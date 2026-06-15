Кинопоиск
Блог команды

Успехи «Горничной», Джейсона Стейтема и главные фанаты боевиков. Несколько фактов о вас и ваших оценках!

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Пользователи платформы Кинопоиск — это 60 миллионов киноманов, которые каждый день не только смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре, но и ставят оценки, следят за релизами интересных проектов и подписываются друг на друга, чтобы получать более релевантные рекомендации, а значит, находить и смотреть самое классное кино по своему вкусу. Мы начинаем серию материалов о вас в блоге команды Кинопоиска, потому что без активных пользователей платформа не была бы собой. Давайте узнаем, какие проекты вам понравились в последнее время, кто из вас набрал больше всех друзей и поставил самые высокие оценки боевикам и фильмам Гая Ричи.

Вы оценили «Новую тещу» и «Горничную»

В мае больше всего оценок пользователи Кинопоиска поставили фильму «Новая теща». Комедия про обмен телами с Марией Ароновой, Гариком Харламовым и Сергеем Буруновым вышла в прокат в марте 2026 года, а через месяц появилась в онлайн-кинотеатрах. Достижение «Тещи» в мае — без малого 240 000 оценок. Средняя оценка при этом — 7.2.

«Новая теща»

Кстати, больше всего оценок пользователи ставят в онлайн-кинотеатре, когда получают предложение оценить только что просмотренный тайтл. Чаще всего подписчики ставят зеленую оценку — от 7 до 10. Свежие впечатления помогают сразу же выдать личный рейтинг картине, но помните, что оценку на Кинопоиске всегда можно поменять.

А еще можно зайти на карточку фильма или сериала и проверить средний балл от тех, кому вы доверяете, в разделе «Оценивают те, на кого вы подписаны». Возможно, ваши друзья думают о картине иначе.

Не стесняйтесь оценивать фильм, если он вам не понравился и если вы не досмотрели его до конца, и делиться своим мнением прямо в онлайн-кинотеатре. Ваш голос может спасти кому-то вечер!

Главный сериал прошедшего месяца по количеству оценок — тоже комедия. «Универ. 15 лет спустя», продолжение культовой франшизы от телеканала ТНТ, за май набрал почти 180 000 оценок, причем очень высоких! Средняя — 8.0. Сразу видно, что у сериала крепкая база лояльных фанатов, для которых можно снять еще не один сезон.

«Универ. 15 лет спустя»

За первые пять месяцев года фильмом с наибольшим количеством оценок стал фемтриллер «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини. Картину оценили более 880 000 раз, средняя оценка составила 7.7.

А вот кинодеятели с личными профилями на Кинопоиске оценили картину по-разному. «Горничная» понравилась режиссерам Фёдору Кравчуку («Коммерсант») и Ивану Петухову («Туда») — они поставили фильму по 7 баллов. Актрисы Пелагея Невзорова («К себе нежно») и Мария Давитая («Пророк. История Александра Пушкина») оценили фильм ниже — на 6 баллов из 10. А режиссер картины «Папа умер в субботу» Зака Абдрахманова и вовсе поставила «Горничной» оценку 4.

Среди сериалов наибольший интерес с начала года вызвал «Мистер Ноготь», в котором брутальный герой Александра Робака вынужден осваивать профессию мастера маникюра. Проект собрал более 520 000 оценок при средней 7.9. Большую часть оценок поставили подписчики, которые смотрели сериал в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

Десятку — Райану Гослингу и подросткам из Хоукинса

Любимая оценка пользователей Кинопоиска — 10. Это наивысшая оценка в нашей энциклопедии. Фильмам ее ставят в 20% случаев, сериалам — более чем в трети. Какие же фильмы и сериалы в 2026 году получили наибольший процент десяток?

В мае больше всего десяток получил «Проект „Конец света“», в котором микробиолог в исполнении Райана Гослинга обнаруживает себя на космическом корабле, отправленном к далекой звезде с миссией планетарного значения. Со средней оценкой 8.4 фантастический фильм, вышедший в мировой прокат в начале марта, уже попал в топ-250 лучших фильмов Кинопоиска. Впечатляет! Наивысший балл картине поставил примерно каждый третий зритель.

«Проект „Конец света“»

С начала года лидером зрительских симпатий стал один из самых обсуждаемых проектов последнего десятилетия — сериал «Очень странные дела», финальный эпизод которого вышел 1 января. Сейчас средняя оценка сериала — 8.4, и это 36-е место в топ-250 лучших сериалов по версии пользователей Кинопоиска на сегодняшний день. Максимальную оценку сериалу поставила почти половина всех зрителей.

Лидеры по подписчикам

С прошлого года мы делаем профили пользователей и их оценки более заметными в интерфейсе и значимыми в системе рекомендаций. Подписываясь на своих приятелей, кинокритиков и журналистов, чьему мнению вы доверяете, на актеров, сценаристов и режиссеров, вы добавляете их мнение к алгоритмической системе рекомендаций. Платформа подскажет, чем интересовались и что смотрели люди, которых вы добавили в друзья, а каким фильмам, наоборот, поставили низкую оценку. Это поможет сделать выбор кино проще и точнее.

Топ-3 персон, на страницы которых активнее всего подписывались пользователи Кинопоиска в прошлом месяце:

1

Никита Кологривый

+352

2

Даулет Жанайдаров

+323

3

Влад Коноплёв

+317

Бронза — у актера Влада Коноплёва, известного по роли Князя в киновселенной «Короля и Шута». У него уже более 1100 подписчиков, 317 из которых добавились в мае. Фильм про «Короля и Шута» Влад оценил на 1 балл выше, чем сериал — на 10 и 9 соответственно. Еще одну десятку Влад поставил двум документальным проектам о создании сериала. Также в его персональном топе оказались «Москва слезам не верит», «Основной инстинкт», «Битва за битвой» и «Сентиментальная ценность».

Влад Коноплёв

На втором месте по росту подписчиков — редактор видео и подкастов Кинопоиска Даулет Жанайдаров. Недавно Даулет вместе с соведущим Всеволодом Коршуновым объясняли в подкасте «Крупным планом», каким фильмам ставят десятки, а еще в выпуске звучали комментарии постоянных слушателей. В одном из последних видеовыпусков «Крупным планом» Даулет и Всеволод рассказали об истоках новой волны — культового периода в истории кинематографа. Кстати, Всеволод Коршунов чуть-чуть не добрал до попадания в топ-3 мая, уступив Владу Коноплёву лишь несколько подписок и оказавшись на четвертом месте. Давайте поднимем Всеволода (@vvkorshunov) на первую позицию в следующем месяце — подписывайтесь на его профиль!

Больше всего новых друзей на Кинопоиске в мае появилось у актера Никиты Кологривого. У него уже 3,5 тысячи подписчиков! О киновкусах Никиты мы уже рассказывали в одной из наших колонок.

Главные фанаты Гая Ричи

В кинотеатрах отгремел боевик Гая Ричи «Грязные деньги» — первая совместная работа Джейка Джилленхола и Генри Кавилла, и скоро фильм выходит в онлайне. Мы решили узнать, кто является самым преданным поклонником режиссера на нашей платформе, и выяснили, что пользователи оценивали максимум 17 фильмов и сериалов Ричи, хотя его фильмография насчитывает намного больше работ.

«Грязные деньги»

Из пользователей, оценивших наибольшее количество фильмов Гая Ричи, мы выбрали 10 главных фанатов режиссера. Помимо картин своего кумира, они смотрели и оценивали малоизвестные, нишевые, старые фильмы и сериалы из разных стран. Попробуйте провалиться в один или в несколько профилей и найти кино по вкусу.

Мы рассказали фанатам Гая Ричи об их достижениях в личных сообщениях от нашей службы поддержки. Нам ответил Искандер Бекиев: «Это круто! Спасибо за информацию, я — фанат режиссера».

Александр Михайлюченко

Спасибо большое за письмо. Очень приятно получить такой неожиданный и личный отклик от Кинопоиска. С удовольствием отвечу на вопросы.

Если говорить коротко, моя любовь к фильмам Гая Ричи началась давно, еще в юном возрасте. Он из тех режиссеров, о которых я знал буквально с детства: его фильмы обсуждали старшие родственники, одноклассники, сверстники. Многие их пересматривали по несколько раз, цитировали, советовали друг другу. В какой-то момент я тоже начал смотреть его работы и довольно быстро понял, что это именно мой режиссер.

Для меня Гай Ричи — культовая фигура. Но важно уточнить: это любовь не слепая. Скорее горячим сердцем, но с холодной головой. Я действительно жду его фильмы, смотрю их, иногда пересматриваю, но при этом вижу и слабые места. В последние годы у него иногда появлялись картины, которые, на мой взгляд, больше ощущались как работа с большим бюджетом и коммерческим запросом, чем как полноценная реализация авторского видения. Но даже в таких фильмах почти всегда есть узнаваемая энергия, темп, стиль и удовольствие от самой постановки.

Если выбирать самый любимый фильм Гая Ричи, для меня это «Револьвер». На втором месте, наверное, «Джентльмены», а на третьем — «Гнев человеческий».

«Револьвер» я люблю особенно сильно, потому что это многогранный и, на мой взгляд, во многом недооцененный фильм. Он может подойти далеко не каждому, даже не каждому поклоннику Гая Ричи. Но именно в этом и есть его сила. К нему можно возвращаться в разные периоды жизни и каждый раз воспринимать немного по-новому.

С одной стороны, там есть поверхностный сюжет, криминальная интрига, характерные режиссерские и монтажные приемы. С другой — под этим лежит более глубокий пласт: история про внутреннее эго, зависимость от внешних воздействий, попытку выйти за собственные границы и в хорошем смысле сломать прежнего себя. Это фильм, который можно разбирать не только как криминальную драму, но и как философскую притчу.

Отдельно интересно, что «Револьвер» можно анализировать и через визуальные решения, и через символику, и даже через каббалистическую систему цветов. Для меня это одна из самых авторских работ Ричи — возможно, не самая ровная и не самая легкая, но очень личная, глубокая и уникальная. Его часто называют нетипичным фильмом режиссера, но я с этим не до конца согласен: многие фирменные приемы Гая Ричи там есть, просто они работают не только на стиль и драйв, а еще и на внутреннюю идею.

Если говорить о любимом периоде фильмографии, то мне ближе всего тот Гай Ричи, где его фирменная криминальная энергия сочетается с выверенной драматургией и зрелостью. В этом смысле «Джентльмены» для меня — почти идеальная квинтэссенция его стиля. Это фильм, который, кажется, может понравиться очень разной аудитории: и тем, кто любит классического Ричи, и тем, кто просто хочет умного, стильного, динамичного кино с отличными персонажами.

При этом я, конечно, отдаю должное и классике: «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-ролльщик». Просто давно их не пересматривал, поэтому сейчас эмоционально ближе именно «Револьвер», «Джентльмены» и «Гнев человеческий».

Фильм, который зашел меньше, — это «Министерство неджентльменских дел». Мне показалось, что там слишком легкое и вольное заигрывание с темой Второй мировой войны. Понятно, что это не историческая реконструкция и не тяжелая драма, но все равно хотелось чуть больше веса, напряжения и внутренней ставки.

Ближайшее сравнение, которое приходит в голову, — «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Там тоже много художественного вымысла, стилизации и игры с историей, но при этом ощущается более сильный посыл и более мощная драматургическая реализация. У Ричи же в «Министерстве неджентльменских дел» все местами выглядит слишком легко, почти как приключенческий аттракцион. Смотреть все равно можно с интересом, но для меня это не тот уровень, которого я жду от него как от режиссера.

Еще похожий пример — «Аладдин».

Уважаемые пользователи! Сообщения от нашей поддержки могут появиться в вашем профиле, когда мы обнаружим ваши достижения на платформе и попросим рассказать о ваших киновкусах. Если вы не хотите, чтобы ваши оценки или история просмотров были видны всем, вы можете скрыть свой профиль в настройках.

Главные фанаты боевиков

Боевики — один из любимых жанров пользователей Кинопоиска. По количеству оценок за все время боевики находятся на пятом месте, уступая только драме, комедии, мультфильмам и фантастике. Всего пользователи Кинопоиска поставили более 124 456 670 оценок боевикам — это очень много, спасибо вам! Средняя оценка фильма в этом жанре — 7.6. Меньше, чем у драмы и комедии (средняя оценка — 8). Зато фанаты боевиков чаще, чем любители драм, отмечали, понравилось ли им кино или нет. Каждый боевик в среднем набирает на Кинопоиске 4000 оценок, а каждая драма — всего 1872.

Больше всего пользователи Кинопоиска любят боевики с Джейсоном Стэйтемом: 28 фильмов с этим актером получили почти 8 млн оценок выше 7. На втором месте — Джеки Чан: 64 фильма с этой легендой собрали всего 2,7 млн высоких оценок. А еще мы узнали, кто самый недооцененный актер боевиков. Им оказался сын Чака Норриса — Майк Норрис. В фильмографии актера несколько боевиков с оценками ниже 4.

«Гнев человеческий»

Мы нашли восемь пользователей, которые поставили больше всего оценок фильмам и сериалам в жанре «боевик», а кино других жанров оценивали не так часто. На первом месте — Роман Лейкин. Из 178 оцененных им фильмов 162 оценки приходятся на боевики, при этом средняя оценка Романа не самая высокая. Боевики он оценивает в среднем на 6.4. «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи в топе Романа заслужило семерку, а высокий балл, восьмерку, получил фильм 2023 года «Джон Уик 4».

На втором месте в топе фанатов боевиков — пользовательница Кинопоиска Светлана Крылова. Она поставила оценку даже большему количеству боевиков, чем Роман, но в общем количестве оценок Светланы доля боевиков оказалась ниже. Средняя оценка боевика от Светланы — твердая 6. В ее топе можно встретить, классические боевики, например все части «Такси» Люка Бессона или «Рэмбо», а также азиатские картины, например таиландский боевик «Онг Бак» 2003 года или корейский фильм 2025 года «Всеведущий читатель» о конце света, оцененный Светланой всего на 5.

ПользовательВсего оценокОценок боевиковДоля оценок боевиков, %Средняя оценка боевика
Роман Лейкин 17816291%6,4
Светлана Крылова 42938890%6
Артур
17313679%9,9
Даниель Самойлов
31524979%8,1
Игорь Боровиков
20115577%5
Ислам Рамазанов
17713174%7,3
Рони Давыдов
13910273%7,8
Павел Речнов
2903210472%4,4

Вот какие боевики главные фанаты жанра среди пользователей Кинопоиска оценили выше всего:

МестоНазвание фильмаСредняя оценкаСколько пользователей из восьми оценили
1«Неудержимые»8,54
2«Джон Уик 4»8,45
3«13-й район: Ультиматум»84
4«Поцелуй дракона»7,754
5«Джон Уик 3»7,754
6«Гнев человеческий»7,54
7«Отель „Мумбаи“: Противостояние»7,54
8«Охота на воров»7,54
9«Пчеловод»7,336
10«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»6,45

Мы открыли для себя много новых и интересных боевиков из разных стран и киноэпох, пока изучали профили наших пользователей-рекордсменов. Вот пять фильмов, которым высокую оценку поставил только один из наших хардкорных любителей жанра. Если тоже обожаете боевики, возможно, проведете вечер с одним из этих:

В следующем выпуске исследуем другие жанры!

А каким фильмам вы ставите оценки чаще всего? Вы строгий зритель или ставите только десятки?

Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

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