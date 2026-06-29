«Мажор 5» — экшен, в котором Соколовский все ближе к Бонду: сюжет, трейлер, детали съемок, новый злодей

4 июля на Кинопоиске вышла первая серия пятого сезона «Мажора». После двух полнометражных фильмов экшен-сага с Павлом Прилучным, не так давно отпраздновавшая десятилетний юбилей, возвращается к привычному многосерийному формату и уже полюбившемуся нам черноморскому побережью. Однако команда у проекта сменилась: развивать франшизу взялся Сергей Пикалов («Точка ноль», «Седьмой игрок»), а каст среди прочих пополнили Антон Шаврин, Мария Золотухина и Кирилл Кяро, сыгравший таинственного антагониста по имени Берт. Кинопоиск побывал на съемках сериала и собрал всю информацию, которую необходимо знать перед просмотром.
О чем это
Действие пятого сезона разворачивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Завязавший со службой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) никак не может унять обостренное чувство справедливости и потому вместе с давними друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел, которое противостоит мошенникам. Набрав в команду новичков — спортсменку Янку (Мария Золотухина) и фокусника Костю (Антон Шаврин), — Игорек, Ваня (Павел Чинарёв) и Жека (Александр Обласов) помогают (разумеется, по-своему, по-мажорски) попавшим в беду жителям Краснодарского края.
Манера Соколовского вести дела, не погружая окружающих в детали и нюансы, начинает раздражать товарищей и партнеров. Свои претензии к Мажору зреют и у дочери Сони (Вита Корниенко) — своенравного подростка, с которой Игорь пытается наладить контакт. Схожую притирку предстоит пройти и Рите (Линда Лапиньш), новой девушке Мажора, отношения с которой развиваются крайне стремительно. В итоге вынужденный разбираться с любовно-семейными коллизиями Мажор не замечает, как сам становится жертвой хитрой аферы, являющейся прямым следствием его дубайских приключений. Впрочем, настигнут Соколовского и призраки более давнего прошлого.
Кто работал над сериалом
Креативным продюсером выступил Максим Полинский, ветеран франшизы. В частности, он был одним из режиссеров второго сезона, работал над первым полнометражным фильмом про Мажора и документальной лентой, посвященной десятилетию проекта. Сценарий для новых эпизодов написал Дмитрий Абезяев («Шифр», «The Телки»), кресло постановщика в этот раз занял Сергей Пикалов — новичок во франшизе, но в индустрии давно не дебютант. В его фильмографии почти два десятка работ, в том числе сериалы «Зови меня мамой» и «Мятеж», вошедшие в топ-250 лучших сериалов по версии пользователей Кинопоиска.
«Серёжа Пикалов — мой бывший сосед, когда-то мы жили в одном доме и обсуждали, как можем вместе поработать, — вспоминает Кирилл Кяро. — C тех пор прошло семь лет, и вот наконец мы получили возможность трудиться на одной площадке — в любви и понимании».
«Каждого нового режиссера мы, завсегдатаи франшизы, стараемся вместе ввести в курс дела, помогаем освоиться. Серёжа Пикалов быстро прошел проверку, — добавляет Павел Чинарёв. — С ним приятно работать. Он хороший режиссер и очень уравновешенный человек, который спокойно ведет себя на площадке. Поэтому съемочный процесс не омрачали ни истерики, ни скандалы».
Разнообразные сочинские пейзажи на камеру запечатлевал оператор-постановщик Сергей Авилов («Точка ноль», «Встретимся вчера»). Производством проекта занималась компания «Бар Продакшн» по оригинальному формату Продюсерской компании «Среда».
Сергей Пикалов
режиссер
До съемок я, разумеется, знал, что такое «Мажор» и «Мажор в Сочи». Идея и настроение проектов мне очень нравятся. Они универсальны. Не зря же «Мажор» популярен не только в России, но и по всему миру. Все потому, что в нем изначально заложена хорошая драматургическая основа, которая по сей день продолжает работать.
Четвертый сезон был больше триллером, и нам хотелось немного поменять тональность. Этого требует не только сочинский сеттинг, но и сценарий — драматургия новых эпизодов все же по духу ближе к авантюрным, приключенческим экшен-драмам. Но с элементами комедии! В числе наших ориентиров — фильмы про Джеймса Бонда, последние части «Миссия: невыполнима», «Одиннадцать друзей Оушена» и «Иллюзия обмана». Впрочем, задачи сделать русского 007 нет, поэтому мы, разумеется, ничего не копируем. Снимаем именно «Мажора», стараемся тянуть характеры и стилистические особенности из первых сезонов.
Где проходили съемки
После увлекательных, но технически тяжелых съемок в Дубае «мажорская» семья вернулась в Сочи — вероятно, самый фактурный город юга России. В одном из фильмов мы уже видели местные фавелы с гаражными «небоскребами» и разноцветными домами. В продолжении количество интересных и аутентичных локаций обещают увеличить. К ним, в частности, относится полузаброшенное двухэтажное здание, в котором время от времени базируется серфинг-клуб. В сериале же оно предстанет в виде злодейского убежища Берта. «Чтобы найти подходящую локацию, пришлось объездить весь Сочи, — объясняет художник-постановщик Владислав Серебренников. — К счастью, этот объект подходит, поскольку вяжется с характером антагониста. Нам хотелось, чтобы его временное логово было, с одной стороны, несколько романтичным, а с другой — жутковатым. Окружение решает обе задачи: здесь все отфактурено природой, и в кадре это будет выглядеть красиво. А главное, у Берта как персонажа всегда должна быть техническая возможность приехать по суше, а уехать по морю».
Для съемок художникам пришлось пойти на некоторые ухищрения. Например, построить подвальное помещение, но… на втором этаже. «На самом деле, ничего сложного нет. Нужно всего-то зашить все стены, поставить выносной ящик, чтобы заблокировать весь внешний дневной свет и создать более камерную атмосферу», — резюмирует Серебренников.
Атмосфера и колорит — это как раз то, чем славится Сочи. Особой популярностью среди членов съемочной группы пользовались местная флора (ни одна пальма не прошла мимо объективов смартфонов) и знаменитые контрасты курортной столицы, когда слева не чурающиеся по-мартовски холодного моря туристы, а справа — хасанящие на парковке местные, оставляющие после себя черные следы от шин и сладковатый запах кальяна, забитого прямо в багажнике. «В Сочи куда более разнообразный ландшафт. В Дубае безумно красивые высотки, море, песок — и по большом счету всё. А здесь вам и море, и горы, и пальмы, и Красная Поляна, — комментирует Линда Лапиньш. — А место, где мы снимали дом Берта, — это вообще маленькая Венеция, причем урбанистическая: хижины, полуразвалины, дома, построенные по принципу мозаики. Думаю, с точки зрения визуала это будет обалденный сезон».
«Вот только погода не всегда радовала, — добавляет Павел Чинарёв. — Несмотря на то, что регион южный, в съемки мы заходили с боем. Хотелось и посниматься, и погреться, а по итогу боролись со снегопадами, которых в Сочи, говорят, не было лет этак семь. Вот выпало полтора метра снега, и что делать? В городе к климатическим конфузам были не готовы, поэтому наши ребята-киношники сами вооружились лопатами и разгребли все завалы».
Что о новом сезоне говорят ветераны франшизы
Павел Чинарёв
актер
В пятом сезоне, после «Дубая», мы возвращаемся к классической вертикали, согласно которой главный герой все же Игорек, а не мой Ваня. Пашка Прилучный опять на коне, и мы уже не можем представить его героя без женщины. Поэтому основной движок новых эпизодов — любовные похождения Мажора. А я и остальные члены команды находимся чуть-чуть на периферии и отвечаем за детективную составляющую. Жаль только, что в этом сезоне коллеги совсем не дают мне ни пострелять, ни помахать руками. Зато отсутствие физической активности удалось компенсировать новым опытом: на этих съемках довелось впервые встать за руль катера. Управлять судном оказалось прикольно!
Александр Обласов
актер
Для меня большое счастье, что проект, который фактически сделал нас с коллегами популярными, продолжает жить, развиваться и взрослеть. Съемки в «Мажоре» не только встреча со старыми друзьями, но и возможность обретения новых, и я очень рад, что к этой франшизе, на которой фактически успело вырасти целое поколение зрителей, присоединяются молодые артисты. Вот те же Антон Шаврин и Мария Золотухина — замечательные талантливые ребята! Которых не нужно ничему учить. Даже наоборот, нам, старичкам, надо учиться у них.
Мой Жека, в отличие от главного героя, постоянен в выборе женщин, поэтому его романтическая линия продолжается. Но у него теперь не только супруга и растущий сын, но и собственный ресторанный бизнес. Вокруг заведения, принадлежащего Жеке, и развивается одна криминальная история. Кроме того, мой герой не раздумывая подключается к авантюрам Мажора, потому что Игорь и Жека — по-прежнему большие друзья. Даже несмотря на то, что меня на съемки в Дубай не взяли...
Кто новый злодей
В этот раз главным противником Соколовского выступит загадочный аферист, которого сыграл Кирилл Кяро — артист, для которого пятый сезон «Мажора» станет дебютом во франшизе. «С одной стороны, мы придумали ему правдоподобный образ, с другой — он немного бондовский злодей, — рассказывает режиссер Сергей Пикалов. — Надеюсь, нам удалось соблюсти тонкую грань и приблизить Кирилла к антагонистам из последних частей. Но, вообще, как вы могли заметить, во франшизе «Мажор» даже злодеи в будущем переходят на сторону главного героя. Наверное, это магия Прилучного!»
«Думаю, мы давно отходим от простых злодейских злодеев. На первый план выходят сложные антигерои, люди с непростыми судьбами. Герой Кирилла, Берт, как раз из таких, как мне кажется. Он не смог справиться с обстоятельствами, и темная сущность, которая фактически есть в каждом человеке, взяла над ним верх», — добавляет Линда Лапиньш.
О профессионализме Кяро на площадке говорил каждый второй, но мы смогли убедиться в этом лично, наблюдая за тем, как Кирилл сосредоточенно черкает ручкой страницы сценария за пределами камер. Его концентрацию, как выяснилось, не собьет даже производственная травма — во время съемок Кяро сильно порезал палец ножом, которым орудует его персонаж, но, несмотря на хлещущую кровь, не сбился и доиграл сцену. «Что я вам говорил? Большой артист! Который ответственно относится к профессии», — комментирует ситуацию Павел Чинарёв.
Кирилл Кяро
актер
Я смотрел «Мажора» еще с первых сезонов, и тогда, в 2014 году, это был фурор, глоток свежего воздуха, надежда на то, что в России появились новый формат и жанр. Как видим, она оправдалась, и для меня «Мажор» и «Нюхач», в котором я в те годы снимался, стали первыми ласточками.
Мой персонаж Берт — человек с большим скелетом в шкафу и непростым детством, которое он с сестрой провел в детдоме. С тех пор он озлобился на мир и, повзрослев, твердо решил, что если тебе что-то не дают, то надо брать самому. Отсюда его мошенническая деятельность и склонность к психологическому насилию и манипуляциям. Берт пытается разводить людей так, чтобы они были счастливы отдать ему все, что имеют. И, как назло, в одну из очередных махинаций ввязывается Мажор. Вот тут-то все и закрутилось.
Был запрос как-то изменить внешность для этой роли. У меня как раз были короткие волосы, потому что ранее я для другого проекта постригся налысо. Ребята предложили покрасить их в пепельный блонд, и, кажется, вышло неплохо. С ожогом на лице — вечным напоминанием о трудном детстве Берта — смотрится органично.
Когда премьера
4 июля на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс вышла первая серия пятого «Мажора», следующие будут появляться по одной в неделю. Также в магазине Кинопоиска с 4 июля можно купить все серии сразу и смотреть сезон целиком.
Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)