Вышел полноценный трейлер «Обители зла» Зака Креггера

Sony Pictures опубликовала полный трейлер хоррора «Обитель зла» — новой адаптации серии игр Resident Evil, снятой Заком Креггером, автором «Орудий» и «Варвара».

Действие фильма разворачивается вокруг курьера Брайана (Остин Абрамс), которого отправляют с важной посылкой в Раккун-Сити. Однако тот не подозревает, что городок уже охватила эпидемия вируса, обращающего людей в зомби.

Абрамс, известный по «Орудиям», работал с Креггером уже во второй раз, а другие роли в «Обители зла» исполнили Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри и Кали Реис.

Сам режиссер неоднократно говорил, что он большой фанат оригинальных игр Capcom, а поэтому в своем хорроре хочет передать их атмосферу, которой не было в фильмах Пола У. С. Андерсона. При этом новая «Обитель зла» рассказывает собственную историю во вселенной видеоигр, а не экранизирует какую-то из частей Resident Evil.

В зарубежный прокат фильм выпустят 18 сентября.