Куда пойти учиться, чтобы делать кино: гид Кинопоиска по киношколам

24 киношколы по всей России — от столичных вузов до региональных мастерских. Это ультимативный компас — и для тех, кто готов сделать кино своей первой, основной и любимой профессией, и для тех, кто решил поменять ее (первую, основную и нелюбимую).

Спецпроект про кинообразование в России

Кажется, российская киноиндустрия одновременно переживает и острейший кадровый голод, и перепроизводство специалистов. Продюсеры вечно жалуются, что им не хватает толковых сценаристов, молодые актеры — что им негде играть и они вынуждены подрабатывать курьерами. Дефицит порождает хайп, а хайп — огромное предложение всевозможных онлайн-курсов и ускоренных программ, которые не вызывают доверия. А еще фоном мигает мысль о том, что скоро всех заменит ИИ (кроме продюсеров, жалующихся на нехватку кадров).

Вполне возможно, что этот гид Кинопоиска по российским киношколам — один из последних примеров справочника, составленного людьми, а не искусственным интеллектом. Он призван стать компасом для тех, кто только присматривается к индустрии: пригодится и школьникам-мечтателям, и «свитчерам» из смежных сфер, которые готовы променять офисную стабильность на хаос съемочной площадки или креативный бульон сценарной комнаты (возможно, в выборе профессии также поможет исследование Кинопоиска и МШК об уровне доходов кинематографистов).

В этом гиде представлены две дюжины российских киношкол, институтов и специализированных факультетов. Он охватывает не только Москву и Санкт-Петербург, где традиционно бьется пульс кинопроизводства, но и региональные центры. Ведь изучать кино за пределами столиц — это отличная возможность сэкономить и шанс найти свой, нешаблонный голос.