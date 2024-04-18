Сколько зарабатывают кинематографисты в России? Исследование Кинопоиска и Московской школы кино

Уход голливудских студий и Netflix подстегнул бум российского кино и сериалов. Растут бокс-офисы и производственные бюджеты, и увеличивается число желающих работать в кино. Накануне финала учебного года и старта сезона экзаменов Кинопоиск публикует исследование зарплат, подготовленное вместе с Московской школой кино (МШК). Это не строгая научная работа, а попытка поговорить о прозрачности, которая необходима и профессионалам, и тем, кто только планирует ими стать.

Забастовки сценаристов и актеров в Голливуде летом 2023 года продемонстрировали, как профсоюзы могут добиваться справедливой оценки труда, открыто обсуждая минимальные ставки и процентные отчисления, и как работает цеховая солидарность, когда большие звезды бастуют, отказываясь от гонораров и заступаясь за менее привилегированных коллег. В нашей стране советские творческие союзы со всей своей системой тарификации и социальным обеспечением устарели или распались, а в новое время не сложилось устойчивых и влиятельных профессиональных организаций, которые были бы сфокусированы именно на материальном вопросе и благополучии работников, хотя гильдий и отраслевых организаций существует множество.

В России продолжает бурно развиваться индустрия кино, в ней сложилась когорта звезд и суперзвезд, и ежегодно появляется масса молодых специалистов, при этом нет понимания уровня гонораров на рынке, а вопрос о том, почему кто-то так много или мало получает, становится острее с каждым годом. Новички могут стремительно взлететь по карьерной лестнице, но при этом не хватает информации о том, с какой суммы начать и что за эти деньги предстоит делать.

О том, сколько зарабатывают кинематографисты, у нас часто не знают сами кинематографисты. Индустрия неохотно говорит о ставках и условиях труда, а информация о вакансиях нерелевантна рынку. Кто-то скрывает данные, кто-то намеренно завышает или занижает цифры; у больших студий и платформ разные подходы к выплатам. Актуальная информация о зарплатах чаще всего встречается в частных разговорах и переписках, реже — в интервью и персональных блогах. В курилках и чатах пугают историями о странных суммах в конвертах и нечаянных миллионах, которые сваливаются на дебютантов. При этом все — и платформы, и продакшены, и телеканалы, и таланты — публично уверяют, что заинтересованы в большей прозрачности.

Исследование Кинопоиска и Московской школы кино — попытка начать большой разговор о деньгах и зарплатах в кино.