Каннский кинорынок — 2026: что покупали и продавали российские дистрибьюторы

Обзор Кинопоиска по мотивам Каннского кинорынка, который с 1959 года проходит параллельно с фестивалем: что из фильмов Канн-2026 дойдет до отечественного зрителя в официальном прокате, что застряло на этапе ПУ, что наши прокатчики смогли увезти на продажу. Спойлер: рынок сжимается, но игроки не сдаются.
Кинорынок Marché du Film шел с 12 по 20 мая параллельно фестивалю. Накануне организаторы анонсировали рекордную посещаемость: ждали около 40 тысяч представителей индустрии из 140 стран, наиболее широко были представлены США, Франция и Великобритания. Российские прокатные компании, которые еще пару лет назад ,казалось, не выживут в изменившихся условиях, тоже были на месте и в целом чувствовали себя уверенно. Все в Каннах покупают, продают, общаются. На Marché du Film присутствовали практически все основные игроки рынка, хотя общий подход стал заметно более осторожным и избирательным. Все опрошенные нами спикеры отмечают: кризис есть, но рынок стабилизируется. Что касается отношения международной индустрии к работе с Россией, то оно за последние четыре года прошло путь от отрицания и гнева до торга и принятия.
Надежда Мотина
глава компании Arna Media
Мне кажется, на этом рынке наконец-то все продюсеры и сейлс-компании поняли серьезность ситуации в России. Мы начали говорить об этом еще в начале 2025 года: рынок падает, усиливаются цензурные ограничения, сильно изменились цифровые продажи, меняется кинотеатральный рынок, и, конечно, большая неопределенность из-за потенциального квотирования и отсутствия четких правил этого квотирования. Наконец-то продавцы начали это понимать и реагировать: готовы идти навстречу, рассматривать изменения контрактов и стоимости фильмов.
Отмеченный Мотиной сдвиг в поведении западных партнеров действительно очень важен. Цены взлетали в разы, но теперь пошли на спад: зарубежный бизнес осознал, что российские партнеры надежны, а рынок в России большой, просто уже который год он испытывает колоссальные проблемы.
«Один проект, например, предлагался по цене около миллиона на прошлом кинорынке. Сейчас цена упала вдвое», — рассказывает руководитель отдела закупок «Русского Репортажа» Роман Дорофеев, который покупает кино в Каннах уже почти 20 лет. По его словам, «с каждым годом идет усложнение, связанное с изменением российских законов». «Сам по себе Каннский кинорынок будто мало меняется год от года, а наше поведение — абсолютно точно, — добавляет Кристина Айрапетян, отвечающая за международные коммуникации A-One. — Из-за новых законов мы весьма ограничены в том, что можем покупать для России и СНГ. В таких условиях конкуренция еще выше. Для нас важно не количество купленных фильмов, а качество и четкое понимание, как мы будем с ними работать».
Ужесточения российского законодательства бьют по кинопрокатному бизнесу, разговоры про возможное введение квотирования зарубежного контента усиливают неопределенность. Дистрибьюторы чаще сталкиваются с тем, что даже купленный и оплаченный фильм может не получить ПУ или выйти сильно урезанным. У отечественного зрителя сужается выбор зарубежного кино, независимые и авторские картины оказываются в заведомо проигрышном положении. В сложившихся обстоятельствах прокатчики не сдаются: рискуют деньгами, учатся договариваться.
Что купили из программ Каннского фестиваля
В 2026 году в программе Канн оказалась целая россыпь картин с ЛГБТ-контентом, невозможным для российского проката, включая двух призеров — «Черный шар» и «Труса».
Излишне напоминать, что прокат в России нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр» тоже невозможен, хотя сам режиссер заявил, что права на Россию принадлежат ему лично и он намерен пройти все законные процедуры по получению ПУ. При этом автор открыто говорил, что не возражает против просмотра фильма в России и на пиратских ресурсах.
Здесь стоит напомнить, что купленный и подготовленный к прокату прошлогодний победитель Канн — «Простая случайность» Джафара Панахи — в российский прокат так и не вышел. Но если раньше прокатчик нес серьезные потери, то теперь продавцы относятся к таким ситуациям с пониманием и готовы прописывать в договорах возврат денег за права в случае неполучения ПУ. Прокатчик все равно финансово пострадает: для прокатки нужно сдать дублированную и субтитрированную версии в Госфильмофонд и заплатить две пошлины, и это не гарантия проката. Если иностранный продавец деньги сможет вернуть, то отечественные ведомства их не возвращают.
Несмотря на сложности, заметных сделок было достаточно. Самым удачливым покупателем рынка оказался «Русский Репортаж»: ему достались победитель фестиваля — «Фьорд» Кристиана Мунджиу — и фантастическая драма «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды. Оба фильма, по сути, были куплены раньше, но в договоре до этого прописали: если картины возьмут призы, сумма сделки вырастет.
Картину Асгара Фархади «Параллельные истории» в России выпустит «Экспонента», «Бумажного тигра» Джеймса Грея — «Парадиз», «Любовь мою» Родриго Сорогойена — A-Оne.
Кристина Айрапетян
глава по международным коммуникациям A-Оne
Фильм получил заслуженную прекрасную критику, а Хавьер Бардем буквально разбил сердца всему фестивалю. У зрителей будет возможность в этом убедиться — мы выпустим фильм в прокат этой осенью.
World Pictures приобрел (как говорят, за баснословные деньги) хитовый корейский триллер «Надежда» На Хон-джина. Также источники сообщают, что кто-то из прокатчиков ведет переговоры по «Отечеству» Павла Павликовского. Возможно, оба этих кейса имеют отношение к компании «Вольга», которая по своей традиции хранит обет молчания, но точно порадует синефилов чем-то из каннского великолепия. Из параллельных программ в Россию приедут новая картина Николаса Виндинга Рёфна «Ее личный ад» («Экспонента»), «Полный Фил» Кантена Дюпьё с Вуди Харрельсоном и Кристен Стюарт (Capella Film), «Самурай и пленник» Киёси Куросавы («Парадиз»), комедийный хоррор «Психопатка» из «Особого взгляда» («Вольга») и корейский хоррор «Колония» от режисспра «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо (World Pictures).
Роман Дорофеев
руководитель отдела закупок «Русского Репортажа»
Важно понимать: мы покупаем фильм в среднем на 10 лет. Кинопрокат длится обычно две-четыре недели, потом картина уходит на VOD. И за эти 10 лет многие фильмы, даже не ставшие хитами в прокате, в итоге окупаются и выходят в плюс. Именно поэтому мы иногда готовы брать рискованные арт-проекты в пакете с более коммерческими.
Что еще купили и что с Голливудом
Каннский кинорынок — это не только конкурс и параллельные программы, но и тысячи фильмов со всего мира, которые покупают и продают на самых разных стадиях — от этапа замысла до готовых картин. Независимый рынок переживает кризис не только в России, но вообще во всем мире, но, правда, такие периоды упадка бывают постоянно. И сложно сейчас не только авторам артхауса — создатели блокбастеров также в трудной ситуации.
Надежда Мотина
глава компании Arna Media
Для продюсера, который делает большое кино, ситуация сейчас сложная. Netflix не покупает, Warner и Paramount — в процессе большой транзакции, и Paramount, которой нужен контент, пока ничего покупать не может. Из крупных студий в игре только Universal и Sony, которые могут поддержать продюсера большими суммами за мир или за США. Middle East тоже не покупает. В Азии серьезный кризис, сложная ситуация с Китаем, который наслаждается национальным кино и почти не нуждается в иностранном контенте. Собрать финансирование на большой амбициозный проект сейчас очень непросто.
За весь рынок набралось всего два обнадеживающих события для независимой индустрии. A24 купила мировые права на Club Kid за 17 млн долларов, а Amazon забрала триллер о допинге Pumping Black. По словам Мотиной, «агрессивных предложений мало».
Самый крупный проект рынка — «John Doe» с Джейсоном Стэйтемом. Это, по слухам, лучшее кино в его карьере. На Америку его, скорее всего, купит Amazon — только эта корпорация готова платить запрашиваемые продюсерами суммы. Но Amazon не занимается кинопрокатом, а значит, большой рекламной кампании в США не будет, и фильм там, вероятно, выйдет скромно.
Сама Мотина почти полностью отказалась от артхауса и конкурсных картин в пользу проектов с понятным зрительским потенциалом и минимальными рисками. Особенно удачное приобретение — анимационный Wildwood студии Laika с бюджетом около 100 млн долларов. Это первый релиз студии, вышедший на независимый рынок (раньше их прокатывала Universal). Выход в США — 23 октября 2026 года на 2500 копиях, в России — 3 декабря под названием «Ведьмин лес».
Надежда Мотина
глава компании Arna Media
Это совершенно невероятное полотно. Во время просмотра у меня были мурашки, я до следующего дня не могла отойти. Фильм создавался 7 лет, нам показали почти готовую версию. Это история девочки, которая попадает в волшебный мир с магией, говорящими животными, силами добра и зла. Камера летит, ты следуешь за ней — настоящее кинематографическое пиршество. Это то, что нужно смотреть на большом экране.
Второй проект Arna Media — «Смертельные гонки» от Lionsgate, survival в духе «Вышки», где подростки проникают в закрытый парк аттракционов, застревают на самой страшной горке «Мертвая петля», а сверху надвигается шторм. В ролях — Тим Рот и Инде Наваретт (молодая актриса из «Обсессии»). Премьера в России — лето 2027 года одновременно с США. Третий тайтл — «Во власти страха» с Антонио Бандерасом. Пятеро друзей в поисках острых ощущений отправляются в клетки к акулам, а Бандерас играет контрабандиста, которому нужно достать груз с затонувшего корабля. В США фильм выходит в августе 2026-го во время Shark Week, в России — тоже в августе, прокат совместно с «Атмосферой кино».
Роман Дорофеев закрыл сделки по двум жанровым проектам в постпродакшене: The Catch с Джонатаном Рис-Майерсом (мейнстримовая история про русалку, которую хотят поймать и приготовить) и The Safe (триллер с твистом: при ограблении банка одна из воровок оказывается запертой в сейфе).
Роман Дорофеев
руководитель отдела закупок «Русского Репортажа»
Сейчас мы в большей степени ориентируемся именно на такое кино — жанровое, понятное, которое можно выпустить в кинотеатрах и на VOD и которое не будет вызывать цензурных или политических вопросов.
Покупать некоторые фильмы стало сложно. Например, фильм открытия фестиваля «Электрическая Венера» заявили в каталоге всего за две недели до премьеры, а по новым правилам он выходит во Франции в день открытия. «Пока мы оформим договор, получим материалы, сделаем перевод и пройдем все процедуры по получению ПУ, фильм уже будет на VOD. Кому он будет нужен, если это не блокбастер?» — объясняет Дорофеев. Работа с готовыми фильмами сильнее усложнилась с американским независимым жанровым кино, на которое сейчас многие прокатчики из России делают ставки (см. успех «Горничной»). В США порой на автомате происходит одновременный релиз в кинотеатрах и на VOD, что резко снижает ценность картины для проката в России. Поэтому теперь дистрибьюторы стараются проговаривать этот момент заранее.
Многие западные компании, отказавшиеся работать с Россией, вернулись, но далеко не все. Самые крупные по-прежнему никакого бизнеса со страной не ведут. Зато постепенно отработалась схема, которую успешно применила Надежда Мотина с «Анорой»: производитель фильма выкупает у мейджора территориальные права обратно и продает их в Россию напрямую. Наши дистрибьюторы научились выходить прямо на продюсеров — тут работает принцип «бабло побеждает зло».
Что продавали
Российские продавцы работают на Каннском рынке без зонтичного стенда «Роскино», многие — даже без аккредитации. Встречи проходят в «buyers lounge» на Marché du Film (у аккредитованных), в лобби отелей или в арендованных квартирах и номерах. Большинство представляют конкретные производящие компании — Yellow, Black & White, структуры НМГ и ГПМ, Союзмультфильм.
При этом S'Sales House, выспупает одной из немногих независимых компаний, системно занимающихся международными продажами российского контента. Компания существует всего два года, возглавляет ее Анна Струневская. За это небольшое время в ее объединенном каталоге уже около 30 фильмов: блокбастеры («Левша», «Красавица»), авторское кино («Кончится лето» с Юрой Борисовым, «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе), документальные ленты и сериалы.
Там же — шпионский боевик про доблести ГРУ «Завербованный» с Иваном Охлобыстиным и военное кино: созданная в рамках патриотического госпроекта «Группа крови», «Блиндаж» (по сценарию, в создании которого участвовал Владимир Мединский) и «Малыш» (про СВО). Последнего S-SalesHouse самостоятельно выбрала для международных продаж, увидев в проекте «сильный жанровый потенциал». Пока продажи ведутся по трейлеру и пакету маркетинговых материалов, но оферы уже есть — например, из Латинской Америки.
Анна Струневская
основательница и глава S-SalesHouse
Особенно активно продается «Блиндаж». За два года он ушел очень широко: Латинская Америка, Северная Америка, часть Европы (Германия, Италия, франкоязычные территории), Корея и Китай. Это один из самых успешных наших проектов по географии. Многие байеры покупают российское кино именно как жанровое. Они смотрят постер, трейлер и динамику. Для них это в первую очередь боевик или военное кино, а не политическое высказывание.
Надежда Мотина предполагает, почему контент, который, казалось бы, мог быть под санкциями, находит спрос: «Возможно, дело в том, что покупатели работают в модели AVOD. Тогда они запросто могут покупать по трейлеру». AVOD — это рекламная модель бесплатного просмотра: фильмы выкладываются в открытый доступ с рекламой. Если трейлер цепляющий, картину как минимум начнут смотреть, а с каждого просмотра капают небольшие деньги. Важно не то, чтобы выстрелил конкретный фильм: выложил сто, работают десять — все равно в плюсе. Бизнес этот сейчас быстро растет, легализовать контент помогает ИИ, и фильм может приносить от 1000 до 5000 долларов в месяц. Струневская уточняет, что обычно продает полный пакет прав, а дальше дистрибьютор сам решает, где выпускать — в кинотеатрах, на SVOD или AVOD.
Все российские продавцы сходятся в том, что с 2022 года продавать наше кино стало труднее, особенно в Европе. Рынок Германии тяжелый и для других иностранных проектов, но для России — просто невозможный. Большие стриминги и каналы с госфинансированием российское кино в большинстве случаев не берут. Даже отраслевой бюллетень Screen International, прежде публиковавший новости о сделках с российским кино, отказывается это делать, так что об успехах наших продавцов рынок попросту не узнаёт.
Но дела не так уж безнадёжны: помимо военного кино, хорошо продаются сказки — «Буратино», «Волшебник Изумрудного города» и большие картины, например, «Левша» и «Красавица». «Среди жанрового контента заметен устойчивый интерес к сказкам и семейным фильмам. Драматические и авторские проекты требуют более точного позиционирования и сильной фестивальной и дистрибуционной стратегии на международном рынке», — говорит Струневская.
Надежда Мотина также активно продаёт российское фэнтези — «Колотун и волшебное королевство» — это фильм с большим бюджетом, настоящими замками, костюмами и графикой студийного уровня. Она довольна реакцией партнёров, надеется закрыть Латинскую Америку, Италию, Африку и, возможно, США, и считает, что с точки зрения продаж это будет её лучший проект.
«С каждым годом, начиная с 2022-го становится чуть проще, — осторожно отмечает Струневская. — Постепенно разблокируются отдельные территории и независимые дистрибьюторы. Мы видим интерес к копродукции и соинвестированию. Итальянцы, например, уже довольно открыты не только к покупкам, но и к совместному производству».
Что еще презентовали российские кинематографисты в Каннах
Помимо компаний-продавцов, в Каннах немало продюсеров и режиссеров, которые пытаются наладить индивидуальные связи с миром. Это как продажи своего готового контента, так и планы на копродукцию в будущем. На две недели маленький город становится самым притягательным местом для всех кинематографистов со всего мира. И опытные продюсеры, и дебютанты буквально сражаются за свое кино кто как может: арендуют небольшие залы, организовывают показы в отелях, назначают встречи. Благо общий каталог участников доступен, а еще на территории кинорынка есть большая International Village с павильонами стран, где продавец может зайти буквально в любую дверь. Из России везут самые разные проекты — от фэнтези до документалистики, но, как и было сказано, точной статистики показов нет, реальная эффективность этих мероприятий не всегда высока; делаем что можем.
Двое россиян поучаствовали в престижной программе Producer’s Network — Тамара Богданова (KINOKULT) и режиссер, продюсер Степан Бурнашев. Эта программа дает возможности независимым кинематографистам послушать лекции и мастерклассы от ведущих людей в мировой индустрии, но, что важнее, — повстречаться с ними , получить фидбек на свои проекты и, если повезет, то найти партнеров.
Бурнашев — однин из самых знаменитых режиссеров и продюсеров новой якутской волны; в конце 2024-го он снял фильм «Пентхаус» в Малайзии (в прокат еще не вышел), подписал меморандум с японской Cloud11 Studios и французской Les films du Sillon о совместном фильме Almost There; это роуд-муви о якуте и японце, которые случайно встретились и не могут отпустить своё прошлое; сценарий написан, производство намечено на 2027 год, съемки пройдут в Японии.
Управляющий партнер «Нашего кино» Максим Рогальский рассказал, что «Коммерсант» продан на Балканы, Тайвань, в Италию, Латинскую Америку и Монголию. Тамара Богданова представила международным дистрибуторам фильм «Навар» — артмейнстримную неонуарная драму, которую в российский прокат выпустит в ноябре совсем недавно образованная компания «Леона». А также совместно с кинокомпанией KISA Films и продюсером Алексеем Киселевым (продюсер и шоураннер Happy End, «Актрис») и режиссером Игорем Поплаухиным кинокомпания запустила проекты «Сеанс» и «Пиксельный лес». Те же KISA Films презентовали «Хакеров» с Марком Эйдельштейном и Иваном Янковским — со съёмками в том числе в Токио.
Степан Бурнашев
режиссер и продюсер
Соглашение — начало большого пути, то есть документ, с которого все начинается, в нем прописано, что каждая из сторон готова сделать для проекта. Прекст сначала родился совместно с японцами, потом мы вместе нашли французского сопродюсера, и вот ударили по рукам».
Вполне рабочий путь в международный кинобизнес для российских продюсеров — соинвестирование. Надежда Мотина одной из первых его освоила, проинвестировав в ливанский сериал на арабском языке «Ничего личного», который был продан на Amazon и в результате вышел как Amazon Original. На нынешнем рынке Надежда представляла остросюжетный экшен-фильм «Акулы против косаток», который был снят в 2024-м в Кейптауне. Мировые права на него продает независимый американский сейлс-агент XYZ Filmz, премьера планируется в Торонто. Там же Arna Media рассчитывает найти прокатчика на США (на большую часть мира права уже проданы) и выйти в прокат в 2027 году.
С государственными деньгами в бюджете проекта можно приходить только в «дружественные страны», а с частными — искать партнеров почти всюду. Как говорят игроки рынка, с частными инвестициями можно заходить в ОАЭ, Китай, Латинскую Америку, Францию, Италию, Испанию и другие европейские страны. «Сейчас огромное количество продюсеров из всех стран готовы к сотрудничеству. Потому что всем нужна поддержка и всем нужны деньги, — говорит Мотина. — И все пытаются привлечь тебя различными tax benefit, какими-то налоговыми льготами, спецусловиями».
Решил рискнуть и «Русский Репортаж». «Мы выступили соинвесторами испанского фильма под рабочим названием «Сhilie Ice Cream» — коммерческой sci-fi-картины нефестивального формата, — говорит Роман Дорофеев. — Это не покупка готового фильма — мы вложились в производство на этапе съемок. В титрах компания будет указана как сопродюсер. Для нас это важный шаг и первая такая попытка».
По итогам Каннского фестиваля понятно: российские прокатчики и кинобизнесмены, пережив шок, отрицание и отчаяние, смирились с новой реальностью и ищут в условиях неопределенности новые окна возможностей. Некоторые уже находят.
Автор: Елена Слатина
Фото: Геннадий Авраменко, Pascal Le Segretain / Getty Images