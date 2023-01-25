На Beat Film Festival привезут фильм про Канье Уэста, «Мегадок» про провал Копполы, док о Боуи и режиссерский дебют Бинош

Beat Film Festival 2026 состоится в этом году с 4 по 14 июня в Москве. Зрителям покажут хиты «Сандэнса» и других документальных фестивалей со всего мира, а также работы российских режиссеров.

Хроника шести лет из жизни Канье Уэста глазами его личного оператора. Без фильтров и пояснений фильм фиксирует путь Йе от гениальности к одиночеству на фоне его рушащейся империи. На выходе получается иммерсивное погружение в сознание человека, считающего себя «Пикассо нашего времени».

Хроника создания «Мегалополиса» — фильма, о котором Фрэнсис Форд Коппола мечтал 40 лет и который наконец снял, вложив в производство собственные 120 млн долларов. В «МегаДоке» оскаровский номинант Майк Фиггис документирует бесподобный творческий хаос, который мэтр культивировал на площадке, и показывает, что порой провал может быть грандиознее иных удач.

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Лучшие фильмы прошлых лет доступны на Кинопоиске, который традиционно выступает стратегическим партнером фестиваля. Часть программы 2026 года тоже можно будет увидеть онлайн в дни проведения смотра. Подробнее о фильмах мы расскажем в большом гиде Кинопоиска.

На фестивале также представят документальный сериал «Где я пригодился» от Яндекс HR. Работа режиссера Артёма Игнатьева показывает путь людей, которые выросли вдали от больших университетов, но не побоялись вызовов. Опыт жизни в малых городах научил их главному — видеть возможности там, где другие видят границы, и строить свое будущее буквально с нуля.

Офлайн-показы пройдут в киноцентре «Октябрь», кинотеатрах «Художественный» и «Пионер», кинотеатре Дома культуры «ГЭС-2», МАММ, лектории Музея «Гараж», центре «Зотов», в «ЧТИВО/Дом» и на других площадках Москвы.

Эта новость вышла в апреле. Мы скорректировали ее в связи с обновлением программы фестиваля.