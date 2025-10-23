Приключения Мажора в Дубае: как Прилучный и Чинарёв снимались в Арабских Эмиратах

«Сначала нам сказали, что это снять нельзя, так никто не делает, — вспоминает режиссер Егор Чичканов. — Тогда мы нашли в интернете видео, где какие-то иностранные ребята уже так сделали, связались с ними и даже предлагали им стать нашими консультантами. Потом мы долго думали, из чего сделать бутафорскую дверь и как все закрепить, а в итоге решили взять и попробовать с каскадерами: а что, если реально снять дверь и привязать ее веревкой? И оказалось, что все отлично работает! И не нужно ничего дополнительно изобретать и крепить. И Паша реально встал на дверь и поехал на ней по песку, как на доске для серфинга».