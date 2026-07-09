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Голливуд, до свидания: как другие страны защищают свое кино и как это планирует делать Россия

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В 2025 году Никита Михалков предложил ввести в России систему квотирования зарубежного кино. Предполагается, что правообладатель должен заплатить 5 млн рублей, а также направить 10% сборов от проката на финансирование национального кино. В качестве примера регулирования упомянуты подходы Китая и Франции, и это далеко не первая попытка ввести подобную систему. Кинопоиск вновь изучил мировой опыт и обнаружил, что Россия, как обычно, идет своим путем.

Франция: образец для подражания

Французская система поддержки национального кино — одна из самых популярных в упоминаниях наших чиновников, когда предлагаются очередные реформы. Однако, несмотря на частые ссылки на опыт Франции, система квот на иностранные фильмы существовала там совсем недолгое время, лишь в 1930-е, когда Голливуд действительно пытался атаковать французский кинорынок. В послевоенные годы система постепенно сместилась от прямых квот к финансовой поддержке через сборы и обязательства участников рынка.

«Казенный дом» (1930)
«Большой пруд» (1930)

С 1948 года в стране ввели отчисления от проданных билетов, причем со всех фильмов вне зависимости от страны производства: кинотеатры переводят в Национальный центр кинематографии (CNC) 10,72% стоимости каждого билета. CNC направляет эти деньги на производство национальных фильмов, модернизацию кинотеатров и поддержку показов. Поэтому допуск голливудских релизов во французский прокат оказывается выгоден и индустрии, и государству.

В 2025 году, по данным CNC, общий бокс-офис Франции составил 1,17 млрд евро, то есть в центр кинематографии от продажи билетов поступило порядка 125 млн евро. Посещаемость за год сократилась на 14%, до 156,7 млн зрителей. Большую часть бокс-офиса принесла именно продукция Голливуда — на местные картины пришлось лишь 38% рынка. Первые пять строчек французского проката в 2025 году заняли голливудские релизы, самым кассовым был «Аватар: Пламя и пепел» с 63,9 млн долларов; лидером среди французских картин стала комедия «Семейка с приветом: Вояж через Ла-Манш» (шестая по сборам с 30,5 млн долларов).

«Семейка с приветом: Вояж через Ла-Манш»
Съемки «Аватар: Пламя и пепел»

Стриминги тоже участвуют в поддержке кинопроизводства: такое правило действует по всему ЕС. Во Франции Netflix, Prime Video и Disney+ должны инвестировать часть выручки на территории страны в производство европейских фильмов и сериалов, в том числе французских. С 2020 года мировые онлайн-платформы увеличили свою долю трат на европейский контент с 8% до 24% в 2024 году. По отчету CNC, инвестиции только в кино в 2025 году составили 1,37 млрд евро — на 5% меньше, чем в 2024-м. Эта сумма включает также инвестиции мировых стримингов: Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max и Paramount+. Они вложили в создание фильмов 76,1 млн евро, сохранив в 2025-м уровень инвестиций 2024 года. Всего эти игроки поддержали 54 картины против 45 в 2024 году.

Условия для платформ различаются. Чем больше сервис инвестирует в местное кинопроизводство, тем короче его цифровое окно — срок между кинопрокатом и выходом фильма на стриминге. Например, у Disney+ он составляет девять месяцев, так как компания в 2025 году подписала трехлетнее соглашение об инвестициях в европейский контент на уровне 25% годовой выручки во Франции. После этого цифровое окно сократилось с 17 до девяти месяцев. Сервисы с меньшими инвестициями ждут дольше: у Apple TV и Prime Video окно составляет 17 месяцев. Для сравнения: с 1 января 2025 года Canal+ может показывать фильмы уже через шесть месяцев. По соглашению, в 2025–2027 годах группа вложит в европейское кинопроизводство 480 млн евро.

Грета Гервиг

У Netflix размер цифрового окна достигает 15 месяцев, и сейчас стриминг добивается его сокращения до 12; изменить условия также стремятся HBO Max и Prime Video. В частности, из-за этого «Нарния» Греты Гервиг не будет показана в кинотеатрах IMAX, а сразу выйдет на стриминге во Франции. Если бы во Франции фильм вышел в кинотеатрах, Netflix пришлось бы ждать 15 месяцев до онлайн-релиза. В других странах окно будет куда короче — чуть меньше двух месяцев. Сейчас Netflix ежегодно отдает более 332 млн долларов на финансирование производства контента, в том числе 66 млн долларов на поддержку фильмов. Местные власти защищают европейский, и в частности французский, контент, регулируя минимальную долю таких фильмов и сериалов в каталогах стримингов: должно быть не менее 60% европейского контента, а минимум 40% — на французском языке.

Отчисления в пользу CNC делают и телеканалы. Налог для них существует во Франции с 1980-х, он формируется от доходов телеканалов с рекламы, спонсорских пакетов и платы за подключение (если речь идет о платных каналах). Государственные и частные телеканалы отчисляют 5,15%. Для так называемых дистрибьюторов, которые продают пакеты каналов (типа Canal+), используется прогрессивная налоговая шкала — от 0,5% до 6,8%. В Центр кинематографии также идут отчисления от распространителей видеопродукции (DVD, blu-ray, VoD) и видеоплатформ (как бесплатных вроде YouTube, так и гигантов вроде Netflix) — 5,15%, а если они выпускают произведения порнографического характера, то 15%.

Большинство телеканалов обязаны финансово участвовать в производстве французских фильмов (многие вкладывают деньги в те фильмы, которые затем показывают), и для них действуют квоты на показ. Общенациональные каналы должны за год отдавать 40% кино на французском языке (и 60% — европейским картинам в целом). Для некоторых каналов действуют и ограничения по дням: им нельзя ставить кинопремьеры в выходные, по средам и частично по пятницам. Исключения есть, например для артхаусных новинок после 22:30. Несмотря на всю сложность этой системы, французы, кажется, к ней привыкли. Довольно жесткие, как может показаться, меры вводились не сразу и не были направлены исключительно на запрет.

Ларс фон Триер и Уиллем Дефо на съемках «Антихриста»

Во Франции, как и в России, для публичного показа нужно разрешение. Его выдает министр культуры по рекомендации комиссии; заявку подают минимум за месяц до первого показа. Действует система возрастных ограничений по категориям: «Для любого зрителя», 12+, 16+ и 18+. Правда, по статистике, 80% фильмов получают первую отметку. Комиссия по выдаче прокаток (в нее входят чиновники, кинодеятели, специалисты по кино и молодежь) не может вносить какие-либо изменения в фильм или просить создателей их внести. Однако ее деятельность может подвергаться обструкции со стороны «обеспокоенной общественности». Один из примеров — «Антихрист» Ларса фон Триера, который на время был заблокирован для проката из-за возмущения членов католической организации «Содействие». Они хотели, чтобы фильму присвоили рейтинг 18+ вместо 16+.

Южная Корея: квота в 73 дня

Несмотря на введение в 1967 году квот на прокат национального кино (с 1973-го — до трети от всех сеансов), доля корейских фильмов на национальном рынке к началу 90-х все равно составляла 16%. Корейцы не хотели смотреть дистиллированное пропагандистское кино, задавленное местной суровой цензурой, которая ничуть не уступала северокорейской.

«Мадам Эмма»
«Мадам Эмма 2»
«Мадам Эмма 3»
«Мадам Эмма 4»
«Мадам Эмма 5»
«Мадам Эмма 6»
«Мадам Эмма 7»
«Мадам Эмма 8»
«Мадам Эмма 9»
«Мадам Эмма 10»
«Мадам Эмма 11»
«Мадам Эмма 12»

В 1997 году, на фоне валютного кризиса, президент Ким Дэ Чжун предложил США заключить двусторонний инвестиционный договор. Кабинет Клинтона выразил готовность, но выдвинул также ряд собственных требований, среди которых были смягчение и возможная отмена квот на национальный кинематограф. Корейские переговорщики, не подумав, согласились и дали слово сократить количество дней, ежегодно зарезервированных под корейское кино, с 146 до 73.

Тогда еще никто не мог предположить, что буквально через год-два национальный кинематограф внезапно встанет с колен и зацветет буйным цветом. К 2007 году, когда договор между Южной Кореей и США был подписан, корейское кино приносило уже не 13% прокатных сборов, а все 63,8%. Вступило соглашение в силу лишь в 2012-м. Накануне подписания представители национального кинобизнеса подняли в массмедиа большой шум, называя новый договор «угрозой культурному суверенитету». Некоторые даже пытались бастовать. Например, звезда фильма «Олдбой» Чхве Мин-щик, протестуя, на несколько лет прекратил свою кинокарьеру. Потом, правда, вернулся в кино.

«Олдбой» (2003)
«Воспоминания об убийстве» (2003)

Общественность всячески поддерживала представителей кинобизнеса, но это ничего не изменило. Национальная квота в 73 дня существует в Южной Корее по сей день, но часто звучат разговоры о том, чтобы совсем ее отменить. Сокращение квоты стало одним из условий на пути к соглашению о свободной торговле с США. Мол, какая свободная торговля, если ваш рынок со всех сторон огорожен?

Внутри страны случалось разного рода политическое давление на индустрию. Так, в 2018 году Корейский совет по кинематографии публично извинялся за внесение кинематографистов в черный список, лишившее их доступа к государственной поддержке. По сообщению самого ведомства, в 2009 году оно вмешалось в процессы отбора получателей субсидии, следуя указаниям администрации президента и национальной разведывательной службы. Также с 2009 по 2016 год совет отказывал в финансировании кинематографистам, участвовавшим в протестах, а также кинотеатрам и фестивалям, показавшим фильмы с критикой правительства. Известно о 56 случаях, когда проекты и кинематографисты были не допущены к отбору.

В Корее отсутствует как таковая плата за допуск на местный рынок. Чтобы показать фильм, нужно заплатить пошлину за получение возрастной классификации, причем для зарубежных полнометражных фильмов она выше — 120 тысяч вон за 10 минут хронометража (или чуть более 6 тыс. рублей).

«Метод исключения» (2025)

В Корее также действовал 3-процентный сбор с кинобилетов. В декабре 2024 года власти решили его отменить и компенсировать потери фонда поддержки независимого кино из бюджета. Однако уже спустя месяц после вступления изменения в силу сбор вернули — даже после отмены кинотеатры не снизили цены на билеты.

Кроме того, в Корее активно создают систему фиксированного кинотеатрального окна. Планируется, что фильмы на стримингах в Корее смогут выйти только через шесть месяцев после проката. Так власти хотят стабилизировать структуру доходов и наладить более тесное сотрудничество между кинотеатрами и стримингами. Договориться планируют уже в августе 2026 года.

Германия: никаких прокатных удостоверений

С конца 1960-х в Германии действует закон о мерах по развитию немецкого кино, который пересматривается раз в пять лет. Каждая реформа закона занимает около двух лет общественных обсуждений, в которых участвуют различные организации киноиндустрии и даже представители церкви. На основании этого закона функционирует Немецкий федеральный совет по кино (FFA) — независимая общественная организация, которая распределяет деньги на поддержку национального кинематографа. Ежегодный бюджет организации составляет примерно 70–75 млн евро, причем эти деньги поступают из разных источников, в основном от демонстраторов аудиовизуального контента, то есть кинотеатров и телеканалов.

Каждый кинотеатр в зависимости от количества залов и оборота отчисляет от 1,8% до 3% стоимости каждого проданного билета в FFA, схожий процент (от 1,8% до 2,5%) отчисляют компании, занимающиеся продажей кино на DVD и других носителях, а также стриминги.

«Каноэ Маниту» (2025)

Помимо «киносбора», в мае 2026 года немецкие власти согласовали реформу, по которой с 1 января 2027 года стриминговые платформы должны будут инвестировать не менее 8% своей годовой выручки в Германии в производство проектов на немецком языке. Если стриминг согласится вкладывать в индустрию 12% дохода в стране, то его могут освободить от некоторых ограничений: например, от необходимости снимать фильм или сериал только на немецком языке — власти также позволят работать на английском. Местная киноакадемия и ассоциация продюсеров уже раскритиковали закон: по их мнению, 8% недостаточно, а на сопоставимых европейских рынках доля выше (во Франции — 20–25%). В итоге власти планируют увеличить бюджет Федерального фонда кино Германии (DFFF) и Фонда кинопроизводства Германии (GMPF) с 133 млн до 250 млн евро.

В 2025 году бокс-офис Германии увеличился на 9%, до 864 млн евро при 84,6 млн проданных билетов (+4,5%). Доля немецких фильмов на рынке приросла до 25% по сборам и до 27% по посещаемости. Самым кассовым фильмом в прошлом году стал комедийный вестерн «Каноэ Маниту» с 50,9 млн евро, следом расположился «Аватар: Пламя и пепел», собравший 44 млн евро.

«Гражданин-мститель» (2026)

В Германии для выхода кино не нужно прокатное удостоверение в российском смысле. Но фильму нужен возрастной сертификат — он стоит около 1 тыс. евро. Любой приоритет в прокате для немецких фильмов перед другими европейскими лентами невозможен в силу законов Евросоюза о едином экономическом пространстве. Бывают случаи, когда фильм не получает возрастной рейтинг, что в итоге не позволяет ему добраться до зрителя. Так, «Гражданин-мститель» Уве Болла в июне 2026 года получил от местного регулятора FSK статус «без классификации» — это означает, что картину не смогут широко выпустить в кинотеатрах, показывать на телевидении, стриминговых сервисах и выпускать на физических носителях в Германии. Но о полном запрете речи не идет: кинотеатры могут показывать картину с таким статусом только взрослой аудитории. Болл считает, что регулятора смутил не уровень насилия в картине, а затронутые в ней темы миграции и безопасности в Европе. Но в итоге Илон Маск выложил в запрещенной соцсети Х этот фильм полностью.

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Япония: 54% ограничений

История квот на национальный кинематограф в Японии коротка и показательна. Они были введены примерно в 1932 году при кабинете барона Саито Макото и отменены в 1945-м. В первом случае Япония решила показать всему миру, что она великая империя, в последнем — враги империи оккупировали страну, приравняв почти весь японский кинематограф к опасной милитаристской пропаганде.

С ограничениями на импортные фильмы здесь тоже было просто. В 1967 году Япония была признана второй экономикой планеты. В 1972-м американцы сняли с нее последние санкции и вернули Окинаву. Спустя всего несколько месяцев после этого события японское правительство приняло закон об ограничении киноимпорта. Его доля в разные годы менялась, составляя в среднем примерно 54%.

«Идеальные дни» (2023)

Надо все же заметить, что введение импортных ограничений было не только демонстрацией собственных сил и независимости. 1971 год — критическая точка в истории японского кино, когда телевидение практически убило местный кинорынок. После этого все японские мейджоры почти вылетели в трубу, а старейшая в стране киностудия Nikkatsu даже решилась на радикальный и отчаянный шаг — снимать отныне только софт-порно. Ведь порно — единственное, чего еще нельзя было посмотреть в те дни по телевизору.

Великобритания: наследие короля Георга V

Тут все хорошо с киноиндустрией: местные фильмы активно борются за самые престижные награды, английские актеры играют примерно всех супергероев, а крупнейшие голливудские студии оборудовали себе базы неподалеку от Лондона и снимают там свои блокбастеры. В стране производятся сотни разнобюджетных фильмов каждый год, и более 60% из них оказывается на киноэкранах. Тем удивительнее, что именно в Британии впервые на государственном уровне были введены квоты в поддержку местного кинопроизводства.

«Король говорит!» (2010)

В 1927 году король Георг V подписал выдвинутый парламентом закон о кинофильмах, который был призван развить до уровня голливудской британскую вертикально интегрированную индустрию (когда производство, дистрибуция и кинопоказ контролируются почти одними и теми же людьми). Согласно этому закону, в кинотеатрах страны в последующие 10 лет должно было одновременно демонстрироваться не меньше 7,5% (а позже и 20%) фильмов местного производства. Фильм считался таковым, если был сделан местной компанией, снят на студии на территории империи, создан по сценарию (книге, пьесе) британского автора, а 75% всех зарплат при работе над картиной выплачено подданным короля.

Эксперимент с созданием искусственного рынка для британских картин уже в 30-е годы считался провальным. С одной стороны, много денег вкладывалось в дорогостоящие постановки, не имеющие шансов окупиться в местном прокате (вся продукция компании Александра Корды London Films в целом и экранизация Герберта Уэллса «Облик грядущего» в частности). А с другой стороны, с ужасающей скоростью начали появляться так называемые quota quickies — сделанные на коленке трехгрошовые поделки, призванные добить количество британских фильмов в кинотеатрах до нужной цифры, чтобы выполнить норму.

«007: Координаты „Скайфолл“» (2012)

Закон о квотировании со временем видоизменялся, а в 1960 году был упразднен за ненадобностью. Но нельзя не отметить, что именно он во многом помог индустрии выжить в момент перехода к звуковому кино, когда у кинозалов не было денег на новое оборудование. А также создал задел на будущее: технические специалисты, работая над поделками в пугающем конвейерном темпе, заметно набивали себе руку. Отголоски той эпохи слышны даже сейчас. В большинстве проектов, в том числе крупных студийных тентполах, непременно выполняется как минимум одно из выдвинутых старым законом условий — как раз потому, что индустрия крепко стоит на обеих ногах.

Китай: я сам тебя съем, Голливуд

С 1949 по 1994 год голливудские картины на территории Китая не прокатывались. Страна активно строила коммунизм и на уверения американцев, что «кино — это развлечение и искусство, и ничего более», лишь громко хмыкала. В красном Китае кинематограф всегда считали оружием пропаганды. Считали и считают по сей день.

Первые голливудские фильмы, допущенные до китайских экранов, были не только политическим жестом. Они должны были показать зрителям, что страна меняется. Спустя семь лет бесконечных переговоров с ВТО в китайском прокате были установлены первые правила, беспрецедентно жесткие по отношению к американской стороне. Китай обязывался с 2009 года прокатывать в год 20 иностранных фильмов, из них американские ленты не должны были составлять больше 80%. И это только начало. Создатели картин получали не 50% с китайского проката, как это было принято в мире, а только 25%. Сначала разговор был вообще про 13%, но, обнаружив, что все расходы на маркетинг также ложатся на плечи американских мейджоров (а это не меньше 10%), эти самые мейджоры стали бить в набат. Отвоевали 25%.

Китайцы пошли на сделку отнюдь не по причине экономического давления. Национальное министерство культуры приняло решение, что миллиарды человек нужно срочно вернуть в кинотеатры. Мол, пока мы будем создавать современные кинотеатры для такой прорвы народа, пусть Голливуд работает за нас при условии, что зарубежные фильмы соответствуют закону и ценностям Китая. Те релизы, которые «подрывают национальную честь, гордость и интересы Китая, вредят социальной стабильности или оскорбляют национальные чувства», просто не допускаются до проката.

«Красный шелк» (2025)

К 2012 году были построены тысячи новых кинотеатров, поэтому Китай великодушно согласился увеличить квоту — 20 иностранных фильмов плюс 14 иностранных релизов для форматов 3D и IMAX. Договор по «20+14» был подписан на пять лет с возможностью пересмотреть и расширить его в 2017 году. Однако с тех пор он не пересматривался. Также фильмы могут выходить по системе полного выкупа прав — местный дистрибьютор платит фиксированную цену за показ в Китае. Если же картине совсем повезет и она получит статус копродукции с китайской стороной, для нее также открыто попадание в местные кинотеатры. Именно так до проката в Поднебесной добрался фильм «Красный шелк».

Ослабление квот и расширение ассортимента всего лишь иллюзия свободы, ведь правительство в любой момент может вмешаться в прокатные дела. Например, передвинуть указом свыше семь-восемь голливудских премьер на соседние недели, чтобы они топили друг друга и не мешали национальным блокбастерам. Ситуация между странами обострилась и в 2025 году, когда президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары, которые ввозили из Китая, до 145%. В ответ на это Китайское управление по делам кино объявило о сокращении импорта американских фильмов, преграждая им один из ключевых рынков сбыта.

«История игрушек 5» (2026)

Позднее аналитики отмечали: за последние годы Голливуд потерял китайский рынок, и неясно, сможет ли он когда-нибудь его вернуть. За пять постпандемийных лет только десять американских фильмов собрали в местном прокате более 100 млн долларов, рекордсмен — «Зверополис 2» с 650 млн долларов на местном рынке. Тем не менее американские релизы продолжают выходить в Поднебесной — та же «История игрушек 5» в середине июня стартовала с 17,8 млн долларов, став лидером уик-энда. По итогам третьего уик-энда мультфильм собрал 37 млн долларов в Китае.

Россия: квоты в прайме отечественного кино

В марте 2025 года Никита Михалков направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором предложил ввести входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения возможности показать зарубежную картину в России, а также направлять 10% сборов от ее проката на финансирование национального кино. Для входа на российский рынок зарубежных фильмов предлагалось организовать принцип одного окна, которым могут выступить холдинги «Газпром-медиа» и «Национальная Медиа Группа». Михалков подчеркнул, что подобная практика уже применяется в ряде стран, включая Францию и Китай, и не означает отказ от проката зарубежного кинематографа.

Идея квот для иностранного кино в России появляется не впервые. Правда, каждый раз под ней понимают разное: ограничение доли зарубежных сеансов, минимальную долю российского кино или повышение платежей для иностранных релизов. В 2012 году в Госдуму был внесен законопроект, предполагавший квоту на показ (внимание!) российских фильмов. Авторы проекта предлагали, чтобы с 2013 года в репертуаре прокатывалось не менее 20% отечественных фильмов, а с 2014-го их долю должно было устанавливать правительство. Сейчас доля отечественных фильмов составляет порядка 77% (по данным Минкультуры РФ за 2025 год), а в 2012 году она достигала лишь 16%, и в какой-то степени инициатива была оправданна. Но также стоит помнить, что в те времена в отраслевой статистике часто объединяли Россию и СНГ, а кассовые сборы считались в долларах. Конфигурация рынка заметно отличалась от того, как индустрия функционирует последние несколько лет.

«Вызов» (2023)

В 2014 году с программой защиты отечественного кино выступал министр культуры Владимир Мединский. Он предложил создать дополнительные нагрузки на фильмы категории В или «те, что поступают пакетом, в нагрузку к основному фильму». Позднее, в 2015 году, Министерство культуры РФ и крупнейшие на тот момент российские киносети — «Синема Стар», «Каро», «Парадиз», «Мираж Синема» и «Киномакс» — договорились о введении добровольной квоты на показ отечественных фильмов в 20%. В 2017 году Мединский продвигал идею об увеличении госпошлины за прокатное удостоверение для иностранных фильмов с 3,5 тысячи до 5 млн рублей — эти деньги планировалось передать в Фонд кино и тратить на создание российских фильмов. Также предлагалось ограничить долю сеансов, которые приходятся на иностранное кино.

За последний год к идее квотирования неоднократно привлекали внимание Владимира Путина, и президент поручил до 25 сентября разработать и принять соответствующий закон о мерах поддержки отечественного кино. В конце июня председатель Госдумы Вячеслав Володин также призвал организовать подготовку законопроектов для поддержки отечественного кино (судя по сообщению Госдумы, эта инициатива предполагает квотирование). Политический сигнал выглядит однозначно: регулирование иностранного кино в России, похоже, появится. Причем тогда, когда отечественное кино доминирует по доле в сборах и посещаемости, а на его производство выделяются миллиарды рублей — то есть в самый, казалось бы, экономически плодотворный для него период.

При создании статьи были использованы материалы из нашей предыдущей публикации.

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Автор: Мария Токмашева, Феликс Зилич, Дарико Цулая, Заира Озова, Виолетта Палий

Фото: Moviestore Collection Ltd / Legion-Media, United Archives / Legion-Media, THA / Legion-Media, Capital Pictures / Legion-Media

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