Приключения Мажора в Дубае: как Прилучный и Чинарёв снимались в Арабских Эмиратах

«Мажор», придуманный Александром Цекало и его студией «Среда» больше десяти лет назад, дорос до статуса международного кинопроекта. 30 октября в кинотеатрах выходит новая часть приключений — фильм «Мажор в Дубае», снятый в Арабских Эмиратах с участием команды из десятка стран, в составе которой ближневосточные и западные артисты, а также каскадеры и экшен-группа из мирового топа индустрии. Рассказываем, как создатели франшизы с Павлом Прилучным снимали кино на Ближнем Востоке вопреки культурным табу и песчаным бурям.
Что Мажор делает в Дубае
По сюжету в Дубай первым отправляется герой Павла Чинарёва. Насмотревшись на успехи Мажора, Ваня Соловьёв решает тоже проявить себя и заработать денег на красивую свадьбу с Верой (Елизавета Шакира). Он запускает свою криптовалюту вилкоин (примерно как в истории с хомяком: крутишь колеса — зарабатываешь деньги), но быстро прогорает, остается с долгами и вынужден прятать последний «Мустанг» в трущобах города миллионеров. Дальше Ваню втягивает в масштабную криминальную аферу агрессивный западный криптоинвестор Стивен (Винценц Кифер), по ее условиям Соловьёв должен выйти на боксерский поединок против боевитого шейха Абдуллы Аббаса (Аслан Гучетль). Вовремя прилетевший на выручку Мажор понимает, что что-то тут нечисто, и, как всегда, шумно и грубо пресекает преступную схему.
Приключения друзей вышли на новый уровень — и потребовали новых международных сил. В роли главного злодея здесь актер Кифер, снимавшийся не только в «Т-34», но и, например, во втором режиссерском проекте Кевина Спейси «У моря». Старшего в иерархии его подручных бандитов играет живущий в Таиланде британец Элиот Эллисон, исполняющий трюки в «Одиссее» Кристофера Нолана. Бандита рангом поменьше сыграл француз Брахим Чаб, также из Таиланда, фигурировал у Дева Пателя в фильме «Манкимэн» и в видеоиграх серии Assassin’s Creed. Третий громила — каскадер Павел Скляр, звезда трюкового кино в Китае.
Чтобы собрать всех этих людей среди аравийских песков, создателям «Мажора» потребовалось больше года подготовки и больше полугода получения всевозможных разрешений и согласований от местных властей. В итоге команда попала в один список с «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“» с Томом Крузом, бегавшим по небоскребу «Бурдж-Халифа»: это первый в истории российского кино и один из первых в мире фильмов, снятый в сотрудничестве с Dubai Film and TV Commission — местным киноведомством.
Не целоваться, не оголяться, не дрифтить: как снять «Мажора» при дубайских законах
Съемки кино в ОАЭ для российских кинематографистов — огромный челлендж. Особенности климата вынудили группу пополнить гардероб военными панамами, головными платками и легкими берцами — единственной обувью, в которую не набивался песок.
Местный дресс-код требует закрывать оголенные части тела, так как это может в теории стать причиной неприятностей в некоторых районах. На практике для жителей тесных рабочих кварталов Дубая съемки «Мажора» были как шоу: после каждого удачного дубля зрители по периметру, на крышах, балконах и в окнах громко аплодировали и радовались за всех.
Снимали осенью, в октябре, который, увы, случился аномально жарким. Чтобы избежать обезвоживания, все члены съемочной группы раз в полчаса обязательно пили воду с электролитами. Рабочий день команды начинался с восходом солнца, в 4 утра, и заканчивался с последним лучом (когда не было ночных смен). Солнце здесь садится быстро, поэтому чем ближе вечер, тем дороже каждая минута — режимный свет тут уходит еще быстрее, чем в средних широтах. Чтобы экономить время, группа разделилась на три юнита и снимала одновременно на трех площадках, передвигаясь между точками в пустыне на джипах 4х4.
В Эмиратах действует много самых разнообразных законов, регулирующих киносъемки. По местным законам нельзя снимать постельные эпизоды, включая невинные поцелуи, а также все, что связано с нелегальными веществами и даже с изготовлением татуировок. Для «Мажора в Дубае» последнее было принципиально важно, так как Ваня по условиям договора со Стивеном должен нанести на свое тело специальный знак. Тут авторам картины пришлось задействовать пресловутую русскую смекалку.
«В исламе существует табу на татуировки, — объясняет шоураннер Максим Полинский. — Считается, что человек пришел на землю уже совершенным и должен покинуть ее таким же. Поэтому официально тату-салоны в Дубае запрещены, и показывать на экране процесс нанесения татуировок нельзя. Но можно снять так, что актер вошел в здание без татуировки — а вышел уже с ней. Кроме того, в нашем случае это не просто татуировка, а уникальная хай-тек-разработка, и не факт, что ее нельзя потом убрать».
Еще в Дубае нельзя дрифтить: запрещено под угрозой штрафа, который должен покрывать ремонт асфальтового покрытия. Тем не менее для группы «Мажора в Дубае» были сделаны все необходимые разрешения, чтобы Ваня ни в чем себе не отказывал, проносясь в погоне на синем «Мустанге» по узким жилым переулкам.
В самых экстремальных эпизодах Павел Чинарёв передавал руль «русскому дублеру Джеймса Бонда» Мартину Иванову — трехкратному обладателю премии Мировой академии каскадеров Taurus в категории «Лучшая работа с автомобилем» за съемки в фильмах о Джейсоне Борне. Также в его фильмографии «Форсаж 6», «Три икса: Мировое господство», «Телохранитель киллера» и снятый здесь же, в Дубае, «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“».
«Мартин водит невероятно быстро и все делает очень четко, — рассказывает шоураннер „Мажора“ Максим Полинский. — У него такой миллиметраж! Иногда смотришь в плейбэк, но в нужный момент прикрываешь глаза, потому что страшно, и слушаешь: раз грохота нет — значит, все нормально!»
По следам Тома Круза
Для съемок дубайского «Мажора» было задействовано сразу три синих «Мустанга», и один из них все-таки разбили: коробка передач разлетелась вдребезги после столкновения с выскочившей прямо из-под земли железной арматурой.
Для сцены погони 40 полицейских занимались перекрытием дорог, и еще около двух десятков охраняли непосредственно площадку и съемочный караван. Единственный раз такое количество местной полиции в кино использовали как раз на «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“».
«От изобилия роскоши в Дубае иногда резало глаза. Например, когда для съемок перекрывали дороги, на площадку приезжали безумно дорогие полицейские машины: „Гелендвагены“, „Ламборгини“...» — перечисляет Павел Прилучный.
«„Тесла-Сайбертрак“, электрические „Мерседесы“... и полиция сама спрашивала у нас, какую машину мы хотим поставить в кадр, — добавляют продюсеры Кирилл Балмин и Георгий Розинов, в офисе у которых теперь хранится большая памятная медаль от полиции Дубая. — Кстати, самые дорогие машины они покупают не для того, чтобы полиция могла догонять самых быстрых преступников, как все думают, а для того, чтобы люди подходили, фотографировались и видели, что полиция благосклонна и напряженности нет».
Разрешения в Дубае нужно получать абсолютно на всё. Чтобы снимать вблизи небоскребов, нужно обращаться к их владельцам (а это много разных компаний). А если в кадр попадает муниципальная территория — то, соответственно, обращаться в муниципалитет. Нельзя просто развернуть камеру, чтобы снять сцену с противоположного ракурса!
В Дубае вообще принято договариваться и соблюдать условия: если сказал, что снимаешь десять метров, — значит, дальше нельзя. Любая ошибка, случайная или умышленная, даже разговор с представителем власти на повышенных тонах, мгновенно попадает в отчет контролеров кинокомиссии, постоянно дежурящих на площадке. И да, снять не одобренные комиссией сцены за пределами Дубая тоже не получится — иначе санкции.
Чтобы поднять в небо дрон, нужно идти за разрешением в ведомство, отвечающее за воздушное пространство; если в кадре оружие — в министерство обороны. А если еще и взрывы, потребуется одобрение армии и полиции. ОАЭ расположены в настолько горячем регионе, что гражданским здесь нельзя ни появляться с оружием в руках, ни взрывать что попало без лицензии. Лицензию получить сложно, так что компаний совсем немного, а профессиональная пиротехника в принципе отсутствует на рынке как товар. Поэтому на съемках «Мажора в Дубае» взрывали тротил, занимались этим британские пиротехники.
«Закон в Арабских Эмиратах обязывает согласовать заранее весь объем взрывчатки, а после съемок — обязательно уничтожить ее на месте. И вот на закате мы садимся в машины и разъезжаемся, а за барханами гремят и гремят пиротехнические взрывы. Очень эффектный момент!» — вспоминает окончание съемок режиссер Егор Чичканов.
Разбираться в местных нюансах, договариваться с чиновниками и специалистами и погружаться в дубайскую среду создателям «Мажора» помогала студия Omni Dubai, созданная три года назад россиянкой Юлией Шкребий. Работают в ней тоже в основном выходцы из России и постсоветских стран. Начинали с роликов для местных фирм проката автомобилей, но очень быстро стали популярны у клиентов из России и других стран.
«Мы сняли десятки опасных трюков, — перечисляет Юлия Шкребий. — Скользили по песку на двери минивэна, как на доске для серфинга, врезались на машине в здание, снося ему стены, потолок и окна, взрывали машины, срывали крышу грузовика и расстреливали его, „сбивали“ людей на улицах, прыгали по кондиционерам в самом бедном районе. Работали не только в Дубае, но и в пустынях в окрестностях Абу-Даби, где снимался финал экшена».
Серфинг по барханам и песчаная буря
По отзывам группы, иностранные коллеги периодически удивлялись сумасшедшим русским — с таким темпом и напором они работать в кино не привыкли. Что? Оторвать дверь от минивэна, поставить на нее главную звезду проекта и пронестись на ней, как на серфе? Безумие! Но все было именно так.
«Сначала нам сказали, что это снять нельзя, так никто не делает, — вспоминает режиссер Егор Чичканов. — Тогда мы нашли в интернете видео, где какие-то иностранные ребята уже так сделали, связались с ними и даже предлагали им стать нашими консультантами. Потом мы долго думали, из чего сделать бутафорскую дверь и как все закрепить, а в итоге решили взять и попробовать с каскадерами: а что, если реально снять дверь и привязать ее веревкой? И оказалось, что все отлично работает! И не нужно ничего дополнительно изобретать и крепить. И Паша реально встал на дверь и поехал на ней по песку, как на доске для серфинга».
«Самым жестким оказался даже не столько сам трюк, сколько песок — мелкая раскаленная пыль, которая на скорости буквально впивалась в лицо и глаза, — описывает впечатления Павел Прилучный. – После этого мне на обеде есть уже не хотелось: наелся песка».
Песка поел не только Прилучный, но и вся съемочная группа. Обойтись без песчаной бури такая съемка, конечно, не могла.
«В крайнюю смену поднялся такой ветер, что мы не могли стоять на барханах — нас сдувало и засыпало. И так сильно секло песком! Ощущения — как будто в тебя летят иголки в огромном количестве, — вспоминает шоураннер Максим Полинский. — В момент бури ты в принципе ничего не можешь делать, а у нас запланирована сцена со взрывом. Время шло, солнце начало садиться, стала подступать паника. К счастью, все случилось вовремя: буря закончилось — и мы всё взорвали».
И это еще не все уникальности съемок «Мажора в Дубае». Например, чтобы записать оригинальные звуки Дубая и окрестных пустынь, команда саунд-дизайна из Flysound, вооружившись микрофонами и аппаратурой, совершила отдельную экспедицию в ОАЭ. Будете смотреть — обратите внимание на то, как звучит пространство фильма, когда затихает саундтрек из треков JONY, Drummatix и Cheese People (новая песня авторов хита «Wake Up!» звучит в фильме полностью).
Или взять монтаж: если в среднем на одну полнометражную драму приходится около 1500 монтажных склеек, а на экшен — около 2500, то в «Мажоре в Дубае» их 3100. То есть в среднем каждые две секунды — новый кадр! Смотреть и слушать такое лучше, конечно, в кинотеатрах, где фильм стартует 30 октября.
Автор: Павел Гайков