пытаясь убедиться в стабильности психического состояния Разумовского.
«Фурия»
с 2025 года
Продолжение серии «Союзники». Теперь Ника пытается балансировать между работой с Оперенными и новой ролью приемной матери для дочери Нади. Ее первое дело — поиск Оперенного, чей голос вынуждает медийных лиц раскрывать свои самые неприятные секреты.
«Рысь х Читеры»
2025
Первый кроссовер серий из «Bubble Будущего» — вебтуна «Рысь» и комикса «Читеры». Пути главных героев этих серий, Сони и Ноклипа, пересекаются в мистическом Екатеринбурге, где героям предстоит объединить силы для борьбы с угрожающим городу грозным монстром-кайдзю.
«Мрак и Реки»
2025
Первый кроссовер серии из «Bubble Будущего» и уже знакомых героев из других комиксов издательства. «Мрак и Реки» объединяет мистических существ вселенной издательства: хтонического мстителя Мрака и живые воплощения человеческих страхов — четверку Рек.
2. Локации и персонажи
Россия, Санкт-Петербург
Родной город майора Грома, который работает не покладая рук, чтобы защитить его от самых разных злодеев — от обычных бандитов до гениев криминала вроде Сергея Разумовского, ранее известного как Чумной Доктор. В свободное время Гром любит заглянуть с друзьями в кофейню «Райдо» к мудрой и понимающей гадалке Уле. А дома его всегда ждет верный пес Мухтар. Ночью же на стражу покоя встает новый Чумной Доктор — студентка Лера Макарова.
Персонажи
Игорь Гром
Главный защитник Санкт-Петербурга. Обычный человек без суперспособностей, выделяющийся незаурядным умом, великолепной физической подготовкой и острым чувством справедливости. За годы службы успел несколько раз спасти от серьезных угроз не только Питер, но и Дублин с Венецией, а также накопить целую плеяду врагов во главе с Разумовским.
Сергей Разумовский
Миллионер, филантроп, гениальный программист и хакер, основатель социальной сети Vmeste. С детства считал себя белой вороной и мечтал изменить мир к лучшему, но подошел к делу извращенным образом: создал альтер эго линчевателя в маске чумного доктора и начал убивать своих бывших подельников. Именно Гром остановил Разумовского, став с тех пор его злейшим врагом.
Валерия Макарова
Пересмотрев свои взгляды на борьбу за справедливость, Разумовский решает найти другого кандидата на роль Чумного Доктора. Им становится студентка медицинского вуза Лера Макарова, сетевая активистка и спортсменка, которая соглашается на сделку с преступником в обмен на помощь ее семье. В отличие от Разумовского, Лера более гуманна в своей борьбе с преступностью и следует принципам морали.
Вениамин Рубинштейн
Хладнокровный психиатр, чей аналитический ум и спокойный характер скрывают опасную натуру манипулятора. Проводил жестокие эксперименты над пациентами лечебницы им. Снежневского. Используя гипноз и экспериментальные препараты, он искусственно расщеплял сознание подопечных, чтобы вызвать у них особую разновидность раздвоения личности, которую доктор наблюдал у Сергея Разумовского. Позже его жертвами стали Игорь Гром и другие пациенты.
Локации
Отделение полиции Санкт-Петербурга
Место работы Игоря и его коллег полицейских, где работают лучшие из лучших: имеющий высокие идеалистические убеждения Дима Дубин, лучший друг Грома и его бывший напарник; строгий и справедливый начальник полиции Фёдор Прокопенко и подающая надежды Айса Уланова, новая напарница Игоря, с которой ему не сразу удалось найти общий язык. Вместе они остановили не одного злодея, угрожавшего безопасности города.
Кофейня «Райдо»
Заведение в самом центре Санкт-Петербурга. Принадлежит харизматичной ведьме Уле, которая хорошо разбирается в людях и порою видит в них больше, чем они сами. В кафе звучит рок-музыка 1960-х и 1970-х, а стены украшают постеры фильмов и обложки музыкальных альбомов. Среди посетителей «Райдо» не только Игорь Гром и его близкие, но и другие герои вселенной Bubble: команда Бесобоя, Мир и Саша Македонская и даже Трес из «Вора Теней».
Квартира Грома
Гром живет в небольшой, но уютной квартире где-то в Петербурге. Часто майор настолько сильно занят работой, что забывает о еде, поэтому его холодильник чаще всего пуст, а перекусывает он своей любимой шавермой прямо во время работы. Каждый день его ждет верный друг и домашний любимец — немецкая овчарка по кличке Мухтар. Пса Грому когда-то подарил его начальник Фёдор Прокопенко.
Лечебница им. Снежневского
Мрачное место. За фасадом образцового психиатрического центра скрываются сомнительные и жестокие методы лечения, стерильные коридоры и атмосфера тотального контроля. Персонал, возглавляемый самим доктором Вениамином Рубинштейном, скорее напоминает тюремных надзирателей, чем врачей. Для многих пациентов это заведение становится не больницей, а местом заключения, где лечение граничит с наказанием, подавляя волю, а не исцеляя разум.
Москва
Столица во вселенной Bubble стала настоящим эпицентром магии. Пока днем Пётр Таиров, он же Вор Теней, развозит оккультные книги заказчикам и параллельно путешествует по иным измерениям, с ним по соседству Лиля Романова из тайного ордена книгочеев ловит сбежавших из книг литературных персонажей. Когда же в Москве наступает ночь, а на улицах города появляются черти и демоны, свою работу начинает охотник за нечистью Данила Бесобой.
Персонажи
Данила Бесобой
Мрачный борец с демонами Данила Бесобой и его спутник циничный бесенок Шмыг противостоят темным силам, что пытаются ввергнуть мир в хаос. Данила не стареет и не нуждается в пище, в бою пользуется двумя пистолетами с гравировками «Спаси» и «Сохрани», а также силой специальных татуировок из крови Сатаны — они позволяют ему уничтожать чертей и демонов. Раньше старался работать в одиночку, но с течением времени завел множество друзей.
Лилия Романова
Лиля — студентка могущественного ордена книгочеев. Вместе с друзьями она занимается поимкой оживших литературных персонажей, сбежавших из своих книг. Увлекается поп-культурой — фильмами, сериалами, играми, комиксами, литературой и всем, что с этим связано. По характеру несколько застенчива и неуклюжа в общении, но перед лицом опасности берет себя в руки и спешит друзьям на выручку.
Пётр Таиров
Он же Вор Теней, он же Нумеродос или просто Дос. Является участником «Пестрой банды» — группы бандитов с магическими способностями, промышляющей воровством в параллельном измерении Изнанка. В обычной жизни работает курьером в оккультном издательстве «Руки Венеры» и развозит книги заказчикам. Не в восторге как от основной работы, так и от магических проделок в составе «Пестрой банды».
Ноклип
Старшеклассник из Москвы, чья жизнь изменилась после масштабного блэкаута, который подарил ему суперсилу, словно взятую прямиком из компьютерных игр. Он может проходить сквозь стены и твердые предметы, как читер в режиме «ноклип», но для активации способности ему необходимо задерживать дыхание. Эта сила делает его одним из «Детей Блэкаута» — молодых людей, которым приходится использовать свои необычные способности и скрываться от тех, кто на них охотится.
Локации
Квартира Рыковых
Квартира принадлежит шаману Алексею Рыкову, также известному как Черный Пес. Именно он набил Бесобою его татуировки, благодаря которым тот может давать отпор демонам. Вместе с Рыковым в квартире живут сам Бесобой и спасенная от демонов ведьма Яна, обоих Алексей приютил у себя. В перерывах между сражениями с нечистью друзья любят отдыхать и поедать пельмени.
Настоящая Московская Библиотека
Орден книгочеев поделен на множество библиотек, расположенных по всему миру. Одной из них является Настоящая Московская Библиотека, центр ордена в Москве. Сюда попадают люди, зараженные чернилами литературных персонажей. Каждый проходит обряд инициации, в результате которого либо получает сверхспособности и звание книгочея, либо погибает, а его тело превращается в существо, известное как тень.
Офис издательства «Руки Венеры»
Оккультное издательство «Руки Венеры» где-то на окраине Москвы. Здесь, несмотря ни на что, старается работать Пётр Павлович Таиров, единственный курьер издательства и разнорабочий. Директор «Рук Венеры» Азор Мордегард-Глесгорв выделяется эксцентричным характером и всегда находит для Петра не задачу, а очередное испытание сил и нервов. Вместе с ними работает скромная секретарша Аня, которая тайно влюблена в Петра.
Другие города России
Действие комиксов Bubble происходит не только в Москве и Питере, но и во многих других российских городах — от Кирова и Тулы до Новосибирска и Екатеринбурга. Вместе с реальными местами, которые можно найти на карте, соседствуют вымышленные поселения.
Персонажи
Мир
Советский супергерой, созданный в рамках сверхсекретного научного эксперимента. Погиб в результате битвы с американским супергероем Фаэтоном, но в современной России его воскресила Саша Македонская, дочь нижегородского политика. Теперь Мир пытается свыкнуться с новой реальностью и путешествует по городам бывшего СССР в поисках правды о своем происхождении.
Уля
Владелица кофейни «Райдо» и хорошая подруга Игоря Грома, которая помогла ему встать на ноги в самый тяжелый период его жизни. Любит гадать на кофейной гуще и хорошо разбирается в людях, обладает магическими способностями, хотя и скрывает это. С недавних пор оставила кофейню своей подруге Лилии Абраменко, а сама отправилась в путешествие по России.
Мрак
Таинственный и беспощадный мститель, ставший городским мифом Екатеринбурга. Он выходит по ночам, чтобы жестоко расправляться с преступниками и сектами, но главная его цель — помогать тем, от кого отреклась жизнь, чувствуя их отчаяние. Этот мрачный вигиланте является лишь последним в череде носителей титула, в его сознании живут голоса и воспоминания предыдущих Мраков. Он обладает сверхъестественной силой, ловкостью и живучестью.
Соня Демидова
Застенчивая старшеклассница из Новосибирска, чья обычная жизнь полна типичных подростковых сложностей: недопонимание в отношениях с родителями, буллинг со стороны сверстников и даже аллергия на животных. Ее судьба кардинально меняется, когда она неожиданно становится носительницей древнего тотема бога-рыси и превращается в сверхбыструю супергероиню Рысь — проводницу между миром простых людей и божественной силой животного пантеона.
Локации
Братская ГЭС
Братская ГЭС — место из реального мира. Именно здесь когда-то погиб супергерой Мир в схватке с Фаэтоном, здесь же он и был воскрешен. В советское время на плотине произошел взрыв, и Мир должен был эвакуировать рабочих. В современности во время эксперимента также произошел взрыв, который вернул Мира к жизни.
Ферма Фируза
Вымышленный город Бакирташ — первая остановка Ули в ее путешествии по России. Здесь проживает ее давний друг, колдун Фируз, которому нужна помощь ведьмы. В ходе знакомства с городом Уля узнает, что Бакирташ заражен медным производством, а его жители ведут себя на удивление странно, как и сам Фируз, который каждую ночь обороняет ферму от зомбированных людей.
Остальной мир
Другие страны
Герои вроде Ники Чайкиной и ее союзников, Игоря Грома или супергероя Мира, часто оказываются за границей, где не перестают давать отпор злодеям и спасать мир от их коварных планов.
Персонажи
Ника Чайкина
Шпионка и спецагентка, известная под позывным Красная Фурия, ранее — профессиональная воровка. Состоит в секретной организации Международное агентство контроля (сокращенно МАК), в чьи задачи входит предотвращение военных конфликтов по всему миру. В ходе приключений с друзьями и коллегами нажила множество противников, самый опасный из которых — Август ван дер Хольт.
Август ван дер Хольт
Глава Holt International — одной из самых крупных компаний в мире по производству оружия, которая перешла ему по наследству после смерти отца. Хольт принимал не последнее участие во многих глобальных событиях вселенной Bubble, а его действия повлияли на судьбу множества персонажей. В его тело встроен специальный механизм для поддержания жизнедеятельности, с его помощью он может атаковать разрядами электричества.
Мико ван дер Хольт
Младшая сестра Августа, оставшаяся на попечении старшего брата после гибели их родителей. Несмотря на роскошную жизнь, Мико страдала от недостатка внимания со стороны занятого работой Августа, что сформировало ее сложный, протестный, открыто конфликтный характер. В отличие от Мико и Августа, их отец Фердинанд ван дер Хольт долгое время считался погибшим и только недавно появился в комиксах — в серии «Фурия».
Мёрдок Макалистер
Предводитель ирландской преступной группировки «Дети святого Патрика», который стал работать на Хольта как один из его наемников. Сталкивался в бою со многими героями вселенной Bubble, чаще всего с Никой Чайкиной и Игорем Громом, но далеко не всегда выходил победителем. Старается держаться холодно и спокойно, но в глубине души Мёрдок — бомба замедленного действия, готовая в любой момент взорваться.
Локации
Асулбург
Бывшая секретная немецкая база, расположенная где-то в Антарктиде. Асулбург — знаковое место серий «Красная Фурия» и «Союзники». За свою историю оно успело побывать пристанищем как для сумасшедшего ученого Рихарда Риппе, так и для Ники Чайкиной и ее союзников после побега из плена Хольта. Позже уже сам Хольт выбрал Асулбург в качестве тюрьмы для Оперенных.
Штаб-квартира Holt International
Находится в Амстердаме. Ее создатель — отец Августа, Фердинанд ван дер Хольт. Приняв ее на грани банкротства, Август быстро вернул компании лидирующие позиции по продаже оружия. Однако, в отличие от отца, методы Хольта-младшего были более радикальны: чтобы увеличить спрос на продукцию Holt International, Август сам провоцировал военные конфликты.
Особняк Разумовского
После побега из тюрьмы Сергей Разумовский решает скрыться в Венеции из-за своей любви к искусству и эпохе Возрождения. Он покупает роскошный особняк, откуда продолжает строить козни Игорю Грому. Вскоре и сам майор попадает в логово бывшего Чумного Доктора, чтобы вновь остановить его. Именно здесь произошли события, сильно повлиявшие на дальнейшую жизнь Грома и сделавшие Разумовского международным преступником.
Космос
Удивительные события происходят не только на Земле, но и в далеком и бескрайнем космосе, мироустройство которого не так уж и сильно отличается от земного. Пока Алёна Кузнецова ищет способ вернутся домой и оказывается втянута в политические интриги космического правительства, Виктор Соколов, точно так же отрезанный от родного дома, пытается найти выход из пространственно-временной аномалии на космической станции «Ньютон».
Персонажи
Алёна «Метеора» Кузнецова
Отчаянная контрабандистка с Земли, известная под прозвищем Метеора, всегда попадает в эпицентр всех космических конфликтов. Она стала персональной мишенью для Заба Неру, военного комиссара Коалиции, который считает, что поимка Алёны — вопрос первостепенной важности. Сама Метеора скучает по Земле, хранит у себя вещи с родной планеты и не раз пыталась вернуться обратно, но безуспешно.
Виктор Соколов
Советский летчик-космонавт Виктор Соколов должен был стать первым человеком в космосе, но его корабль попал в пространственно-временную аномалию. Руководство посчитало Соколова погибшим и объявило первым Юрия Гагарина, а сам Виктор оказался на заброшенной станции «Ньютон» в компании искусственного интеллекта по имени ИСААК. Теперь космонавт ищет способ вернуться домой на Землю.
Локации
Корабль Метеоры
Космический грузовой корабль, на котором Метеора и ее команда путешествуют по космосу в поисках приключений. Скучающая по Земле Алёна раскрасила этот устаревший корабль, купленный ею на одной из далеких планет, в цвета советских трамваев, чтобы он напоминал ей о доме. На стенах каюты Кузнецовой висит ковер и плакат с Остапом Бендером, а в ее книжной коллекции — романы «Двенадцать стульев» и «Автостопом по Галактике».
Станция «Ньютон»
Экспериментальная космическая станция, на которую попадает Виктор Соколов. Была построена в 2153 году Международной ассоциацией космических агентств (МАКА) для исследования пространственно-временной аномалии. Питание «Ньютона» происходит за счет выброса аномалией большого количества энергии, а управляет станцией искусственный интеллект ИСААК.
Параллельные миры и измерения
Планета Земля и даже космос — лишь малые части вселенной Bubble. Там, куда не попасть обычным образом, находятся параллельные миры и измерения: ад, полный демонов, злейших врагов Данилы Бесобоя; Эдем, один из множества миров Многомирья, по которому путешествует со своими друзьями бывший Инок, Андрей Радов; и Изнанка, сюрреалистичная реальность и второй дом Петра Таирова и «Пестрой банды».
Персонажи
Ярх Смертоносный
Демон Ярх — один из главных врагов Бесобоя и самый опасный убийца в аду, глава легиона Бретёров. С рождения он был обычным рабом и мечтал выбиться в верховные демоны, что ему вполне удалось: за боевые достижения и дерзкий характер он был назначен телохранителем самого Сатаны.
Андрей Радов
Андрей принадлежит древнему роду Радовых, долгие века оберегавших Русь с помощью креста с камнями Силы, наделяющими обладателя сверхспособностями. Сначала путешествовал во времени, позже стал мироходцем — защитником Многомирья, состоящего из множества параллельных миров.
Редактор
Таинственный Редактор и его напарница — могущественные существа, способные перестраивать ход истории. Они следят за целостностью сюжетов и путешествуют между различными мирами и вселенными, в случае необходимости исправляют ошибки и останавливают тех, кто стремится сеять хаос. Они действуют за кулисами, лишь иногда пересекаясь с другими героями.
Локации
Ад
Параллельный мир, созданный Сатаной для падших ангелов (впоследствии демонов). Хаотичное измерение, погрязшее в войнах и сражениях между разными легионами демонов. Одними из самых могущественных легионов, Бретёрами и Визарами, управляют демоны Ярх Смертоносный и Баффорт Ракшор. После падения Сатаны они некоторое время вели борьбу за трон ада, пока его не занял Антихрист.
Эдем
Когда-то Эдем был первой Землей, которую населяли воинствующие боги. Но в ходе постоянных сражений она была разрушена вместе со всей вселенной. Некие всемогущие космические сущности восстановили вселенную, создали новую Землю, а мертвый Эдем сделали ловушкой для богов. Там, на безжизненной планете, их ждал убийца богов Кощей Бессмертный, самый могучий воин Многомирья.
Изнанка
Сюрреалистичное параллельное измерение, пристанище «Пестрой банды» и волшебницы Уно, их предводительницы. Изнанка полна необычных существ вроде глоких куздр, похожих на гоблинов монстров, или изнаночных казаков, полицейских-скелетов. Внешне Изнанка напоминает работы нидерландского художника Маурица Эшера.
3. Киновселенная Bubble
Помимо комиксов, объединенных общим сюжетом и персонажами, существует и киновселенная Bubble. Знакомые герои и истории оживают в фильмах и сериалах, чьи сценарии лишь отчасти основаны на книжном первоисточнике, но в большей степени рассказывают совершенно новые истории, не связанные с событиями в комиксах.
Фильмы
«Майор Гром»
Первый кинопроект Bubble Studios, заложивший основу для будущей киновселенной. Режиссером выступил Владимир Беседин. Он создал короткометражный (29 минут) комедийный боевик в духе Гая Ричи, где майор полиции Игорь Гром (Александр Горбатов) в одиночку противостоит банде грабителей в масках хоккеистов из мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Несмотря на то, что события короткометражки не каноничны для дальнейших фильмов и сериалов, она смогла стать частью киновселенной Bubble уже как произведение внутри вселенной, которое можно заметить в фильме «Майор Гром: Игра».
«Майор Гром: Чумной Доктор»
Первая полнометражная экранизация комиксов Bubble от Плюс Студии и Bubble Studios, положившая начало киновселенной Bubble. Фильм, снятый Олегом Трофимом, представляет собой супергеройский детективный боевик, действие которого разворачивается в Санкт-Петербурге. Бескомпромиссный майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) расследует серию жестоких убийств, совершаемых таинственным линчевателем в маске Чумного Доктора. Обладая бюджетом в 640 млн рублей, картина стала одним из самых масштабных российских проектов в жанре супергеройского кино, соединив зрелищные экшен-сцены с остросоциальной детективной историей.
«Гром: Трудное детство»
Следующий фильм в киновселенной Bubble — приквел, повествующий о детстве и становлении майора Игоря Грома в альтернативных 1990-х. Картина параллельно развивает две линии: противостояние отца Игоря, Константина Грома (Сергей Марин), таинственному преступнику Анубису в костюме древнеегипетского божества и попытки юного Игоря (Кай Гетц) с другом Игнатом (Владимир Яганов) заработать деньги на поездку в Диснейленд. Трагический финал, объясняющий характер взрослого Игоря, и сцена после титров, намекающая на возвращение Разумовского (Сергей Горошко), связывают приквел с основными фильмами киновселенной.
«Майор Гром: Игра»
Третий полнометражный фильм киновселенной и прямое продолжение истории «Чумного Доктора». Спустя год после победы над злодеем в маске Игорь Гром стал настоящей городской знаменитостью, теперь он довольствуется славой, дружбой с напарником Димой Дубиным (Александр Сетейкин) и стремительно развивающимися отношениями с журналисткой Юлией Пчёлкиной (Любовь Аксёнова). Однако довольно скоро его идиллию разрушает новый загадочный злодей Призрак, который вовлекает майора в смертельно опасную игру. Картина замыкает первую трилогию о майоре Громе, сталкивая героя с последствиями его славы и новыми старыми врагами.
Сериалы
«Майор Гром: Игра против правил»
Предстоящий шестисерийный сериал, который является расширенной и переработанной версией трилогии фильмов о майоре Громе. Первые серии появятся на Кинопоиске уже 19 января. Шоураннером проекта, как и режиссером оригинальных фильмов, выступил Олег Трофим. Сериал углубит уже существующую историю, добавив новые сцены, героев, локации и детали, не вошедшие в киноверсию, а также лучше раскроет второстепенных персонажей и их предыстории.
«Фурия»
Первый сериал, расширяющий киновселенную Bubble за пределы историй о майоре Громе. На этот раз в центре событий окажется Ника Чайкина (Алёна Долголенко) — профессиональная воровка, которая, оставшись сиротой, прошла жесткую школу тренировок в криминальной организации «Братство» под руководством Анны (Юлия Пересильд), чтобы отомстить за гибель семьи. Режиссером проекта стал Александр Хант, а в актерский состав также вошли Сергей Безруков, Линара Самирханова и Александр Сетейкин, чей персонаж свяжет этот сериал с фильмами о майоре Громе. Премьера «Фурии» запланирована на 2026 год.
Это обновляемый материал. Впервые он опубликован в 2023 году.
Автор: Вениамин Гераськин
Иллюстрации: Bubble Comics