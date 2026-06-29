«Мажор 5» — экшен, в котором Соколовский все ближе к Бонду: сюжет, трейлер, детали съемок, новый злодей

Павел Чинарёв актер

В пятом сезоне, после «Дубая», мы возвращаемся к классической вертикали, согласно которой главный герой все же Игорек, а не мой Ваня. Пашка Прилучный опять на коне, и мы уже не можем представить его героя без женщины. Поэтому основной движок новых эпизодов — любовные похождения Мажора. А я и остальные члены команды находимся чуть-чуть на периферии и отвечаем за детективную составляющую. Жаль только, что в этом сезоне коллеги совсем не дают мне ни пострелять, ни помахать руками. Зато отсутствие физической активности удалось компенсировать новым опытом: на этих съемках довелось впервые встать за руль катера. Управлять судном оказалось прикольно!

Александр Обласов актер

Для меня большое счастье, что проект, который фактически сделал нас с коллегами популярными, продолжает жить, развиваться и взрослеть. Съемки в «Мажоре» не только встреча со старыми друзьями, но и возможность обретения новых, и я очень рад, что к этой франшизе, на которой фактически успело вырасти целое поколение зрителей, присоединяются молодые артисты. Вот те же Антон Шаврин и Мария Золотухина — замечательные талантливые ребята! Которых не нужно ничему учить. Даже наоборот, нам, старичкам, надо учиться у них.

Мой Жека, в отличие от главного героя, постоянен в выборе женщин, поэтому его романтическая линия продолжается. Но у него теперь не только супруга и растущий сын, но и собственный ресторанный бизнес. Вокруг заведения, принадлежащего Жеке, и развивается одна криминальная история. Кроме того, мой герой не раздумывая подключается к авантюрам Мажора, потому что Игорь и Жека — по-прежнему большие друзья. Даже несмотря на то, что меня на съемки в Дубай не взяли...