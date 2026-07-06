«Мы превращаем новости в кино»: как работает белорусская студия «Киноцех», снявшая «Не одна дома» и «На деревню дедушке»

Грянувшая следом пандемия не сбила Липова с Максимовым с курса: набрав группу из всех, кто готов был работать за три тысячи российских рублей в смену, и уложившись в рекордные три миллиона, они сняли «Пустую церковь» — разговорную драму про священника, получившего приход в маленьком провинциальном городке. Фильм совершенно случайно стал режиссерским кинодебютом для Максимова. «За две недели до мотора режиссер отказался от проекта, — вспоминает он. — А у нас уже собрана команда, подтверждены актеры. У меня был режиссерский опыт в рекламе и клипах. Пришлось закатывать рукава и идти снимать самому». Дебют вышел на несколько фестивальных наград — от Орландо до Пскова — и недавно в рамках пакетного соглашения обрел вторую жизнь на Amazon Prime Video.

Со следующим проектом Георгий Малков помогал уже на старте. «Киноцех» попросил у него на концептуальный триллер про абьюзивные отношения «Странный дом» немного, 25 млн рублей — сумму, на которую, по убеждению продюсера, невозможно было и постпродакшен в Москве сделать, не то что кино снять. Но у беларусов все было схвачено: концепт изначально не предполагал больших вложений.