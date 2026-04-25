Сериал «Заложник»: сюжет, трейлер, дата выхода

От Стрелецкого к Пожарскому: на Кинопоиске начал выходить сериал, где Максим Матвеев (Артём Стрелецкий из «Триггера») играет успешного брокера, вынужденного уехать в Турцию и Сирию на поиски похищенной сестры. Автор идеи — Александра Ремизова, шоураннер «Нулевого пациента», «Игр» и «Триггера». Рассказываем, что еще известно о международной драме «Заложник».

О чем это

Максим Матвеев

Москва, 2014 год. Успешный финансовый аналитик Максим Пожарский (Максим Матвеев) помогает богатеть и без того обеспеченным людям. Не задаваясь лишними вопросами, он просто берет свое. Но все меняется, когда единственный близкий Максиму человек, его сестра Нина (Дарья Авратинская), пропадает на Ближнем Востоке и оказывается в плену.

Решить вопрос деньгами не получается, и Макс едет в охваченную внутренними конфликтами Сирию, которую рвут на части большие страны ради нефти и других ресурсов. Прямо на границе героя похищают повстанцы, и, чтобы спастись, он заключает сделку с боевиком Саидом (Николас Муавад). Используя свои навыки, Макс начинает зарабатывать для него миллионы, но постепенно все больше запутывается в местных реалиях, не понимая, кто и во имя чего проливает кровь.

Кто основные герои

Николас Муавад

Максим (Максим Матвеев) — талантливый финансовый аналитик, брокер. Ставит работу на первое место.

Нина (Дарья Авратинская) — сестра Максима, которой он мало уделяет внимания. В отличие от соседа-иностранца (Тони Гойянович).

Саид (Николас Муавад) — боевик. Предлагает Максу заключить опасную сделку.

Антон (Артём Быстров) — директор по связям с общественностью в фирме Максима, имеет серьезные связи в органах.

Исмаил (Фарес Ландулси) — сириец, который теперь живет в Турции. Поставляет гуманитарную помощь в сирийскую деревню.

Кто работал над сериалом

Идея «Заложника» принадлежит Александре Ремизовой («Нулевой пациент», «Игры»). Сценарий написали Андрей Цибульский («Триггер») и Сергей Попов («Триггер. Фильм», «Фандорин. Азазель»).

Съемки прошли в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России. В сериале международный актерский состав. Помимо ливанца Николаса Муавада («Ассасины. Начало», «Три тысячи лет желаний»), в «Заложнике» появятся хорват Тони Гойянович («Великая»), тунисцы Фарес Ландулси («Мессия») и Рауф Бен Амор («Черное золото», «Неукротимый»). В драме также снялись Александр Лазарев-мл., Артём Быстров, Карэн Бадалов и другие.

Производство — кинокомпания «Лунапарк» при участии Плюс Студии. Продюсеры — Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов и Ольга Филипук.

Есть ли трейлер?

17 апреля вышел первый ролик по сериалу. В нем Максим заключает выгодную для фирмы сделку, которая косвенно связана с производством оружия. В разгар вечеринки ему звонит сестра и испуганно просит о помощи: она попала в Сирию, где ее взяли в плен. Пожарский тут же вылетает в Стамбул, чтобы найти ее следы. Но в итоге сам попадает в неволю: ему надо заработать 2 млн долларов за месяц. Он обещает еще больше денег в обмен на помощь в поисках Нины.

Можно ли послушать музыку из сериала?

К финалу сезона вышел официальный саундтрек «Заложника», куда вошло 38 композиций. В них авторы Даша Чаруша (актриса и композитор также написала музыку для сериалов «Между нами химия», «Игры», «Цикады») и Игорь Павлов («Хоспис») соединили музыкальное наследие Ближнего Востока с современными звуковыми решениями. В саундтреке смешаны ближневосточные мотивы и мелизмы с электронными и оркестровыми аранжировками.

Когда премьера?

25 апреля на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс выйдут первые два эпизода, следующие будут появляться раз в неделю. А в магазине Кинопоиска с 25 апреля можно купить все шесть серий сразу и смотреть сезон целиком.

Материал был впервые опубликован 17 апреля. Мы обновили его к выходу сериала.

Автор: Лиза Кузнецова (@ekuznetsovaa)