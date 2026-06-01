Как «Папа, сдохни» породил «Они придут за тобой»: Кирилл Соколов — о карьере в Голливуде и судьбоносной кинокритике

— На Black Nights Film Festival в Таллине «Папа, сдохни» посмотрел журналист из The Hollywood Reporter. Я никогда не верил, что один критик может на что-то сильно повлиять, но оказалось, что всего лишь одна статья может полностью изменить траекторию режиссерской карьеры. Это случилось еще до зарубежного проката фильма и появления его рейтинга на Rotten Tomatoes. После текста мне написали голливудские менеджеры, потом появился агент из CAA. Я даже не думал, что все это к чему-то приведет. Мы тогда с Артёмом Васильевым делали «Оторви и выбрось». Агент присылал мне сценарии где-то раз в две недели. А потом случилась пандемия. «Папа, сдохни» должны были выпускать в американских кинотеатрах, но в итоге выпустили сразу в цифре. И дома этот странный русский фильм неожиданно посмотрело огромное количество зрителей. Большие издания о кино написали суперкомплиментарные рецензии. На меня обратили внимание и начали назначать встречи в зуме. В 2022-м я наконец созрел и поехал в Америку.