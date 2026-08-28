79-й Каннский кинофестиваль — всё! Пенелопа Крус, Ирис Лебедева и другие звезды на закрытии

79-й Каннский фестиваль подошел к концу. В основном конкурсе показали 22 фильма, включая новые работы Андрея Звягинцева, Педро Альмодовара, Павла Павликовского, Рюсукэ Хамагути, Хирокадзу Корээды и Джеймса Грэя. Показываем, как на красной дорожке закрытия выглядели звезды голливудского, европейского и российского кино.
Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Андрей Звягинцев и Борис Кудрин
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