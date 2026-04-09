Куда пойти учиться, чтобы делать кино: гид Кинопоиска по киношколам

24 киношколы по всей России — от столичных вузов до региональных мастерских. Это ультимативный компас — и для тех, кто готов сделать кино своей первой, основной и любимой профессией, и для тех, кто решил поменять ее (первую, основную и нелюбимую).
Спецпроект про
кинообразование в России
Кажется, российская киноиндустрия одновременно переживает и острейший кадровый голод, и перепроизводство специалистов. Продюсеры вечно жалуются, что им не хватает толковых сценаристов, молодые актеры — что им негде играть и они вынуждены подрабатывать курьерами. Дефицит порождает хайп, а хайп — огромное предложение всевозможных онлайн-курсов и ускоренных программ, которые не вызывают доверия. А еще фоном мигает мысль о том, что скоро всех заменит ИИ (кроме продюсеров, жалующихся на нехватку кадров).
Вполне возможно, что этот гид Кинопоиска по российским киношколам — один из последних примеров справочника, составленного людьми, а не искусственным интеллектом. Он призван стать компасом для тех, кто только присматривается к индустрии: пригодится и школьникам-мечтателям, и «свитчерам» из смежных сфер, которые готовы променять офисную стабильность на хаос съемочной площадки или креативный бульон сценарной комнаты (возможно, в выборе профессии также поможет исследование Кинопоиска и МШК об уровне доходов кинематографистов).
В этом гиде представлены две дюжины российских киношкол, институтов и специализированных факультетов. Он охватывает не только Москву и Санкт-Петербург, где традиционно бьется пульс кинопроизводства, но и региональные центры. Ведь изучать кино за пределами столиц — это отличная возможность сэкономить и шанс найти свой, нешаблонный голос.
Составляя список, мы решили не включать совсем новые проекты без понятного бэкграунда (поэтому там нет недавно появившейся школы «Сеанс» с сильным составом преподавателей) и слишком узкоспециализированные курсы (в том числе сценарные мастерские); мы не касались вузов, которые готовят в первую очередь актеров — это отдельная вселенная, однако актерские факультеты и программы для актеров фигурируют в гиде. Мы опирались на отзывы в открытых источниках, а также опрашивали бывших и настоящих учеников. Школы в гиде перечислены по алфавиту. Каждый пункт сделан по единому стандарту, чтобы дать ответы на главные вопросы абитуриентов: что это за школа или вуз, когда они открылись, сколько стоит и сколько длится обучение, какие профили там преподают, кто в мастерах, кто среди выпускников и какие они называют плюсы и минусы учебного заведения. Сориентироваться в путеводителе также поможет система тегов и сравнительная таблица. Все данные, цены и условия актуальны на весну 2026 года. Если вы нашли ошибки, напишите на почту filmironov@yandex-team.ru с пометкой «КИНОШКОЛЫ».
Оглавление
- Академия Wordshop
- Академия Михалкова
- ВГИК
- ВКСР
- Высшая школа «Останкино»
- Институт кино и телевидения (ГИТР)
- Институт кино Высшей школы экономики (ИКИ)
- Институт современного искусства (ИСИ)
- КазГИК
- Киноколледж № 40 «Московская международная киношкола»
- Киношкола Александра Митты
- Киношкола «Артерия кино»
- Киношкола «Индустрия»
- Киношкола «Свободное кино»
- Краснодарская школа кино (КШК)
- Краснодарский государственный институт культуры
- «Лендок»
- Московская школа кино
- Московская школа нового кино
- Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
- «Студия 24»
- Факультет кино и телевидения в университете «Синергия»
- Школа кино Свердловской киностудии
- «Экранные искусства» в Школе дизайна НИУ ВШЭ
Академия Wordshop
Сайт
Срок и стоимость обучения
Цена программ длительностью 10–12 занятий составляет 84 тыс. рублей, а четырехмесячных — 352,6 тысячи (но нередко объявляются скидки в 45–50%).
Теги
Поступать после школы • Второе или допобразование • Много практики • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Академия коммуникаций Wordshop появилась в 2006 году при поддержке агентства BBDO и брендинговой компании DDVB. С тех пор она стала одним из заметных центров, где учат работать с визуальными историями — в первую очередь с рекламой, но также с кино и сериалами. Многие режиссеры, прежде чем попасть на фестивальные экраны со своими короткими и полными метрами, снимали рекламные ролики — и этот опыт становился важной школой ремесла. Сегодня в академии действует несколько программ для тех, кто метит в киноиндустрию: «Режиссура видео», «Сценарист сериала», «Сценарист кино и телевидения», «Продюсирование» (длительность обучения — от 3 до 7 месяцев), есть короткие курсы по теории монтажа, питчингу и копирайтингу.
Как учат
Wordshop работает по принципу portfolio school: к концу обучения у каждого студента есть как минимум один разработанный проект, с которым можно выходить на рынок. Программа соединяет теорию с практикой: студенты работают над реальными брифами, собираются в небольшие команды, снимают и монтируют, пробуют себя в роли сценаристов и продюсеров. В процессе им помогают практики из агентств и рекламных отделов, а лучшие из студентов могут попасть к ним на стажировки. Например, школьные друзья сценарист Артём Царегородцев и режиссер Андрей Пауков поступили в академию, сняли социальный ролик и выиграли отбор на Young Lions Competitions в Каннах, знаковый фестиваль рекламы для участников до 30 лет. Чтобы профинансировать поездку, они открыли небольшое digital-агентство. С первых же заказов оплатили билеты, а в Каннах взяли бронзу, сняв ролик для WWF в экстремальных условиях прямо у Дворца фестивалей, а позже основали Zebra Hero — заметного игрока на рынке digital-видео.
Преподаватели
Сценаристов ведет Анна Симикина, она работала на проектах СТС и ТНТ, продюсеров — продюсер фильмов «Француз» и «Человек, который удивил всех» Екатерина Филиппова. Креатив и визуальный язык — у Андрея Мусина и Алёны Кукушкиной, они также преподают в Британской высшей школе дизайна. Монтаж курирует выпускник Московской школы кино Алексей Иванов, у которого своя система: сегодня — лекция, завтра — телесные практики, послезавтра — съемки друг друга в музейном пространстве. Мусин — фанат кадра и композиции: объясняет, «почему картинка так работает», что после занятий начинаешь видеть иначе. Его курс по fashion-видео известен и за пределами Wordshop; в «Британке» это отдельный хит.
Выпускники
Режиссеры Антон Маслов («Мужу привет», «Поехавшая», «Многоэтажка», «Вампиры средней полосы», «ИП Пирогова»), Гамлет Дульян («Красные линии», «Последователи», в работе — «Лес»), сценаристы Александр Егоров («Родком», «Дылды», «Макрон»), Сергей Богданов («Афродеревня», «Гости из прошлого»), Наталья Дубовая («Знакомство родителей», грядущая «Молодая Яга» и несколько хорроров Подгаевского) и Алексей Зотов («Бар „Один звонок“», «Один хороший день»).
Плюсы и минусы
Программа построена модульно и опирается на практику. Для режиссеров и сценаристов это понятная точка входа в индустрию: пока авторское кино ждет фестивалей, рекламные задачи дают опыт. Преподаватели максимально вовлечены: занятия нередко длятся 3–4 часа при активной работе группы. Есть прямая связь с практикой и рекламным рынком. Но у такого формата своя специфика: из-за модульности группы могут разрастаться до 40 человек, в них смешиваются слушатели на разных этапах — часть времени уходит на синхронизацию. Отдельные курсы (например, у Мусина) бывают очень длинными и не всегда жестко структурированными; нагрузка доходит до 16 часов в неделю, совмещать учебу с работой непросто.
Академия Михалкова
Сайт
Срок и стоимость обучения
540 тыс. рублей в год. Оплата со слушателей не взимается, а компенсируется за счет фондов-партнеров.
Теги
Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги • Выпускники — лауреаты фестивалей
До 2015 года академия работала в формате летних интенсивов, потом перешла на полноценный годовой курс. Сюда пришли преподаватели из ВКСР, а поступают специалисты с высшим образованием. Академия не выдает госдиплом и не является вузом в классическом смысле — это четыре авторские мастерские, где обучение строится по принципу «мастер — ученик» и предполагает погружение в профессию. Есть мастерские для продюсеров, актеров и режиссеров.
Как учат
Выбор для тех, кто осознанно стремится учиться у Никиты Михалкова и его соратников. Учебный процесс построен на сочетании теоретической базы и обширной практики. Программа мастерской «Искусство режиссуры в XXI веке» включает 1500 часов, из которых 250 отведены общеобразовательным дисциплинам: истории и теории культуры, развитию театрального дела и киноискусства, деловой этике и авторскому праву. Остальное — практика: занятия по режиссуре театра и кино, монтаж, работа с актерами. В финале — создание фильма или спектакля, которые защищаются как дипломы.
Преподаватели
Продюсерской мастерской заведует генеральный директор студии «Тритэ» и председатель экспертного совета Фонда кино Леонид Верещагин, режиссерским направлением — Владимир Хотиненко и Владимир Алеников, у актеров мастер сам Никита Сергеевич. Занятия также проводят ректор училища им. М. С. Щепкина Борис Любимов, продюсер Сергей Гуревич, актриса и режиссер Мария Шмаевич, театральный режиссер Михаил Милькис. Академия славится приглашенными мастерами: среди них Александр Адабашьян, Виктор Вержбицкий, Сергей Урсуляк и Борис Эйфман.
Выпускники
Режиссер «Красного призрака» и «Легенды о самбо» Андрей Богатырёв, снявший комедийный хоррор «Мертвым повезло» Вадим Валиуллин, а также Дмитрий Якунин, генеральный продюсер продюсерского центра «Мувистарт».
Плюсы и минусы
Михалковскую академию ценят за возможность работать с мэтрами, учеба воспринимается как становление рядом с классиками, а все выпускники говорят о влиянии личности Никиты Сергеевича. Академия предлагает индивидуальную работу в небольших группах — здесь можно развивать свой талант в атмосфере поиска и наставничества. Заведение критикуют за идеологический контроль и консервативную повестку. Выпускники отмечают, что в академии приветствуются патриотические темы, а картина мира, которую транслируют некоторые преподаватели, может показаться хардкорно-традиционалистской.
ВГИК
Сайт
Срок и стоимость обучения
Во ВГИКе на получение высшего образования уйдет 5 лет, а курсы профессиональной переподготовки длятся от 5 месяцев до 2 лет. Стандартная цена за обучение по программе специалитета составляет 625 тыс. рублей в год для граждан РФ и 688 тыс. — для иностранных студентов. Есть бюджетные места, количество которых зависит от направления. Также у ВГИКа есть киноколледж с программами среднего профессионального образования, и филиалы в Сергиевом Посаде, Иркутске, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Ташкенте.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги • Финансирование дебютов • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Основанный в 1919 году, Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова — старейший и крупнейший вуз киноиндустрии. Здесь готовят специалистов всех ключевых профессий: режиссеров, операторов, актеров, аниматоров, художников-постановщиков, киноведов и сценаристов, а также продюсеров. Обучение ведется по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (длительность — 4–5 лет) в очной и заочной формах.
Как учат
ВГИК выстраивает обучение на сочетании теории и практики: студенты изучают историю и теорию кино, драматургию, монтаж, звукорежиссуру и одновременно с первых курсов снимают собственные проекты. У университета есть современная инфраструктура: павильоны, монтажные и звукозаписывающие студии, комплексы для цветокоррекции и работы с 3D-графикой. Наставниками выступают режиссеры, операторы и художники, многие из которых сами продолжают работать в индустрии. Каждый год студенты снимают короткий метр, проходя полный производственный цикл, а старшие курсы целиком посвящены работе над дипломом. Внутри мастерских — упор на практику (монтаж, режиссура, актерский тренинг), регулярные разборы и тестовые показы; среда помогает быстрее встроиться в рабочие процессы. Инфраструктура распределена и формально систематизирована, но парк техники и доступ к ней не всегда соответствуют текущим требованиям индустрии — на популярных позициях возможны очереди. В последние годы в учебный план добавляют более технологичные модули, включая работу с генеративным нейросетями для видеопроизводства. В сентябре 2025-го университет совместно со «Школой 21» (проект Сбера, где учат программированию) открыл образовательное пространство с программой «Искусственный интеллект и нейросети в кинопроизводстве».
Преподаватели
Владимир Хотиненко — заведующий кафедрой режиссуры художественного фильма, лауреат премий «Золотой орел» и «Ника», а также преподаватель Академии Михалкова. Кафедрой драматургии кино заведует Александр Дзюбло — выпускник ВКСР, а мастерские неигрового кино ведут кинорежиссеры Алексей Учитель и Сергей Мирошниченко. Помимо них, в преподавательском составе также Владимир Фенченко, Ренат Давлетьяров, Андрей Эшпай, Владимир Литровник и другие мастодонты киноиндустрии.
Выпускники
Среди окончивших ВГИК — пантеон и витрина отечественного кино. От Сергея Бондарчука, чья «Война и мир» взяла «Оскар», и Андрея Тарковского, изменившего мировую оптику кино, до Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, навсегда прописавших советскую комедию в народной памяти. Рядом — Василий Шукшин с его пронзительной «Калиной красной», масштабные эпопеи Юрия Озерова, строгая притчевость Глеба Панфилова. Поколение авторов-лидеров продолжили Андрей Кончаловский и Никита Михалков. В современном российском кино тоже полно вгиковцев: от Юрия Быкова и Егора Баранова до Максима Арбугаева («Кончится лето», «Выход», номинированный на «Оскар-2022») и Ани Харичевой («Первая»).
Плюсы и минусы
Это классическая школа, в которой можно получить академическое образование в области режиссуры. Тут много практики, дисциплины, есть возможность снять дипломный фильм. Обучение довольно строгое, с акцентом на иерархию, принят авторитарный стиль преподавания: мнение мастера — закон и истина в последней инстанции. Редкий мастер будет беречь индивидуальность студента, как это делал Михаил Ромм. Но чтобы перечить наставнику во ВГИКе, нужно обладать талантом Тарковского. Учебная программа консервативна: мало междисциплинарных связей, а подход к кино может быть устаревшим. Студенты и выпускники нередко отмечают нехватку преподавателей-практиков с актуальным опытом работы. Внутренние конфликты вокруг тематики студенческих фильмов также время от времени становятся публичными — самые известные случаи сопровождались скандалами и вмешательством администрации. Это указывает на то, что университет остается скорее системой с жесткими рамками, чем площадкой для эксперимента.
Интеграция в профессию происходит через показы, фестивальные стратегии и рекомендации мастеров, однако гарантий трудоустройства нет — результат зависит от инициативы и объема сделанных проектов. Есть хороший доступ к ресурсам и поддержке: стипендии, грантовые механизмы и поствузовские инициативы для первых фильмов (вроде студии дебютов) помогают дотянуть проекты до экрана. Конкурентная среда и уровень однокурсников — отдельный плюс: именно «круг» часто становится главным стимулом и каналом входа в индустрию. В то же время рассчитывать на «эффект по умолчанию» не стоит: без интенсивной собственной работы и продюсирования своих учебных фильмов профессионального старта может не случиться.
ВКСР
Сайт
Срок и стоимость обучения
Очные программы длятся 18 месяцев, цена за полный курс обучения — от 390 до 570 тыс. рублей. Также есть онлайн-интенсив «Критическая драматургия» длительностью 5 месяцев, его стоимость составляет 210 тысяч рублей.
Теги
Диплом гособразца • Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги • Финансирование дебютов • Выпускники — лауреаты фестивалей
В 1956 году при «Мосфильме» Иван Пырьев запустил Высшие режиссерские курсы — программу переподготовки для тех, кто уже стоял за камерой или сидел за письменным столом в киноиндустрии. Изначально это был способ влить в профессию свежие идеи и помочь киношникам обновить навыки. Спустя четыре года появились и Высшие сценарные курсы. В 1963 году Постановлением Совета Министров СССР оба направления объединили в двухгодичные Высшие курсы сценаристов и режиссеров, которые уверенно вступили в борьбу со ВГИКом за звание самой влиятельной киношколы страны. В отличие от ВГИКа, принимающего выпускников школ, ВКСР делают ставку на тех, у кого за плечами уже есть высшее образование и жизненный опыт.
Как учат
Образование на ВКСР строится по мастерской системе: студенты обучаются в небольших группах под руководством опытных мастеров — действующих режиссеров и сценаристов. Программа охватывает и теоретические дисциплины (кинодраматургия, история кино, авторское право), и практические занятия (работа с актером, операторское мастерство, монтаж, звук). В процессе студенты создают собственные проекты: от этюдов до дипломных фильмов или сценариев полнометражных картин.
Преподаватели
Мастера Высших курсов — профессионалы с колоссальным практическим и педагогическим опытом. Среди них — режиссер Владимир Хотиненко (он же завкафедрой во ВГИКе), сценарист Александр Бородянский («Афоня», «Ворошиловский стрелок», «Олигарх», «Курьер» и большая часть фильмов Карена Шахназарова). Преподают и признанные мэтры документалистики, такие как Павел Финн, Сергей Мирошниченко, Светлана Быченко и Дмитрий Завильгельский, и режиссеры — звезды игрового кино, включая Павла Лунгина и Аллу Сурикову.
Выпускники
ВКСР — это альма-матер кинематографистов разных поколений, которая вполне может состязаться по количеству и масштабу имен со ВГИКом. Здесь учились Георгий Данелия (имя которого носит учреждение) и Глеб Панфилов, Илья Авербах и Михаил Пташук, Резо Габриадзе и Фридрих Горенштейн, братья Максуд и Рустам Ибрагимбековы, Алексей Балабанов и Сергей Сельянов, Геннадий Островский и Надежда Кожушаная, Александр Кайдановский и Иван Дыховичный, Григорий Константинопольский и Андрей Прошкин, Александр Велединский и Николай Хомерики, Наташа Меркулова и Кирилл Соколов. Неймдропинг может быть бесконечным.
Плюсы и минусы
Выпускники хвалят курсы за академичность, строгость и мощную теоретическую основу. Здесь всерьез преподают историю отечественного и мирового кино, развивают критическое мышление. Курсы педагога Владимира Фенченко (он тоже преподает и во ВГИКе) по режиссуре и монтажу сами по себе уже стали культовым явлением и важным пунктом в резюме выпускников. Учебный процесс выстроен по системе глубокого погружения: пока ты не прошел все упражнения, к съемкам не допустят.
При этом у ВКСР отмечают слабое техническое оснащение: студенты работают с простыми камерами, небольшим количеством света и штативов. Нет актерского факультета, актеров приходится искать на стороне, а значит, нет полноценной практики взаимодействия с артистами. Современное кино в учебном процессе представлено в относительно скромном объеме: последний отечественный фильм из списка рекомендаций датируется 1985 годом («Порох» Виктора Аристова и «Иди и смотри» Элема Климова), а зарубежный список заканчивается на 2010-х.
Высшая школа «Останкино»
Сайт
Срок и стоимость обучения
Зависят от формата. Есть очные курсы длительностью 12–16 месяцев по направлениям: режиссура кино и телевидения, звукорежиссура, операторское искусство, монтаж, продюсирование, озвучание и дубляж, грим и макияж. Цены колеблются от 17 до 22 тыс. рублей в месяц. На заочном можно выучиться на режиссера за 25 месяцев и 210 тыс. рублей, но тут предполагаются 5 очных сессий по 10 дней каждая (по 8 часов обучения в день). «Посещение обязательно!» — предупреждает сайт. Также в «Останкино» действуют детская академия и юношеская школа со своими мастерскими кино.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги
Школа больше ориентирована на подготовку телевизионных кадров, однако и будущим кинематографистам тут есть чему поучиться. История ее появления выглядит достаточно мутно, но спишем это на особенности времени. Первая частная Школа телевидения «Останкино» создана в 1999-м бизнесменом Александром Филипповым как учреждение среднего профобразования (через три года тот же Филиппов открыл Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино» (НОЧУ ВО «МИТРО»), а в 2005 году — НОУ ДПО «Школа телевидения „Останкино“»). Далее последовала череда смен статуса, названий, а также слияний и поглощений. Через 10 лет школа получила лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Как учат
Теоретические занятия сопровождаются практикой — в том числе на федеральных каналах, радиостанции «Маяк», киностудии «Мосфильм». Студенты должны снять учебную, курсовую и дипломную работы. Проходят мастер-классы и выездные занятия с привлечением деятелей индустрии. Гостями, как правило, становятся теле- и радиоведущие, продюсеры телеканалов и блогеры, однако бывают также звезды из мира кино: Жора Крыжовников, Олег Трофим, Клим Шипенко. По окончании обучения выпускники получают государственный диплом о профподготовке с присвоением квалификации по выбранной специальности.
Преподаватели
Роман Батаев, режиссер и сценарист, работавший над проектами СТС и ТНТ. Его коллега Александр Захаренков, делавший продолжение сериала «Кармелита» и сериал «Особый случай». Один из главных мастеров «Останкино» — режиссер кино и телевидения Герман Садченков, много лет посвятивший работе в телекомпании ВИD.
Выпускники
На сайте школы есть внушительный раздел, посвященный успехам выходцев из «Останкино». Однако в сферу кино переходят немногие — как правило, это должности специалистов вторых составов в смежных процессах. Например, Елена Кучеренко после обучения попала в дирекцию кинопоказа на Первом канале в качестве редактора, а Ольга Пшеницына — в аналогичный отдел на НТВ на должность менеджера. Татьяна Скобеева нашла себя в качестве стилиста-гримера в производстве сериалов студии RWS, а ее коллега Ирина Сухинина — в «Амедиа».
Плюсы и минусы
Преимущество школы, на котором строится значительная часть промоматериалов, — мастер-классы от звезд телевидения, включая Владимира Познера и Екатерину Андрееву. Наверное, это плюс для желающих попасть на ТВ и минус для тех, кто заинтересован в переходе к кинопроизводству. Студенты часто бывают задействованы в активной работе, практику проходят на крупнейших телеканалах. В качестве дополнительных заданий делают репортажи с разных кинопремьер. Редкий бонус киношкол — отсрочка от армии.
Институт кино и телевидения (ГИТР)
Сайт
Срок и стоимость обучения
Длительность программы зависит от формата: бакалавриат — 4-4.5 лет, магистратура — 2.5 года, специалитет — 5,5-6 лет, аспирантура — 3-4 года и высшие творческие курсы — 9 месяцев. В основном обучение платное, но есть бюджетные места на направлении специалитета «Режиссура кино и телевидения». Стоимость обучения также зависит от формата: так, например, один семестр бакалавриата в 2026 году обойдется в 181,5 тыс. рублей, специалитета — в 198 тысяч. Также в ГИТР есть краткосрочные курсы длительностью два семестра, цена за каждый составляет 132,3 тыс. рублей. Есть программы для школьников.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Авторитетные педагоги • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Гуманитарный институт телевидения и радио появился в 1994 году как альтернатива государственным киношколам. Основная задача заключалась в подготовке кадров для стремительно развивавшегося российского ТВ. Ставку сделали на гибкость, связь с индустрией и актуальные форматы. Сегодня в ГИТР можно получить государственный диплом — то, чего часто не хватает коммерческим школам. Здесь обучают не только телевизионщиков и режиссеров, но и журналистов, художников, продюсеров. По статусу ГИТР по-прежнему уступает ВГИКу или ВКСР, но занял собственную нишу: это площадка, где обучение выстроено вокруг практики и работы с действующими специалистами.
Как учат
Образование строится по системе мастерских: у каждой специальности есть куратор — опытный практик из индустрии, сопровождающий студентов на протяжении всего цикла. Съемочная практика начинается с первого курса: студенты работают с камерой, записывают звук, осваивают монтаж. Учебный план сочетает теорию (историю кино, драматургию, режиссуру) и практические проекты — студенческие фильмы участвуют в фестивалях, телепроектах, межфакультетских показах. Программы регулярно обновляются с учетом потребностей рынка: в последние годы появились направления по рекламе, медиадизайну и блогингу. Искусственного интеллекта пока касаются на мастер-классах и воркшопах, но, ожидается, что акцента на этой теме будет больше. По интенсивности обучения самым насыщенным часто оказывается первый курс, дальше многое зависит от мастерской и может повторять базовые модули — особенно на продюсерском треке. В практической части встречаются нестандартные задания и открытая дискуссия на парах.
Преподаватели
Среди ключевых фигур — Сергей Ерофеев, профессор и проректор по журналистике, лауреат международной премии «Эмми» за телевизионное мастерство и автор учебников по истории телевидения. Старший преподаватель факультета журналистики Анастасия Пак, телеведущая федеральных телеканалов НТВ, «Звезда» и РЕН ТВ, а также лауреат премии ТЭФИ в области универсальной журналистики. Среди педагогов все тот же Владимир Хотиненко (на счету которого ВГИК, ВКСР и Академия Михалкова), режиссеры Вера Сторожева и Александр Горновский, художник-постановщик Сергей Февралёв. В отдельных мастерских кураторы помогают с практикой и знакомствами, но это скорее личная инициатива, чем формализованная система карьерного сопровождения.
Выпускники
ГИТР среди прочих закончили редактор-продюсер документального проекта «Вспомнить всё» на Первом канале Анастасия Ткач, креативный продюсер телеканала СТС Александра Гройсман, композитор Игорь Бабаев («Беляковы в отпуске», «Артек. Сквозь столетия», «Мэр поневоле», «Василий», «Васька»), продюсер Елизавета Арзамасова (больше, правда, известная как актриса), комментатор «Матч ТВ» Константин Курочкин, звукорежиссер Therr Maitz Илья Лукашев и режиссер Антон Ланшаков, известный короткометражкой «Человек-улыбка», в которой снялся Уиллем Дефо.
Плюсы и минусы
Здесь преподают телевизионщики с опытом на Первом, НТВ, ВГТРК, а также режиссеры и продюсеры, снимающие короткий метр и сериалы. Студенты отмечают, что учеба позволяет завести нужные знакомства, попробовать разные роли и понять, куда двигаться дальше — в кино, рекламу или на видеоплатформы. Важная сторона учебного процесса — рабочая атмосфера и горизонтальные связи между студентами разных направлений. Дипломом может стать как игровая короткометражка, так и документальный фильм или даже подкаст.
Техника для учебных съемок предоставляется, но финансирования проектов нет: бюджеты студенты закрывают самостоятельно. Отдельный нюанс — права на работы, снятые как учебные: по умолчанию они закрепляются за институтом, что ограничивает использование материалов без согласования. Студенты жалуются на сбои в расписании, нехватку оборудования, изменения в программах без предупреждения. Уровень преподавания зависит от мастерской: где-то студенты выполняют глубокую работу с материалом, а где-то — сдают формальные зачеты. Критикуют и творческую планку: по мнению некоторых выпускников, работы студентов ГИТР редко доходят до крупных фестивалей. Централизованной системы трудоустройства нет. Если вы найдете работу через ГИТР, то только благодаря личным связям с мастерами и преподавателями.
Институт кино Высшей школы экономики (ИКИ)
Сайт
Срок и стоимость обучения
По направлению «Кинопроизводство» есть программы бакалавриата и магистратуры, стоимость — от 1 млн. в год; специалитет «Актер» длится 4 года и стоит 830 тысяч в год.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги• Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Основанный в 2021 году на базе факультета медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ, институт предлагает программы для кинематографистов и актеров: направление «Кинопроизводство» представлено бакалавриатом и магистратурой, а программа «Актер» — это специалитет. Учебный курс по кинопроизводству разработан при участии Дэвида Говарда, основателя программы сценарного мастерства в Школе киноискусства Университета Южной Калифорнии. Программа по актерскому мастерству разработана профессором Светланой Ефремовой, которая появлялась в «Карточном домике» и «Бесстыжих», а еще преподает в Калифорнийском университете. Институт кино не стоит путать с профилем бакалавриата «Вышки» «Экранные искусства».
Как учат
Обучение в ИКИ, как и в большинстве киновузов, построено на сочетании теоретических знаний и практических навыков. Студенты изучают историю кино, драматургию, режиссуру, продюсирование и актерское мастерство, а также проходят производственную практику на реальных проектах — среди партнеров Плюс Студия, VK Creative, Киностудия Горького, «НМГ Студия», студия визуальных эффектов и анимации CGF. Лекции ведущих специалистов индустрии дополняют программу занятий, предоставляя студентам возможность продемонстрировать свои способности перед руководителями продюсерских компаний, телеканалов и онлайн-платформ. В рамках актерской подготовки особое внимание уделяется разнообразию методов: помимо классической системы Станиславского, студенты изучают техники Сэнфорда Мейснера и Ли Страсберга.
Здесь не забывают следить за трендами: один из новых курсов дополнительного образования, запущенных в марте, посвящен микродрамам — мобильным (вертикальным) сериалам. Слушатели курса узнают все этапы продакшена такого формата — от создания идеи до финального питчинга собственного проекта — и даже смогут представить свои идеи на питчинге дебютантов Московского международного кинофестиваля.
Преподаватели
Мастер-классы проводят Сергей Сельянов, Жора Крыжовников, продюсер Вадим Горяинов («Стиляги», «Географ глобус пропил»), Андрей Золотарев, Валерий Тодоровский. С педагогами-драматургами ситуация сложнее: у Элины Столеровой и Татьяны Чернецкой не так много проектов. Зато со студентами-актерами работают активно снимающиеся Александр Марин, Александр Горчилин, Игорь Неведров и Вадим Курилов. О сценическом движении рассказывают балетмейстер Рамуне Ходоркайте. Систему Станиславского преподают Светлана Ефремова и Игорь Неведров, а Нана Татишвили — методы Тадаси Судзуки; причем Татишвили — единственный мастер в России, ведущий курс по заветам японского режиссера: она у него училась и играла в его постановках. В мастерских делают упор на межцеховую коммуникацию и разбор производственных процессов. Задания подстраивают под реальные этапы съемки, а кураторы поощряют смену ролей от проекта к проекту, чтобы закреплять навыки не только в своей специальности.
Выпускники
Студенты Института кино начинают сниматься еще до получения диплома. Например, третьекурсница Елизавета Говорова появилась в сериалах «Чикатило» и «Новенькие», второкурсник Кирилл Марченко — в сериалах «СуперИвановы», «Цветы жизни», шоу «Светлаков +» и фильме «Юра-дворник», а актрису Евгению Каверау можно увидеть в главной роли в фильме «Сумма квадратов катетов». Выпускник самого первого набора режиссер Павел Винокуров в 2025 году забрал два приза на конкурсе короткометражного кино, организованном МХТ им. Чехова. Имя выпускника продюсерского направления Эдуарда Земцова стоит в титрах рядом с именами Тины Канделаки и Давида Кочарова — они работали над сериалом «Дубровский. Русский Зорро» (2026). Сценарную группу фильма «Скуф» пополнила Мария Шахнович.
Плюсы и минусы
Сюда идут за сильной практической подготовкой, прямой связью с индустрией и участием действующих специалистов в обучении — это воспринимается как быстрый доступ к реальным процессам и сетке контактов. Поддерживаются выпускные проекты — студенты снимают несколько дипломных фильмов при участии института. При этом барьеров немало: заметный конкурс и высокая стоимость; как утверждает директор Александр Акопов, эту сумму «легко отработать» в индустрии при правильной траектории. Скорее плюсом можно считать высокую академическую нагрузку: четыре сессии в год, большое количество творческих проектов, значительный объем самостоятельной подготовки (это особенно тяжело на первом курсе). Некоторым студентам потребуется время на адаптацию.
Институт современного искусства (ИСИ)
Сайт
Срок и стоимость обучения
В ИСИ есть несколько программ специалитета: «Артист драматического театра и кино», «Режиссер игрового кино- и телефильма», «Режиссер неигрового кино- и телефильма», а также «Режиссер анимации и компьютерной графики». Стоимость очного семестра для студентов-артистов составляет 183 тыс. рублей, для режиссеров — 193 тысячи. Также для поступающих на программу «Артист» есть квота на бюджетные места, другие программы реализуются только на платной основе.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги
Институт современного искусства (ИСИ) открылся в Москве в мае 1992 года и за прошедшее время стал одним из самых заметных вузов в сфере творческих профессий. Институт — фактически первый частный вуз, получивший государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности после вышедшего в том же году закона. Важно не путать его с одноименным институтом, созданным в начале 1990-х Иосифом Бакштейном. ИСИ выдает государственные дипломы по направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры — в области кино и телевидения, актерского мастерства, журналистики, дизайна, хореографии и других творческих индустрий. С момента основания вуз возглавляет Ирина Сухолет — ректор с ярко выраженной культурно-патриотической позицией.
Как учат
Основная часть учебного времени отводится на репетиции, съемки, монтаж и работу со звуком. Регулярно проводятся учебные питчинги и тренинги по актерскому мастерству и режиссуре. Собственный «Арт-центр ИСИ» на территории «Красного Октября» служит площадкой для стажировок и творческих коллабораций. В рамках открытых мастерских институт ежегодно приглашает разных художников-практиков, которые курируют учебные, курсовые и дипломные проекты студентов.
Преподаватели
На режиссерском факультете ИСИ преподают практики из киноиндустрии: известные по сериалу «Бандитский Петербург» актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова (в жизни они, кстати, супруги), режиссер Александр Зельдович, сценарист Сергей Артимович (среди его работ — сериал «Склифосовский» и фэнтези «Черновик»), оператор Александр Носовский (работал над мини-сериалом «Мушкетеры 20 лет спустя» с Михаилом Боярским и над последней картиной Веры Глаголевой «Не чужие»), звукорежиссер и композитор Андрей Худяков, историк кино и анимации, издатель книг об отечественном и зарубежном кино Станислав Дединский и другие.
Выпускники
Среди выпускников ИСИ — режиссер, сценарист и педагог Руслан Римович, призер национального чемпионата ArtMasters-2023, автор фильма «Клюква Сталина» и альманаха «Лето. Город. Любовь». Здесь же начинал актер Андрей Гайдулян — лицо сериалов «Универ» и «СашаТаня». О себе громко заявила и Анастасия Субботина: ее дипломная работа удостоена премии имени Дзиги Вертова в номинации «Лучший дебют».
Плюсы и минусы
Конкурс в ИСИ достаточно высокий, поступление требует серьезной подготовки. Бюджетных мест немного: в 2025 году на очную форму обучения по программе «Режиссура театрализованных представлений и праздников» зачислили всего двух студентов, на заочную — девять. В стремлении быстро расширить перечень программ ИСИ порой запускает новые направления без отлаженных практических треков и устоявшихся партнерств. ИСИ отправляет студентов на практику: уже к 2–3 курсу почти четверть из них работает над реальными проектами, если верить статистике института. Удобный график и форматы обучения позволяют совмещать учебу с работой. По словам ректора Ирины Сухолет, вуз делает ставку на социальные проекты (искусство и здоровье) и трудоустройство. Институт стремится к тому, чтобы студенты как можно раньше начинали зарабатывать своим творчеством.
КазГИК
Сайт
Срок и стоимость обучения
На факультете театра, кино и телевидения КазГИК несколько направлений в формате специалитета, обучение длится 5 лет. Стоимость обучения составляет 287 тыс. рублей в год, есть бюджетные места.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Много практики • Выпускники — лауреаты фестивалей
Казанский государственный институт культуры, основанный в 1969 году как филиал Ленинградского института культуры им. Крупской, готовит специалистов для кино- и телеиндустрии: в блоке экранных направлений — специалитеты «Режиссура кино и телевидения», «Кинооператорство», «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств», а также бакалавриат «Руководитель студии кино-, фото-, видеотворчества» в рамках направления «Народная художественная культура». Обучение преимущественно очное, доступны бюджет и контракт, проходные баллы и квоты меняются от набора к набору.
Как учат
Проходят лекции по режиссуре, операторскому делу и звукорежиссуре с практическими заданиями и производственной практикой. Заметную часть учебного процесса очных студентов занимает самодеятельность (концерты, показы, фестивали), участие в ней часто обязательное. В мастерских делают ставку на полевую практику — студенты выезжают на съемки, берут на себя реальные роли в группе и таким образом быстрее осваивают базовые процессы. На операторском треке ценят камерные группы и взаимопомощь, что дает прогресс новичкам. Институт поощряет самостоятельные проекты, если они приносят результат. Техническая база КазГИК долго считалась устаревшей, но ее постепенно обновляют, при этом финансирование учебных фильмов в основном остается на стороне студентов. Для прокачки ремесла многие добирают знания на внешних мастер-классах и через работу на площадках — у части студентов активные съемки начинаются в первые семестры.
Преподаватели
Программы «Режиссура кино и телевидения» и «Продюсерство» — это в основном одни и те же профессора. Костяк составляют бывший директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, киновед и экс-сотрудник ленинградского НИИ «Прометей» Елена Алексеева, а также режиссер Алексей Барыкин, в основном специализирующийся на создании фильмов, связанных с культурой Татарстана. Уровень мастерских заметно зависит от конкретного наставника. Есть педагоги, которые тянут студентов в профессию: зовут на реальные съемки, помогают выстроить визуальное мышление и дисциплину на площадке. Но ощущается дефицит действующих практиков и системы карьерной навигации, особенно в региональном контексте.
Выпускники
Среди успешных выходцев КазГИК — режиссер фильма «Айсылу» Солтан Сунгатуллин, операторы Айдар Шарипов (работал над картиной Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира», участвовавшей в «Особом взгляде» Канн) и Юрий Данилов («Байгал», «Иван Васильевич меняет всё», клипы Serebro и Егора Крида).
Плюсы и минусы
В группах соседствуют и вчерашние школьники 18–20 лет, и слушатели за 50 — это дает разный опыт и обмен практиками. График подвижный: возможны переносы и отмены пар, длинные «окна», задания к сессии нередко объявляются в сжатые сроки. На практике учебный процесс требует высокой самоорганизации. Контроль идет через зачеты и экзамены; часть дисциплин пересекается по содержанию, поэтому значительный объем подготовки ложится на самостоятельную работу. Вовлеченность кураторов и преподавателей неравномерная: где-то ведут регулярные разборы и дают четкие ориентиры, где-то присутствие и обратная связь от педагогов эпизодические. Студенты отмечают сложную коммуникацию с деканатом и непостоянное участие кураторов в жизни курса.
Еще из уязвимых мест — слабая информированность о внешних возможностях и грантах, отсутствие системной финансовой поддержки учебных производств и ощущение «учебы ради диплома», если студент не готов активно работать вне пары. Без собственной инициативы и постоянных съемок профессионального рывка, как правило, не происходит. Дипломный трек описывают как бюрократический квест с внезапной сменой требований и слабой поддержкой.
Киноколледж № 40 «Московская международная киношкола»
Сайт
Срок и стоимость обучения
Учат 2 года 2 месяца по любому направлению. Программы для тех, кто пришел после девятого класса, очные и реализуются за счет бюджетных средств; одиннадцатиклассники могут поступить на те же программы только очно-заочно. Учиться можно на платной основе (для поступавших в 2025–2026 гг. цена в зависимости от направления составила от 141,7 до 215,745 тыс. рублей за весь срок обучения).
Теги
Диплом гособразца • Для школьников • Много практики • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Колледж кино, телевидения и мультимедиа — легендарное московское место, выросшее из фотокружка при Дворце пионеров на Ленинских горах. Здесь в разное время занимались Пётр Тодоровский, Юрий Колокольников, сестры Кутеповы, Евгений Цыганов, Иван Янковский и многие другие будущие звезды. В 1991 году на базе киностудии дворца было основано первое в России государственное среднее профессиональное учебное заведение, готовившее кадры именно для кино и телевидения. С 2012 года колледж носит нынешнее название и предлагает программы по направлениям «Актерское искусство», «Кино- и телепроизводство», «Сценарист», «Оператор», «Продюсер» и «Анимация». В сентябре 2025 г. выпускники и педагоги киноколледжа открыли «Новый киноколледж» на «Красном Октябре» с годовым образованием за 420 тыс. рублей.
Как учат
Обучение в киношколе организовано по принципу мастерских: студенты практикуются в создании собственных фильмов и телепроектов уже с первого года обучения. Курс «Кино- и телепроизводство» включает в себя режиссуру, операторское мастерство, монтаж и работу продюсера, а специалитет «Актерское искусство» базируется на системе Станиславского в сочетании с международными методиками. Есть система мастерских, которые строятся по авторским программам без единого шаблона и типового учебника. Курсовые работы регулярно демонстрируются на конкурсе дипломных проектов, где их оценивают приглашенные представители индустрии. Команды под учебные съемки студенты собирают сами, часто выходя за рамки специализации: аниматоры выходят на площадку, режиссеры обращаются к звукорежиссерам и операторам, сценаристы помогают с правками.
Преподаватели
В постоянную команду киноколледжа входят 11 человек, в том числе основатель и художественный руководитель Алла Степанова — в свое время она как раз превратила внеклассную киностудию Дворца пионеров в полноценную школу. Некоторые преподавательские проекты, созданные в рамках колледжа, становятся масштабными событиями: так, например, в 2018 году мастер Игорь Кононов запустил «Киноинтенсив» в селе Уницы Тверской области, который в дальнейшем стал ежегодным фестивалем.
Часто проводятся мастер-классы известных выпускников, например Евгения Цыганова и Ивана Янковского, а также приглашенных экспертов. Среди них генпродюсер Star Media Владимир Комаров, искусствовед и преподаватель НИУ ВШЭ Анна Пожидаева. У педагогов — практический бэкграунд и собственные методики. В рабочих группах ценят прямую обратную связь и доверительный тон.
Выпускники
Среди недавних выпускников — Олег Савостюк из «Снегиря» и «Алисы в Стране чудес», Анна Савранская из «Метода 3» и «Льда 3», Богдан Голощук из «Домашнего поля» и недавнего «Лермонтова».
Плюсы и минусы
С первых же курсов основной акцент сделан на практику. Каждый год проходят театральные экспедиции, где силами студентов создаются спектакли: от работы режиссеров и актеров до оркестра, медиагруппы и технических служб. Набор образовательных программ ограничен: колледж готовит специалистов среднего звена по направлениям «Актерское искусство», «Анимационное кино», «Кино- и телепроизводство», и для получения высшего образования выпускникам приходится поступать в вузы. Из-за плотного графика практических занятий студентам сложно совмещать учебу с работой или стажировками за пределами колледжа. При этом финансовой поддержки учебных проектов нет, продюсирование и сбор команды целиком на студенте. Качество и интенсивность сильно зависят от выбранной мастерской, так что многое решает личная инициатива и готовность брать дополнительные задачи.
Сравнительная таблица
➊ Диплом гособразца
➋ Для школьников
➌ Поступать после школы
➍ Второе или допобразование
➎ Много практики
➏ Авторитетные педагоги
➐ Финансирование дебютов
➑ Выпускники — лауреаты фестивалей
➒ Курсы или спецы по ИИ
Киношкола Александра Митты
Сайт
Срок и стоимость обучения
Средняя длительность курса в киношколе — от 2 до 4 месяцев. Цена зависит от выбранного варианта обучения: стоимость полной онлайн-программы начинается от 40 тыс. рублей, программа «Стандарт» с очным посещением в Москве — от 70 тысяч, «Премиум» с дополнительными занятиями на «Мосфильме», посещением съемочных площадок и подарочными видеокурсами — от 110 тысяч. Есть возможность приобрести обучение в рассрочку.
Теги
Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Неофициальная школа, основанная режиссером Александром Миттой и работающая с середины 2000-х, действует как образовательный проект и проводит интенсивные курсы и мастерские для сценаристов, режиссеров, операторов, продюсеров, актеров и смежных специалистов. О Митте как педагоге часто вспоминают — в сети много рассказов его студентов. После смерти Александра Наумовича в июле 2025-го школа заявила, что продолжит работу, регулярно объявляются новые курсы, тренинги и мастерские. Программы, как правило, короткие (несколько недель или месяцев), идут сериями уроков и рассчитаны на начинающих кинематографистов.
Как учат
Занятия проходят по модульной схеме, преимущественно вечером и в выходные, чтобы не пересекаться с основной работой. Курсы делятся на блоки: сначала теория (лекции, вебинары), затем практические мастер-классы с разбором домашних заданий. Модульный формат рассчитан на короткие треки и дает гибкость: слушатели самостоятельно выбирают интересующую программу. Некоторые программы проводят онлайн, другие — очно на съемочных площадках киностудий (например, «Амедиа» на Новоостаповской). В самой школе в Москве есть компьютерные классы и монтажные помещения. Все программы краткосрочные: например, 2–3-месячные мастерские или интенсивы по 2–5 дней, а также онлайн-курсы.
Преподаватели
Среди ключевых — опытный педагог, режиссер и актер Дмитрий Астрахан, в 1990-х создавший мелодрамы «Ты у меня одна» (1993) и «Из ада в ад» (1996) и ближе к 2010-м перешедший в жанр народной комедии с неоднозначными рейтингами. Также в образовательный процесс вовлечены Алексей Нужный — режиссер и сценарист, работавший над картинами «Огонь», «Пара из будущего» и «Бременские музыканты»; Джаник Файзиев — продюсер и директор «Киностудии КИТ», стоящий за рядом масштабных отечественных проектов. Оператор Александр Носовский рассказывает на курсе о технических и художественных аспектах создания изображения в кино. Ранее в киношколе преподавал Тимур Бекмамбетов, однако в ближайшем потоке он не заявлен. Это не полный список — школу поддерживают и другие профессионалы.
Выпускники
Среди отличившихся — режиссер Николай Лебедев, автор первого отечественного психологического триллера «Змеиный источник», культовой спортивной драмы «Легенда № 17» и недавнего блокбастера «Кракен» (он учился здесь в начале 2010-х, до этого — на журфаке МГУ и киноведческом факультете ВГИКа), упомянутый выше Алексей Нужный, автор «Огня», «Бременских музыкантов» и комедии «Я худею».
Плюсы и минусы
Часто отмечают сильный практический блок: занятия ведут действующие актеры и режиссеры, на каждом уроке есть упражнения и разбор проектов, группы разновозрастные и рабочие, для практики предоставляют свет, камеры и другое оборудование. Доступны аудиозаписи занятий и подключение к текущим лекциям по Zoom, что помогает фиксировать материал. Есть и претензии: организационные сбои (задержки начала на 10–20 минут), нестабильное качество видеолекций, записи видео не дают — по договору доступна только аудиоверсия. Структура курса иногда распадается на отдельные мастер-классы без сквозной линии, возможны повторы тем у разных преподавателей. Коммуникация по административным вопросам, включая возврат денег, может быть медленной.
Киношкола «Артерия кино»
Сайт
Срок и стоимость обучения
В 2026 году киношкола набирала учащихся на курс «Практика написания сценария или режиссура повествования», рассчитанный на 12 недель. Стоимость варьируется от 30 до 90 тыс. рублей в зависимости от уровня изучения: в самую дорогую опцию входят офлайн-занятия, проверка домашних заданий, написание курсовых работ, выдача соответствующих сертификатов. Сайт школы предлагает курсы разной длительности и стоимости. Предусмотрено три формата участия — слушатель, студент и аспирант, — каждый из которых предполагает разную степень погружения и интенсивности работы с мастером. Даты набора надо уточнять отдельно.
Теги
Второе или допобразование • Авторитетные педагоги • Выпускники — лауреаты фестивалей
«Артерия кино» была основана в 2012 году на базе московского кинотеатра и киностудии «Мир искусства» режиссером Сергеем Тютиным, учеником Алексея Германа (в мастерской ВКСР, со стажировкой на площадке «Трудно быть богом»), Юрия Арабова и Александра Бородянского (в мастерской ВГИКа). Цель обозначена на сайте: влить в киноиндустрию молодую, свежую кровь для воскрешения российского кинематографа.
Как учат
Онлайн или офлайн. Программы курсов жестко структурированы и разбиты на темы. Будущие сценаристы изучают все этапы работы — от логлайна до питчинга. Учащиеся режиссерских курсов раз в неделю получают задания по съемке этюдов для закрепления изученных тем. Проводятся мастер-классы — обычно в синематеке «Мир искусства», открытой Тютиным в 2001 году. Студентам киношколы предоставляется абонемент на ее бесплатное посещение.
Преподаватели
Создатель киношколы Сергей Тютин ведет целый ряд основных курсов. Среди его коллег, ведущих спецкурсы, — режиссер Владимир Алеников («Приключения Петрова и Васечкина», «Феофания, рисующая смерть»), оператор Александр Негрук («Повелитель луж»), сценарист Дмитрий Соболев («Одним днем», «Остров»).
Выпускники
Режиссер «Спутника» Егор Абраменко (который, правда, ранее оканчивал ВГИК, мастерскую Владимира Хотиненко), Гамлет Дульян («Красные линии», «Последователи» и попавшая на полку экранизация Замятина «Мы»), легкоатлет Эдуард Бордуков, ставший кинорежиссером («Коробка», «Пищеблок», в съемочном периоде — киносказка «Морозко»). Несмотря на то что «Артерия кино» кажется небольшой образовательной инициативой, многих привлекает идейность создателей, верность пути и манифест с правилами, которых придерживаются адепты киношколы. В нем речь идет о передаче знаний от поколения к поколению, о спасении российского кинематографа при помощи массового запуска кинодебютов и о стремлении киноискусства сеять разумное, доброе, вечное. Высокие цели, с ними не поспоришь.
Плюсы и минусы
Лекции проходят в камерных группах, поэтому ученики максимально вовлечены в процесс и сосредоточены на преподавателе. Однако учащиеся отмечают, что занятия, часто превращающиеся в обсуждение исторических аспектов, а не производственных, требуют обновления. Постоянные мастер-классы с известными кинематографистами добавляют баллов. Ученики Тютина, например, встречались с оператором Геннадием Карюком, работавшим с Кирой Муратовой и Марленом Хуциевым.
«Артерия» служит еще и кузницей кадров для короткометражного кино — в 2008 году Тютин создал фестиваль короткого метра «Арткино», в рамках которого зритель может ознакомиться с работами выпускников школы и не только. В настоящий момент проводится прием заявок на 16-й смотр.
Киношкола «Индустрия»
Сайт
Срок и стоимость обучения
Основные программы (продюсирование, сценарное мастерство, режиссура) длятся 1,5 года и стоят 750 тыс. рублей; короткие программы — от 3 месяцев до 1 года по цене от 200 до 475 тысяч, есть двухнедельные интенсивы за 100 тыс. рублей.
Теги
Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги • Выпускники — лауреаты фестивалей
«Индустрия» — совместный проект режиссера Фёдора Бондарчука и продюсеров кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко при поддержке «Национальной Медиа Группы». Школа ориентирована на подготовку специалистов, которые сразу смогут влиться в индустрию. Преподавательский состав состоит из профессионалов с богатым опытом работы, принимавших участие в создании проектов «Притяжение», «Спутник», «Чики», «Нелюбовь», «Левиафан», «Лед», «Ведьмак», «Майор Гром: Чумной Доктор» и других.
Как учат
Формат смешанный: записанные лекции сочетаются с живыми занятиями с практиками, есть онлайн-группы и очные потоки в Москве. Теоретические блоки (история и теория кино, драматургия, продюсирование и режиссура) чередуются с практикой — написанием сценариев, этюдами, съемками и монтажом, — сопровождаясь регулярными разборами. Работа идет сериями практических заданий: после каждого — обсуждение и добавочные теоретические встречи. В процессе участвуют тьюторы и куратор программы, лучшие работы выделяют и подробно обсуждают. Параллельно проходят мастер-классы и офлайн-встречи, которые помогают собирать портфолио и встраиваться в профессиональное сообщество.
Подход практический: теория задает рамку, но на первый план выводят производство. Студенты работают с актуальными кейсами (как правило, студии «Водород» Александра Андрющенко и Михаила Врубеля), собирают портфолио и знакомятся с реальными процессами в кино и на ТВ. В качестве примера участия выпускников школа приводит «Лед 3» — над фильмом работали Юрий Хмельницкий и Аксинья Борисова. Параллельно проходят мастер-классы и творческие встречи с практиками индустрии — это помогает наращивать контакты и ориентироваться в профессиональной среде. Задания формулируют конкретно под навык: этюды разбивают на темы, чтобы оттачивать режиссуру, работу с актером, монтаж. Программу могут оперативно корректировать под запрос группы и звать узких экспертов, если нужно закрыть пробел. В школе налажена коммуникация между треками, помогают с кастингом, справками и организацией площадки. При этом учащимся иногда не хватает системности в подаче материала и углубленного блока по раскадровке и операторскому делу — эти зоны приходится добирать отдельно.
Преподаватели
Курс режиссуры курирует Сергей Сенцов, режиссер и автор телевизионных проектов и сериалов «Физрук», «Дылды», «Танго на осколках». Автор программы по сценаристике — Сергей Калужанов, начавший путь в индустрии с теленовеллы «Бедная Настя», среди его недавних проектов — «Мажор», «Тоннель», «Мира» и «Этерна». Курс по продюсированию разрабатывал сооснователь киношколы Михаил Врубель. В настоящий момент будущих режиссеров, продюсеров и сценаристов набирают Рустам Мосафир, Михаил Зубко и Ольга Митина соответственно. Помимо основных направлений, в «Индустрии» проводятся узконаправленные курсы и интенсивы: например, курс CGI, инициированный Плюс Студией, и мастерская документального кино, которую будут курировать Сергей Мирошниченко и Ангелина Ашман. Наставники остаются на связи и после выпуска, если студент проявил себя на курсе.
Выпускники
Отучившись на режиссуре, Юрий Хмельницкий снял «Лед 3», в сценарной группе которого также состояла выпускница школы Аксинья Борисова. Дарья Лебедева, выпускница «Индустрии», недавно представила зрительский ромком «Сводишь с ума» и создала собственную академию, где передает знания сценаристам.
Плюсы и минусы
Сильная сторона «Индустрии» — практический уклон и плотная связка с актуальным кинопроцессом. Для амбициозных студентов это возможность собирать портфолио и выстраивать профессиональные контакты уже во время учебы. При этом у формата есть издержки: преподаватели — практикующие режиссеры, актеры, продюсеры, и это часто оборачивается отменами или резкими переносами пар из-за съемок; расписание может плавать (сильнее жаловаться на переносы и отмены стали в апреле 2026-го). Интенсивность высокая и требует полной вовлеченности, а конкурс на поступление серьезный. Важно учитывать и вопрос прав: порядок фестивальных заявок и публикаций учебных работ регулируется школой; самостоятельная отправка материалов без согласования, как правило, ограничена. Среда конкурентная и местами жесткая, что ускоряет рост, но выматывает. Учебный контент иногда ощущается несобранным, из-за чего базу по отдельным темам приходится выстраивать самостоятельно. Поддержка после выпуска возможна точечно — через наставников и проекты, где студент успел себя проявить, — но как гарантированная траектория трудоустройства она не работает.
Киношкола «Свободное кино»
Сайт
Срок и стоимость обучения
Программы длятся от 1,5 до 10 месяцев, а стоимость варьируется от 10 тыс. до 100 тыс. рублей за курс.
Теги
Второе или допобразование • Много практики • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Школа появилась в 2012 году. Ее создатель — продюсер и режиссер Дмитрий Куповых (среди его заметных проектов — «Коробка» и ряд короткометражных фильмов вроде «Взятки» и «Склероза»): в 2006-м совместно с продюсером Дмитрием Шепелевым он организовал проект «Арткино» — первую в России частную киношколу, киноклуб и кинокомпанию в одном флаконе с акцентом на авторский кинематограф. Спустя два года команда запустила одноименный фестиваль короткого метра (он просуществовал до 2012 года), а следом открыла школу «Свободное кино» с прицелом на подготовку специалистов для жанровых проектов. В 2014 году на базе школы появилась собственная студия производства и дистрибуции. С тех пор школа проводит также питчинг кино- и сериальных проектов.
Как учат
Интенсивно: курсы варьируются от 2 месяцев до года, с еженедельными практическими занятиями и объемными домашними заданиями. Теория подкрепляется видеолекциями на платформе (их смотрит каждый в своем темпе) и подключением к текущим занятиям в Zoom; материалы дают без воды, а работы регулярно разбирают, доводя сценарии до нескольких драфтов — от идеи до финального питчинга.
Учат режиссеров, сценаристов, а также вторых режиссеров и ассистентов кастинг-директоров. Практика — на каждом занятии: предоставляется доступ к камерам, свету и другой технике, проводятся блочные мастерские (включая актерские и операторские). По итогам учащиеся часто снимают собственные проекты и пополняют портфолио — от видеовизиток до короткометражных и полнометражных картин. Часть курсов проходит на студиях (например, на «Амедиа»).
Преподаватели
Актриса Марина Орел, сценарист Никита Ватулин-Тарасенко (сериал «Страх над Невой»), сценарист Александр Фомин — авторов сериалов и полнометражного кино, продюсер и сценарист короткометражных фильмов Александр Ермолин — один из координаторов школьного питчинга.
Выпускники
В школе отучились режиссеры и сценаристы Евгений Марьян («Молоко птицы»), Эдуард Бордуков («На острие», «Коробка»), Эдуард Жолнин («Земун»), Гамлет Дульян («Красные линии», невышедшая экранизация Замятина «Мы»), Антон Мамыкин (снявший короткий метр «Снаряды для девочки» и написавший «Космос засыпает»), режиссер Евгений Корчагин («Говорит Земля!», «ON и она», «Первая ракетка»), а также сценаристка и креативный продюсер Наталья Дубовая («Яга. Кошмар темного леса», «Приворот. Черное венчание», «Знакомство родителей»).
Плюсы и минусы
У школы гибкий формат обучения (лекции можно слушать онлайн), она тесно связана с актуальным кинопроцессом и поддерживает авторские подходы к кинематографу. Однако отсутствие государственной аккредитации может стать проблемой для тех, кто стремится получить диплом (хотя его могут получить выпускники курса «Автор кино. Онлайн») и ориентирован на систему формального образования. Кроме того, в отличие от крупных вузов, школа не располагает масштабной технической базой.
Краснодарская школа кино (КШК)
Сайт
Срок и стоимость обучения
Обучение по всем курсам дополнительного профессионального образования длится 2 года. Цена на программы в 2025–2027 гг. варьируется от 140 тыс. до 200 тыс. рублей в год.
Теги
Диплом гособразца • Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги • Выпускники — лауреаты фестивалей
Краснодарская школа кино была основана в 2016 году продюсером Эдуардом Арутюновым, который работал в крупных медиа, возглавлял региональные представительства MTV, РБК-ТВ, СТС, организовывал телевизионные фестивали, был заместителем председателя ГТРК «Кубань», снимал документальное и художественное кино.
Как учат
Школа обучает по пяти основным направлениям: режиссура игрового кино, режиссура документального кино, звукорежиссура, сценарное мастерство и актерское мастерство. Занятия проходят 3–4 раза в неделю в очно-дистанционном режиме по принципу вечерней школы: по вечерам в будни (2–3 часа) и в выходной день. Часто коммуникация организована онлайн в Zoom, так как многие педагоги преподают параллельно в столичной МШК. Офлайн-часть поддерживает местный куратор с практическими заданиями. Администрация школы работает из Москвы, что влияет на стабильность расписания.
Студенты всех направлений изучают основы выбранной профессии и дополнительно знакомятся с другими специальностями. Программа предусматривает, что к моменту выпуска режиссеры и сценаристы получат базовые навыки технических специальностей: от гафферов до операторов-постановщиков. Акцент делается на составлении обширного творческого портфолио с учебными работами, готовыми к участию в питчингах (для режиссеров и сценаристов), профессиональными видеовизитками и ролями в дипломных проектах (для актеров). Для всех студентов в выходные проводятся творческие онлайн-встречи с представителями индустрии: в мастер-классах принимали участие киновед и кинокритик Всеволод Коршунов, продюсер и режиссер монтажа Андрей Дейч, актрисы театра и кино Юлия Хлынина, Ирина Горбачёва, Анна Старшенбаум, режиссер Дмитрий Месхиев. Школа регулярно устраивает открытые показы студенческих работ. На базе заведения созданы собственное актерское агентство и просветительский киноклуб.
Преподаватели
Мастерские в этом году набирают кинорежиссер, сценарист, лауреат премии «Ника», призер и участник международных кинофестивалей Павел Бардин, режиссер, сценарист, ученик Александра Кайдановского Сергей Осипьян, сценарист Анна Бартенева, доцент актерского факультета Елена Гончарова. Также в преподавательском составе числятся Оксана Бычкова — кинорежиссер, снявшая культовый отечественный ромком «Питер FM»; Шандор Беркеши — оператор, член Союза кинематографистов России, обладатель престижных кинонаград, а также другие профессионалы индустрии. Регулярно приходят внешние спикеры — от киноведов до специалистов звукоцеха. Наставники охотно отвечают на запросы группы, иногда остаются на связи после выпуска и помогают с проектами точечно.
Выпускники
Из КШК вышло пока не так много узнаваемых профессионалов — в основном их можно найти по названиям дипломных короткометражек, участвующих в показах и фестивалях. Выпускница актерского факультета Юлия Мартынова сняла короткометражку «Катя» в соавторстве с Еленой Барсуковой, учившейся в киношколе (она, правда, ранее получила диплом Краснодарского государственного института культуры и является заместителем основателя КШК Эдуарда Арутюнова). Здесь же изучал режиссуру Виталий Чемодуров, снявший дипломный фильм «Краснодар + петушки», оператором выступил другой выпускник школы Александр Мамонтов.
Плюсы и минусы
Краснодарская школа кино известна сильным преподавательским составом. Здесь развивают насмотренность и кругозор студентов, предлагают сбалансированное сочетание теории и практики. Во время обучения можно получить полезные связи, поработать с профессиональным оборудованием и снять первые короткометражные фильмы.
Из слабых мест — удаленность от столичных продакшен-центров, минимальная поддержка при трудоустройстве. Конкуренция внутри групп невысокая, рост зависит от личной дисциплины. Школа дает стартовую базу и помогает с созданием первых работ, но для следующего шага обычно требуется продолжать обучение или уходить в более плотную практику. В программе нет технических специальностей вроде операторского или монтажного дела, поэтому собрать полноценную съемочную команду внутри школы сложно. Финансирования проектов не предусмотрено.
Краснодарский государственный институт культуры
Сайт
Срок и стоимость обучения
Для получения высшего образования по программе специалитета — 5 лет. Цена на любую из специальностей в сфере киноискусства в 2025–2026 гг. — 287 тыс. рублей в год.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
КГИК — один из крупнейших вузов юга России в сфере культуры и искусства. Здесь готовят режиссеров теле- и кинопрограмм, операторов и актеров. Учеба длится 5 лет в очном формате, заочной формы нет.
Как учат
Обучение в КГИК организовано с акцентом на гуманитарную базу: много истории отечественного и зарубежного кино. За это студенты и выпускники благодарят профессора Григория Гиберта. Основы режиссуры преподают по заветам Александра Митты, монтаж — по учебникам Алексея Соколова. Среди учащихся есть мнение, что программа чересчур затянута: пять лет обучения в вузе можно было бы смело уложить в два года.
В вузе регулярно проходят мастер-классы и творческие встречи с известными деятелями киноиндустрии, которые делятся опытом и рассказывают о первых шагах в профессии. Сюда приезжали актер Алексей Гуськов, режиссер Сергей Женовач (окончивший вуз в 1979-м). Среди гостевых экспертов-кинематографистов довольно неожиданно видеть тележурналиста Аркадия Мамонтова. Студенты-актеры проходят практику в Краснодарском академическом театре драмы им. Максима Горького, режиссеры и операторы — на местном ВГТРК и канале «Кубань 24».
Преподаватели
Педагогический состав — это в основном теоретики. Сильные практики с большим и актуальным опытом в кино попадаются точечно и нередко «делают» семестр: зовут на площадки, структурируют монтаж и работу со съемочной группой. Есть и обратные примеры, когда занятия идут вне профессиональной повестки. Смена преподавателей заметна, отдельные сильные педагоги уходят, и качество курса проседает. Карьерная навигация держится на личной инициативе наставников, системно ее почти нет.
Выпускники
Среди выпускников старших поколений КГИК — постановщик «Белой гвардии» и «Горя от ума» Сергей Женовач, больше работающий в театре, из более новых выпусков — характерная актриса Светлана Листова, та самая Люба из «Полярного» и жена Сергея Белякова из «Светлаков +» и «Беляковы в отпуске».
Плюсы и минусы
Среди недостатков — отсутствие бюджетных мест по программам специалитета. Раньше абитуриентов привлекала более доступная стоимость, но сегодня она сравнима с московскими школами.
Объем практических навыков не идет ни в какое сравнение с сильными теоретическими знаниями, за которые вуз получает много плюсов: у педагогов хоть и есть опыт работы в кино, но нечастый и устаревший. «Полевые» навыки студенты вынуждены добирать на съемках вне вуза. Команды под проекты собирают сами.
Студентам доступен хороший комплект современной техники — ею могут пользоваться даже первокурсники. Однако количество техники ограничено, особенно по свету, финансирование учебных работ не предусмотрено. Совмещать учебу с внешними съемками бывает трудно из-за обязательного присутствия и внезапных переносов.
КГИК не поддерживает студентов в вопросах трудоустройства, не финансирует проекты и, по мнению многих, слабо заинтересован в дальнейшем развитии выпускников — если не считать личного участия пары-тройки преподавателей. На практику студенты пристраивают себя самостоятельно. При подготовке курсовых и дипломных работ игровое кино как фокус направления встречает мало поддержки, приветствуются фильмы документального формата.
Из плюсов: для студенческих групп периодически организовываются поездки в Москву, где учащиеся посещают лекции во ВГИКе, общаются с мастерами и даже имеют возможность представить свои работы на учебных показах. У КГИК есть свой фестиваль «Золотая бабочка», в конкурсе — студенческие фильмы, лучших награждают призами.
«Лендок»
Сайт
https://www.lendocstudio.com/kinoshkola
Срок и стоимость обучения
Учитывая широкий спектр специальностей, которые предлагает «Лендок», сроки и стоимость варьируются. Для большинства дисциплин доступны скидки. Художники по костюмам обучаются 1 год за 168 тыс. рублей. На режиссера кино надо учиться 2 года за 186,8 тыс. рублей в год. Также доступны базовые курсы: на кинорежиссуре это 7 занятий по 4 часа общей стоимостью 38,8 тысячи.
Теги
Поступать после школы • Много практики • Выпускники — лауреаты фестивалей
Киношкола «Лендок» работает на базе Санкт-Петербургской студии документальных фильмов (сегодня — Открытая киностудия «Лендок»), организации с богатой историей. Фактически студия действует с 1918 года, хотя официально ее открыли лишь в 1932-м, когда отдел хроники при кинофабрике «Севзапкино» преобразовался в Ленинградскую студию кинохроники. В 2013 году здесь стали организовывать арт-пространство с кинотеатром, культурным центром, музеем кино — заодно появилась и киношкола.
Как учат
«Лендок» — одна из самых насыщенных дисциплинами институций, в которой студентам доступны разные специальности, разделенные на группы. В киномастерских — наиболее углубленной форме — можно изучать ремесло художника по костюмам и гриму, актера в кино, оператора, режиссера документального либо игрового кино, историю кино и кинокритики. Обучение проходит в очной форме с постепенным введением студентов в профессию. Со второго семестра будущие режиссеры получают возможность посещать съемочные площадки, приступают к работе над киноэтюдами. Для этого школа предоставляет доступ ко всем необходимым ресурсам, в том числе к технике, костюмам и реквизиту. Итогом становится дипломный фильм, который имеет все шансы быть показанным на ежегодном Lendoc Film Festival.
Преподаватели
Режиссуру игрового кино преподает Алексей Гусев (не путать с киноведом!), постановщик с опытом работы в основном на прайм-таймовых проектах для ТВ: «Морские дьяволы», «Женщина в беде», «Литейный, 4». Его коллега по сериалам, оператор Ярослав Процко («Ментовские войны» и «Агата и сыск»), уделяет немало времени практической стороне дела.
Выпускники
Немало выпускников «Лендока» только делают свои первые шаги, а их имена все чаще можно увидеть на афишах региональных кинофестивалей. Одна из недавних премьер — «Был у мамы дедушка», док Александра Гринёва, который получил спецприз «За личную историю в кино» на фестивале «Одна шестая». Актер Павел Шабалин сыграл уже порядка 20 ролей, правда, в основном в телевизионных проектах. Фильм Адиля Халилова «Храм Валентины» побывал на «Флаэртиане».
Плюсы и минусы
Те, кто проходил обучение в «Лендоке», отмечают структурированность материала и глубокую вовлеченность преподавателей. Со скепсисом говорят о технической оснащенности, некоторые выпускники считают, что базовые курсы требуют большей проработки и разнообразия. В целом предлагаемый теоретический материал, скорее, больше подойдет тем, кто прежде никак не соприкасался с кинопроизводством, не изучал самостоятельно теорию кино и решил с нуля освоить новую профессию.
Московская школа кино
Сайт
Срок и стоимость обучения
На долгосрочных программах обучение длится от 7 месяцев до 2 лет, стоимость достигает 600 тыс. рублей в год. Короткие образовательные интенсивы проходят до 3,5 месяца, а цена варьируется в пределах 15–190 тысяч за курс.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги • Финансирование дебютов • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Московская школа кино была образована в 2012 году на Artplay как часть Universal University, объединившего несколько творческих школ, включая Британскую высшую школу дизайна. В год основания были запущены два первых факультета: сценарное мастерство и продюсирование. В 2014 году учебное заведение запустило первый режиссерский курс, куратором которого стал Алексей Попогребский. На сегодняшний день МШК проводит обучение по 20 основным программам.
Как учат
Преподаватели МШК разработали более 55 долгосрочных программ и интенсивов для тех, кто хочет построить карьеру в творческих индустриях — от кино и телевидения до digital и медиа. Занятия проводятся в очном, заочном или дистанционном форматах 3 раза в неделю вечером и весь день в выходные, так что совмещать обучение с работой или учебой вполне реально. Школа обладает собственной ресурсной базой: в распоряжении учащихся — съемочный павильон, просмотровый кинозал, актерская студия, лаборатории саунд-дизайна, аудиоклассы, анимационные мастерские и новейшее оборудование. Плюс к этому МШК активно сотрудничает преимущественно с российскими киностудиями, телеканалами и медиакомпаниями, поэтому выпускники быстро находят себя в профессии и становятся частью индустрии.
Методологи школы не отстают от времени: в марте запущен первый (и явно не последний) двухмесячный курс «Нейросети в кинопроизводстве», обещают научить эффективно использовать актуальные AI-инструменты для оптимизации процессов на всех этапах кинопроизводства с учетом всех правовых и этических норм.
Преподаватели
В штате — более 300 экспертов, работающих в кино, медиа и других креативных направлениях. Среди самых ярких фигур фигурировали режиссеры Алексей Попогребский и Павел Бардин, продюсер Илья Неретин, сценаристы Олег Сироткин и Ася Гусева, киновед, кандидат наук и ведущий подкаста Кинопоиска «Крупным планом» Всеволод Коршунов, а также оператор Илья Дёмин.
Выпускники
Среди выпускников МШК — Сергей Малкин (Гран-при «Маяка-2025» со «Здесь был Юра»), Владимир Мункуев (лучший режиссер «Кинотавра» за «Нууччу», Гран-при «Маяка-2024» за «Кончится лето»), Анна Кузнецова (Гран-при «Маяка-2023» за «Каникулы»), Максим Иванов — креативный продюсер «Нулевого пациента», «Бега улиток», «Замерзших» и «Лихих». А также Елена Строганова («Капитан Волконогов бежал», «Здоровый человек», «Фантом»; музыкальный продюсер проекта Netflix «Анна К») и композитор Иван Синцов (картины из лонг-листов «Оскара» и «Золотого глобуса»). Монтажный цех представляют Анна Крутий («Псих», «Актрисы», «Цой», «Обоюдное согласие») и Антон Полковников («Кухня. Последняя битва», «Ивановы-Ивановы», «Гранд», «ИП Пирогова», «Два холма», «Папины дочки. Новые»). А Юлия Сапонова — выпускница «Режиссуры монтажа» и «Режиссуры» — запустила «Первую инклюзивную КИНОлабораторию» и соосновала проект «Взаимодействие».
Плюсы и минусы
Большим преимуществом МШК называют вовлеченность мастеров в обучение студентов и четко выстроенный учебный процесс. Для воплощения своих задумок и создания учебных работ студенты могут пользоваться новейшей производственной базой и бесплатным прокатом кинооборудования.
Однако методики обучения и подходы преподавателей с разным бэкграундом зачастую противоречат друг другу даже в рамках одного направления. МШК делает сильный упор на развитие технических навыков, отодвигая теорию на второй план.
Московская школа нового кино
Сайт
Срок и стоимость обучения
Обучение по основным программам длится 1–2 года, на интенсивах и подготовительных курсах — до 2 месяцев. Цены на программы 2025–2027 гг. варьируются от 250 до 480 тыс. рублей в год.
Теги
Диплом гособразца • Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги • Выпускники — лауреаты фестивалей
Московская школа нового кино была основана в 2012 году под руководством режиссера Дмитрия Мамулии, получившего известность после фильма «Другое небо», и продюсера Геннадия Кострова («Родина или смерть», «Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях»). Она появилась в одно время с Московской школой кино при «Британке», поэтому в название добавили слово «нового». Существующая с 2016 года Петербургская школа нового кино аффилирована с московской. В обеих готовят режиссеров, операторов, сценаристов, звукорежиссеров, саунд-дизайнеров, кинокритиков и видео-арт-художников.
Как учат
Руководство делает упор на поиск нового и современного языка в контексте общегуманитарных дисциплин. Кроме узконаправленных курсов, студенты МШНК изучают философию, мировую историю, литературу, психоанализ, фотографию. Школа делает ставку не на ремесло, а на формирование творческого видения, поэтому художественная составляющая превыше технического мастерства. Также у МШНК есть учебный канон — обязательный список фильмов и литературных произведений, которые должен освоить каждый студент. В нем — весь свет мировой авторской мысли: от Рейгадаса, Ханеке и братьев Дарденн до Вирасетхакула, Лав Диаса и Фархади; а также книги Делёза, Базена, Кракауэра. График у студентов плотный: обучение проводится 7 дней в неделю (по будням — в вечернее время, в выходные — целый день). Можно учиться из другого города, но очные сессии с мастером считаются приоритетом. Есть внутренние питчинги с небольшими грантами на учебные проекты и прокат оборудования, что позволяет запускать короткие формы без внешнего бюджета.
К преподаванию привлечены известные кинематографисты и представители современного искусства. До 2022 года в качестве преподавателей и спикеров выступали мировые кинорежиссеры. В распоряжении студентов — новое оборудование. При всей своей своеобразности МШНК считается наиболее продуктивной школой, выпускающей звезд арт-сцены.
Преподаватели
Мастерские набирают более 100 педагогов. Среди них — режиссеры Бакур Бакурадзе, Артур Аристакисян, Ираклий Квирикадзе, Анатолий Васильев, Юрий Быков, Дмитрий Кубасов, Игорь Поплаухин и Мария Игнатенко, Александр Хант, сценарист Геннадий Островский, кинокритик, киновед и бывший член редколлегии издательства «Сеанс» Алексей Гусев. В прошлом году мастерские набирали Евгений Майзель — киновед, специализирующийся на киноавангарде; Виктор Алимпиев — знаменитый видеоартист, чьи работы хранятся в собраниях музеев и галерей по всему миру; Елена Морозова — заслуженная артистка России и главная звезда Электротеатра Станиславский; Олег Дорман — режиссер-документалист, снявший киномонолог Лилианны Лунгиной «Подстрочник»; Юлия Галочкина — оператор фильмов «Счастье в конверте», «Собирайся, поедем на праздник» и «Настя», за который получила приз на «Кинотавре-2018»; еще один оператор Ирина Шаталова, работавшая со многими выдающимися документалистами («Девственность» Виталия Манского, «Революция, которой не было» Алёны Полуниной, «Срок» Костомарова и Расторгуева), директор и продюсер международного фестиваля документального кино «Докер». Также в образовательном процессе задействованы зарубежные мэтры авторского кино: Филип Грёнинг, Изабель Штевер, Филипп Гранрийе, Пьер Леон и другие.
Выпускники
Екатерина Селенкина, автор «Обходных путей», вошедших в список лучших российских фильмов 2021 года по версии «Искусства кино»; Исмаил Сафарали, лауреат премии «Слово» за лучший сценарный дебют («Ночной прилив»); Вета Гераськина, режиссер «Другого имени» со Светланой Ходченковой (мастерская Дмитрия Мамулии). Светлана Самошина — победительница ММКФ-2023 в конкурсе «Русские премьеры» за «Край надломленной луны»; Илья Силаев — режиссер сериалов «ИП Пирогова», «Сестры», «Куплю актрису»; Игорь Поплаухин — победитель программы Cinéfondation Канн-2018 за «Календарь», ведущий преподаватель МШНК.
Плюсы и минусы
Руководство МШНК заявляет, что готовит специалистов с полным набором навыков и знаний для создания современного кино. Однако у учреждения больше репутация закрытого дорогого клуба для синефилов, нежели системного вуза. Несмотря на сильный преподавательский состав, на некоторых направлениях весь теоретический фундамент держится буквально на двух-трех звездных персонах. В команде учителей много молодых спикеров без плотного индустриального опыта, из-за чего занятия уходят в киноклубный формат, отражающий интересы лектора.
Зато школа дает студентам творческую свободу для экспериментов, а работы выпускников высоко оценивают на фестивалях — от ММКФ до Локарно и Канн. Тут мощная ориентация на студентов, готовых к глубокому анализу кино. Тем, кто хочет просто научиться снимать, может быть сложно.
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
Сайт
Срок и стоимость обучения
4 года — для получения высшего образования по программе бакалавриата, и 5 лет — по программе специалитета. Цены на специальности в сфере киноискусства в 2025–2026 гг. варьируются от 272 тыс. до 512 тыс. рублей в год. При ГИКИТ также есть программы среднего профессионального образования в Киновидеотехническом колледже. Тут срок обучения — 2–3 года, стоимость — 160 тысяч в год на очной форме и 57 тысяч в год на заочной.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Много практики • Финансирование дебютов • Курсы или спецы по ИИ
Считается, что питерский ГИКИТ (или КИТ) — северная версия ВГИКа и главный киновуз за пределами Москвы. Он основан в 1918 году как Высший институт фотографии и фототехники, в 1932-м начала работу кафедра кинотехники. В разные годы тут преподавали и читали мастер-классы крупнейшие мастера: Александр Сокуров, Андрей Хржановский, Никита Михалков, Глеб Панфилов, Юрий Норштейн, Александр Адабашьян. Сегодня здесь готовят кинодраматургов, актеров, художников анимации и компьютерной графики, режиссеров игрового и неигрового кино, звукорежиссеров, операторов, продюсеров, а также киноведов.
Как учат
С первых же курсов студенты всех специальностей получают широкую гуманитарную базу, но и начинают изучать профессиональные дисциплины по своему профилю. Например, будущие киноведы принимают участие в международных конференциях и семинарах, публикуются в рецензируемых журналах «КиноКультура» и «Кинема». Студенты технических специальностей, режиссеры и продюсеры снимают учебные проекты, а также помогают с организацией Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКИТ». На базе института работает художественно-творческий центр, объединяющий три площадки для реализации студенческих работ: киностудия, театр и концертный комплекс, где проходят показы курсовых и дипломных фильмов.
Весной 2025 года вуз оказался в центре скандала: массовое увольнение преподавателей и шести мастеров кафедры режиссуры игрового кино, включая Дмитрия Месхиева и Антона Сиверса, вызвало протест студентов против правил, обязывающих согласовывать проекты с продюсерами. После обращения в Минкульт часть решений была отменена, но вскоре разгорелся новый конфликт — студентка Анна Волконская заявила, что ее проект лишили финансирования, требуя закрыть съемки под угрозой исключения из студии.
Преподаватели
Преимущественно в ГИКИТ преподают культовые режиссеры 90-х, и они же ведут авторские мастерские. Студенты могут пройти обучение у лауреата Берлинале, ММКФ и «Кинотавра» Сергея Овчарова, номинанта Берлинского кинофестиваля Юрия Фетинга, шоураннера сериалов «Тест на беременность», «Чайки» и «Истребители. Битва за Крым» Антона Сиверса. Также в преподавательский состав входят режиссер Константин Лопушанский («Письма мертвого человека», «Гадкие лебеди», «Роль»), оператор Сергей Ландо («Мания Жизели», «Железная пята олигархии», докфильмы про Ульяну Лопаткину, Сергея Астахова, старейших художников «Ленфильма») и другие. У сильных мастеров обучение держится на реальной площадке — они помогают собирать группы, зовут на съемки и сопровождают дипломы до фестивалей.
Выпускники
Алексей Рязанцев, бывший гендиректор «Каро-Премьер», продюсер и сценарист, известный также работами в дубляже; Олег Трофим — режиссер спортивной мелодрамы «Лед» и фильмов о «Майоре Громе»; звукорежиссер Кирилл Василенко («9 рота», «Прогулка», «Звезда») и Рауль Гейдаров, снявший недавний фестивальный хит «День рождения Сидни Люмета» о мечте поступить в киновуз.
Плюсы и минусы
Главным преимуществом СПБГИКиТ студенты называют насыщенную студенческую жизнь вне аудиторий: кинофестивали, спектакли, творческие встречи и мастер-классы. Есть возможность регулярно практиковаться в ремесле в стенах университета. Вместе с дипломом студенты получают хорошую теоретическую базу и практические навыки.
Основные претензии касаются качества образования: большая часть преподавателей работает по устаревшим методикам. Вызывает вопросы и не самое свежее оборудование, особенно учитывая немалую стоимость обучения: на некоторых специальностях расценки сопоставимы со вгиковскими. Вход в профессию чаще строится через инициативу самих студентов и сеть контактов, которую они собирают за время учебы.
Также в КИТ регулярно проходят мастер-классы и творческие встречи с известными деятелями киноиндустрии, хотя в мастерских многое зависит от конкретного наставника. Там, где продюсеры и режиссеры ведут практику плотно, студенты регулярно снимают и учатся продвигать проекты. Киностудия, павильоны, костюмерная и реквизит есть, но ресурс базовый и местами «уставший», поэтому часть задач закрывают через аренду с университетскими скидками.
Вуз оказывает точечную финансовую поддержку лучшим проектам (но выпускники отмечают, что финансирование достаточно скромное). Зато работает Центр проектной и фестивальной деятельности, он помогает студентам с подготовкой заявок на гранты и отправкой работ на фестивали. За последние годы этот контур стал активнее, появились партнерские показы и договоренности с площадками, отдельные студенты подключаются к продвижению работ в рамках центра. Больше всего растут те, кто делает ставку на практику и берет инициативу на себя.
«Студия 24»
Сайт
Срок и стоимость обучения
Длительность обучения на курсах кинопрофессий составляет от 3 месяцев, цена — от 165 тыс. рублей. Дополнительно в «Студии 24» проходят авторские онлайн-интенсивы, стоимость которых начинается от 3,5 тыс. рублей.
Теги
Второе или допобразование • Много практики • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Киношкола «Студия 24» была открыта в 2021 году в Москве. Ее основатели — режиссер Борис Хлебников, продюсеры Александр Плотников (LOOKFILM), Валерий Федорович, Евгений Никишов (1-2-3 Production, «Место силы») и Иван Голомовзюк. Учебное заведение предлагает студентам в короткий срок освоить одну из кинопрофессий — акцент делается именно на позициях второго состава. Готовят специалистов различного профиля: от декораторов и администраторов до вторых режиссеров и скрипт-супервайзеров.
Как учат
Киношкола делает упор на практический подход. Обучение организовано в очном формате несколько раз в неделю в мастерских. В качестве производственной практики студенты выходят работать на съемочные площадки реальных проектов.
Преподаватели
Мастерские набирают вторые режиссеры Мария Скомскова («Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник») и Дмитрий Чупраков («Елки 9», «Холоп 2»), художник, декоратор и бутафор Александр Колганов, работавший на «Т-34» и «Подольских курсантах», генеральный директор компании «Блэк Бокс Продакшн» Павел Сарычев, в фильмографии которого — «В круге первом», «Казанова» и популярные ситкомы СТС.
Выпускники
Чаще становятся специалистами вторых составов: режиссер монтажа Мария Ревякина («День рождения Сидни Люмета»), гримеры Ирина Барская и Анастасия Карпычева («Волчок», «Бар „Один звонок“»), ассистентка художника по костюмам Виктория Данилова («Кибер-Иван», «Хроники русской революции»), инженер видеоконтроля Михаил Рудов («Ветер»), ассистент режиссера по реквизиту Ксения Ксенофонтова («Лестница», «Хитровка. Знак четырех», «Злой город»).
Плюсы и минусы
Мастерские ведут действующие специалисты, которым есть чем поделиться со студентами; акцент сделан на практику — нередко в ущерб теоретической части. Однако смена руководства в начале 2025 года повлекла за собой изменения в образовательном процессе: сейчас основные претензии касаются соотношения цены и качества и отсутствия какой-либо помощи с трудоустройством. Список доступных курсов регулярно обновляется, хотя, по сути, это переупакованные старые программы.
Факультет кино и телевидения в университете «Синергия»
Сайт
Срок и стоимость обучения
Три главные специальности — киноактер, оператор и продюсер. Срок обучения: от 3 лет 10 месяцев в режиме колледжа, 5 лет — для кинооператоров, 4 года — для актеров на специалитете. Есть еще бакалавриат и магистратура, но после отказа России от Болонской системы в 2022 году их могут отменить — и тогда учеба на специалитете продлится до 6 лет. Стоимость зависит от профессии: обучаясь очно на специалитете, операторы и продюсеры будут платить 475 тыс. рублей в первый год, со второго и далее — 445 тысяч. Артистом стать дороже: 555 тыс. рублей в первый год, далее — 525 тысяч за каждый курс. Есть еще направление «Продюсер в области кинематографии», оно доступно только в заочном формате и дешевле: 155 тыс. рублей в первый год, далее — 125 тысяч за каждый последующий.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Много практики • Курсы или спецы по ИИ
Университет «Синергия» сформировался в 1990-х на базе открытого в 1988 году Института экономики и финансов «Синергия», ставшего позже Школой бизнеса, и Московского финансово-промышленного университета (открытого в 1995-м. В 1990-х формацию объединили с Московским институтом эконометрики, информатики, финансов и права (сначала получившим статус академии, затем — Московского финансово-промышленного университета). Здесь одними из первых стали внедрять экспериментальные технологии, например дистанционное обучение — первый в России онлайн-ресурс e-education.ru. У «Синергии» появились международные аккредитации и партнерства, волонтерские организации, социальные форумы и программы MBA, цифровая платформа в пандемию и кампусы в Дубае. «Синергия» стала самым крупным частным вузом в России. Первый набор на факультет кино и телевидения открыли в 2018 году.
Как учат
Обучение проходит преимущественно в очной форме. Процесс состоит из двух стадий — базовой части и профильных дисциплин. В первую входит объемный набор предметов: от обществознания и литературы до истории театра. Остальная программа от профессии к профессии разнится. У продюсеров сразу же начинается киноведение, у операторов — киносъемочная оптика и цветоведение. Акцент на практической части образования: с первых недель будущих специалистов возят на съемки проектов для федеральных каналов. Профильная стадия представляет углубленное изучение выбранного направления. Регулярно проводятся мастер-классы с клипмейкерами и молодыми актерами.
Преподаватели
Мастером курса актерского направления выступает Владимир Стержаков, заслуженный артист Российской Федерации, в чьей фильмографии «Плюмбум» и «Такси-блюз» соседствуют с «Папиными дочками» и «Отелем „Элеон“». Его коллегой в университете выступает Евдокия Германова, также заслуженная артистка РФ. На операторском факультете занятия ведут Дмитрий Серпухин и Илья Косачёв, работающие на телевидении.
Выпускники
Студенты актерских мастерских задействованы в эпизодических ролях сериалов «Омут», «Счастлива по умолчанию», «След», «Плакса 2», «Универ. Молодые», «Многогранники», «Казанова», «Москва слезам не верит. Все только начинается». Студенты и выпускники-кинооператоры стажируются на снятой совместно с Bubble Studios франшизе «Майор Гром», работают в музыкальной и рекламной индустриях, сотрудничают с компанией Олега Богатова «Лига кино», работают на каналах «МИР», ВГТРК, ТВЦ, Russia Today.
Плюсы и минусы
«Синергия» — коммерческая организация, и это чувствуется сразу: четко расскажут о себе, конечно же, с акцентом на плюсы и достижения, возьмут контакты и будут вести будущего абитуриента до поступления. Пригласят на день открытых дверей. Не получается приехать? Можно договориться об индивидуальном визите, сотрудники организуют экскурсию. Из плюсов — отсрочка от армии на период учебы, наличие бюджетных квот; не пройдете — вас ждет приличная цена на обучение (это уже из минусов).
Студенты с первого курса погружены в творческие проекты, из-за чего на теорию часто не хватает сил. Вместе с тем практические достижения способствуют вовлечению обучающихся в профессиональную среду, а работа на современном оборудовании позволяет им говорить на одном языке с более опытными коллегами. Преподаватели вместе со студентами ведут съемки: в декабре 2025 года был завершен короткометражный фильм «Правильный круг», над которым работали оператор-постановщик Александр Андрияхин, преподающий в «Синергии», и режиссер-второкурсник Константин Клочков.
Школа кино Свердловской киностудии
Сайт
Срок и стоимость обучения
Курсы длятся 2–3 месяца и проводятся бесплатно, проект поддерживается Министерством культуры РФ. Часть интенсивов организована на коммерческой основе (от 55,5 тыс. рублей).
Теги
Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги • Финансирование дебютов • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Школа была создана в 1995-м при Свердловской киностудии, чтобы готовить специалистов для второго состава: ассистентов, киномехаников, линейный и административный персонал. В этом году ждут учащихся на курсах «Ассистент художника-постановщика», «Ассистент продюсера по работе с документацией», «Ассистент художника по костюмам» и «Механик камеры». Обучение проводится по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) для проживающих в регионах УрФО. Выпускники получают удостоверение о повышении квалификации и — при успешном завершении курса — возможность стажировки и работы на проектах киностудии.
Как учат
Занятия проходят в будние дни очно в формате интенсивов, где чередуются теория и практика. Курсы ориентированы на освоение конкретных профессий в составе съемочной группы. В программе — подробный разбор профессий производственного департамента, составление бюджета и календарно-постановочных планов (КПП), изучение юридических нюансов, особенностей съемок в различных локациях, организация экспедиций. Каждый год перечень специальностей меняется.
Преподаватели
Курсы ведут сотрудники Свердловской киностудии: например, курс «Монтажер на площадке» преподавал режиссер монтажа Дмитрий Семенюк («Мира»), курс «Директор кинопроизводства» — директор Рустам Трофим (франшиза «Майор Гром», «Красный шелк»). В этом году курсы ведут: художница по костюмам Наталия Седицкая («Золотое дно», «Подельники»), оператор-постановщик Алексей Дудин («Время первых», «Монах и бес»), исполнительный продюсер Александра Шахназарова и художник-постановщик Ольга Докина-Коваленко.
Выпускники
Упомянуть стоит Катерину Попову, которая работала исполнительным продюсером на мелодраматическом триллере «Роза». Давид Кашахи и Максим Ткаченко продюсировали съемки сериала об Илье Муромце. Юрий Шевченко работает вторым режиссером, Дарья Непомнящих — гримером, а Юлия Коренева набирается опыта в качестве ассистентки художника по костюмам.
Плюсы и минусы
Студенты отмечают практическую направленность и реальные карьерные перспективы по итогам учебы. По данным вуза, около 30% выпускников уже работают по специальности, и не только в Свердловской киностудии. Критикуют школу за нечеткую программу и непрозрачную систему оценок. Жалуются на низкую вовлеченность некоторых приглашенных спикеров и проблемы с выдачей обещанного оборудования для дипломных проектов.
«Экранные искусства» в Школе дизайна НИУ ВШЭ
Сайт
design.hse.ru/ba/art/screen-arts
Срок и стоимость обучения
4 года — для получения высшего образования по программе бакалавриата. Цена — 640 тыс. рублей в год.
Теги
Диплом гособразца • Поступать после школы • Второе или допобразование • Много практики • Авторитетные педагоги • Выпускники — лауреаты фестивалей • Курсы или спецы по ИИ
Программа бакалавриата «Экранные искусства» была создана в Школе дизайна при ВШЭ в 2019 году. В ней сочетаются классические курсы режиссуры и монтажа с арт-ориентированным образованием: студенты изучают историю и теорию кино, основы сценарного мастерства, нарративный видео-арт, экспериментальное кино. На втором курсе они уже снимают клипы, документальные фильмы, создают видеоинсталляции и вертикальные веб-сериалы. На третьем — могут выбрать «Искусственный интеллект и видеопродакшн», сквозную программу для всех профилей бакалавриата. Так программа отвечает на современные вызовы и воплощает концепцию «Голливуда одного человека».
Как учат
Процесс выстроен поэтапно и сочетает одновременно художественную, техническую и исследовательскую работу. На первом курсе студенты получают базовые знания: изучают основы режиссуры, драматургии, анимации, учатся монтировать, обрабатывать звук и работать с 3D-графикой. Со второго — попадают к одному из мастеров и начинают работу над собственными проектами: от музыкального клипа до видеоинсталляции. На третьем курсе выбирают специализацию — «Экспериментальное кино» или «Видео-арт» (съемка авторских фильмов либо создание выставочных видеопроектов соответственно) — и в командах с представителями смежных направлений (саунд-дизайн, перформанс) снимают два короткометражных фильма. Четвертый курс полностью посвящен дипломному проекту: на протяжении года студенты снимают кино или создают видео-арт, работают с монтажом, цветокоррекцией и аудиодорожкой, пишут теоретическую часть и готовятся к защите. Курсовые темы формулируют под конкретные навыки, а работы регулярно показывают на спецпоказах с обсуждением.
Практика идет не только в учебных командах — студентов подключают к реальным съемкам, что закрывает обязательную практику и расширяет круг контактов. Технические возможности школы обеспечивают полный цикл производства: в распоряжении студентов павильон, мобильные съемочные комплексы, звукозаписывающая студия, монтажные станции и софт для монтажа, цветокоррекции, 3D-моделирования и работы со звуком.
Преподаватели
Иван И. Твердовский — творческий руководитель профиля, кинорежиссер и сценарист, лауреат «Кинотавра» и фестиваля в Карловых Варах. Наставник активно вовлекается в процессы, организует показы, зовет на площадки и остается на связи после выпуска. Из сильных преподавателей отмечают искусствоведа Александру Першееву, оператора-постановщика Александра Носовского, режиссера и сценариста Ирину Волкову. Состав обновляется, направление молодое, поэтому часть процессов выстраивается по ходу учебного года.
Выпускники
Арина Лебедева, режиссер фильма «Пусть всегда буду я», получила на фестивале «Святая Анна» специальный диплом, а Николай Коваленко унес оттуда главный приз. Студентки Анна Медникова и Светлана Владимирова участвовали в короткометражном конкурсе фестиваля «Маяк». В полнометражном конкурсе фестиваля «Короче» призом жюри за лучшую мужскую роль был отмечен фильм Савелия Осадчего «Мальчик-птица».
Плюсы и минусы
Сильной стороной называют практику с первого курса, работу в реальных командах вместе с представителями других направлений, участие в фестивалях и возможность попробовать себя в разных ролях — от видеохудожника до режиссера и продюсера. Обучение поддерживает мощная техническая база, хотя иногда на оборудование очередь. Финансирования учебных фильмов нет, бюджеты собирают самостоятельно. В первых потоках не хватало углубленных модулей по работе режиссера с актерами и теории монтажа, сейчас программу дорабатывают.
Бакалавриат достаточно дорогой и относительно новый. Из-за акцента на концептуальность и творческое развитие подготовка к коммерческому производству фильмов может потребовать изучения дополнительных навыков за рамками курса.
Над материалом работали: Инна Денисова, Ная Гусева, Елизавета Пошибайлова, Владимир Дорохов
Редакторы: Василий Корецкий, Андрей Захарьев, Филипп Миронов
Арт-директор: Евгений Николаев
Дизайн и леттеринг: Евгений Николаев
Иллюстрации: Юлия Попова
Фоторедактура: Анастасия Пожидаева, Валя Моторина
Верстка: Сергей Яворский
Фото: ©Wordshop, ©Государственная дума Российской Федерации / wikimedia, Академия Н.С. Михалкова / vk.com, КазГИК / vk.com, Высшая Школа «Останкино» / vk.com, Мария Пригоровская / vk.com, ГИТР / vk.com, ИСИ / vk.com, Киноколледж № 40 / vk.com, Киношкола Мечта Александра Митты / vk.com, Киношкола «Артерия кино» / vk.com, ©Школа кино Индустрия, Киношкола «Свободное кино» / vk.com, ©Краснодарская Школа Кино, ©Краснодарский государственный институт культуры, ©Открытая киностудия Лендок, ©Московская школа кино, ©MШНК, СПбГИКиТ / vk.com, Студия 24 / Виктория Землевская / vk.com, Факультет кино и телевидения «Синергия» / vk.com, Свердловская киностудия / vk.com, Шамиль Хасянзанов, PhotoXPress.ru / Legion-Media