Вера Енгалычева, 24 года, актриса. Играла в «Лермонтове», «Уроке» и «Фейерверках днем»

— Во время учебы в ГИТИСе мои хобби заканчивались просмотром спектаклей и кино. Не сказать, что с тех пор досуг стал более разнообразным, но сейчас я пробую заниматься теннисом и ходить в открытый бассейн. На днях вот танцевала на групповом занятии с бабушками, было прикольно! Еще мне нравится все, что связано с продажей и покупкой вещей на вторичке. Найти что-то редкое, поторговаться, успеть выхватить по приятной цене — есть в этом определенный азарт. Хотя куда больше денег пока уходит на врачей. Постоянные обследования — кайф! Только одними зубами можно заниматься бесконечно, а ведь есть еще трихолог, дерматолог, ортопед. Не говорю уже про сомнолога, помогающего наладить режим сна.