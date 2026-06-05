«Мы продолжаем петь и танцевать»: Наум Клейман беседует с молодежью

Клейман: Я бы добавил, что модель суда — «критика как суд» — губительна. Я однажды говорил с Виктором Шкловским о настоящей критике и сказал, что для меня важна другая профессиональная метафора — родильный дом. Если критик становится акушером, который помогает ребенку родиться, возникает совсем другая модель отношений между критиком и создателем фильма. И даже если критик имеет дело уже не с производством, а со зрителями, он все равно может помогать рождению фильма — в их восприятии. И Виктор Борисович ответил, что в двадцатые годы они именно так и понимали свою функцию, они считали своим долгом помогать тем, кто приходил: Кулешову, Рому, Эйзенштейну, хотя Эйзенштейн, конечно, пробился сам. Но и ему их помощь не помешала. То есть родильный дом и суд — это две противоположные модели, две разные функции критики.