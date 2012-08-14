«Невероятный мэтч»: актеры из «Заложника» Николас Муавад и Максим Матвеев обсуждают родство душ

Николас: Я всегда так делаю. Как бы рано ни приходилось вставать на съемки, я всегда просыпаюсь за два часа до этого. Если нужно выехать из отеля в пять, я встаю в три. Пусть я меньше посплю, но зато у меня есть время побыть наедине с собой. Я просыпаюсь, завариваю кофе, сажусь, никакого телефона, думаю о разных вещах. Иногда читаю. Так восстанавливаю силы на весь день. А потом, если меня окружит миллион человек, я буду в порядке. Но иногда стараюсь этого не делать. Потому что мне кажется, что, возможно, нужно больше спать. Может быть, это лучше для здоровья, иначе весь день будет сущим адом.