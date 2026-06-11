Что смотреть в кино: «Колония» с зомби, «Давление» с Фрейзером-Эйзенхауэром, «Робоняня» с ИИ

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут зомби-хоррор «Колония», военная драма «Давление», российское инди «Ганди молчал по субботам», комедии «Робоняня» и «Драйв», аниме «Хранитель камфорного дерева», семейное кино «Мальчик и лис» и шедевр Федерико Феллини «8 с половиной».

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Главные премьеры

Новый зомби-хоррор корейского режиссера Ён Сан-хо, автора фильмов «Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и «Станция „Сеул“». По сюжету группа людей застревает в торговом центре, пока вокруг орудуют полчища живых мертвецов. Зараженные эволюционируют, становясь единым организмом, способным обмениваться информацией. В кадре — популярные корейские артисты Ку Гё-хван и Чон Джи-хён. По словам постановщика, через зомби он хотел показать реалии 2020-х — от ИИ до социальных сетей. Премьера ужасов прошла в каннской программе Midnight Screenings.

Военная драма о 72 часах перед высадкой солдат в Нормандии. В центре истории — генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр (Брендан Фрейзер) и метеоролог ВВС Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт), от прогноза которого зависит, будет ли у военной операции хоть малейший шанс на успех. Режиссером выступил Энтони Марас («Отель „Мумбаи“: Противостояние»). В актерский состав также попали Керри Кондон, Крис Мессина и Дэмиэн Льюис. Критики отмечают, что будущий президент США у Фрейзера получился представительным, однако за игру в основном хвалят Скотта.

В жизни 16-летнего Саши (Марк Эйдельштейн) наступает апокалипсис, когда его отец (Евгений Коряковский) уходит из семьи. В знак протеста подросток приводит домой бездомную Лизу (Дарья Екамасова) и заявляет, что будет жить с ней. Картину по одноименной пьесе Анастасии Букреевой поставил дебютант Юрий Зайцев. «Это на первый взгляд абсурдистская история, напоминающая поток сознания подростка, чья налаженная жизнь рухнула. В процессе поиска смыслов Саша узнает личную трагическую историю Лизы с пропавшим сыном, а к финалу обретает заветное утешение внутри себя. К этому фильму непросто подключиться, но к середине пути комедия взросления оборачивается драмой об утрате», — рассказывала о ленте кинокритик Елена Зархина. В «Ганди» также снялись Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская и Олег Гаркуша.

Очередная комедия от создателей трилогии «Не одна дома», «Мой папа — медведь» и «Драники». Злата (Ева Смирнова) мечтает попасть на школьный бал, но отец-изобретатель поручает экспериментальному роботу присматривать за дочерью. ИИ составляет расписание девочки, заставляет ее вести здоровый образ жизни и контролирует каждый шаг. Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, и тут в дело вмешиваются грабители, решившие украсть андроида. В касте — Милана Хаметова, Давид Манукян и блогер Денис Кукояка.

Аниме Томохико Ито («Город, в котором меня нет»), основанное на романе Кэйго Хигасино. Потеряв работу, Рэйто становится хранителем древнего дерева, к которому люди приходят с различными секретами, страхами и просьбами. Распутывая чужие тайны, парень узнает секрет родной семьи и получает шанс переписать судьбу. За анимацию отвечали студии A-1 Pictures («Поднятие уровня в одиночку», «Госпожа Кагуя») и Psyde Kick («Шоу для взрослых: Цирк „Подсолнух“»). Музыку написал Юго Канно, композитор «ДжоДжо», «Плутона» и «Психопаспорта».

Приключенческий фильм про мальчика Хадару, которому пришлось выживать в песках пустыни Сахара вместе со страусами и лисицей. Кино поставил специалист по семейным историям с животными и пейзажами Жиль де Мэтр (см. «Элла и черный ягуар», «Миа и белый лев» и «Волк и лев»).

Не тот, что с Райаном Гослингом. Во время урока по вождению Джереми (Сэм Нивола) угоняет учебную машину, чтобы вместе с друзьями съездить через полстраны к любимой девушке, которая отрывается без него в колледже. Комедия в духе «Дорожного приключения», которую поставил Бобби Фаррелли — менее успешный брат режиссера «Зеленой книги» и соавтор «Тупого и еще тупее». На втором плане — комедийные артисты Кумэйл Нанджиани и Молли Шеннон.

Перевыпуск

Восьмой с половиной фильм Федерико Феллини про творческий кризис режиссера Гвидо Ансельми (Марчелло Мастроянни), который погружается в фантазии и воспоминания, пытаясь нащупать идею для картины. Автобиографическая и сюрреалистическая трагикомедия завоевала большой приз Московского кинофестиваля и две премии «Оскар», усыпила Никиту Хрущёва и вдохновила Боба Фосси на «Весь этот джаз», Вадима Абдрашитова на «Парад планет», а Вуди Аллена — на «Звездные воспоминания». Анук Эме сыграла жену Гвидо, Сандра Мило — любовницу, а Клаудия Кардинале — кинозвезду.

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

18 июня в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

1932 год. В поместье сэра Уильяма Маккордла (Майкл Гэмбон) намечается масштабная вечеринка для людей высшего света. Однако празднество срывается из-за убийства хозяина Госфорд-парка, расследовать которое предстоит инспектору Томпсону (Стивен Фрай). На заре XXI века мастер многофигурных историй Роберт Олтмен («Игрок», «Короткий монтаж») решил поиграть с классическим сюжетом Агаты Кристи в духе «А кто это сделал?». «Госфорд-парк» — солидный предок «Достать ножи» с совершенным сценарием Джулиана Феллоуза (премия «Оскар») и невероятным ансамблем (Кристин Скотт Томас, Эмили Уотсон, Клайв Оуэн, Хелен Миррен, Чарльз Дэнс, Мэгги Смит и многие другие). Фильм обсудит со зрителями театровед Лилия Шитенбург — автор книги очерков о знаменитых британских актерах «Театр Ее Величества». 2 июля детектив выйдет в повторный прокат.

«Окно в корейское кино. Новые открытия»

Третьяковка покажет шесть южнокорейских фильмов последних лет, у которых еще не было проката в России. В программу вошли триллер «Осколки», комедии «Босс» и «Свадьба Даурена», мелодрамы «Секрет» и «Путешествие в дальние края», драма «Время быть сильным». «Фокус внимания кинопрограммы сосредоточен уже даже не на новой, а на сверхновой волне кинематографа Южной Кореи. Ее главные герои — восходящие к вершинам карьеры режиссеры, успевшие громко заявить о себе на лучших кинофестивалях мира, актеры и актрисы на пиках своих карьер. И, конечно же, молодые будущие звезды, чей талант очевиден уже сейчас», — рассказывают кураторы показов.

22 июня в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

22 июня в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

23 июня в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Первый хит Кристофера Нолана, вышедший на экраны 25 лет назад. В основу психологического триллера лег рассказ «Memento Mori» брата режиссера, Джонатана. По сюжету следователь страховой компании Леонард Шелби (Гай Пирс), страдающий от антероградной амнезии и неспособный формировать новые воспоминания, ищет убийцу жены с помощью заметок, татуировок и полароида. История рассказывается одновременно с конца и с начала, а в финале две линии наконец-то пересекаются. Лента сорвала овации в Венеции, получила номинации на «Оскар» за сценарий и монтаж, стала триумфатором премии «Независимый дух» и заработала 40 млн долларов при бюджете в девять. Кстати, это до сих пор единственный фильм кинематографиста, который показали на европейском фестивале класса А. В Москве кино представят и обсудят киновед Всеволод Коршунов и кинокритик Кирилл Артамонов, в Краснодаре — киновед Кира Кац. 1 июля «Мементо» выйдет в повторный прокат.

Подробнее о фильме:

Летний кинотеатр «Кинопорт»

На Северном речном вокзале продолжает работу летний кинотеатр Кинопоиска. Главный лейтмотив программы — путешествие, выходящее за рамки привычной географии. Редакция Кинопоиска собрала расписание из нескольких тематических линеек, где каждый сеанс становится порталом в новую реальность. На этой неделе зрителей ждут классика «Красная пустыня», «Земляничная поляна», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Унесенные призраками», мексиканская комедия с Александром Петровым «Василий», хит студии А24 «Марти Великолепный», семейное кино «Школа мистера Пингвина» и все три фильма про майора Грома. Вход бесплатный, по регистрации.

Летний кинофестиваль «КАРО/АРТ» — «(про)свет»

С 17 по 21 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде

Ежегодный международный фестиваль авторского кино в рамках проекта «КАРО/АРТ» впервые проводит летнюю увертюру, посвященную теме света. В программе — комедийный триллер культового режиссера Дьёрдя Пальфи«Курочка. Пух и прах», гонконгский боевик «Живая ярость», док о Вогезах «Легенды леса», классика Витторио Де Сики «Умберто Д.», драма Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», комедия Ингмара Бергмана «Улыбки летней ночи», культовая венгерская анимация «Ловушка для кошек» и другие фильмы. Мероприятия сопровождаются обсуждениями с известными экспертами, кинематографистами, музыкантами и представителями креативных индустрий. Полную программу и расписание показов можно найти здесь.

Всё еще в прокате

Владелец магазина люстр Виктор (Александр Робак) пытается удержать на плаву семейный бизнес, который постепенно уничтожают маркетплейсы и новые правила торговли. Пока он живет под одной крышей с тремя разными дочерьми (Вера Енгалычева, Маша Раскина и Дарья Коныжева), в дом приезжает китайский партнер Вэйхонг. Новогодние каникулы превращаются для китайца в попытку не только спасти бизнес, но и разобраться в жизни коллеги. Эмпатичная смесь из чеховских мотивов и задушевных ситкомов, получившая на фестивале «Маяк» приз за лучший дебют. Режиссер Нина Волова («Чертаново Плаза») разрабатывала ленту на лаборатории «Ленфильм-дебют» под кураторством комедиографа Анны Пармас.

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Хоррор A24 по мотивам крипипасты о лиминальном пространстве — бесконечном лабиринте пустующих офисов с желтыми стенами и гулом ламп, куда можно провалиться сквозь сбой в реальности. По сюжету туда направляется психоаналитик Мэри Кляйн (Ренате Реинсве), чтобы найти исчезнувшего пациента — продавца мебели и архитектора-неудачника Кларка (Чиветель Эджиофор). Ленту снял 20-летний ютубер Кейн Парсонс, автор вирусных видео «Закулисье». Среди продюсеров — Джеймс Ван, Осгуд Перкинс и Шон Леви. Всего за две недели ужасы собрали в мировом прокате свыше 200 млн долларов, став самым кассовым релизом студии A24. На данный момент Парсонс — самый молодой режиссер в истории, чей фильм попал на первую позицию американского бокс-офиса.

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После четырехлетней комы работница магазина пластинок и экс-киллер Арлин Макиавелли (Ума Турман) решает отомстить бывшим коллегам (Люси Лью, Вивика А. Фокс, Майкл Мэдсен и Дэрил Ханна) и боссу-возлюбленному Биллу (Дэвид Кэрредин), устроившим резню на ее свадьбе. Самая режиссерская версия — 275-минутная! — дилогии о Невесте. Квентин Тарантино убрал кое-какие флешбэки, необходимые для раздельного показа, и добавил кровавые сцены, вырезанные продюсерами ради более мягкого рейтинга. В анимационной предыстории О-Рэн Ишии, над которой трудилась студия Production I.G («Призрак в доспехах»), появилась дополнительная сцена с убийством в лифте. Кроме того, после титров зрителей ждет новая анимационная короткометражка «Последняя глава: Месть Юки», где мелькают персонажи видеоигры Fortnite.

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София Коппола сняла бережный и нежный документальный портрет своего близкого друга Марка Джейкобса. Док представляет собой серию интервью с модельером в разных обстоятельствах. Вот что о ленте рассказывал кинокритик Антон Фомочкин: «Все это напоминает классный часовой MTV-спешел к какому-нибудь круглому юбилею Джейкобса — с коллажем из кадров фильмов Фассбиндера и Фосси, игривым музыкальным плейлистом (от Blondie до The Strokes) и трогательным вечером воспоминаний. Кажется, что все это лишь приятный пустяк, но невзначай через историю Марка Коппола обозначает краткую историю моды 1990-х и 2000-х, где от провокационной свободы самовыражения в традиции camp of womanhood Джейкобса рекрутируют в Louis Vuitton».

Автор: Михаил Моркин