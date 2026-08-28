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Канны-2026

79-й Каннский кинофестиваль — всё! Пенелопа Крус, Ирис Лебедева и другие звезды на закрытии

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79-й Каннский фестиваль подошел к концу. В основном конкурсе показали 22 фильма, включая новые работы Андрея ЗвягинцеваПедро Альмодовара, Павла Павликовского, Рюсукэ Хамагути, Хирокадзу Корээды и Джеймса Грэя. Показываем, как на красной дорожке закрытия выглядели звезды голливудского, европейского и российского кино.

Изабель Юппер

Павел Павликовский

Анна Ферцетти

Джина Дэвис

Пенелопа Крус

Ева Лонгория

Гаэль Гарсиа Берналь

Карла Симон

Деми Мур

Рут Негга

Дмитрий МазуровИрис ЛебедеваАндрей Звягинцев и Борис Кудрин

Тильда Суинтон

Зои Салдана

Ренате Реинсве

Себастиан Стэн

Пьерфранческо Фавино

Сванн Арло

Фото: Aurore Marechal / Getty Images, Kate Green / Getty Images, Daniele Venturelli / WireImage, Kate Green / Getty Images

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