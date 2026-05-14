Beat Film Festival 2026: выбор редакции. Бэкстейдж Копполы, цемент Джона Уилсона, воспоминания о «Горбушке»

Хроника создания великого долгостроя Фрэнсиса Форда Копполы, такая же громоздкая и некомфортная, как сам «Мегалополис». Один час сорок минут, проведенные в индустриальных зданиях без окон, на съемочной площадке, в компании притихшего Шайа ЛаБафа, хохочущего Джона Войта и прочих участников этой аферы, должны помочь ответить на вопрос, терзавший даже продюсеров этого фильма: как вообще работает Коппола? И зачем, черт возьми, он снимает это кино? Через час, впрочем, он сменится другим, мучающим половину группы: здоров ли режиссер и понимает ли, что делает? И как вежливо сказать в камеру, что нет?

Херцог в отличной форме и на хорошо знакомой ему территории. Впрочем, не совсем: горный массив на границе Анголы и Намибии вообще не самое популярное у белых путешественников место. Необитаемые высокогорные джунгли скрывают много тайн. Самая интригующая из них — мифическая популяция слонов-гигантов, переживших здесь катастрофы колонизации Африки и даже гражданскую войну в Анголе, мясорубку, от которой бежали не только люди, но и дикие животные. Съемочная группа сопровождает зоолога-энтузиаста, задавшегося целью сфотографировать своего Моби Дика. Экспедицию ведут охотники-бушмены, у которых на каждый съемочный день припасена какая-нибудь история или трюк (вроде мастер-класса по изготовлению ядовитых стрел). Так что скучно в пути не будет.

Затерявшийся среди программы «Док Индустрия» микрохит — лирический док о мужике-собачнике, снятый суперзвездой казахстанского YouTube Каной Бейсекеевым. Героями Бейсекеева обычно становятся колоритные люди необычной судьбы, но история Рашида, работника большого садоводческого хозяйства, когда-то едва не проигравшегося в пух и прах, а сейчас нашедшего силу и опору в полудюжине казахских борзых, — нечто совсем иное. Здесь человек, природа и ландшафт сливаются в какой-то единый спокойный организм, а традиция возрождается не как атавизм, но как естественная и органичная часть современности. Автохтонная охотничья порода тазы, идеально приспособленная для степей Казахстана, едва не исчезла в 1990-е, но сейчас восстановилась благодаря усилиям энтузиастов. На смену лошадям и охотничьим беркутам пришли джипы и цифровые камеры, но серьезные мужчины точно так же, как и сто лет назад, отправляются в степь со сворой верных друзей.