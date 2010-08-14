«Кто пытался меня объективировать, тот пошел...»: Лена Тронина — о дебюте в режиссуре и сериале «Казино»

И когда мне было 12 лет, мы с папой поехали на автобусе в Берлин, я поняла, что мир выглядит немного иначе. И когда мы вернулись в Рудный, я немного скисла. Москва и Берлин были для меня городами, где я, конечно, хотела жить. Про Лос-Анджелес конкретно я тогда не думала, но мы все грезили Америкой. «10 причин моей ненависти» Джила Джангера тоже знали наизусть. Если с Москвой я была знакома через журналы, то США я знала по кино. И, кстати, этот вайб влюбленности в американское кино мне бы тоже хотелось привнести в свои фильмы. Думаю, это будет в полном метре, потому что это роуд-муви, и у нас там даже ковбой есть! Мы с Ромой в этом смысле постарались.