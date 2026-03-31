Что покажут в Каннах в 2026-м? Новых Звягинцева, Рефна и Альмодовара

79-й Каннский кинофестиваль объявил программу. В этом году смотр пройдет с 12 по 23 мая. В основном конкурсе покажут новые работы Педро Альмодовара, Андрея Звягинцева, Павла Павликовского, Рюсукэ Хамагути, Валески Гризебах, Асгара Фархади, Кристиана Мунджиу и других авторов.

Председателем жюри основного конкурса стал корейский кинематографист Пак Чхан-ук. В 2003-м его «Олдбой» взял в Каннах Гран-при, в 2009-м «Жажда» получила приз жюри, а в 2022-м его признали лучшим режиссером за фильм «Решение уйти». Главные хайлайты грядущих Канн — возвращение в большое кино Андрея Звягинцева (основной конкурс) и Николаса Виндинга Рефна (вне конкурса), которые давно не выпускали новых фильмов.

Фестиваль откроется лентой «Электрическая Венера», которую снял Пьер Сальвадори («Банда супергероев»). Это историческая комедия про спиритические сеансы в Париже 1920-х. «Особый взгляд» откроет хоррор «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“», который сняла Джейн Шёнбрун («Я видел свечение телевизора»).

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф в этом году получат Питер Джексон и Барбра Стрейзанд.

Основной конкурс

Первый за девять лет фильм российского режиссера. Главный герой — бизнесмен, который сталкивается с изменой жены и крахом своего дела в 2022 году. Оператором выступил Михаил Кричман, а сценарий Звягинцев написал в соавторстве с Семёном Ляшенко.

Павел Павликовский

Новая работа польского режиссера («Ида», «Холодная война»). Это байопик немецкого писателя Томаса Манна (его сыграл Ханнс Цишлер). Фильм расскажет о его путешествии из Западной в Восточную Германию во время холодной войны вместе с дочерью Эрикой (Сандра Хюллер).



Действие фильма разворачивается в норвежской деревне, где возникает конфликт между двумя семьями. В новом фильме режиссера «4 месяцев, 3 недель и 2 дней» (победитель Канн-2007) снялись Рената Реинсве и Себастиан Стэн. «Фьорд» уже куплен для российского проката компанией «Русский репортаж».

Испанская лента рассказывает об отношениях отца-режиссера (Хавьер Бардем) и дочери-актрисы (Виктория Луэнго), которые встречаются на съемочной площадке впервые за несколько лет. В российском прокате фильм покажет A-One.

Франкоязычный дебют режиссера «Сядь за руль моей машины» (сценарный приз Канн-2021, «Оскар-2022» за лучший фильм на иностранном языке). Руководительница дома престарелых (Виржини Эфира) в пригороде Парижа знакомится с тяжелобольной театральной постановщицей (Тао Окамото). Эта встреча меняет жизни обеих женщин.

Новая трагикомическая лента живого испанского классика. Рекламщица Эльза (Барбара Ленни) утопает в работе после смерти матери, а параллельно режиссер Рауль (Леонардо Сбаралья) пишет историю этой женщины, которая оказывается его альтер эго. Фильм уже вышел в испанский прокат и заслужил высокие оценки прессы.

Действие фильма по мотивам одноименной работы Федерико Гарсии Лорка разворачивается в 1932, 1937 и 2017 годах, исследуя взаимосвязанные жизни трех мужчин.

Молодой бельгийский режиссер, чьи оба фильма («Девочка», «Близко») уже показывали в Каннах, возвращается с третьей полнометражкой про солдата Первой мировой, который познает искусство и любовь в окопах.

Третий полнометражный фильм представительницы берлинской школы. Главная героиня — женщина, которая соглашается помочь старому знакомому с незаконным делом на границе Болгарии, Греции и Турции.

Адель Экзаркопулос сыграла роль молодой актрисы, которая страдает от недостатка денег, от алкогольной зависимости и тревожности. От полного мрака ее спасают забота о младшей сестре и новые отношения.



Режиссер костюмной драмы «Корсаж» сняла фильм про пианистку (Леа Сейду), которая переезжает из города в деревню и узнаёт некую тайну.

Долгожданный корейский триллер про жителей небольшого города, которые сталкиваются со страшной тайной. В фильме сыграли Алисия Викандер, Майкл Фассбендер и Чон Хо-ён («Игра в кальмара»).

Фэнтезийный мюзикл с Рами Малеком, Томом Стёрриджем, Ребеккой Холл и Эбоном Мосс-Бакраком.

Венгерский режиссер снял байопик Жана Мулена, героя французского Сопротивления, который погиб в застенких гестапо. Главную роль сыграл Жиль Леллуш, а нацистского преступника Клауса Барби — Ларс Айдингер.

Nagi Diary

История скульптора, который не может оправиться от прошлых отношений и встречает токийского архитектора, пережившего кризис брака.

Notre Salut

Режиссер погружается в сложную семейную историю своего предка Анри Марре, который прибывает во Францию во времена нацистской оккупации и стремится найти себе место в режиме Виши.

Дважды оскароносный иранский режиссер («Коммивояжер», «Развод Надера и Симин») снял фильм про террористическй акт в парижском театре «Батаклан» в 2015 году. Главные роли исполнили Изабель Юппер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Пьер Нине, Адам Бесса, Катрин Денёв. В российский прокат фильм выпустит «Экспонента».

Новый фильм режиссера «Магазинных воришек» (победитель Канн-2018) про будущее, где люди воскрешают мертвых с помощью новых технологий. Супружеская пара, потерявшая сына, заводит робота, в котором поселяется душа их покойного ребенка. Фильм куплен для проката компанией «Русский Репортаж».

Французский триллер по роману Лорана Мовинье рассказывает о вторжении бродяг в изолированную деревню во время вечеринки.

Новый фильм французского кинематографиста (в 2024-м он разделил «Оскар» за лучший сценарий к «Анатомии падения» вместе с Жюстин Трие). Это психологическое фэнтези по мотивам комикса Le cas David Zimmerman самого Харари и его брата. В фильме снялись Леа Сейду, Нильс Шнайдер и Виктория Буа.

Габриэль, пятидесятилетняя заведующая хирургическим отделением, оказывается на грани личного и профессионального кризиса, когда за ее жизнью наблюдает писатель, который изучает ее работу.

Программа «Особый взгляд»

Club Kid

Вне конкурса

«Ее личный ад»

Секция «Каннские премьеры»

Propeller One-Way Night Coach

Спецпоказы

Полуночные показы

Это обновляемый материал. У многих фильмов появится дополнительная информация о сюжете, а также актуальная локализация.