Умерла Клаудия Кардинале. Вспоминаем легенду европейского кино

23 сентября скончалась Клаудия Кардинале — итальянская актриса, снимавшаяся у Федерико Феллини, Лукино Висконти, Вернера Херцога и других классиков европейского кино. Ей было 87 лет.

Кардинале родилась в итальянской семье в Тунисе в 1938 году. В 1957-м она выиграла конкурс красоты, главным призом которого была поездка на Венецианский кинофестиваль. Именно там ее и заметили европейские продюсеры, запустившие ее карьеру. Полнометражный дебют Клаудии состоялся в криминальной комедии «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (1958). Фильм стал большим хитом, получил оскаровскую номинацию как лучшая зарубежная лента и сделал актрису национальной звездой (хотя итальянский ей пришлось специально учить — родным языком Кардинале был французский).

Следующие десятилетия упрочили ее славу: она стала одной из самых заметных артисток европейского кино. Кардинале делила экран с другими легендами — Жан-Полем Бельмондо, Аленом Делоном, Марчелло Мастроянни, Бертом Ланкастером, Клаусом Кински, Моникой Витти и Франко Неро. В 2000-е она также начала играть в театре. На протяжении всей жизни Кардинале выступала как активная феминистка, с марта 2000 года она была послом доброй воли ЮНЕСКО.

Актриса скончалась в небольшом городке Немур рядом с Парижем. Во французскую столицу она переехала еще в 1980-е.

Авантюрный приключенческий фильм «Картуш» (1961) сделал Кардинале звездой во Франции.
Компанию на экране ей составил Жан-Поль Бельмондо.
1963 год был прорывным для Кардинале. Она сыграла актрису Клаудию в культовом фильме Федерико Феллини «8 с половиной» — идеальную женщину в представлении главного героя — режиссера (Марчелло Мастроянни).
C Федерико Феллини на съемках фильма.
Другим большим хитом 1963-го стал «Леопард» Лукино Висконти. Кардинале сыграла крестьянку, которая вышла замуж за прогрессивного молодого аристократа (Ален Делон).
До этого актриса играла в другом фильме Висконти — «Рокко и его братья» (1960).
Карьера в Голливуде у Кардинале не сложилась. Одним из немногих ее американских фильмов стал «Мир цирка» (1964), где она сыграла с Джоном Уэйном и Ритой Хэйворт.
Зато в Америке она завела несколько друзей, в частности Барбару Стрейзанд, Эллиотта Гулда и Стива МакКуина.
В 1968-м Кардинале сыграла бывшую секс-работницу в эпическом вестерне Серджио Леоне «Однажды на Диком Западе».
С Серджио Леоне на съемках фильма.
В 1969-м вышла последняя работа Михаила Калатозова «Красная палатка», британо-итало-советский фильм.
Кардинале исполнила роль медсестры, возлюбленной героя Эдуарда Марцевича.
Кардинале познакомилась с режиссером Паскуале Скуитьери на съемках исторического боевика «Месть каморры» (1974).
Вскоре она вышла за него замуж и часто играла в его фильмах. Они прожили вместе до смерти Скуитьери в 2017-м.
В 1982-м на экраны вышел «Фицкарральдо» Вернера Херцога.
Кардинале сыграла владелицу борделя, которая финансирует предприятие главного героя (Клаус Кински).
Фильмы с участием Кардинале часто показывались на Венецианском фестивале.
В 1984-м она получила премию Пазинетти за лучшую женскую роль в байопике «Кларетта», а в 1993-м — почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф.

Одним из последних появлений актрисы на экране стал сериал Netflix «Город мошенников» (2020). Кардинале досталась роль матриарха корсиканской мафиозной семьи.

Текст: Марат Шабаев

Фоторедактор: Вера Бирюкова

Фото: Riama / Collection Christophel / «Легион-Медиа», Arco Film / Collection Christophel / «Легион-Медиа», ullstein bild via Getty Images, Archive Photos / Moviepix / Getty Images, Embassy Pictures / Getty Images, Paramount / Getty Images, Donaldson Collection / Getty Images, IPA / Sipa USA / «Легион-Медиа», Александр Коньков, Валентин Мастюков / ТАСС, Daniel Simon / Gamma-Rapho via Getty Images, Archivio Cameraphoto Epoche / Getty Images, Collection Christophel / Werner Herzog Filmproduktion / ZDF, Gianni Ferrari /Cover / Getty Images

