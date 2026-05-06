Формула Билла Лоуренса: как создатель «Клиники» и «Теда Лассо» построил сериальную империю на самоповторах

Еще одна любимая тема автора — новая этика. В «Терапии», «Рустере» и перезапуске «Клиники» персонажи сталкиваются с ограничениями, вызванными культурой отмены. Например, книги Грега Руссо вызывают много вопросов у студенток-феминисток. По их мнению, излишняя сексуализация его пляжного чтива — доказательство женоненавистничества. В своих работах автор описывает маскулинного мужчину, не пропускающего ни одной юбки и сравнивающего вкус вульвы с леденцом. А в перезапуске «Клиники» деспотичный доктор Кокс теряет запал обучать ординаторов, ведь на них больше нельзя кричать. Раньше он с легкостью мог издеваться над стажерами, обзывая того же Джей Ди женскими именами, а Эллиот — Барби. Теперь его гнев под надзором «контролера чувств», который следит за тем, чтобы интерны не перерабатывали, а их границы не были нарушены. Для этого в одном из кабинетов открывают игровую комнату, где работники могут выпускать пар посредством медитаций и строительства башен из кубиков. Лоуренс в хорошем смысле спекулирует на современных нормах, отчасти не понимая их, но с трепетом пытаясь подстроиться под новые стандарты.