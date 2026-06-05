«Я всегда выбираю хаос»: Джон Уилсон — о сериале для HBO, своем первом полнометражном фильме и кринж-комедиях

— Мы познакомились через друзей и в первый раз встретились в ресторане. Я уже был большим фанатом «Нэйтан спешит на выручку», ему тоже понравился один мой фильм — «Лос Анджелес в роли Нью-Йорка» (тот нигде не выходил, просто циркулировал тогда в каком-то полуприватном режиме). На встрече он меня спросил, что я собираюсь делать дальше, предложил обсудить идею телешоу, потом сам согласовал ее с продюсерами. После этого мы, конечно, стали часто встречаться, чтобы обсудить, как это шоу будет выглядеть, насколько масштабный проект мы хотим. В целом решили, что менять мой стиль не нужно, просто подадим его, так сказать, в более высоком разрешении и чуть усилим повествовательный элемент. Нэйтан в этом гений: он отлично умеет придумывать истории и связывать между собой разные вещи. У нас разные стили, но я так ему доверял, что готов был идти на уступки. Это было непросто, потому что до этого я очень долго сознательно работал в одиночку, сотрудничество с кем-то мне всегда давалось тяжело. Но тут это сработало.