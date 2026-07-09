Голливуд, до свидания: как другие страны защищают свое кино и как это планирует делать Россия

В Германии для выхода кино не нужно прокатное удостоверение в российском смысле. Но фильму нужен возрастной сертификат — он стоит около 1 тыс. евро. Любой приоритет в прокате для немецких фильмов перед другими европейскими лентами невозможен в силу законов Евросоюза о едином экономическом пространстве. Бывают случаи, когда фильм не получает возрастной рейтинг, что в итоге не позволяет ему добраться до зрителя. Так, «Гражданин-мститель» Уве Болла в июне 2026 года получил от местного регулятора FSK статус «без классификации» — это означает, что картину не смогут широко выпустить в кинотеатрах, показывать на телевидении, стриминговых сервисах и выпускать на физических носителях в Германии. Но о полном запрете речи не идет: кинотеатры могут показывать картину с таким статусом только взрослой аудитории. Болл считает, что регулятора смутил не уровень насилия в картине, а затронутые в ней темы миграции и безопасности в Европе. Но в итоге Илон Маск выложил в запрещенной соцсети Х этот фильм полностью.