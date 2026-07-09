Голливуд, до свидания: как другие страны защищают свое кино и как это планирует делать Россия

В 2025 году Никита Михалков предложил ввести в России систему квотирования зарубежного кино. Предполагается, что правообладатель должен заплатить 5 млн рублей, а также направить 10% сборов от проката на финансирование национального кино. В качестве примера регулирования упомянуты подходы Китая и Франции, и это далеко не первая попытка ввести подобную систему. Кинопоиск вновь изучил мировой опыт и обнаружил, что Россия, как обычно, идет своим путем.
Франция: образец для подражания
Французская система поддержки национального кино — одна из самых популярных в упоминаниях наших чиновников, когда предлагаются очередные реформы. Однако, несмотря на частые ссылки на опыт Франции, система квот на иностранные фильмы существовала там совсем недолгое время, лишь в 1930-е, когда Голливуд действительно пытался атаковать французский кинорынок. В послевоенные годы система постепенно сместилась от прямых квот к финансовой поддержке через сборы и обязательства участников рынка.
С 1948 года в стране ввели отчисления от проданных билетов, причем со всех фильмов вне зависимости от страны производства: кинотеатры переводят в Национальный центр кинематографии (CNC) 10,72% стоимости каждого билета. CNC направляет эти деньги на производство национальных фильмов, модернизацию кинотеатров и поддержку показов. Поэтому допуск голливудских релизов во французский прокат оказывается выгоден и индустрии, и государству.
В 2025 году, по данным CNC, общий бокс-офис Франции составил 1,17 млрд евро, то есть в центр кинематографии от продажи билетов поступило порядка 125 млн евро. Посещаемость за год сократилась на 14%, до 156,7 млн зрителей. Большую часть бокс-офиса принесла именно продукция Голливуда — на местные картины пришлось лишь 38% рынка. Первые пять строчек французского проката в 2025 году заняли голливудские релизы, самым кассовым был «Аватар: Пламя и пепел» с 63,9 млн долларов; лидером среди французских картин стала комедия «Семейка с приветом: Вояж через Ла-Манш» (шестая по сборам с 30,5 млн долларов).
Стриминги тоже участвуют в поддержке кинопроизводства: такое правило действует по всему ЕС. Во Франции Netflix, Prime Video и Disney+ должны инвестировать часть выручки на территории страны в производство европейских фильмов и сериалов, в том числе французских. С 2020 года мировые онлайн-платформы увеличили свою долю трат на европейский контент с 8% до 24% в 2024 году. По отчету CNC, инвестиции только в кино в 2025 году составили 1,37 млрд евро — на 5% меньше, чем в 2024-м. Эта сумма включает также инвестиции мировых стримингов: Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max и Paramount+. Они вложили в создание фильмов 76,1 млн евро, сохранив в 2025-м уровень инвестиций 2024 года. Всего эти игроки поддержали 54 картины против 45 в 2024 году.
Условия для платформ различаются. Чем больше сервис инвестирует в местное кинопроизводство, тем короче его цифровое окно — срок между кинопрокатом и выходом фильма на стриминге. Например, у Disney+ он составляет девять месяцев, так как компания в 2025 году подписала трехлетнее соглашение об инвестициях в европейский контент на уровне 25% годовой выручки во Франции. После этого цифровое окно сократилось с 17 до девяти месяцев. Сервисы с меньшими инвестициями ждут дольше: у Apple TV и Prime Video окно составляет 17 месяцев. Для сравнения: с 1 января 2025 года Canal+ может показывать фильмы уже через шесть месяцев. По соглашению, в 2025–2027 годах группа вложит в европейское кинопроизводство 480 млн евро.
У Netflix размер цифрового окна достигает 15 месяцев, и сейчас стриминг добивается его сокращения до 12; изменить условия также стремятся HBO Max и Prime Video. В частности, из-за этого «Нарния» Греты Гервиг не будет показана в кинотеатрах IMAX, а сразу выйдет на стриминге во Франции. Если бы во Франции фильм вышел в кинотеатрах, Netflix пришлось бы ждать 15 месяцев до онлайн-релиза. В других странах окно будет куда короче — чуть меньше двух месяцев. Сейчас Netflix ежегодно отдает более 332 млн долларов на финансирование производства контента, в том числе 66 млн долларов на поддержку фильмов. Местные власти защищают европейский, и в частности французский, контент, регулируя минимальную долю таких фильмов и сериалов в каталогах стримингов: должно быть не менее 60% европейского контента, а минимум 40% — на французском языке.
Отчисления в пользу CNC делают и телеканалы. Налог для них существует во Франции с 1980-х, он формируется от доходов телеканалов с рекламы, спонсорских пакетов и платы за подключение (если речь идет о платных каналах). Государственные и частные телеканалы отчисляют 5,15%. Для так называемых дистрибьюторов, которые продают пакеты каналов (типа Canal+), используется прогрессивная налоговая шкала — от 0,5% до 6,8%. В Центр кинематографии также идут отчисления от распространителей видеопродукции (DVD, blu-ray, VoD) и видеоплатформ (как бесплатных вроде YouTube, так и гигантов вроде Netflix) — 5,15%, а если они выпускают произведения порнографического характера, то 15%.
Большинство телеканалов обязаны финансово участвовать в производстве французских фильмов (многие вкладывают деньги в те фильмы, которые затем показывают), и для них действуют квоты на показ. Общенациональные каналы должны за год отдавать 40% кино на французском языке (и 60% — европейским картинам в целом). Для некоторых каналов действуют и ограничения по дням: им нельзя ставить кинопремьеры в выходные, по средам и частично по пятницам. Исключения есть, например для артхаусных новинок после 22:30. Несмотря на всю сложность этой системы, французы, кажется, к ней привыкли. Довольно жесткие, как может показаться, меры вводились не сразу и не были направлены исключительно на запрет.
Во Франции, как и в России, для публичного показа нужно разрешение. Его выдает министр культуры по рекомендации комиссии; заявку подают минимум за месяц до первого показа. Действует система возрастных ограничений по категориям: «Для любого зрителя», 12+, 16+ и 18+. Правда, по статистике, 80% фильмов получают первую отметку. Комиссия по выдаче прокаток (в нее входят чиновники, кинодеятели, специалисты по кино и молодежь) не может вносить какие-либо изменения в фильм или просить создателей их внести. Однако ее деятельность может подвергаться обструкции со стороны «обеспокоенной общественности». Один из примеров — «Антихрист» Ларса фон Триера, который на время был заблокирован для проката из-за возмущения членов католической организации «Содействие». Они хотели, чтобы фильму присвоили рейтинг 18+ вместо 16+.
Южная Корея: квота в 73 дня
Несмотря на введение в 1967 году квот на прокат национального кино (с 1973-го — до трети от всех сеансов), доля корейских фильмов на национальном рынке к началу 90-х все равно составляла 16%. Корейцы не хотели смотреть дистиллированное пропагандистское кино, задавленное местной суровой цензурой, которая ничуть не уступала северокорейской.
В 1997 году, на фоне валютного кризиса, президент Ким Дэ Чжун предложил США заключить двусторонний инвестиционный договор. Кабинет Клинтона выразил готовность, но выдвинул также ряд собственных требований, среди которых были смягчение и возможная отмена квот на национальный кинематограф. Корейские переговорщики, не подумав, согласились и дали слово сократить количество дней, ежегодно зарезервированных под корейское кино, с 146 до 73.
Тогда еще никто не мог предположить, что буквально через год-два национальный кинематограф внезапно встанет с колен и зацветет буйным цветом. К 2007 году, когда договор между Южной Кореей и США был подписан, корейское кино приносило уже не 13% прокатных сборов, а все 63,8%. Вступило соглашение в силу лишь в 2012-м. Накануне подписания представители национального кинобизнеса подняли в массмедиа большой шум, называя новый договор «угрозой культурному суверенитету». Некоторые даже пытались бастовать. Например, звезда фильма «Олдбой» Чхве Мин-щик, протестуя, на несколько лет прекратил свою кинокарьеру. Потом, правда, вернулся в кино.
Общественность всячески поддерживала представителей кинобизнеса, но это ничего не изменило. Национальная квота в 73 дня существует в Южной Корее по сей день, но часто звучат разговоры о том, чтобы совсем ее отменить. Сокращение квоты стало одним из условий на пути к соглашению о свободной торговле с США. Мол, какая свободная торговля, если ваш рынок со всех сторон огорожен?
Внутри страны случалось разного рода политическое давление на индустрию. Так, в 2018 году Корейский совет по кинематографии публично извинялся за внесение кинематографистов в черный список, лишившее их доступа к государственной поддержке. По сообщению самого ведомства, в 2009 году оно вмешалось в процессы отбора получателей субсидии, следуя указаниям администрации президента и национальной разведывательной службы. Также с 2009 по 2016 год совет отказывал в финансировании кинематографистам, участвовавшим в протестах, а также кинотеатрам и фестивалям, показавшим фильмы с критикой правительства. Известно о 56 случаях, когда проекты и кинематографисты были не допущены к отбору.
В Корее отсутствует как таковая плата за допуск на местный рынок. Чтобы показать фильм, нужно заплатить пошлину за получение возрастной классификации, причем для зарубежных полнометражных фильмов она выше — 120 тысяч вон за 10 минут хронометража (или чуть более 6 тыс. рублей).
В Корее также действовал 3-процентный сбор с кинобилетов. В декабре 2024 года власти решили его отменить и компенсировать потери фонда поддержки независимого кино из бюджета. Однако уже спустя месяц после вступления изменения в силу сбор вернули — даже после отмены кинотеатры не снизили цены на билеты.
Кроме того, в Корее активно создают систему фиксированного кинотеатрального окна. Планируется, что фильмы на стримингах в Корее смогут выйти только через шесть месяцев после проката. Так власти хотят стабилизировать структуру доходов и наладить более тесное сотрудничество между кинотеатрами и стримингами. Договориться планируют уже в августе 2026 года.
Германия: никаких прокатных удостоверений
С конца 1960-х в Германии действует закон о мерах по развитию немецкого кино, который пересматривается раз в пять лет. Каждая реформа закона занимает около двух лет общественных обсуждений, в которых участвуют различные организации киноиндустрии и даже представители церкви. На основании этого закона функционирует Немецкий федеральный совет по кино (FFA) — независимая общественная организация, которая распределяет деньги на поддержку национального кинематографа. Ежегодный бюджет организации составляет примерно 70–75 млн евро, причем эти деньги поступают из разных источников, в основном от демонстраторов аудиовизуального контента, то есть кинотеатров и телеканалов.
Каждый кинотеатр в зависимости от количества залов и оборота отчисляет от 1,8% до 3% стоимости каждого проданного билета в FFA, схожий процент (от 1,8% до 2,5%) отчисляют компании, занимающиеся продажей кино на DVD и других носителях, а также стриминги.
Помимо «киносбора», в мае 2026 года немецкие власти согласовали реформу, по которой с 1 января 2027 года стриминговые платформы должны будут инвестировать не менее 8% своей годовой выручки в Германии в производство проектов на немецком языке. Если стриминг согласится вкладывать в индустрию 12% дохода в стране, то его могут освободить от некоторых ограничений: например, от необходимости снимать фильм или сериал только на немецком языке — власти также позволят работать на английском. Местная киноакадемия и ассоциация продюсеров уже раскритиковали закон: по их мнению, 8% недостаточно, а на сопоставимых европейских рынках доля выше (во Франции — 20–25%). В итоге власти планируют увеличить бюджет Федерального фонда кино Германии (DFFF) и Фонда кинопроизводства Германии (GMPF) с 133 млн до 250 млн евро.
В 2025 году бокс-офис Германии увеличился на 9%, до 864 млн евро при 84,6 млн проданных билетов (+4,5%). Доля немецких фильмов на рынке приросла до 25% по сборам и до 27% по посещаемости. Самым кассовым фильмом в прошлом году стал комедийный вестерн «Каноэ Маниту» с 50,9 млн евро, следом расположился «Аватар: Пламя и пепел», собравший 44 млн евро.
В Германии для выхода кино не нужно прокатное удостоверение в российском смысле. Но фильму нужен возрастной сертификат — он стоит около 1 тыс. евро. Любой приоритет в прокате для немецких фильмов перед другими европейскими лентами невозможен в силу законов Евросоюза о едином экономическом пространстве. Бывают случаи, когда фильм не получает возрастной рейтинг, что в итоге не позволяет ему добраться до зрителя. Так, «Гражданин-мститель» Уве Болла в июне 2026 года получил от местного регулятора FSK статус «без классификации» — это означает, что картину не смогут широко выпустить в кинотеатрах, показывать на телевидении, стриминговых сервисах и выпускать на физических носителях в Германии. Но о полном запрете речи не идет: кинотеатры могут показывать картину с таким статусом только взрослой аудитории. Болл считает, что регулятора смутил не уровень насилия в картине, а затронутые в ней темы миграции и безопасности в Европе. Но в итоге Илон Маск выложил в запрещенной соцсети Х этот фильм полностью.
Япония: 54% ограничений
История квот на национальный кинематограф в Японии коротка и показательна. Они были введены примерно в 1932 году при кабинете барона Саито Макото и отменены в 1945-м. В первом случае Япония решила показать всему миру, что она великая империя, в последнем — враги империи оккупировали страну, приравняв почти весь японский кинематограф к опасной милитаристской пропаганде.
С ограничениями на импортные фильмы здесь тоже было просто. В 1967 году Япония была признана второй экономикой планеты. В 1972-м американцы сняли с нее последние санкции и вернули Окинаву. Спустя всего несколько месяцев после этого события японское правительство приняло закон об ограничении киноимпорта. Его доля в разные годы менялась, составляя в среднем примерно 54%.
Надо все же заметить, что введение импортных ограничений было не только демонстрацией собственных сил и независимости. 1971 год — критическая точка в истории японского кино, когда телевидение практически убило местный кинорынок. После этого все японские мейджоры почти вылетели в трубу, а старейшая в стране киностудия Nikkatsu даже решилась на радикальный и отчаянный шаг — снимать отныне только софт-порно. Ведь порно — единственное, чего еще нельзя было посмотреть в те дни по телевизору.
Великобритания: наследие короля Георга V
Тут все хорошо с киноиндустрией: местные фильмы активно борются за самые престижные награды, английские актеры играют примерно всех супергероев, а крупнейшие голливудские студии оборудовали себе базы неподалеку от Лондона и снимают там свои блокбастеры. В стране производятся сотни разнобюджетных фильмов каждый год, и более 60% из них оказывается на киноэкранах. Тем удивительнее, что именно в Британии впервые на государственном уровне были введены квоты в поддержку местного кинопроизводства.
В 1927 году король Георг V подписал выдвинутый парламентом закон о кинофильмах, который был призван развить до уровня голливудской британскую вертикально интегрированную индустрию (когда производство, дистрибуция и кинопоказ контролируются почти одними и теми же людьми). Согласно этому закону, в кинотеатрах страны в последующие 10 лет должно было одновременно демонстрироваться не меньше 7,5% (а позже и 20%) фильмов местного производства. Фильм считался таковым, если был сделан местной компанией, снят на студии на территории империи, создан по сценарию (книге, пьесе) британского автора, а 75% всех зарплат при работе над картиной выплачено подданным короля.
Эксперимент с созданием искусственного рынка для британских картин уже в 30-е годы считался провальным. С одной стороны, много денег вкладывалось в дорогостоящие постановки, не имеющие шансов окупиться в местном прокате (вся продукция компании Александра Корды London Films в целом и экранизация Герберта Уэллса «Облик грядущего» в частности). А с другой стороны, с ужасающей скоростью начали появляться так называемые quota quickies — сделанные на коленке трехгрошовые поделки, призванные добить количество британских фильмов в кинотеатрах до нужной цифры, чтобы выполнить норму.
Закон о квотировании со временем видоизменялся, а в 1960 году был упразднен за ненадобностью. Но нельзя не отметить, что именно он во многом помог индустрии выжить в момент перехода к звуковому кино, когда у кинозалов не было денег на новое оборудование. А также создал задел на будущее: технические специалисты, работая над поделками в пугающем конвейерном темпе, заметно набивали себе руку. Отголоски той эпохи слышны даже сейчас. В большинстве проектов, в том числе крупных студийных тентполах, непременно выполняется как минимум одно из выдвинутых старым законом условий — как раз потому, что индустрия крепко стоит на обеих ногах.
Китай: я сам тебя съем, Голливуд
С 1949 по 1994 год голливудские картины на территории Китая не прокатывались. Страна активно строила коммунизм и на уверения американцев, что «кино — это развлечение и искусство, и ничего более», лишь громко хмыкала. В красном Китае кинематограф всегда считали оружием пропаганды. Считали и считают по сей день.
Первые голливудские фильмы, допущенные до китайских экранов, были не только политическим жестом. Они должны были показать зрителям, что страна меняется. Спустя семь лет бесконечных переговоров с ВТО в китайском прокате были установлены первые правила, беспрецедентно жесткие по отношению к американской стороне. Китай обязывался с 2009 года прокатывать в год 20 иностранных фильмов, из них американские ленты не должны были составлять больше 80%. И это только начало. Создатели картин получали не 50% с китайского проката, как это было принято в мире, а только 25%. Сначала разговор был вообще про 13%, но, обнаружив, что все расходы на маркетинг также ложатся на плечи американских мейджоров (а это не меньше 10%), эти самые мейджоры стали бить в набат. Отвоевали 25%.
Китайцы пошли на сделку отнюдь не по причине экономического давления. Национальное министерство культуры приняло решение, что миллиарды человек нужно срочно вернуть в кинотеатры. Мол, пока мы будем создавать современные кинотеатры для такой прорвы народа, пусть Голливуд работает за нас при условии, что зарубежные фильмы соответствуют закону и ценностям Китая. Те релизы, которые «подрывают национальную честь, гордость и интересы Китая, вредят социальной стабильности или оскорбляют национальные чувства», просто не допускаются до проката.
К 2012 году были построены тысячи новых кинотеатров, поэтому Китай великодушно согласился увеличить квоту — 20 иностранных фильмов плюс 14 иностранных релизов для форматов 3D и IMAX. Договор по «20+14» был подписан на пять лет с возможностью пересмотреть и расширить его в 2017 году. Однако с тех пор он не пересматривался. Также фильмы могут выходить по системе полного выкупа прав — местный дистрибьютор платит фиксированную цену за показ в Китае. Если же картине совсем повезет и она получит статус копродукции с китайской стороной, для нее также открыто попадание в местные кинотеатры. Именно так до проката в Поднебесной добрался фильм «Красный шелк».
Ослабление квот и расширение ассортимента всего лишь иллюзия свободы, ведь правительство в любой момент может вмешаться в прокатные дела. Например, передвинуть указом свыше семь-восемь голливудских премьер на соседние недели, чтобы они топили друг друга и не мешали национальным блокбастерам. Ситуация между странами обострилась и в 2025 году, когда президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары, которые ввозили из Китая, до 145%. В ответ на это Китайское управление по делам кино объявило о сокращении импорта американских фильмов, преграждая им один из ключевых рынков сбыта.
Позднее аналитики отмечали: за последние годы Голливуд потерял китайский рынок, и неясно, сможет ли он когда-нибудь его вернуть. За пять постпандемийных лет только десять американских фильмов собрали в местном прокате более 100 млн долларов, рекордсмен — «Зверополис 2» с 650 млн долларов на местном рынке. Тем не менее американские релизы продолжают выходить в Поднебесной — та же «История игрушек 5» в середине июня стартовала с 17,8 млн долларов, став лидером уик-энда. По итогам третьего уик-энда мультфильм собрал 37 млн долларов в Китае.
Россия: квоты в прайме отечественного кино
В марте 2025 года Никита Михалков направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором предложил ввести входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения возможности показать зарубежную картину в России, а также направлять 10% сборов от ее проката на финансирование национального кино. Для входа на российский рынок зарубежных фильмов предлагалось организовать принцип одного окна, которым могут выступить холдинги «Газпром-медиа» и «Национальная Медиа Группа». Михалков подчеркнул, что подобная практика уже применяется в ряде стран, включая Францию и Китай, и не означает отказ от проката зарубежного кинематографа.
Идея квот для иностранного кино в России появляется не впервые. Правда, каждый раз под ней понимают разное: ограничение доли зарубежных сеансов, минимальную долю российского кино или повышение платежей для иностранных релизов. В 2012 году в Госдуму был внесен законопроект, предполагавший квоту на показ (внимание!) российских фильмов. Авторы проекта предлагали, чтобы с 2013 года в репертуаре прокатывалось не менее 20% отечественных фильмов, а с 2014-го их долю должно было устанавливать правительство. Сейчас доля отечественных фильмов составляет порядка 77% (по данным Минкультуры РФ за 2025 год), а в 2012 году она достигала лишь 16%, и в какой-то степени инициатива была оправданна. Но также стоит помнить, что в те времена в отраслевой статистике часто объединяли Россию и СНГ, а кассовые сборы считались в долларах. Конфигурация рынка заметно отличалась от того, как индустрия функционирует последние несколько лет.
В 2014 году с программой защиты отечественного кино выступал министр культуры Владимир Мединский. Он предложил создать дополнительные нагрузки на фильмы категории В или «те, что поступают пакетом, в нагрузку к основному фильму». Позднее, в 2015 году, Министерство культуры РФ и крупнейшие на тот момент российские киносети — «Синема Стар», «Каро», «Парадиз», «Мираж Синема» и «Киномакс» — договорились о введении добровольной квоты на показ отечественных фильмов в 20%. В 2017 году Мединский продвигал идею об увеличении госпошлины за прокатное удостоверение для иностранных фильмов с 3,5 тысячи до 5 млн рублей — эти деньги планировалось передать в Фонд кино и тратить на создание российских фильмов. Также предлагалось ограничить долю сеансов, которые приходятся на иностранное кино.
За последний год к идее квотирования неоднократно привлекали внимание Владимира Путина, и президент поручил до 25 сентября разработать и принять соответствующий закон о мерах поддержки отечественного кино. В конце июня председатель Госдумы Вячеслав Володин также призвал организовать подготовку законопроектов для поддержки отечественного кино (судя по сообщению Госдумы, эта инициатива предполагает квотирование). Политический сигнал выглядит однозначно: регулирование иностранного кино в России, похоже, появится. Причем тогда, когда отечественное кино доминирует по доле в сборах и посещаемости, а на его производство выделяются миллиарды рублей — то есть в самый, казалось бы, экономически плодотворный для него период.
При создании статьи были использованы материалы из нашей предыдущей публикации.
Что вы думаете про идею квотирования зарубежного кино в России?
Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.
Автор: Мария Токмашева, Феликс Зилич, Дарико Цулая, Заира Озова, Виолетта Палий
Фото: Moviestore Collection Ltd / Legion-Media, United Archives / Legion-Media, THA / Legion-Media, Capital Pictures / Legion-Media