Сколько зарабатывают кинематографисты в России? Исследование Кинопоиска и Московской школы кино

Уход голливудских студий и Netflix подстегнул бум российского кино и сериалов. Растут бокс-офисы и производственные бюджеты, и увеличивается число желающих работать в кино. Накануне финала учебного года и старта сезона экзаменов Кинопоиск публикует исследование зарплат, подготовленное вместе с Московской школой кино (МШК). Это не строгая научная работа, а попытка поговорить о прозрачности, которая необходима и профессионалам, и тем, кто только планирует ими стать.
Забастовки сценаристов и актеров в Голливуде летом 2023 года продемонстрировали, как профсоюзы могут добиваться справедливой оценки труда, открыто обсуждая минимальные ставки и процентные отчисления, и как работает цеховая солидарность, когда большие звезды бастуют, отказываясь от гонораров и заступаясь за менее привилегированных коллег. В нашей стране советские творческие союзы со всей своей системой тарификации и социальным обеспечением устарели или распались, а в новое время не сложилось устойчивых и влиятельных профессиональных организаций, которые были бы сфокусированы именно на материальном вопросе и благополучии работников, хотя гильдий и отраслевых организаций существует множество.
В России продолжает бурно развиваться индустрия кино, в ней сложилась когорта звезд и суперзвезд, и ежегодно появляется масса молодых специалистов, при этом нет понимания уровня гонораров на рынке, а вопрос о том, почему кто-то так много или мало получает, становится острее с каждым годом. Новички могут стремительно взлететь по карьерной лестнице, но при этом не хватает информации о том, с какой суммы начать и что за эти деньги предстоит делать.
О том, сколько зарабатывают кинематографисты, у нас часто не знают сами кинематографисты. Индустрия неохотно говорит о ставках и условиях труда, а информация о вакансиях нерелевантна рынку. Кто-то скрывает данные, кто-то намеренно завышает или занижает цифры; у больших студий и платформ разные подходы к выплатам. Актуальная информация о зарплатах чаще всего встречается в частных разговорах и переписках, реже — в интервью и персональных блогах. В курилках и чатах пугают историями о странных суммах в конвертах и нечаянных миллионах, которые сваливаются на дебютантов. При этом все — и платформы, и продакшены, и телеканалы, и таланты — публично уверяют, что заинтересованы в большей прозрачности.
Исследование Кинопоиска и Московской школы кино — попытка начать большой разговор о деньгах и зарплатах в кино.
Как мы считали
Этот спецпроект опирался на серию интервью с киноспециалистами. Сперва мы собрали отдельные комментарии о специфике их работы и заработке. Затем расширили список респондентов, чтобы верифицировать данные — так появились анкеты, основанные на первичных комментариях, где респондент мог оставить контакты или отвечать анонимно. Чтобы контролировать качество выборки, опросники рассылались действующим представителям индустрии, независимым продюсерам, кураторам и выпускникам МШК персонально.
В ходе сбора данных и общения с кинематографистами мы немного скорректировали формы: где-то сделали классификацию по грейдам, то есть по уровню должности, как в VFX, где-то — по типу ролей, как у актеров, а где-то — по жанрам, как у сценаристов. При этом мы не ограничивали респондентов в формате ответов, каждый сам выбирал, какую форму оплаты указать, исходя из особенностей профессии: зарплату за месяц, гонорар за смену (12 часов работы) или проект, с бонусами или без. В рамках одной профессии данные о ставках, как правило, совпадали, но различались значения: кто-то указывал одну цифру, другие — диапазон.
Чтобы привести информацию к общему виду, мы максимально обобщали полученные данные:
— складывали все указанные цифры и вычисляли среднее значение;
— добавляли средние цифры от профсоюзов и информацию, которая есть в открытом доступе, и еще раз вычисляли среднее значение;
— минимально дифференцировали типы проектов (например, для всех профессий, кроме сценаристов, для которых критически важны жанры, мы указывали в таблицах не «ситкомы и драматические сериалы для стримингов», а просто «сериалы»).
Всего мы опросили более 130 человек в период с августа 2023 года по май 2024-го. Дополнительно включили данные из открытых источников, Межрегионального профсоюза кинематографистов и документы со ставками от продюсеров и продакшенов, которые они используют для бюджетирования и расчетов гонораров.
Мы сконцентрировались на творческих специальностях, которые непосредственно связаны с производством на площадке и постпродакшеном и о ставках которых в публичном поле мало данных. Нашей задачей было попытаться собрать информацию о средних доходах профессионалов, которые котируются и известны на рынке, но не являются суперзвездами. При этом в опросе участвовали некоторые сценаристы-звезды, знаменитые актеры и операторы.
Мы связывались с представителями разных кинопрофессий, но не все специалисты откликались. К сожалению, не удалось собрать достаточно данных для позиций «редактор в кино», «аниматор», «художник по гриму» и «художник по костюмам», чтобы включить их в спецпроект. В итоговый список вошли данные о зарплатах в десяти профессиях: актеры, звукорежиссеры, композиторы, операторы, продюсеры, режиссеры, режиссеры монтажа, сценаристы, художники-постановщики, VFX-художники (в алфавитном порядке).
Представленная статистика не идеальна, что обусловлено разрозненностью информации и стремлением представить ее нагляднее. Некоторые реальные примеры зарплат и гонораров могут значительно отличаться от наших цифр, потому что на рынке не существует общепринятых и зафиксированных планок оплаты труда. Дополнительная сложность в том, что гонорары звезд и суперзвезд с многолетним опытом и портфолио могут быть значительно выше средних показателей, а институт профессионалов-звезд по-разному устроен, например в актерской сфере и в области художников-постановщиков (на некоторых графиках отмечено, что в опросах принимали участие больше топовых или начинающих специалистов). К тому же киноиндустрия продолжает взрывной рост, и ситуация быстро меняется, а мы, собирая данные о цифрах, не просили респондентов привязывать их к конкретному времени.
Спецпроект также не учитывает разделение по типу заказчиков: многие специалисты отмечали, что ставки на премиальных проектах для стримингов в разы выше, чем гонорары на небольших телеканалах или авторских проектах. К сожалению, мы не собрали достаточно данных, чтобы выделить все подобные случаи в отдельную категорию, но постарались сформулировать эту и другие особенности рынка в описаниях специальностей. Мы также попросили представителей некоторых профессий прокомментировать их особенности. Эти цитаты приведены после описаний отдельно и подписаны.
Еще раз стоит подчеркнуть, что спецпроект МШК и Кинопоиска не научное исследование, а набор выводов и предположений, сделанных на основе серии анкет и интервью. Мы публикуем его в формате work in progress с целью сориентировать тех, кто ищет данные о профессиях и индустрии, и актуализировать диалог о заработке и рисках работы в кино. Мы также приглашаем всех заинтересованных принять участие в этой дискуссии. Вы можете поделиться с нами информацией о своей профессии, используя эту открытую форму.
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Как читать инфографику
Более темным цветом выделен диапазон, куда попала половина самых частых зарплат, ставок или доходов. Вся шкала обозначает диапазон, в который попадает 98% зарплат, ставок или доходов. Сверхнизкие и сверхвысокие выбивающиеся значения в визуализацию не попали.
Александр Богачев
Редактор инфографики в исследовании, автор книги «Графики, которые убеждают всех»
В ходе работы над проектом мы столкнулись с несколькими сложностями, затрудняющими сравнение доходов. Прежде всего отсутствовала общая метрика для сравнения, поскольку в индустрии существует множество различных позиций с разными системами оплаты труда. Киношникам могут платить за смену, за месяц или по проекту. Наличие сериалов дополнительно усложняет картину (оплата за серию или за весь сезон). Кроме того, размер и бюджет проекта могут значительно варьироваться в зависимости от типа кинопродукции.
В итоге мы использовали исходные данные и тип оплаты, принятый для соответствующих профессий, чтобы сравнение было корректным. В качестве меры центральной тенденции мы выбрали медиану, так как она менее чувствительна к неравномерному распределению данных внутри диапазонов. В итоге было принято решение сортировать графики по медиане. Цветом мы выделили 50% самых частых значений заработных плат в соответствующей индустрии, а чтобы отсечь выбросы (супервысокие или супернизкие значения) применялось стандартное отклонение, это дало охват примерно 98% зарплат.
В чем особенности работы в кино в России
Ксения Леонтьева
Кандидат экономических наук, магистр социологии. Доцент кафедры продюсирования СПбГИКиТ. Сопредседательница Межрегионального профсоюза кинематографистов
Главное, чем характеризуются условия работы, — то, что это не постоянная занятость. Это фриланс, который подразумевает, что специалист проделывает большую самостоятельную работу: ищет себе проекты, налаживает связи, работает над портфолио. Нетворкинг и поиск знакомых в индустрии — это большая дополнительная нагрузка, которую никак и нигде не зафиксировать.
Второй важный момент — когда специалист из киноиндустрии находит себе проект, он, как правило, не работает как физическое лицо. Чаще всего, работодатель просит регистрацию ИП или самозанятость. Поэтому специалисту приходится брать на себя риски: он сам отвечает за свои налоги, за отчетность перед государством, у него нет отпуска и больничного, как у других нанятых работников. Поэтому, решив идти работать в кино, надо быть готовым к большому объему дополнительной нагрузки, которую вам придется брать на себя, исполняя роль своего же продюсера. В киноиндустрии, можно сказать, вообще каждый сам за себя.
Против такого порядка вещей в нашей стране никто не протестует. Оно может казаться даже удобным: налоговая нагрузка на тех, кто работает как ИП или самозанятый, ниже. Часто кинематографисты считают, что они здорово выигрывают. Однако мало кто задумывается об обратной стороне, в которой работники оказываются не защищены юридически и каждый вынужден отстаивать свои интересы самостоятельно.
На трансформацию системы нужно много сил, а их у наших кинематографистов мало. Профсоюзы в России играют крайне слабую роль и занимают довольно маргинальное положение. В профсоюзы никто не верит, и от такой репутации они не становятся лучше. Наши профсоюзы не могут выступать в переговорной позиции, чтобы, как в Америке, устроить забастовку и потребовать все, что причитается работникам по Трудовому кодексу или взамен него. Зарубежные профсоюзы именно благодаря своему сильному влиянию на производство имеют рычаги, которые позволяют вести переговоры с продюсерами — например, о том, чтобы те оплачивали пенсионное или медицинское страхование. Так, члены профсоюзов в США — такие же фрилансеры, как у нас в России — получают страховки через выплаты профсоюза, которые тот получает от продюсеров.
Если говорить про то, какие интересы работников киносферы могли бы быть защищены в России, то нужно начинать с азов. У нас нет ни пенсионного страхования, ни даже страховки от несчастного случая на площадке. Есть проблемы с переработками, потому что нет серьезной силы, которая бы потребовала, чтобы все переработки были зафиксированы, чтобы был понятный механизм белой оплаты за них.
Иногда эти проблемы все же удается победить благодаря сплоченности цеха и его влиятельности в кинопроизводстве. Например, в своих коллективных письмах к продюсерам операторам удалось зафиксировать не только оплату за переработки, но и минимальные ставки. Но пока специалисты не дозреют до того, что надо себя уважать и что мы все достойны большего, ничего, к сожалению, не получится. Продюсеры так и будут идти к тем, кто готов работать за меньшие деньги и на худших условиях.
Радует, что мы, по крайней мере, пошли к идее сплоченности и объединения. За последние два года стали распространяться те же письма, определяющие ставки разных специалистов и минимум, ниже которого они не готовы опускаться. Эти письма отправляются в продакшены, и многие продюсеры теперь используют их при составлении смет.
Поэтому начинающим специалистам крайне полезно знать ставки уже взрослых работающих профессионалов и отталкиваться от них, называя гонорар за свою работу. А еще необходимо налаживать горизонтальные связи в сообществе: общаться в чатах, знакомиться с коллегами, узнавать обстановку и выяснять репутации продюсеров, прежде чем соглашаться на работу.
Актеры
У актерского рынка есть несколько важных особенностей. В отличие от многих других кинопрофессий, актеры и актрисы крайне редко могут находить высокооплачиваемую работу самостоятельно: многие кастинги не публикуют в открытых источниках, а доступные позиции разбирают очень быстро. Для этой сферы характерно огромное неравенство зарплат: новички часто получают в разы меньше профессиональных актеров, а медийные профессионалы с громкими проектами в фильмографии и крупными рекламными контрактами — в десятки раз выше средних значений.
В России избыток профессиональных актеров и актрис: вузы ежегодно выпускают около 1300 человек, и это порождает повышенную конкуренцию, особенно на старте. Для успешного построения карьеры важны медийность (активные социальные сети, узнаваемость), посредники (агенты) и неформальные отношения (например, дружественный кастинг-директор или продюсер). Агенты обычно сами находят талантливых актеров и актрис среди выпускников профильных институтов. «На студентов классических учебных заведений начинается охота еще во время учебы, — говорит наша респондентка, — на них смотрят креативные продюсеры, их разбирают агенты». Гонорары начинающих актеров с посредниками и без часто отличаются в 8 — 10 раз.
Сильно влияет на ставку и репутация телеканала, платформы, продакшена или кинокомпании, в проекте которых занят профессионал. Если роль первого плана в малобюджетном телевизионном сериале принесет актеру около 10 000 рублей за смену, то участие в крупнобюджетном проекте для стриминга — от 50 000 за ту же работу. Помимо опыта и медийности актера, наличия посредников и типа заказчика, на зарплату влияет портфолио: чем больше в карьере актера ролей первого и второго плана в успешных проектах, тем выше следующий гонорар. Зачастую актеры-профессионалы ждут больших денег, если относятся к проекту как к заработку (особенно на втором и следующих сезонах сериалов), а если им предлагается работа в картине большого режиссера, многие готовы сниматься за ставку в 10 раз меньше.
Начинающие актеры и актрисы, чтобы усилить свою фильмографию и набраться первого опыта, нередко снимаются в перспективных авторских фильмах за «ласку и еду», как иронично написали нам в анкете.
В среднем за дебютную роль первого плана в большом кино можно получить от 200 тыс. рублей в зависимости от количества смен (обычно на полнометражный фильм уходит 10 — 20 смен, но может и до 60).
При этом разброс в количестве смен у актеров может быть феноменальным. «У медийных актеров и особенно драматических, которые выбирают, где сниматься, может быть всего 18 съемочных дней в году», — рассказывает одна из участниц опроса. При этом работа актера состоит не только из непосредственно съемок — любой проект включает примерки, репетиции, которые чаще не оплачиваются отдельно, если это не большая занятая звезда, и озвучание.
Одна из наших респонденткок говорит о крайней зависимости профессии от внешних факторов: «Актер может быть активно занят подготовкой к пробам и самими пробами, но не получить работу, потому что главные герои российского кино — это в основном носители славянского и европейского типажа, в который он не попадает. А если по актеру видно, что он снимается за 2500 рублей (по его портфолио, по тому, как он держится на пробах, и по странице на „Кинотеатр.ру“), он никогда не получит роль в проекте, где платят 50 тысяч за ту же самую работу». Она заключает, что некоторые актеры и актрисы вовремя становятся востребованными, а кто-то вынужден искать нетворческие подработки: «Это мир кастовой системы». Другой эксперт отмечает, что везение зависит от социального запроса и попадания психофизики артиста в образ народного героя — например, «отставной военный приезжает в родной городок и наводит порядок там, где бездействует полиция».
Насколько успех в карьере зависит от агента?
Сергей Гилёв
Актер
Все зависит от конкретных актера и агента — оба могут оказаться или слишком вялыми, или диктаторами, но в идеале успех актера на 50% зависит от агента. Есть пара, в которой у каждого есть мнение. Они вместе придумывают стратегию и действуют. Актера можно отправить сниматься в комедиях для ТВ, в драмах для стримингов или в мелодрамах для «Домашнего» (очень его люблю), и всё это будут разные стратегии. Актер может не хотеть чего-то, быть против, не видеть себя со стороны, но если агент видит четко и может убедить — вот он уже сделал человеку карьеру в определенном направлении. Все контакты с кастинг-директорами в руках агента, так что именно он может знать обо всех кастингах и сам писать и предлагать актера. У актеров обычно нет этой информации, актеры не состоят в нужных чатах. Без агента актеру плохо. Актерские 50% — это собственный взгляд на развитие и хорошая работа. Всё просто.
Звукорежиссеры
Представители этой профессии занимаются звуком в широком смысле: разбирают с режиссером сценарий и разрабатывают звуковое решение, записывают фонограмму, фоновые шумы и специальные эффекты во время съемочного периода, монтируют и чистят реплики, записывают актерское озвучание и синхронные шумы и сводят финальную версию. Чем крупнее и сложнее проект, тем многочисленнее звуковой департамент: как правило, команда звукорежиссеров полнометражного фильма составляет 10 — 15 специалистов.
На каждый этап работы требуется разное количество времени и людей. За планирование, координацию и трансляцию звуковой команде режиссерских задач отвечает главный звукорежиссер (supervising sound editor), в российской практике его называют «звукорежиссер-супервайзер». В зоне его ответственности формирование единого звукового решения, бронирование студий и финансовый менеджмент. В некоторых случаях продюсерская компания по согласованию со звукорежиссером-супервайзером сама заключает договоры со звуковыми студиями на определенное количество смен. Второй вариант — звукорежиссер, получив деньги, самостоятельно оплачивает смены и аренду оборудования из выданной суммы.
Многие респонденты отмечают, что специфика работы звукорежиссеров часто непонятна другим кинематографистам. «У 90% режиссеров и продюсеров нет понимания, что мы делаем и за что получаем такие деньги, — сказал один из собеседников. — К примеру, все знают, что такое объектив 32 мм и чем он отличается от 18 мм. Все знают, чем отличается джамп-кат от мэтч-ката. А вот что такое PZM или суперкардиоида или для чего действительно нужна ветрозащита, знают единицы. В силу особенностей восприятия убедительный и качественный звук воспринимается как характеристика изображения, как нечто изначально ему присущее».
Непонимание влияет на бюджеты — на сопоставимые проекты они могут отличаться в разы. Однако существуют фиксированные минимальные гонорары звукорежиссеров на съемочной площадке — по данным Межрегионального профсоюза кинематографистов, ставка начинается от 13 000 рублей за смену.
Стоимость каждого этапа производства звукового сопровождения на постпродакшене складывается из гонораров специалистов и аренды студий. К примеру, в средний бюджет записи синхронных шумов (foley) включены работа звукорежиссера записи (10 000 рублей/смена), оплата артиста синхронных шумов (15 000 рублей), аренда студии (10 000 рублей) и работа звукорежиссера монтажа синхронных шумов (7 000 рублей). Таких смен на полуторачасовую игровую картину может потребоваться от 10 до 15. Стоимость производства фоновых шумов и эффектов может доходить до 1 млн рублей и выше. Актерское озвучание может продолжаться месяц и больше. Стоимость работ по монтажу чистовой фонограммы — 200 — 400 тыс. рублей.
Финальный этап перезаписи (сведения) фильма также очень затратный: эти работы проводятся в кинотеатральном зале перезаписи, час аренды которого может составлять 5 000 рублей, при этом иногда требуется больше 150 часов работы. Час работы звукорежиссера перезаписи может стоить от 3 000 рублей. Гонорар звукорежиссера-супервайзера респонденты указывали в разбросе от 70 000 рублей до 300 000 рублей в месяц, притом что срок производства звука для фильма составляет от трех до пяти месяцев.
На минимальные ставки профессионалов, работающих на площадке, влияет возможность общаться с коллегами из смежных цехов. Евгений Горяинов, соучредитель студии постпродакшена 42POST, предлагает представить, как звукооператор встречает приятеля-осветителя на съемках, с которым они работали ранее: «Осветитель рассказывает, что получал пять тысяч рублей за смену в прошлом году, а в этом году — уже десять. Создается почва для разговора об актуальной минимальной стоимости работ. А вот постпродакшен — индивидуальная, можно сказать, очень закрытая работа. Мы сидим в отдельных студиях, например на „Мосфильме“, а графику делают где-нибудь в Грузии, и поэтому мы меньше взаимодействуем и меньше обсуждаем этот вопрос с коллегами по цехам».
Также отмечают, что гонорары звукорежиссеров постпродакшена индексируются хуже, чем работа на площадке. «За последние 10 лет, — говорит Никита Ганькин, еще один соучредитель 42POST, — цены на площадки выросли раз в семь, а на пост, дай бог, в два. У меня есть объяснение: звук на площадке при всей его абстрактности — гораздо более измеримая вещь. Потому что „слышно — не слышно“ — критерий, который учитывает продюсер, получающий монтаж, где шумит или не шумит дорога и различимы или неразличимы голоса. В постпродакшене тем временем основной критерий — „нравится — не нравится“».
Среди причин, по которой гонорары за постпродакшен растут медленнее, звукорежиссеры называют технологические особенности. 15 лет назад было невозможно работать дома, а сегодня процессинговых мощностей компьютеров хватает, чтобы открыть на ноутбуке проект, который раньше можно было запустить только на студии «Мосфильма». Однако, если речь идет о профессиональном производстве, усиление мощностей не дает возможности работать за компьютером в кафе, потому что звукорежиссеру необходимы контролируемые условия прослушивания, то есть студия.
Сегодня сериальный контент по сложности производства приближается к полному метру, однако многие продюсеры готовы платить звукорежиссерам по 150 — 200 тыс. за серию, как в телевизионную эпоху, и не понимают, почему специалисты могут просить по 650–800 тыс. за эпизод.
На уровень зарплаты квалифицированных специалистов влияет предыдущий опыт работы с режиссером, продюсером, компанией. Для новых контрактов важны бюджет картины и навыки ведения переговоров, в том числе умение рассказывать о специфике работы. В инфографике приведены данные о работе звукорежиссеров на площадке — именно ими делились опрошенные.
Композиторы
Композитор в кино — это автор музыки, написанной специально для фильма. Он не занимается переговорами с композиторами и музыкальными продюсерами, чьи композиции или треки покупаются и очищаются специально для кино; это работа продакшен-компании или, что реже принято, музыкального редактора или продюсера. Редактор может также вести переговоры с композиторами, утверждать их с заказчиком и ставить им задачи.
Композитор обычно получает гонорар за проект или серию, а его ставка зависит от опыта, востребованности, умения правильно презентовать себя, а также понимать драматургию фильма и место музыки в нем.
У композиторов крайне широкая вилка гонораров. За схожий объем работы в коммерческом сериале можно получить и 300 тысяч, и 8 млн рублей. Помимо репутации и переговорных способностей, на ставку влияет бюджет проекта, его формат и платформа, с которой сотрудничает автор. По словам одного из наших респондентов, «для сериалов высшая планка не ТВ-проект, а стриминг. <…> Качество контента на стримингах, как правило, гораздо выше, чем у телепроектов». Сложность задачи также влияет на ставку.
В набор компетенций, которые определяют уровень зарплаты и востребованность автора музыки, входят умение работать в разных жанрах (повышает востребованность в целом), скорость работы (часто бывают срочные заказы за хорошую оплату, от которых отказываются некоторые другие композиторы) и навыки звукорежиссуры. Многие респонденты отмечают, что в индустрии наблюдается дефицит квалифицированных кинокомпозиторов; вероятно, этим объясняется феномен Юрия Потеенко, у которого в базе Кинопоиске числится 100 проектов за 30 лет.
Операторы
В опросе мы рассматривали данные о двух самых популярных операторских профессиях: оператор-постановщик, чья задача — собирать команду, разрабатывать с режиссером раскадровки, управлять съемочным процессом, и оператор-камерамен — это руки постановщика, человек, который управляет киносъемочным аппаратом.
Гонорары операторов-постановщиков сильно зависят от их фильмографии: абсолютное большинство респондентов согласны в том, что чем больше опыта и сильных работ в портфолио, тем выше зарплата. С хорошим опытом проще найти работу и дополнительно усилить портфолио, потому что чаще всего операторов зовут на качественные проекты по рекомендации продакшенов, режиссеров или продюсеров. Часто, прежде чем пробиться к творческим и высокооплачиваемым проектам, операторы-постановщики подолгу работают камераменами и гаферами (в России обе профессии считаются в основном мужскими) или снимают для портфолио без гонораров.
При этом уровень зарплаты не обязательно растет поступательно, он зависит от переговорных навыков и выбора проектов. Как поясняют участники исследования, «каждый оператор сам определяет ставку и решает снимать чаще и дешевле или реже и дороже». «Можно снять один сериал или один полный метр так, что заметят все, но зарплата все равно не сразу станет выше среднего. Однако вырастет быстрее», — сказал один из участников опроса.
Гонорар камерамена меньше зависит от фильмографии и больше от технических навыков и оснащенности специалиста. В среднем оператор коптера DJI Phantom 4 получит за смену в 10 раз меньше, чем пилот и оператор с собственным тяжелым коптером, камерой RED Monstro / ARRI Alexa mini LF и комплектом оптики.
Одна из главных сложностей в формировании гонораров операторов в том, что их минимальные гонорары (в том числе за переработки) не зафиксированы профсоюзом. Один эксперт сообщил, что у операторов-постановщиков есть чат «Одуванчик», участники которого договариваются о распределении гонораров по категориям; продюсеры запрашивают у них актуальные ставки при необходимости. Однако специалисты все равно часто сталкиваются со скачущими ставками и демпингом, когда кто-то соглашается снимать за меньшее вознаграждение, чем условлено. Переработки почти всегда оплачиваются в рекламе и почти никогда в кино.
Другой респондент рассказывает, что чуть меньше 10 лет назад по собственной инициативе несколько операторов решили предложить и зафиксировать минимальный гонорар. Тогда его определили в 300 тыс. рублей в месяц в подготовительный период и 600 тыс. рублей — в съемочный. В то время топовые операторы блокбастеров получали по миллиону в месяц. Однако общепринятый минимум не возник ни тогда, ни сейчас. По словам собеседника, операторское сообщество становится все более разрозненным, количество людей в профессии увеличивается, и единым цехом они выступить не могут.
Если все же попытаться обозначить адекватную минимальную ставку для профессиональных операторов в 2024-м, она, скорее, будет варьироваться от 500 тыс. до 1 млн рублей в месяц, средний гонорар — до 2 миллионов в месяц. Если говорить о минимальном гонораре за проект, то все зависит от формата: эпизод сериала, короткий или полный метр; назвать нижний уровень трудно. Максимальная цифра, возможная за проектную работу, — 6 миллионов и больше, но опять-таки все зависит от срока занятости.
Меньше всего защищены начинающие специалисты, которые часто вынуждены работать по низкой ставке, на портфолио. Как иронично отмечает один из специалистов, «чтобы снять дебют, нужно до дебюта снять другой дебют». Гонорары за первый опыт в качестве оператора-постановщика в полном метре разнятся: можно получить и 150 — 300 тысяч за проект, и 1,5 миллиона. «Обладая знаниями о минимальных и средних гонорарах, — говорит респондент, — можешь увереннее общаться с продюсерами. Ты уже не пытаешься попасть пальцем в небо, назначая цену, а хотя бы примерно прикидываешь, где твое место в таблице, в какой категории ты находишься как профессионал».
Обычно операторы считают гонорары в месяцах — это наиболее понятная единица. Участники опроса рассказывают, что продюсеры пытаются навязать так называемую посерийную оплату. Однако такой способ не только невыгоден, но и нелогичен для съемочной группы, потому что посерийная оплата не отражает объем проделанной работы: в один день группа часто снимает сцены сразу из нескольких серий.
По словам другого респондента, идеальной системой оплаты была бы американская модель, когда специалистам платят за неделю работы. Такой способ позволил бы решить одну из наиболее распространенных проблем в операторской практике — ненормированная и хаотичная нагрузка. «Оператор не нужен на площадке все три месяца подготовительного периода, — говорит информант. — Он точно не нужен в период бесконечных актерских проб, но я не могу поехать в небольшой отпуск с семьей, пока идут пробы, потому что всегда могут позвонить и сказать: „Завтра снимаем“. И самое мучительное — ждать вызова. Логично было бы организовать производство так, чтобы загружать операторов в отдельные недели, снимать все, что нужно, и отпускать, как это делают с дорогими актерами».
В чем значение сообществ?
Оператор
Работа продюсера заключается в том, чтобы знать всё про деньги, а оператора — нет. Как правило, неопытного специалиста легко в таком случае опустить по гонорару. А как только собирается сообщество, которое все вместе утверждает, что их работа должна стоить определенных денег, тогда проявляется прозрачность и нам становится проще. У разных цехов есть свои правила, например у осветительских групп и камераменов есть четкие принципы по поводу переработок и разрывов между сменами. Получается, что они защищены лучше, чем операторы-постановщики и даже режиссеры. И доходит до смешного, что какая-нибудь смена перед выходным должна закончиться позже, и продюсеры объявляют: «Так, всё, мы одну камеру отпускаем, часть группы свободна». И оставшаяся съемочная команда вынуждена доснимать с одной камерой. А в следующую смену после выходного назначают одну камеру позже на час, то есть камеры и часть съемочной группы работают со сдвигом. И у каждой из этих команд разрывы соблюдены и оплачены, а во времени всех остальных, включая оператора и режиссера, это не учитывается.
Продюсеры
Эта профессия подразумевает несколько специализаций. Генеральный продюсер — главный менеджер проекта, который решает ключевые задачи, ищет инвесторов, формирует бюджет и привлекает основных авторов. В производстве важнейшую роль играют исполнительный продюсер, который ведет проект, нанимает команду и отвечает за распределение бюджета, и линейный, который решает конкретные задачи на площадке. На отдельных проектах требуется креативный продюсер — относительно новая специализация для российского рынка. Обычно в этой фигуре совмещаются функции режиссера и сценариста, он отвечает за творческую реализацию проекта. Но практика бывает разной: в одних студиях креативные продюсеры ведут проект только в фазе съемок и постпродакшена, в других — курируют проект, начиная с разработки идеи и сценария до выхода, частично или полностью выполняя обязанности шоураннеров. Шоураннер — тот, кто запускает шоу; так принято называть главного автора или автора идеи, который занимается творческой реализацией и также может быть включен в финансово-производственную сторону вопроса. То есть совмещает в себе функции автора-сценариста, креативного продюсера и исполнительного продюсера.
Доход продюсера в большом кино может зависеть от коммерческого успеха итогового продукта. Плюс этой ситуации в том, что продюсеры могут получать часть прибыли от проекта, если являются его соавторами. Минус — в финансовой незащищенности. Зарплата начинающих продюсеров часто считается по остаточному принципу.
Многие линейные продюсеры упоминают невыгодные условия контрактов и переработки. По словам одной из респонденток, «иногда это помогает сворачивать горы, а иногда, к сожалению, выжигает людей по неопытности, они соглашаются за очень маленькие деньги и потом не вывозят». «Продюсирование — это быть драйвером, — объяснила девушка. — Если человек неопытный, ему лучше сначала поучиться на других позициях в производстве, чтобы понять всю цепочку». Например, если нравится работать с финансами и заниматься организацией производства, то можно стартовать с работы помощника директора или ассистента продюсера; если хочется больше творчества — стать ассистентом редактора или попасть в отдел девелопмента; если тянет в режиссуру — стремиться в режиссерскую группу.
На оплату в профессии сильно влияет то, как конкретного специалиста оценивает индустрия. Ключевые факторы — успешная фильмография, репутация, престиж студии или кинокомпании, с которой он сотрудничает, и собственные навыки самопрезентации. Разумеется, гонорар также определяют правила, принятые в компании, с которой продюсер заключил договор — например, выплачивает ли она бонусы и в каком виде. Бывает, что креативный продюсер работает в компании за фиксированную зарплату, обычно в обмен на нее специалист обязуется сотрудничать только с этой компанией, а также отдает ей право на first look своих идей. При этом возможности открыты — на российском рынке не хватает квалифицированных специалистов.
Если креативный продюсер работает в продакшен-компании, то он выступает со стороны заказчика. Такой специалист обычно ведет много проектов (иногда до пятнадцати в год) и получает до 600 тыс. рублей в месяц плюс бонусы, которые могут составлять до 25% от годовой зарплаты. «В некоторых студиях креативные получают 3 — 5% от дополнительных продаж проекта или формата. В целом тренд — делиться с креативными продюсерами доходами и/или делать их партнерами», — сообщил один из участников опроса.
С 2009 года существует Ассоциация продюсеров кино и телевидения под руководством Сергея Сельянова — не профсоюз, а объединение, призванное представлять интересы киноиндустрии от лица продюсеров. Оно не занимается защитой прав и интересов профессионалов, не отстаивает их зарплаты, и многие считают функцию Ассоциации условной. С 2013 года АПКиТ вручает свою премию. Один из наших собеседников сказал, что явных результатов деятельности АПКиТ не видит, однако это важная площадка, на которой можно подвести итоги и обсудить проблемы индустрии.
Какая профессия самая рискованная?
Продюсер
Важно понять, что генеральный продюсер не тот человек, которого нанимают на проект и который получает зарплату. Это предприниматель, который сам запускает проект и определяет, сколько он будет себе платить и где откажется от своих денег. То есть если у тебя провалились последние проекты, то ты сам решаешь, можешь ли собрать деньги на еще один, есть ли у тебя возможность убедить инвесторов и нести риски. Поэтому продюсер — самая прибыльная и самая убыточная профессия, в отличие от актеров, режиссеров, сценаристов, у которых нет финансовых рисков. Каким бы ни был фильм, они получат свой гонорар.
Конкуренция среди продюсеров есть всегда, особенно за большие даты проката, например новогодние каникулы. Является ли она ужасающей? Нет, это вполне рабочая конкуренция, которая позволяет снимать широкому кругу продюсеров и появляться новым. Чего, к моему сожалению, происходит очень мало. У меня сложилось ощущение, что есть первое поколение, включающее Сергея Сельянова, Фёдора Бондарчука, Константина Эрнста, Тимура Бекмамбетова и так далее. Потом появилось второе поколение: мы с Сашей Андрющенко, Эдуард Илоян, Пётр Ануров, Илья Стюарт, Илья Бурец и другие. А следующего поколения я пока не просматриваю. Как будто платформенная система и зарплатные предложения, которое корпорации и стриминги могут делать продюсерам, заставляют их идти, скорее, в найм, а не создавать свои студии.
Режиссеры
Профессия режиссера-постановщика — одна из самых финансово рискованных в индустрии, потому что результат этой работы больше всего заметен публично, поэтому гонорары сильно зависят от успеха или неуспеха предыдущих фильмов или сериалов автора. Если проект получился, то режиссер-постановщик получает больше внимания и поддержки, чем другие члены команды, быстрее и успешнее строит карьеру. Но и неудачи сказываются сильнее — провальный фильм может испортить репутацию, и режиссеру будет трудно найти заказчиков для сотрудничества.
Узнаваемость и фильмография для режиссеров-постановщиков в России — критически важные факторы в расчете гонорара, так как они чаще других страдают от непрозрачности индустрии. Профсоюзы не фиксируют для них нижнюю и среднюю планки оплаты труда, профессионалы не борются за оплату переработок. Гонорар часто привязан к бюджету проекта, а условия труда — к договоренностям с продюсерами или продакшенами. Поэтому оплата даже специалистов с сопоставимым опытом на похожих проектах может отличаться. У более известных и актуальных мастеров ставка может быть вдвое больше, чем у коллег. Роль агентов на режиссерском рынке пока менее значимая, чем та, что они играют для актеров и даже сценаристов.
Гонорары режиссеров-постановщиков сериалов зависят также от студии, выпускающей проект. Одни кинокомпании включают в оплату режиссера препродакшен, продакшен и постпродакшен, другие платят не за все стадии производства (например, отдают определенный этап монтажа креативному продюсеру, не режиссеру). Один режиссер сериалов сказал, что некоторые студии «работают оптом», обещая долгосрочное сотрудничество и проекты в будущем. «Но по факту сумма за первый сериал оказывается намного ниже рыночной, — добавляет он, — и нет гарантий, что в этот год у режиссера появятся другие проекты от студии, даже если их обещают в скором времени».
Начинающие специалисты получают за дебютный полный метр в среднем от 500 тыс. до 2 млн рублей. Учитывая длительность работы и неоплачиваемые переработки, месячная зарплата режиссеров-постановщиков может оказаться ниже, чем у других кинематографистов. Один из опрошенных начинающих специалистов сравнил ее с ежемесячной зарплатой начальника склада в продуктовой сети. Топовые режиссеры в России получают от 10 миллионов за полный метр. При этом длительность проекта может сильно отличаться и зависит от степени сложности: обычно на съемки полного метра уходит от 10 до 60 смен. Гонорары топовых режиссеров сериалов начинаются от 800 тысяч — 1 миллиона и могут достигать 3 миллионов за серию, то есть весь проект может принести 6,5 — 20 млн рублей.
Основная функция второго режиссера — подготовить съемки таким образом, чтобы режиссеру-постановщику было удобно и комфортно снять сцену и в целом весь проект так, как задумано, уложившись в согласованное с продюсером количество смен. В отличие от постановщика, второй режиссер не работает с актерами первого плана, он управляет вторым и руководит массовкой. Большое число его задач связано с организацией: второй режиссер координирует работу различных департаментов, в том числе может руководить гримерами, костюмерами, реквизиторами, художниками, каскадерами, пиротехниками, а также составляет съемочный план, учитывая графики актеров, доступность объектов, погодные условия, готовность команды и еще тысячи разных вводных.
При найме вторых режиссеров индустрия ориентируется на рекомендованные ставки профсоюзов. Эти специалисты составляют цеховые документы по аналогии с американскими Jefford Rules — коллективными письмами с размером минимальных ставок, которые цеха собирают по собственной инициативе и отправляют в продакшен-компании. Сейчас все такие письма аккумулирует Профсоюз кинематографистов в виде регулярно обновляемой таблицы со ставками. Вторые режиссеры обычно получают месячную зарплату и меньше зависят от производственных турбулентностей.
Как влияет провал на карьеру режиссера?
Режиссер
Я не сталкивался с тем, что кто-то из кинематографистов переживает, сколько получает режиссер. Скорее, мысли о реальном заработке возникают по поводу продюсерской группы — тех, кто распределяет деньги. Потому что режиссер находится в одной позиции с группой: он тоже нанятый исполнитель, как оператор или художник. При этом сложно представить профсоюз режиссеров, потому что это, как правило, плохо организованные люди, в отличие от операторов и художников, у которых есть свои движения. Не верю, что режиссерский профсоюз возможен, как и какие-то минимальные ставки, но разговор про это нужно вести.
Есть масса примеров, когда после кассового провала и невероятного антихайпа вокруг фильма, режиссер тут же продолжает снимать с теми же бюджетами. Не знаю случаев, когда неудачи приводили к резкому падению гонорара и статуса режиссера или даже к уходу из профессии. Ощущение, что в индустрия работает по принципу: если человек прошел через сложное производство с высоким бюджетом, неважно, провалил он или нет, значит, ему можно доверить картину, так как у него есть опыт высокобюджетного проекта.
Режиссеры монтажа
Режиссер монтажа может получать гонорар аккордно — за проект или за месяц. Часто специалист заключает договор, где прописывает свою ставку в месяц, что помогает избежать рисков, связанных с растяжением работы во времени. Если проект выходит за оговоренные сроки и в этом не виноват режиссер монтажа, заключается дополнительное соглашение, продлевающее оплату по той же ставке.
Как и у многих специалистов творческой группы, зарплата здесь зависит от фильмографии: чем больше в ней успешных проектов, тем выше гонорар. Топовые режиссеры монтажа кино и сериалов получают от 500 тысяч и больше в месяц, но мастеров такого уровня не более 10 на весь российский рынок. Громкий проект, награда на фестивале или большое количество работ в базе данных Кинопоиска повышают ставку и помогают находить новые достойные проекты. По словам одной из наших респонденток, «продюсеры всегда начинают поиск по знакомым, и если не нашли, то выводят вакансию в общее поле». Доверие индустрии для режиссеров монтажа критически важно.
Респонденты отмечают, что в их сфере распространен демпинг, нет открытой информации об актуальных ставках, рабочих пайплайнах и сроках производства. Особенно сильно это сказывается на неопытных специалистах, которые только знакомятся с рынком. Например, они подписывают договор с оплатой, привязанной к объему, а не к срокам, и подолгу не могут получить гонорар. Или называют ставку ниже среднего уровня, потому что нет ориентиров. Как говорит одна из наших респонденток, «в индустрии не хватает условного „Хэдхантера“, куда вывешиваются киношные вакансии».
Диплом профильного учебного заведения не влияет на ставку или репутацию напрямую, зато помогает попасть в индустрию через внутренние питчинги школы, общение с действующими специалистами и рекомендации преподавателей.
Помимо кино и сериалов, специалисты часто работают в рекламе, клипах или занимаются монтажом промо и трейлеров. Здесь важны не только навыки, но и их спектр — например, умение работать с графикой, гибкость или прокачанный селф-менеджмент.
Уровень гонорара монтажера рекламы зависит от того, насколько хорошо специалиста знают в индустрии. На гонорары сильно влияют скорость работы, опыт, известность режиссеров и проектов в портфолио. Начинающий монтажер рекламных роликов может получать предложения по фиксированной оплате — около 30 — 40 тысяч за ролик. Но основной формат оплаты в этой сфере почасовой: «Если проект большой, продюсеры щедрые, у тебя уже есть имя на рынке, — говорит респодентка, — просить можно от 4–6 тыс. рублей в час».
Гонорары в производстве трейлеров для кино и сериалов зависят от навыков специалистов и оказываемых услуг. Монтажеры-фрилансеры в начале своего творческого пути могут зарабатывать 30 тыс. рублей за трейлер, а со временем поднять ценник до 100 — 200 тысяч и более.
Сценаристы
На рынке сценаристов сложилась уникальная ситуация: с одной стороны, дефицит квалифицированных кадров, с другой — начинающие специалисты не могут найти регулярную работу. По словам большинства респондентов, многие приходят в индустрию после кратковременных курсов и владеют лишь базовыми навыками, в то время как индустрия заинтересована в тех, кто умеет выстраивать полноценную драматургию, а не только работать с отдельными сценами и коротким метром.
Еще одна особенность профессии в том, что между сценаристами и продюсерами нет прозрачной системы отношений и часто начинающие авторы не могут найти вход в индустрию или получить информативный фидбэк о своей работе. По словам одного из участников опроса, «первый проект — смесь везения, упорства, таланта и умения нащупать тему, которая зацепит продюсеров. Смелость участвовать в питчингах, знакомиться и раскидывать проекты раз за разом во все компании, с которыми хотелось бы работать». По словам другого респондента, «хороший сценарий и автор не затеряются на рынке. Кто-то отзовется на хороший текст. Просто это может случиться не сразу».
Существуют сценарные агенты и агентства, которые представляют интересы авторов. Информация о проектах, где требуются их подопечные, как правило, распространяется через сарафанное радио. Обычно агенты ведут переговоры с заказчиками от лица сценаристов — про брифы, сроки, гонорары и условия договоров, а также следят за их соблюдением. Трудность заключается в том, что начинающему сценаристу без фильмографии непросто заинтересовать собой агентство. Другие доступные карьерные лифты для новичков — киношколы, курсы и интенсивы, где проводят питчинги.
Часто оплата за похожий объем работы или один и тот же сценарий отличается на сотни тысяч для разных авторов. Также уровень гонорара зависит от особенностей производства — хронометража серии, количества соавторов, жанра. В среднем серия до получаса оплачивается в половину или даже в полтора раза ниже, чем часовая. Писатели-сценаристы или известные в индустрии авторы с успешной фильмографией могут получать 1 — 2 млн рублей за эпизод сериала (цифру в миллион в 2021-м называла Анна Козлова) или 7–10 млн рублей — за сценарий полного метра.
Платят сценаристам чаще всего поэтапно — например, за заявку, синопсис, поэпизодный план, первый и окончательный драфт сценария. Но бывают и другие схемы. Как объясняет одна из сценаристок, заказчики часто не оплачивают сценарный девелопмент на ранних сроках: «Происходит это не потому, что заказчик не уверен в уровне сценаристов, а тупо из жадности. Это не совсем законно и уж точно совсем неэтично». В таких случае специалисты могут работать без оплаты по полгода и вынуждены подрабатывать вне киноиндустрии или снижать свои гонорары. Респондентка считает, что это роняет общей уровень гонораров, ухудшает качество работ и мешает развитию рынка, хотя продюсеры здесь возразят, что отсутствие безлимитного бюджета на девелопмент не стоит называть жадностью. При этом, если фильм или сериал стали успешными, авторы могут получать до трех раз больше за сценарии следующих сезонов или сиквелов.
По словам одного из опрошенных, самые перспективные пути развития для сценаристов — работа над оригинальными проектами и переход в статус писателя, который продает прав на экранизацию своих книг (права на экранизацию стоят порядка 2 млн рублей). Еще один возможный карьерный трек — стать креативным продюсером или шоураннером.
Чего не хватает сценаристам?
Сценаристка
Я много говорю, что наша индустрия устроена супернепрозрачно. Есть авторы, которые получают огромные деньги за посредственные сценарии, а есть те, кто пишет классный материал, получая небольшой гонорар. Даже если ты уже написал какой-то кассовый хит, то тебе все еще могут предлагать небольшие деньги. Для здоровой индустрии должны быть открытые, понятные, прозрачные ставки. Мы должны понимать, почему и за что те или иные авторы получают такие деньги. Должна быть минимальная ставка для всех авторов. И надбавки для тех, кто профессиональнее, имеет звездный статус или работает больше. Даже если автор начинающий, у него должны быть человеческие условия труда: нельзя вешать на человека 100 часов работы в неделю без выходных и с кучей бессонных ночей. Система отношений продюсеров и сценаристов должна меняться, хотя бы ориентируясь на опыт США, где есть такой важный институт, как профсоюз, который до последнего будет отстаивать права авторов, следить за их условиями и помогать начинающим авторам развиваться внутри индустрии.
Художники-постановщики
Художники-постановщики входят в арт-департамент, к которому также относятся художники-декораторы, художники по костюмам, гриму и их ассистенты, реквизиторы, бутафоры, бригада постановщиков.
Обычно все члены арт-департамента получают ежемесячную зарплату. Ключевые факторы, которые сильнее всего влияют на ее размер, — опыт специалиста и бюджет, а также сложность проекта. Чем масштабнее фильм или сериал, тем выше и зарплата. Средний заработок художника-постановщика с семью-десятью проектами в портфолио в историческом или фантастическом кино будет примерно в три раза выше, чем зарплата специалиста с тремя-четырьмя проектами в сериале с современным сеттингом.
Художникам-постановщикам критически важно уметь вести переговоры, так как в индустрии нет действенного профсоюза, который бы защищал интересы худпостов. Ставки часто плавают. Респонденты жалуются на демпинг, хотя в марте 2024 года объединение из 95 художников закрепили минимальную ставку в 500 тыс. рублей в месяц, и один из наших консультантов подтвердил, что невозможно найти профессионала с гонораром ниже 400 тыс. По словам одной из участниц опроса, «иногда одинаково стоят проекты как с тремя крупными локациями в павильоне, так и с одной простой». Другой респондент говорит, что в работе художников неважно, «с какими объемами и видами древесины ты умеешь работать», потому что технические умения важны, скорее, для декораторов и реквизиторов, а в профессии художника-постановщика ценится умение фантазировать и творческий потенциал. Их ставка определяется профессиональной подготовкой, дипломом о профильном образовании и количеством проектов в портфолио.
В кино художники-постановщики часто вырастают в главных художников с зарплатой до 1 млн рублей в месяц и становятся, своего рода проектными менеджерами: они набирают команду (ассистентов, декораторов, реквизиторов, раскадровщиков, художников по костюму и гриму, художников-постановщиков), ведут переговоры о зарплатах своих специалистов, договариваются об условиях труда. Зарплата всей группы может быть и 800 тыс. рублей в месяц, и 2 млн рублей; многое зависит от запроса и опыта специалистов.
Начинающий специалист не попадет на высокооплачиваемые проекты, поэтому логичный путь развития для художника-постановщика — работа ассистентом у состоявшегося специалиста. При этом, по словам одной из респонденток, «если вы нашли своих и есть люди, с которыми вы работаете регулярно, есть ваша ниша и есть ваша хорошая работа, вас не променяют на низкооплачиваемых специалистов. Низкая цена не первое и не самое главное, что ищет продюсер в работе художника. Он ищет качество и исполнительность, а это стоит дорого».
VFX-художники
В индустрии визуальных эффектов существует базовое разделение на несколько специализаций. Моделеры, то есть modeller artist, создают 3D-модели объектов материального мира. 3D-аниматоры разрабатывают 3D-эффекты движения объектов из реального мира. FX-художники занимаются эффектами, благодаря которым предметы в виртуальном пространстве выглядят и двигаются естественно. Композер — compositing artist — собирает в один кадр все слои, разработанные коллегами, то есть совмещает саму графику и отснятый рабочий материал (или убирает из него ненужные элементы). Однако разделение нестрогое, и границы между профессиями условны.
В этой отрасли постоянно идет поиск и проводится много экспериментов, потому что и клиенты, и зрители ждут от создателей визуальных эффектов новых достижений. Бывают проекты, которые можно полностью сделать за год, а бывают те, где только одна сцена требует года работы. Индустрия динамична и работает не только на кино и сериалы, но также в сфере рекламы, музыкальных клипов и событийного маркетинга. Часто встречаются кросс-функциональные профессионалы и команды, которые могут делать самые разные вещи — от придумывания арт-концепций и текстурирования до разработки сложных визуальных эффектов и работы с математикой.
Динамичность делает VFX-индустрию очень интересной сферой, но и порождает сложности, которые касаются новичков. Арман Яхин, совладелец студии Main Road Post и член Американской киноакадемии, говорит, что любое VFX-образование базовое и учатся только на работе и самостоятельно. Монетизировать навыки сразу после образования трудно, специалистом человек становится примерно после пяти-шести лет в индустрии. А до этого многие берутся за работу бесплатно или по совсем низкой ставке, чтобы собрать портфолио, сформировать базу контактов и хорошую репутацию. Новички могут брать фрилансовые проекты за 40 — 60 тыс. рублей. Студия Main Road Post утверждает, что специалисты среднего уровня могут претендовать на зарплаты 120–160 тыс. рублей, старшие специалисты уровня senior — от 170–220 тысяч.
Эксперт, опрошенный для этого проекта анонимно, сказал, что все российские студии испытывают кадровый голод и находятся в постоянных поисках специалистов, при этом не все готовы рисковать и инвестировать в начинающих.
Один из вариантов поиска работы — показать себя во время учебы. Все учебные заведения сотрудничают с кинокомпаниями, и так попасть в индустрию легче, потому что школы советуют способных учеников и собирают базы талантов.
Помимо классического пути «учеба — студия», есть и еще один — развивать личный бренд и брать фриланс. Его часто выбирают узкопрофильные специалисты, которые не заняты в проектах, где требуется целая команда. Главная сложность фриланса — высокая конкуренция. И для одиночек-подрядчиков, и для построения карьеры в студиях важны коммуникативность, умение функционировать в команде, самостоятельно поддерживать мотивацию и вовлеченность. По словам одного из респондентов, «софт-скиллы увеличивают вероятность попасть на сложные проекты, которые, в свою очередь, развивают навыки». Также развитые софт-скиллы помогают в общении с клиентами, которые не всегда корректно оценивают объем и сложность VFX-работы и, как следствие, закладываемый на нее бюджет.
Еще одна особенность индустрии — гибкость границ с IT-сектором, куда нередко переходят опытные VFX-специалисты. Области похожи: VFX-художники тоже изучают разные языки программирования, могут писать код или плагины, заниматься сложной разработкой.
Сводная таблица профессий
Для всех профессий в кино характерно, что размер гонорара определяют успешные фильмы в портфолио и репутация в индустрии — об этом говорили многие участники опросов и собеседники. Актеры сообщали, что на их доходы также влияют медийность, работа агента, нетворкинг и востребованность актерского типажа. Сценаристы отмечали, что способность вести переговоры с заказчиками — важный навык, так как их зарплаты во многом зависят от умения оценить свой труд, подать себя. Многие отмечали недостаток квалифицированных специалистов в их сфере, при этом сложность в запуске карьеры и поиске постоянной работы для начинающих профессионалов.
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