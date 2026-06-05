Каннский кинорынок — 2026: что покупали и продавали российские дистрибьюторы

Помимо компаний-продавцов, в Каннах немало продюсеров и режиссеров, которые пытаются наладить индивидуальные связи с миром. Это как продажи своего готового контента, так и планы на копродукцию в будущем. На две недели маленький город становится самым притягательным местом для всех кинематографистов со всего мира. И опытные продюсеры, и дебютанты буквально сражаются за свое кино кто как может: арендуют небольшие залы, организовывают показы в отелях, назначают встречи. Благо общий каталог участников доступен, а еще на территории кинорынка есть большая International Village с павильонами стран, где продавец может зайти буквально в любую дверь. Из России везут самые разные проекты — от фэнтези до документалистики, но, как и было сказано, точной статистики показов нет, реальная эффективность этих мероприятий не всегда высока; делаем что можем.

Двое россиян поучаствовали в престижной программе Producer’s Network — Тамара Богданова (KINOKULT) и режиссер, продюсер Степан Бурнашев. Эта программа дает возможности независимым кинематографистам послушать лекции и мастерклассы от ведущих людей в мировой индустрии, но, что важнее, — повстречаться с ними , получить фидбек на свои проекты и, если повезет, то найти партнеров.

Бурнашев — однин из самых знаменитых режиссеров и продюсеров новой якутской волны; в конце 2024-го он снял фильм «Пентхаус» в Малайзии (в прокат еще не вышел), подписал меморандум с японской Cloud11 Studios и французской Les films du Sillon о совместном фильме Almost There; это роуд-муви о якуте и японце, которые случайно встретились и не могут отпустить своё прошлое; сценарий написан, производство намечено на 2027 год, съемки пройдут в Японии.