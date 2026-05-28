«Я доверился Звягинцеву на 110%»: Дмитрий Мазуров — о «Минотавре», Каннах и главной роли в 45 лет

— Ну, это, конечно, очень волнительный момент. Но тут такое дело: я Андрею Петровичу настолько доверял — не на 100%, а на все 110% — и настолько отдал в эту картину всего себя, что опустошился, как сосуд, абсолютно. И пока я смотрел фильм, я видел в каждом кадре, что со мной происходило в дни этих съемок. 13 сентября мы сняли первый кадр, и я был безмерно счастлив из-за всего, что со мной происходит. 14 сентября был выходной, а 15-го внезапно умер мой отчим Вячеслав Петрович, который был мне настоящим отцом с моих 14 лет. И в этот момент я почувствовал себя жертвой, оказавшейся в лабиринте, из которого нет выхода. Я понимал, что никаким способом не могу уехать сейчас домой, проститься с отчимом, помочь маме, которая была полностью разбита и совсем одна. А у меня только один съемочный день прошел, впереди еще огромная работа, и поставить съемки на паузу невозможно. Принести это на съемочную площадку я тоже не мог, ни одному человеку не сказал. Андрей Петрович узнал только в конце съемок. Он просто зашел ко мне в номер и увидел на столе фотографию с черной лентой, рюмкой и коркой хлеба. Спросил — пришлось рассказать. И, конечно, когда я смотрю на экран, у меня срабатывают эти воспоминания.