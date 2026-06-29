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«Мажор 5» — экшен, в котором Соколовский все ближе к Бонду: сюжет, трейлер, детали съемок, новый злодей

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4 июля на Кинопоиске вышла первая серия пятого сезона «Мажора». После двух полнометражных фильмов экшен-сага с Павлом Прилучным, не так давно отпраздновавшая десятилетний юбилей, возвращается к привычному многосерийному формату и уже полюбившемуся нам черноморскому побережью. Однако команда у проекта сменилась: развивать франшизу взялся Сергей Пикалов («Точка ноль», «Седьмой игрок»), а каст среди прочих пополнили Антон Шаврин, Мария Золотухина и Кирилл Кяро, сыгравший таинственного антагониста по имени Берт. Кинопоиск побывал на съемках сериала и собрал всю информацию, которую необходимо знать перед просмотром.

О чем это

Действие пятого сезона разворачивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Завязавший со службой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) никак не может унять обостренное чувство справедливости и потому вместе с давними друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел, которое противостоит мошенникам. Набрав в команду новичков — спортсменку Янку (Мария Золотухина) и фокусника Костю (Антон Шаврин), — Игорек, Ваня (Павел Чинарёв) и Жека (Александр Обласов) помогают (разумеется, по-своему, по-мажорски) попавшим в беду жителям Краснодарского края.

Линда Лапиньш
Антон Шаврин
Мария Золотухина
Лиза Шакира

Манера Соколовского вести дела, не погружая окружающих в детали и нюансы, начинает раздражать товарищей и партнеров. Свои претензии к Мажору зреют и у дочери Сони (Вита Корниенко) — своенравного подростка, с которой Игорь пытается наладить контакт. Схожую притирку предстоит пройти и Рите (Линда Лапиньш), новой девушке Мажора, отношения с которой развиваются крайне стремительно. В итоге вынужденный разбираться с любовно-семейными коллизиями Мажор не замечает, как сам становится жертвой хитрой аферы, являющейся прямым следствием его дубайских приключений. Впрочем, настигнут Соколовского и призраки более давнего прошлого.

Кто работал над сериалом

Креативным продюсером выступил Максим Полинский, ветеран франшизы. В частности, он был одним из режиссеров второго сезона, работал над первым полнометражным фильмом про Мажора и документальной лентой, посвященной десятилетию проекта. Сценарий для новых эпизодов написал Дмитрий Абезяев («Шифр», «The Телки»), кресло постановщика в этот раз занял Сергей Пикалов — новичок во франшизе, но в индустрии давно не дебютант. В его фильмографии почти два десятка работ, в том числе сериалы «Зови меня мамой» и «Мятеж», вошедшие в топ-250 лучших сериалов по версии пользователей Кинопоиска.

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«Серёжа Пикалов — мой бывший сосед, когда-то мы жили в одном доме и обсуждали, как можем вместе поработать, — вспоминает Кирилл Кяро. — C тех пор прошло семь лет, и вот наконец мы получили возможность трудиться на одной площадке — в любви и понимании».

«Каждого нового режиссера мы, завсегдатаи франшизы, стараемся вместе ввести в курс дела, помогаем освоиться. Серёжа Пикалов быстро прошел проверку, — добавляет Павел Чинарёв. — С ним приятно работать. Он хороший режиссер и очень уравновешенный человек, который спокойно ведет себя на площадке. Поэтому съемочный процесс не омрачали ни истерики, ни скандалы».

Павел Прилучный и Линда Лапиньш

Разнообразные сочинские пейзажи на камеру запечатлевал оператор-постановщик Сергей Авилов («Точка ноль», «Встретимся вчера»). Производством проекта занималась компания «Бар Продакшн» по оригинальному формату Продюсерской компании «Среда».

Сергей Пикалов

режиссер

До съемок я, разумеется, знал, что такое «Мажор» и «Мажор в Сочи». Идея и настроение проектов мне очень нравятся. Они универсальны. Не зря же «Мажор» популярен не только в России, но и по всему миру. Все потому, что в нем изначально заложена хорошая драматургическая основа, которая по сей день продолжает работать.

Четвертый сезон был больше триллером, и нам хотелось немного поменять тональность. Этого требует не только сочинский сеттинг, но и сценарий — драматургия новых эпизодов все же по духу ближе к авантюрным, приключенческим экшен-драмам. Но с элементами комедии! В числе наших ориентиров — фильмы про Джеймса Бонда, последние части «Миссия: невыполнима», «Одиннадцать друзей Оушена» и «Иллюзия обмана». Впрочем, задачи сделать русского 007 нет, поэтому мы, разумеется, ничего не копируем. Снимаем именно «Мажора», стараемся тянуть характеры и стилистические особенности из первых сезонов.

Где проходили съемки

После увлекательных, но технически тяжелых съемок в Дубае «мажорская» семья вернулась в Сочи — вероятно, самый фактурный город юга России. В одном из фильмов мы уже видели местные фавелы с гаражными «небоскребами» и разноцветными домами. В продолжении количество интересных и аутентичных локаций обещают увеличить. К ним, в частности, относится полузаброшенное двухэтажное здание, в котором время от времени базируется серфинг-клуб. В сериале же оно предстанет в виде злодейского убежища Берта. «Чтобы найти подходящую локацию, пришлось объездить весь Сочи, — объясняет художник-постановщик Владислав Серебренников. — К счастью, этот объект подходит, поскольку вяжется с характером антагониста. Нам хотелось, чтобы его временное логово было, с одной стороны, несколько романтичным, а с другой — жутковатым. Окружение решает обе задачи: здесь все отфактурено природой, и в кадре это будет выглядеть красиво. А главное, у Берта как персонажа всегда должна быть техническая возможность приехать по суше, а уехать по морю».

Мария Золотухина
Павел Прилучный

Для съемок художникам пришлось пойти на некоторые ухищрения. Например, построить подвальное помещение, но… на втором этаже. «На самом деле, ничего сложного нет. Нужно всего-то зашить все стены, поставить выносной ящик, чтобы заблокировать весь внешний дневной свет и создать более камерную атмосферу», — резюмирует Серебренников.

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Атмосфера и колорит — это как раз то, чем славится Сочи. Особой популярностью среди членов съемочной группы пользовались местная флора (ни одна пальма не прошла мимо объективов смартфонов) и знаменитые контрасты курортной столицы, когда слева не чурающиеся по-мартовски холодного моря туристы, а справа — хасанящие на парковке местные, оставляющие после себя черные следы от шин и сладковатый запах кальяна, забитого прямо в багажнике. «В Сочи куда более разнообразный ландшафт. В Дубае безумно красивые высотки, море, песок — и по большом счету всё. А здесь вам и море, и горы, и пальмы, и Красная Поляна, — комментирует Линда Лапиньш. — А место, где мы снимали дом Берта, — это вообще маленькая Венеция, причем урбанистическая: хижины, полуразвалины, дома, построенные по принципу мозаики. Думаю, с точки зрения визуала это будет обалденный сезон».

Павел Прилучный и Линда Лапиньш

«Вот только погода не всегда радовала, — добавляет Павел Чинарёв. — Несмотря на то, что регион южный, в съемки мы заходили с боем. Хотелось и посниматься, и погреться, а по итогу боролись со снегопадами, которых в Сочи, говорят, не было лет этак семь. Вот выпало полтора метра снега, и что делать? В городе к климатическим конфузам были не готовы, поэтому наши ребята-киношники сами вооружились лопатами и разгребли все завалы».

Что о новом сезоне говорят ветераны франшизы

Павел Чинарёв

актер

В пятом сезоне, после «Дубая», мы возвращаемся к классической вертикали, согласно которой главный герой все же Игорек, а не мой Ваня. Пашка Прилучный опять на коне, и мы уже не можем представить его героя без женщины. Поэтому основной движок новых эпизодов — любовные похождения Мажора. А я и остальные члены команды находимся чуть-чуть на периферии и отвечаем за детективную составляющую. Жаль только, что в этом сезоне коллеги совсем не дают мне ни пострелять, ни помахать руками. Зато отсутствие физической активности удалось компенсировать новым опытом: на этих съемках довелось впервые встать за руль катера. Управлять судном оказалось прикольно!

Александр Обласов

актер

Для меня большое счастье, что проект, который фактически сделал нас с коллегами популярными, продолжает жить, развиваться и взрослеть. Съемки в «Мажоре» не только встреча со старыми друзьями, но и возможность обретения новых, и я очень рад, что к этой франшизе, на которой фактически успело вырасти целое поколение зрителей, присоединяются молодые артисты. Вот те же Антон Шаврин и Мария Золотухина — замечательные талантливые ребята! Которых не нужно ничему учить. Даже наоборот, нам, старичкам, надо учиться у них.

Мой Жека, в отличие от главного героя, постоянен в выборе женщин, поэтому его романтическая линия продолжается. Но у него теперь не только супруга и растущий сын, но и собственный ресторанный бизнес. Вокруг заведения, принадлежащего Жеке, и развивается одна криминальная история. Кроме того, мой герой не раздумывая подключается к авантюрам Мажора, потому что Игорь и Жека — по-прежнему большие друзья. Даже несмотря на то, что меня на съемки в Дубай не взяли...

Кто новый злодей

В этот раз главным противником Соколовского выступит загадочный аферист, которого сыграл Кирилл Кяро — артист, для которого пятый сезон «Мажора» станет дебютом во франшизе. «С одной стороны, мы придумали ему правдоподобный образ, с другой — он немного бондовский злодей, — рассказывает режиссер Сергей Пикалов. — Надеюсь, нам удалось соблюсти тонкую грань и приблизить Кирилла к антагонистам из последних частей. Но, вообще, как вы могли заметить, во франшизе «Мажор» даже злодеи в будущем переходят на сторону главного героя. Наверное, это магия Прилучного!»

Кирилл Кяро

«Думаю, мы давно отходим от простых злодейских злодеев. На первый план выходят сложные антигерои, люди с непростыми судьбами. Герой Кирилла, Берт, как раз из таких, как мне кажется. Он не смог справиться с обстоятельствами, и темная сущность, которая фактически есть в каждом человеке, взяла над ним верх», — добавляет Линда Лапиньш.

Кирилл Кяро и Виталия Корниенко
Сергей Пикалов и Кирилл Кяро

О профессионализме Кяро на площадке говорил каждый второй, но мы смогли убедиться в этом лично, наблюдая за тем, как Кирилл сосредоточенно черкает ручкой страницы сценария за пределами камер. Его концентрацию, как выяснилось, не собьет даже производственная травма — во время съемок Кяро сильно порезал палец ножом, которым орудует его персонаж, но, несмотря на хлещущую кровь, не сбился и доиграл сцену. «Что я вам говорил? Большой артист! Который ответственно относится к профессии», — комментирует ситуацию Павел Чинарёв.

Кирилл Кяро

актер

Я смотрел «Мажора» еще с первых сезонов, и тогда, в 2014 году, это был фурор, глоток свежего воздуха, надежда на то, что в России появились новый формат и жанр. Как видим, она оправдалась, и для меня «Мажор» и «Нюхач», в котором я в те годы снимался, стали первыми ласточками.

Мой персонаж Берт — человек с большим скелетом в шкафу и непростым детством, которое он с сестрой провел в детдоме. С тех пор он озлобился на мир и, повзрослев, твердо решил, что если тебе что-то не дают, то надо брать самому. Отсюда его мошенническая деятельность и склонность к психологическому насилию и манипуляциям. Берт пытается разводить людей так, чтобы они были счастливы отдать ему все, что имеют. И, как назло, в одну из очередных махинаций ввязывается Мажор. Вот тут-то все и закрутилось.

Был запрос как-то изменить внешность для этой роли. У меня как раз были короткие волосы, потому что ранее я для другого проекта постригся налысо. Ребята предложили покрасить их в пепельный блонд, и, кажется, вышло неплохо. С ожогом на лице — вечным напоминанием о трудном детстве Берта — смотрится органично.

Когда премьера

4 июля на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс вышла первая серия пятого «Мажора», следующие будут появляться по одной в неделю. Также в магазине Кинопоиска с 4 июля можно купить все серии сразу и смотреть сезон целиком.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)

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