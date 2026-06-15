Успехи «Горничной», Джейсона Стейтема и главные фанаты боевиков. Несколько фактов о вас и ваших оценках!

Пользователи платформы Кинопоиск — это 60 миллионов киноманов, которые каждый день не только смотрят фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре, но и ставят оценки, следят за релизами интересных проектов и подписываются друг на друга, чтобы получать более релевантные рекомендации, а значит, находить и смотреть самое классное кино по своему вкусу. Мы начинаем серию материалов о вас в блоге команды Кинопоиска, потому что без активных пользователей платформа не была бы собой. Давайте узнаем, какие проекты вам понравились в последнее время, кто из вас набрал больше всех друзей и поставил самые высокие оценки боевикам и фильмам Гая Ричи.
Вы оценили «Новую тещу» и «Горничную»
В мае больше всего оценок пользователи Кинопоиска поставили фильму «Новая теща». Комедия про обмен телами с Марией Ароновой, Гариком Харламовым и Сергеем Буруновым вышла в прокат в марте 2026 года, а через месяц появилась в онлайн-кинотеатрах. Достижение «Тещи» в мае — без малого 240 000 оценок. Средняя оценка при этом — 7.2.
Кстати, больше всего оценок пользователи ставят в онлайн-кинотеатре, когда получают предложение оценить только что просмотренный тайтл. Чаще всего подписчики ставят зеленую оценку — от 7 до 10. Свежие впечатления помогают сразу же выдать личный рейтинг картине, но помните, что оценку на Кинопоиске всегда можно поменять.
А еще можно зайти на карточку фильма или сериала и проверить средний балл от тех, кому вы доверяете, в разделе «Оценивают те, на кого вы подписаны». Возможно, ваши друзья думают о картине иначе.
Не стесняйтесь оценивать фильм, если он вам не понравился и если вы не досмотрели его до конца, и делиться своим мнением прямо в онлайн-кинотеатре. Ваш голос может спасти кому-то вечер!
Главный сериал прошедшего месяца по количеству оценок — тоже комедия. «Универ. 15 лет спустя», продолжение культовой франшизы от телеканала ТНТ, за май набрал почти 180 000 оценок, причем очень высоких! Средняя — 8.0. Сразу видно, что у сериала крепкая база лояльных фанатов, для которых можно снять еще не один сезон.
За первые пять месяцев года фильмом с наибольшим количеством оценок стал фемтриллер «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини. Картину оценили более 880 000 раз, средняя оценка составила 7.7.
А вот кинодеятели с личными профилями на Кинопоиске оценили картину по-разному. «Горничная» понравилась режиссерам Фёдору Кравчуку («Коммерсант») и Ивану Петухову («Туда») — они поставили фильму по 7 баллов. Актрисы Пелагея Невзорова («К себе нежно») и Мария Давитая («Пророк. История Александра Пушкина») оценили фильм ниже — на 6 баллов из 10. А режиссер картины «Папа умер в субботу» Зака Абдрахманова и вовсе поставила «Горничной» оценку 4.
Среди сериалов наибольший интерес с начала года вызвал «Мистер Ноготь», в котором брутальный герой Александра Робака вынужден осваивать профессию мастера маникюра. Проект собрал более 520 000 оценок при средней 7.9. Большую часть оценок поставили подписчики, которые смотрели сериал в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.
Десятку — Райану Гослингу и подросткам из Хоукинса
Любимая оценка пользователей Кинопоиска — 10. Это наивысшая оценка в нашей энциклопедии. Фильмам ее ставят в 20% случаев, сериалам — более чем в трети. Какие же фильмы и сериалы в 2026 году получили наибольший процент десяток?
В мае больше всего десяток получил «Проект „Конец света“», в котором микробиолог в исполнении Райана Гослинга обнаруживает себя на космическом корабле, отправленном к далекой звезде с миссией планетарного значения. Со средней оценкой 8.4 фантастический фильм, вышедший в мировой прокат в начале марта, уже попал в топ-250 лучших фильмов Кинопоиска. Впечатляет! Наивысший балл картине поставил примерно каждый третий зритель.
С начала года лидером зрительских симпатий стал один из самых обсуждаемых проектов последнего десятилетия — сериал «Очень странные дела», финальный эпизод которого вышел 1 января. Сейчас средняя оценка сериала — 8.4, и это 36-е место в топ-250 лучших сериалов по версии пользователей Кинопоиска на сегодняшний день. Максимальную оценку сериалу поставила почти половина всех зрителей.
Лидеры по подписчикам
С прошлого года мы делаем профили пользователей и их оценки более заметными в интерфейсе и значимыми в системе рекомендаций. Подписываясь на своих приятелей, кинокритиков и журналистов, чьему мнению вы доверяете, на актеров, сценаристов и режиссеров, вы добавляете их мнение к алгоритмической системе рекомендаций. Платформа подскажет, чем интересовались и что смотрели люди, которых вы добавили в друзья, а каким фильмам, наоборот, поставили низкую оценку. Это поможет сделать выбор кино проще и точнее.
Топ-3 персон, на страницы которых активнее всего подписывались пользователи Кинопоиска в прошлом месяце:
Бронза — у актера Влада Коноплёва, известного по роли Князя в киновселенной «Короля и Шута». У него уже более 1100 подписчиков, 317 из которых добавились в мае. Фильм про «Короля и Шута» Влад оценил на 1 балл выше, чем сериал — на 10 и 9 соответственно. Еще одну десятку Влад поставил двум документальным проектам о создании сериала. Также в его персональном топе оказались «Москва слезам не верит», «Основной инстинкт», «Битва за битвой» и «Сентиментальная ценность».
На втором месте по росту подписчиков — редактор видео и подкастов Кинопоиска Даулет Жанайдаров. Недавно Даулет вместе с соведущим Всеволодом Коршуновым объясняли в подкасте «Крупным планом», каким фильмам ставят десятки, а еще в выпуске звучали комментарии постоянных слушателей. В одном из последних видеовыпусков «Крупным планом» Даулет и Всеволод рассказали об истоках новой волны — культового периода в истории кинематографа. Кстати, Всеволод Коршунов чуть-чуть не добрал до попадания в топ-3 мая, уступив Владу Коноплёву лишь несколько подписок и оказавшись на четвертом месте. Давайте поднимем Всеволода (@vvkorshunov) на первую позицию в следующем месяце — подписывайтесь на его профиль!
Больше всего новых друзей на Кинопоиске в мае появилось у актера Никиты Кологривого. У него уже 3,5 тысячи подписчиков! О киновкусах Никиты мы уже рассказывали в одной из наших колонок.
Главные фанаты Гая Ричи
В кинотеатрах отгремел боевик Гая Ричи «Грязные деньги» — первая совместная работа Джейка Джилленхола и Генри Кавилла, и скоро фильм выходит в онлайне. Мы решили узнать, кто является самым преданным поклонником режиссера на нашей платформе, и выяснили, что пользователи оценивали максимум 17 фильмов и сериалов Ричи, хотя его фильмография насчитывает намного больше работ.
Из пользователей, оценивших наибольшее количество фильмов Гая Ричи, мы выбрали 10 главных фанатов режиссера. Помимо картин своего кумира, они смотрели и оценивали малоизвестные, нишевые, старые фильмы и сериалы из разных стран. Попробуйте провалиться в один или в несколько профилей и найти кино по вкусу.
- Дядя Витя: средняя оценка фильмам Ричи — 10
- Искандер Бекиев: средняя оценка — 9.9
- Semiaprio: средняя оценка — 9.8
- vika1185: средняя оценка — 9.4
- taras.nichiporuk17: средняя оценка — 9.2
- влад мостовой: средняя оценка — 9
- Анастасия Л.: средняя оценка — 8.5
- zhantemir: средняя оценка — 8.5
- baksssss: средняя оценка — 8.5
- aleksvit74: средняя оценка — 8.4
Мы рассказали фанатам Гая Ричи об их достижениях в личных сообщениях от нашей службы поддержки. Нам ответил Искандер Бекиев: «Это круто! Спасибо за информацию, я — фанат режиссера».
Спасибо большое за письмо. Очень приятно получить такой неожиданный и личный отклик от Кинопоиска. С удовольствием отвечу на вопросы.
Если говорить коротко, моя любовь к фильмам Гая Ричи началась давно, еще в юном возрасте. Он из тех режиссеров, о которых я знал буквально с детства: его фильмы обсуждали старшие родственники, одноклассники, сверстники. Многие их пересматривали по несколько раз, цитировали, советовали друг другу. В какой-то момент я тоже начал смотреть его работы и довольно быстро понял, что это именно мой режиссер.
Для меня Гай Ричи — культовая фигура. Но важно уточнить: это любовь не слепая. Скорее горячим сердцем, но с холодной головой. Я действительно жду его фильмы, смотрю их, иногда пересматриваю, но при этом вижу и слабые места. В последние годы у него иногда появлялись картины, которые, на мой взгляд, больше ощущались как работа с большим бюджетом и коммерческим запросом, чем как полноценная реализация авторского видения. Но даже в таких фильмах почти всегда есть узнаваемая энергия, темп, стиль и удовольствие от самой постановки.
Если выбирать самый любимый фильм Гая Ричи, для меня это «Револьвер». На втором месте, наверное, «Джентльмены», а на третьем — «Гнев человеческий».
«Револьвер» я люблю особенно сильно, потому что это многогранный и, на мой взгляд, во многом недооцененный фильм. Он может подойти далеко не каждому, даже не каждому поклоннику Гая Ричи. Но именно в этом и есть его сила. К нему можно возвращаться в разные периоды жизни и каждый раз воспринимать немного по-новому.
С одной стороны, там есть поверхностный сюжет, криминальная интрига, характерные режиссерские и монтажные приемы. С другой — под этим лежит более глубокий пласт: история про внутреннее эго, зависимость от внешних воздействий, попытку выйти за собственные границы и в хорошем смысле сломать прежнего себя. Это фильм, который можно разбирать не только как криминальную драму, но и как философскую притчу.
Отдельно интересно, что «Револьвер» можно анализировать и через визуальные решения, и через символику, и даже через каббалистическую систему цветов. Для меня это одна из самых авторских работ Ричи — возможно, не самая ровная и не самая легкая, но очень личная, глубокая и уникальная. Его часто называют нетипичным фильмом режиссера, но я с этим не до конца согласен: многие фирменные приемы Гая Ричи там есть, просто они работают не только на стиль и драйв, а еще и на внутреннюю идею.
Если говорить о любимом периоде фильмографии, то мне ближе всего тот Гай Ричи, где его фирменная криминальная энергия сочетается с выверенной драматургией и зрелостью. В этом смысле «Джентльмены» для меня — почти идеальная квинтэссенция его стиля. Это фильм, который, кажется, может понравиться очень разной аудитории: и тем, кто любит классического Ричи, и тем, кто просто хочет умного, стильного, динамичного кино с отличными персонажами.
При этом я, конечно, отдаю должное и классике: «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-ролльщик». Просто давно их не пересматривал, поэтому сейчас эмоционально ближе именно «Револьвер», «Джентльмены» и «Гнев человеческий».
Фильм, который зашел меньше, — это «Министерство неджентльменских дел». Мне показалось, что там слишком легкое и вольное заигрывание с темой Второй мировой войны. Понятно, что это не историческая реконструкция и не тяжелая драма, но все равно хотелось чуть больше веса, напряжения и внутренней ставки.
Ближайшее сравнение, которое приходит в голову, — «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Там тоже много художественного вымысла, стилизации и игры с историей, но при этом ощущается более сильный посыл и более мощная драматургическая реализация. У Ричи же в «Министерстве неджентльменских дел» все местами выглядит слишком легко, почти как приключенческий аттракцион. Смотреть все равно можно с интересом, но для меня это не тот уровень, которого я жду от него как от режиссера.
Еще похожий пример — «Аладдин».
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Главные фанаты боевиков
Боевики — один из любимых жанров пользователей Кинопоиска. По количеству оценок за все время боевики находятся на пятом месте, уступая только драме, комедии, мультфильмам и фантастике. Всего пользователи Кинопоиска поставили более 124 456 670 оценок боевикам — это очень много, спасибо вам! Средняя оценка фильма в этом жанре — 7.6. Меньше, чем у драмы и комедии (средняя оценка — 8). Зато фанаты боевиков чаще, чем любители драм, отмечали, понравилось ли им кино или нет. Каждый боевик в среднем набирает на Кинопоиске 4000 оценок, а каждая драма — всего 1872.
Больше всего пользователи Кинопоиска любят боевики с Джейсоном Стэйтемом: 28 фильмов с этим актером получили почти 8 млн оценок выше 7. На втором месте — Джеки Чан: 64 фильма с этой легендой собрали всего 2,7 млн высоких оценок. А еще мы узнали, кто самый недооцененный актер боевиков. Им оказался сын Чака Норриса — Майк Норрис. В фильмографии актера несколько боевиков с оценками ниже 4.
Мы нашли восемь пользователей, которые поставили больше всего оценок фильмам и сериалам в жанре «боевик», а кино других жанров оценивали не так часто. На первом месте — Роман Лейкин. Из 178 оцененных им фильмов 162 оценки приходятся на боевики, при этом средняя оценка Романа не самая высокая. Боевики он оценивает в среднем на 6.4. «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи в топе Романа заслужило семерку, а высокий балл, восьмерку, получил фильм 2023 года «Джон Уик 4».
На втором месте в топе фанатов боевиков — пользовательница Кинопоиска Светлана Крылова. Она поставила оценку даже большему количеству боевиков, чем Роман, но в общем количестве оценок Светланы доля боевиков оказалась ниже. Средняя оценка боевика от Светланы — твердая 6. В ее топе можно встретить, классические боевики, например все части «Такси» Люка Бессона или «Рэмбо», а также азиатские картины, например таиландский боевик «Онг Бак» 2003 года или корейский фильм 2025 года «Всеведущий читатель» о конце света, оцененный Светланой всего на 5.
|Пользователь
|Всего оценок
|Оценок боевиков
|Доля оценок боевиков, %
|Средняя оценка боевика
|Роман Лейкин
|178
|162
|91%
|6,4
|Светлана Крылова
|429
|388
|90%
|6
|Артур
|173
|136
|79%
|9,9
|Даниель Самойлов
|315
|249
|79%
|8,1
|Игорь Боровиков
|201
|155
|77%
|5
|Ислам Рамазанов
|177
|131
|74%
|7,3
|Рони Давыдов
|139
|102
|73%
|7,8
|Павел Речнов
|2903
|2104
|72%
|4,4
Вот какие боевики главные фанаты жанра среди пользователей Кинопоиска оценили выше всего:
|Место
|Название фильма
|Средняя оценка
|Сколько пользователей из восьми оценили
|1
|«Неудержимые»
|8,5
|4
|2
|«Джон Уик 4»
|8,4
|5
|3
|«13-й район: Ультиматум»
|8
|4
|4
|«Поцелуй дракона»
|7,75
|4
|5
|«Джон Уик 3»
|7,75
|4
|6
|«Гнев человеческий»
|7,5
|4
|7
|«Отель „Мумбаи“: Противостояние»
|7,5
|4
|8
|«Охота на воров»
|7,5
|4
|9
|«Пчеловод»
|7,33
|6
|10
|«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»
|6,4
|5
Мы открыли для себя много новых и интересных боевиков из разных стран и киноэпох, пока изучали профили наших пользователей-рекордсменов. Вот пять фильмов, которым высокую оценку поставил только один из наших хардкорных любителей жанра. Если тоже обожаете боевики, возможно, проведете вечер с одним из этих:
В следующем выпуске исследуем другие жанры!
А каким фильмам вы ставите оценки чаще всего? Вы строгий зритель или ставите только десятки?
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