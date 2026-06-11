Вышел первый тизер-трейлер «Шрэка 5»

Universal Pictures опубликовала первый тизер-трейлер пятого «Шрэка», продолжения серии мультфильмов о приключениях огра и его друзей.

Действие пятой части развернется через много лет после событий предыдущих мультфильмов. Дети Шрэка и Фионы — дочь Фелиция и сыновья Фергюс и Фаркл — уже стали подростками. Все семейство заодно с Ослом отправляется из родного болота в крупный город.

К своим ролям снова вернулись Майк Майерс, Кэмерон Диас и Эдди Мерфи. А детей Шрэка и Фионы озвучили Зендея, Скайлер Гизондо и Марселло Эрнандес.

Режиссерами первой за 16 лет номерной части франшизы выступили Конрад Вернон («Шрэк 2», «Мадагаскар 2») и Уолт Дорн («Тролли»), а также Брэд Эблесон («Миньоны: Грювитация»).

В зарубежный прокат «Шрэка 5» планируют выпустить в июне 2027 года.