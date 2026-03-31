Что покажут в Каннах в 2026-м? Новых Звягинцева, Рефна и Альмодовара

79-й Каннский кинофестиваль объявил программу. В этом году смотр пройдет с 12 по 23 мая. В основном конкурсе покажут новые работы Педро Альмодовара, Андрея Звягинцева, Павла Павликовского, Рюсукэ Хамагути, Валески Гризебах, Асгара Фархади, Кристиана Мунджиу и других авторов.
Председателем жюри основного конкурса стал корейский кинематографист Пак Чхан-ук. В 2003-м его «Олдбой» взял в Каннах Гран-при, в 2009-м «Жажда» получила приз жюри, а в 2022-м его признали лучшим режиссером за фильм «Решение уйти». Главные хайлайты грядущих Канн — возвращение в большое кино Андрея Звягинцева (основной конкурс) и Николаса Виндинга Рефна (вне конкурса), которые давно не выпускали новых фильмов.
Фестиваль откроется лентой «Электрическая Венера», которую снял Пьер Сальвадори («Банда супергероев»). Это историческая комедия про спиритические сеансы в Париже 1920-х. «Особый взгляд» откроет хоррор «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“», который сняла Джейн Шёнбрун («Я видел свечение телевизора»).
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф в этом году получат Питер Джексон и Барбра Стрейзанд.
Основной конкурс
«Минотавр»
Андрей Звягинцев
Первый за девять лет фильм российского режиссера. Главный герой — бизнесмен, который сталкивается с изменой жены и крахом своего дела в 2022 году. Оператором выступил Михаил Кричман, а сценарий Звягинцев написал в соавторстве с Семёном Ляшенко.
1949/Vaterland
Павел Павликовский
Новая работа польского режиссера («Ида», «Холодная война»). Это байопик немецкого писателя Томаса Манна (его сыграл Ханнс Цишлер). Фильм расскажет о его путешествии из Западной в Восточную Германию во время холодной войны вместе с дочерью Эрикой (Сандра Хюллер).
«Фьорд»
Кристиан Мунджиу
Действие фильма разворачивается в норвежской деревне, где возникает конфликт между двумя семьями. В новом фильме режиссера «4 месяцев, 3 недель и 2 дней» (победитель Канн-2007) снялись Рената Реинсве и Себастиан Стэн. «Фьорд» уже куплен для российского проката компанией «Русский репортаж».
«Любовь моя»
Родриго Сорогойен
Испанская лента рассказывает об отношениях отца-режиссера (Хавьер Бардем) и дочери-актрисы (Виктория Луэнго), которые встречаются на съемочной площадке впервые за несколько лет. В российском прокате фильм покажет A-One.
«Внезапно»
Рюсукэ Хамагути
Франкоязычный дебют режиссера «Сядь за руль моей машины» (сценарный приз Канн-2021, «Оскар-2022» за лучший фильм на иностранном языке). Руководительница дома престарелых (Виржини Эфира) в пригороде Парижа знакомится с тяжелобольной театральной постановщицей (Тао Окамото). Эта встреча меняет жизни обеих женщин.
«Горькое Рождество»
Педро Альмодовар
Новая трагикомическая лента живого испанского классика. Рекламщица Эльза (Барбара Ленни) утопает в работе после смерти матери, а параллельно режиссер Рауль (Леонардо Сбаралья) пишет историю этой женщины, которая оказывается его альтер эго. Фильм уже вышел в испанский прокат и заслужил высокие оценки прессы.
La bola negra
Хавьер Амбросси, Хавьер Кальво
Действие фильма по мотивам одноименной работы Федерико Гарсии Лорка разворачивается в 1932, 1937 и 2017 годах, исследуя взаимосвязанные жизни трех мужчин.
Coward
Лукас Донт
Молодой бельгийский режиссер, чьи оба фильма («Девочка», «Близко») уже показывали в Каннах, возвращается с третьей полнометражкой про солдата Первой мировой, который познает искусство и любовь в окопах.
The Dreamed Adventure
Валеска Гризебах
Третий полнометражный фильм представительницы берлинской школы. Главная героиня — женщина, которая соглашается помочь старому знакомому с незаконным делом на границе Болгарии, Греции и Турции.
Garance
Жанна Эрри
Адель Экзаркопулос сыграла роль молодой актрисы, которая страдает от недостатка денег, от алкогольной зависимости и тревожности. От полного мрака ее спасают забота о младшей сестре и новые отношения.
Gentle Monster
Мари Кройцер
Режиссер костюмной драмы «Корсаж» сняла фильм про пианистку (Леа Сейду), которая переезжает из города в деревню и узнаёт некую тайну.
«Надежда»
На Хон-джин
Долгожданный корейский триллер про жителей небольшого города, которые сталкиваются со страшной тайной. В фильме сыграли Алисия Викандер, Майкл Фассбендер и Чон Хо-ён («Игра в кальмара»).
«Человек, которого я люблю»
Айра Сакс
Фэнтезийный мюзикл с Рами Малеком, Томом Стёрриджем, Ребеккой Холл и Эбоном Мосс-Бакраком.
Moulin
Ласло Немеш
Венгерский режиссер снял байопик Жана Мулена, героя французского Сопротивления, который погиб в застенких гестапо. Главную роль сыграл Жиль Леллуш, а нацистского преступника Клауса Барби — Ларс Айдингер.
Nagi Diary
Кодзи Фукада
История скульптора, который не может оправиться от прошлых отношений и встречает токийского архитектора, пережившего кризис брака.
Notre Salut
Эммануэль Марре
Режиссер погружается в сложную семейную историю своего предка Анри Марре, который прибывает во Францию во времена нацистской оккупации и стремится найти себе место в режиме Виши.
«Параллельные истории»
Асгар Фархади
Дважды оскароносный иранский режиссер («Коммивояжер», «Развод Надера и Симин») снял фильм про террористическй акт в парижском театре «Батаклан» в 2015 году. Главные роли исполнили Изабель Юппер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Пьер Нине, Адам Бесса, Катрин Денёв. В российский прокат фильм выпустит «Экспонента».
«Барашек в ящике»
Хирокадзу Корээда
Новый фильм режиссера «Магазинных воришек» (победитель Канн-2018) про будущее, где люди воскрешают мертвых с помощью новых технологий. Супружеская пара, потерявшая сына, заводит робота, в котором поселяется душа их покойного ребенка. Фильм куплен для проката компанией «Русский Репортаж».
Histoires de la Nuit
Леа Мисиус
Французский триллер по роману Лорана Мовинье рассказывает о вторжении бродяг в изолированную деревню во время вечеринки.
L'Inconnue
Артур Харари
Новый фильм французского кинематографиста (в 2024-м он разделил «Оскар» за лучший сценарий к «Анатомии падения» вместе с Жюстин Трие). Это психологическое фэнтези по мотивам комикса Le cas David Zimmerman самого Харари и его брата. В фильме снялись Леа Сейду, Нильс Шнайдер и Виктория Буа.
La Vie d'Une Femme
Шарлин Буржуа-Так
Габриэль, пятидесятилетняя заведующая хирургическим отделением, оказывается на грани личного и профессионального кризиса, когда за ее жизнью наблюдает писатель, который изучает ее работу.
Программа «Особый взгляд»
- «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“», Джейн Шёнбрун
- La más dulce, Лайла Марракчи
- Club Kid, Джордан Фестман
- Everytime, Сандра Волльнер
- I’ll Be Gone in June, Катарина Ривилис
- Yesterday The Eye Didn’t Sleep, Ракан Маяси
- À jamais ton animal maternel, Валентина Маурель
- Les Eléphants dans la Brume, Abinash Bikram Shah
- El Deshielo, Мануэла Мартелли
- Congo Boy, Рафики Фариала
- Benimana, Marie-Clementine Dusabejambo
- Le Corset, Луи Клиши
- All the Lovers in the Night, Юкико Содэ
Вне конкурса
- «Ее личный ад», Николас Виндинг Рефн (в российский прокат фильм выпустит «Экспонента»)
- Karma, Гийом Кане
- La Bataille de Gaulle: L'Âge de fer, Антонен Бодри
- Diamond, Энди Гарсиа
- Objet du deli, Аньес Жауи
- L’Abandon, Венсан Гаренк
Секция «Каннские премьеры»
- Propeller One-Way Night Coach, Джон Траволта
- Kokurojo: The Samurai and the Prisoner, Киёси Куросава
- Heimsuchung, Фолькер Шлёндорф
- The Game, Juan Cabral and Santiago Franco
- The Third Night, Даниель Отой
Спецпоказы
- Avedon, Рон Ховард
- John Lennon The Last Interview, Стивен Содерберг
- Les Matins Merveilleux, Авриль Бессон
- Les Survivants du Che, Кристоф Дмитри Ревейлье
Полуночные показы
- Roma elastica, Бертран Мандико
- Full Phil, Кантен Дюпьё (в российский прокат фильм выпустит Capella Films)
- «Колония», Ён Сан-хо (в российский прокат фильм выпустит ««Уорлд Пикчерз»)
- Jim Queen, Николя Атан, Марко Нгуйен
- Sanguine, Marion Le Coroller
Это обновляемый материал. У многих фильмов появится дополнительная информация о сюжете, а также актуальная локализация.