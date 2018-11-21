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«Не дает заскучать»: Как американские критики оценили «Папа, сдохни»

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Сайт Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг российского фильма «Папа, сдохни». В данный момент экшн-комедии Кирилла Соколова присвоен показатель 100% — это значит, что у ленты нет ни одной негативной рецензии в англоязычной прессе. Средняя оценка критиков, согласно агрегатору, составляет 7,7/10.

Лента Кирилла Соколова рассказывает о парне по имени Матвей, который приходит в квартиру своей девушки, чтобы убить ее отца, коррумпированного опера из местной полиции. Но вскоре планы героя рушатся, а его пребывание к в чужом доме оборачивается кровавой бойней, которую рискует не пережить как сам Матвей, так и семья его подруги.

В своих текстах зарубежные обозреватели хвалят режиссуру Соколова и сравнивают «Папа, сдохни» с работами Гая Ричи.

Вот что они пишут.

The Hollywood Reporter

«С помощью ярких цветов, подвижной камеры и резких монтажных переходов Соколов создает атмосферу безумия, доводя дикость происходящего до сумасшедшего уровня. Его герои продолжают бороться, несмотря на травмы головы и ранения живота. Уровень кровопролития растет, но общий эффект больше напоминает комедию, нежели пыточное порно. И несмотря на то, что в этой вселенной плохие вещи происходят с хорошими людьми, в ней все же есть намек на справедливость, поскольку самые корыстные герои получают по заслугам».

The Film Stage

«Фильм достигает бешеной динамики и не дает заскучать в те моменты, когда людей в кадре швыряют, как тряпичных кукол. А это происходит всякий раз, когда гнев берет верх над разумом (то есть все время)»

Film School Rejects

«Считается, что все российские фильмы неторопливые, серые и затянутые. Но есть примеры, говорящие об обратном, и лучший аргумент против этого стереотипа — полнометражный дебют Кирилла Соколова, очень забавный, кровавый и безбашенный "Папа, сдохни"».

«Соколов рассказывает историю, полную безумия, с помощью резких движений камеры и острого юмора. Кроме того, он не против экспериментов с повествованием. Действие переносится назад во временем и раскрывает прошлое персонажей, тем самым дополняя настоящее».

Starburst

«Соблюсти баланс между юмором, насилием и трагизмом непросто, но Соколов — первоклассный постановщик, который меняет курс каждый раз, когда одна из деталей начинает превалировать над другими».

Movie Nation

«Возможно, мир не знал, что ему нужен фильм Гая Ричи, снятый в России. Но это он и есть».

«"Папа, сдохни" — мрачная и очень смешная история о лжи, предательстве, ссорах, перестрелках и пытках. И раз Гай Ричи не выучил русский, чтобы снять нечто подобное, режиссер и сценарист Кирилл Соколов дает ему подсказки в своем жестоком фильме, показывающем насилие и беспредел в Матушке России».

Источник: Rotten Tomatoes

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