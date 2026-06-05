«Я всегда выбираю хаос»: Джон Уилсон — о сериале для HBO, своем первом полнометражном фильме и кринж-комедиях

На Beat Film Festival покажут первый полнометражный фильм Джона Уилсона «История бетона», один из главных хитов прошедшего «Сандэнса». Режиссер, известный по сериалу HBO «Полезные советы от Джона Уилсона», продолжает снимать в своем фирменном стиле, запечатлевая на камеру странных людей и нью-йоркские улицы. Дарина Поликарпова, эксперт в области документального кино, поговорила с Уилсоном о его дружбе с Нэйтаном Филдером и Тимом Робинсоном, связи с «Марти Великолепным» и американским авангардом, а также об открытии режиссером собственного независимого кинотеатра.
— Я читала, что вы работали в детективном агентстве. Звучит поразительно! Можете рассказать подробнее об этом опыте?
— У меня не было никаких особенных перспектив после окончания колледжа. Поэтому в поисках работы я просто заглянул на Craigslist и увидел, что кому-то требуется видеомонтажер. Даже не был в курсе, что именно придется монтировать. Я узнал, что это частное детективное агентство, только после успешного собеседования. Детективы целыми днями что-то снимали, ездили по городу в минивэнах, следили за людьми в публичных местах. Потом эти записи попадали ко мне, и нужно было прошерстить все в поисках какого-то одного изобличающего момента, который они смогут использовать как доказательство. На самом деле, этот опыт сильно повлиял на то, как я снимаю. По-моему, есть что-то по-настоящему волнующее в том, чтобы вот так наблюдать за людьми на расстоянии.
— Мой следующий вопрос как раз про метод. Если после «Полезных советов от Джона Уилсона» посмотреть ваши ранние короткометражки, становится очевидно, что он оформился уже тогда и с тех пор не особенно изменился. Мне кажется, для авторской документалистики это в порядке вещей. Йонас Мекас, например, очевидно, проработал в одном стиле большую часть жизни. Кажется, что и вам свойственно такое постоянство. Почему оно для вас ценно?
— Вообще, в детстве и вплоть до 20 лет я снимал в совершенно разных стилях и жанрах. Но как раз параллельно работе в детективном агентстве решил, что нужно на время остановиться и сперва больше изучить — почитать и посмотреть, что делали другие. Освоить историю документалистики, кино новых волн — в общем, закрыть пробелы. Так я в итоге и пришел к своему нынешнему стилю. Мне нравится его эластичность. Он подходит и для личного рассказа, и для формата туториала, и просто для демонстрации каких-то случайных кадров или поп-культурных образов. Но главное, что с его помощью можно создать очень специфический портрет города.
Путь к этому методу также был связан с преодолением страхов — перед необходимостью что-то написать, восприятием собственного голоса, коммуникацией с людьми на улицах. Для меня работа в этом стиле — что-то вроде бесконечной терапии.
— Думали когда-нибудь снова поэкспериментировать?
— Да. Но обычно я жду, когда мне что-то предложат, откликаюсь на внешний импульс.
— Ваш режиссерский путь явно связан с традицией американского независимого кино. Вы упоминали братьев Кучар в числе любимых режиссеров, сняли короткий метр про фестиваль «Сандэнс». Наконец, родились и выросли в Нью-Йорке, который уже около века считается центром андерграундной культуры. Вы мыслите себя частью этой среды?
— Да, конечно. В Америке — особенно в Нью-Йорке, в Сан-Франциско — существует очень большая традиция киноавангарда, и я к ней глубоко привязан. Мне важно ощущать преемственность. Я во многом равняюсь на Йонаса Мекаса, потому что он показал, как можно работать в совершенно свободной форме, просто снимать кинодневники. Еще он создал киноархив «Антология», собирал и демонстрировал независимое кино. Я считаю, это очень сильно повлияло на культурное пространство Нью-Йорка.
Кстати, около года назад мы с парой приятелей тоже открыли локальный кинотеатр — маленький, всего на 42 места. Обычно мы втроем решаем, что там показывать, хотя часто прислушиваемся и к людям, которые к нам приходят, у них много классных идей. На прошлой неделе, например, устраивали сеанс «Уайлдвуд, Нью-Джерси» (1994) — это один из моих любимых документальных фильмов, тоже про маленькое городское сообщество. Еще недавно смотрели анимацию моего друга Джеймса Вилкинса, называется «Неправильно понятый» (The Misconceived, 2026). У него была премьера на фестивале в Роттердаме, но прокат в США ему организовали скудный. Мне очень хотелось создать пространство, где можно показывать странное кино, которое большие залы не возьмут. Не давать ему исчезнуть.
— Кстати, насчет связей в сообществе нью-йоркских кинематографистов. В «Истории бетона» есть небольшой фрагмент, в котором узнаются съемки «Марти Великолепного». В свою очередь, Джош Сэфди и Рональд Бронштейн значатся продюсерами фильма. Вы общаетесь или это чисто деловые отношения?
— Я знаю Джоша уже лет двадцать, мы постоянно переписываемся, показываем друг другу новые работы. С Ронни я не так давно знаком, но тоже плотно общаюсь. Когда к концу производства моего фильма я поделился, что мне сложно дается поиск финансирования, они сразу согласились помочь — выделили деньги. Но и до этого участвовали: мы вместе смотрели черновой монтаж, они предлагали много хороших решений. Джош, например, свел меня с композитором Сьюзан Чани, так ее удивительная музыка появилась в фильме.
— Давайте как раз поговорим о финансировании ваших проектов. В сериале и в последнем фильме вы слегка иронизируете над сотрудничеством с HBO. У вас на самом деле был какой-то внутренний конфликт из-за работы на крупный канал?
— Да нет, работать с HBO было замечательно. Их представители очень хорошо понимали, как устроен процесс, помогали решить все проблемы. Я, например, всегда волнуюсь, что с записями, которые хранятся на моих жестких дисках, что-то случится, а у них хватает ресурсов, чтобы обеспечить архиву надежность. Когда заканчивал эпизод, все время переживал такое чувство, будто я — и весь материал — наконец в безопасности.
— В одном интервью вы говорили, что на «Полезных советах» с вами работала команда операторов, которые искали и снимали на улицах нужный материал. Каково было делегировать такую работу другим людям?
— Сначала это было болезненно, потому что у меня очень специфическая манера съемки. Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы просто синхронизироваться. Но я подобрал для этой работы людей, которым реально доверяю. Порой у них получалось находить интересные вещи даже лучше, чем у меня. У каждого было свое специфическое чувство юмора, которое просто расцветало, когда человек получал личную камеру и мог фиксировать все, что хотел. В общем, многое на улицах я снимал сам, а остальным выдал что-то вроде руководства по своему стилю: как кадрировать объекты, сколько должен длиться каждый кадр (не менее 10 секунд). В итоге все получилось. Над «Историей бетона» я снова работал почти в одиночку, но кадры выглядят так же, как в «Полезных советах».
— Давайте ненадолго вернемся к теме архива. Мне вспоминается фильм «С широко раскрытыми глазами» Алана Берлинера — одного из самых известных американских документалистов. Там есть эпизод, где он показывает огромный архив материалов, который насобирал и наснимал за долгие годы. Видны ряды полок с коробочками пленки, и все классифицировано по тематическому принципу: праздники, уличные происшествия, животные и прочее. Ваши работы тоже состоят из очень коротких кадров — точечных наблюдений за примечательными моментами городской жизни. Расскажите, в каком виде вы их храните? Как структурирован ваш архив?
— Во время работы над «Историей бетона» я монтировал отдельные последовательности кадров, которые называл паттернами. Склеивал вместе какие-то похожие вещи. Например, кадры, где присутствуют вывески с текстом, кадры с полицейскими, эпизоды с автомобильными авариями. Чтобы потом легко найти нужный фрагмент, если он мне понадобится. Но обычно мой архив вообще никак не организован, все свалено в кучу. Когда у меня какая-то проблема вроде творческого кризиса, я просто листаю его и жду, что меня осенит новая идея при виде какого-нибудь случайного кадра. Или, бывает, я залезаю в архив, чтобы найти видео с автомобильным бампером, а вместо этого натыкаюсь на что-то другое и полностью меняю планы. Мне нравится отклоняться от намеченного пути.
Когда тебе надо сфокусироваться, гораздо лучше, наоборот, отвлечься и заняться чем-то другим. То, что в итоге получается, часто оказывается полезнее и важнее чем то, что ты планировал изначально. В общем, в каком-то смысле я всегда выбираю хаос.
— Да, это, конечно, неожиданный ответ. А создание такого архива предполагает, что всегда нужно носить с собой камеру, верно?
— Ну да, я часто ношу с собой маленькую камеру mini DV. Использую ее, чтобы сделать что-то вроде наброска — снять деталь, которую подметил на месте. Если понимаю, что это понадобится для фильма, я могу потом вернуться туда же и снять тот же кадр на камеру лучшего качества. Но вообще я не могу сказать, что прям всегда ношу с собой камеру — только если работаю над каким-то проектом.
— «История бетона» — первый фильм, созданный для кинотеатрального проката. При этом формат видеодневников или видеоэссе, в котором вы обычно работаете, привычнее воспринимается в режиме онлайн-просмотра. Вы ощущаете показ фильма в кинозале как принципиально новый опыт?
— Мне пока сложно сказать, что из этого выйдет, но, конечно, разница есть. Например, теперь я получаю отчеты по кассовым сборам, где четко видно, что фильм заработал и сколько людей его посмотрело. Во время работы над сериалом я не интересовался такой информацией. Чувствовал какую-то замкнутость, уединенность, потому что лично серии никому не показывал. Но опыт просмотра фильма на фестивалях, в настоящих кинозалах оказался поразительным: я только сейчас понял, например, как воодушевляет смех аудитории. Разумеется, я верю в кинотеатры, иначе не открыл бы собственный.
— Планируете, кстати, показать в нем «Историю бетона»?
— Да-да, пока не знаю, правда, когда. Я ведь теперь должен заплатить дистрибьютору своего фильма, чтобы показать его в собственном кинотеатре, что, конечно, иронично.
— Какой была ваша первая встреча с Нэйтаном Филдером (Филдер был продюсером сериала «Полезные советы от Джона Уилсона». — Прим. ред.)? Ее забавно воображать: если вы оба в жизни ведете себя примерно так же, как на экране, кажется, что вам было непросто преодолеть взаимную неловкость.
— Мы познакомились через друзей и в первый раз встретились в ресторане. Я уже был большим фанатом «Нэйтан спешит на выручку», ему тоже понравился один мой фильм — «Лос Анджелес в роли Нью-Йорка» (тот нигде не выходил, просто циркулировал тогда в каком-то полуприватном режиме). На встрече он меня спросил, что я собираюсь делать дальше, предложил обсудить идею телешоу, потом сам согласовал ее с продюсерами. После этого мы, конечно, стали часто встречаться, чтобы обсудить, как это шоу будет выглядеть, насколько масштабный проект мы хотим. В целом решили, что менять мой стиль не нужно, просто подадим его, так сказать, в более высоком разрешении и чуть усилим повествовательный элемент. Нэйтан в этом гений: он отлично умеет придумывать истории и связывать между собой разные вещи. У нас разные стили, но я так ему доверял, что готов был идти на уступки. Это было непросто, потому что до этого я очень долго сознательно работал в одиночку, сотрудничество с кем-то мне всегда давалось тяжело. Но тут это сработало.
— Я, конечно, согласна, что у вас разные стили, но, по-моему, есть одна вещь, которую вы разделяете. Кажется, что для вас обоих очень важно личное измерение документального фильма. Хотя вы постоянно рассказываете о других людях, мы многое узнаём и о вас. Вы оба подпускаете зрителей близко, рассказываете о своих привязанностях, переживаниях. Можно ли отнести ваши работы к личной документалистике, где режиссер также является и героем фильма?
— Это приятно, когда фигура режиссера служит чем-то вроде опоры для повествования. Хотя я думаю, что персонаж Нэйтана, конечно, более карикатурен в сравнении с ним. Но, в любом случае, я согласен, что всегда важно ощущать за фильмом присутствие автора. Это то, за что я люблю работы братьев Кучар, Ника Брумфилда или Аньес Варда. В их случае ты всегда чувствуешь, кто держит камеру. Их личность создает линзу, через которую ты воспринимаешь мир. Еще открытое присутствие в фильме уравнивает тебя с героями, работает как инструмент эмпатии. Особенно это важно, если просишь людей эмоционально открыться. Если реально находишься с героями в одном поле, это удерживает тебя от слишком категоричных суждений по поводу их поведения. Мне кажется, в конечном счете и зрителю такая перспектива помогает сблизиться с фильмом.
— В эпизоде «Истории бетона», где вы идете на званый ужин к Кардашьянам, в кадре на пару секунд мелькает Тим Робинсон. Это случайное появление или вы общаетесь?
— О да, конечно, я знаю Тима, мы много раз тусовались вместе. Он отличный. Здорово, что он тоже оказался на том странном ужине. Важно было ощущать, что здесь есть еще кто-то, кто, так же как и ты, наблюдает за происходящим немного со стороны.
— А вы чувствуете какие-то пересечения между вашей документальной интонацией и тем, что делает Робинсон в игровых шоу? Я имею в виду его последние работы «Дружба» и «Мебельная компания». По-моему, вам обоим свойственно сочетание юмора и неловкости.
— Да, я очень люблю оба эти проекта. Мы показывали «Дружбу» в нашем кинотеатре. Тим очень хорош в абсурдистской комедии. Иногда есть ощущение, что он работает вообще вне каких-то правил, как будто импровизирует. Мне кажется, можно сказать, что и его проекты, и мои имеют дело с чем-то обычным, банальным, но преломляют это так, что получается что-то почти психоделическое.
— Считаете себя комедийным документалистом?
— Да, мне кажется, меня можно так назвать. По-моему, комедия — это отличный способ заставить людей вовлечься в серьезные темы. Я часто бываю на фестивалях документального кино, и они все такие… грустные. Строгие, политические. И я вижу, с каким возбуждением люди откликаются, когда там появляется что-то с комедийным оттенком. Это большая редкость.
— Вы родились в Нью-Йорке и снимаете в этом городе все свои документальные проекты. Для вас принципиально позиционировать себя именно как нью-йоркского режиссера?
— Да, мне изначально нравилось снимать здесь, потому что любой фильм, даже если он снят без бюджета, выглядит стояще, когда снимаешь его в Нью-Йорке. По-моему, независимые кинематографисты портретировали этот город гораздо лучше, чем голливудские. Нью-Йорк — важный элемент моих фильмов, это родное для меня место. И сам по себе он особенный, как будто обновляется каждый день. В этом есть что-то печальное, но, с другой стороны, есть и особая красота в том, чтобы в таких условиях его запечатлевать. Это действительно интересный материал для того, кто одержим темой утраты.
— Можно ли представить, что когда-нибудь Джон Уилсон отправится в путешествие и применит свою наблюдательность к другой стране, к другой культуре?
— Ну… Для «Истории бетона» я что-то снимал в Риме, но не знаю. Мне очень комфортно в Нью-Йорке еще и потому, что я хорошо понимаю местные правила уличной съемки: какие соблюдаются строго, какие можно нарушать. Я совсем не знаю, как это работает в других городах. Перед тем как приступить к съемкам, пришлось бы это изучать, разговаривать с властями. С другой стороны, конечно, в этом опыте есть свое очарование — посмотреть на город взглядом туриста, ничего о нем не зная.
— Не могу не спросить: не думали как-нибудь приехать в Россию? У нас на улицах тоже происходит масса забавных вещей. И, к слову, у вас здесь много фанатов.
— Да, я бы с радостью, всегда хотел. Буквально на прошлой неделе был в Варшаве и понял, что почти не приезжал до этого в Восточную Европу. Я смотрел много российских документальных фильмов, где заметны эти забавные и странные вещи, о которых вы говорите. Особенно мне понравился фильм про российские гаражи. Кажется, «Гаражане». Россия такая огромная, я даже не уверен, откуда надо начинать. Может быть, с Москвы? Если есть рекомендации, буду рад.