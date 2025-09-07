Умерла Клаудия Кардинале. Вспоминаем легенду европейского кино

23 сентября скончалась Клаудия Кардинале — итальянская актриса, снимавшаяся у Федерико Феллини, Лукино Висконти, Вернера Херцога и других классиков европейского кино. Ей было 87 лет.
Кардинале родилась в итальянской семье в Тунисе в 1938 году. В 1957-м она выиграла конкурс красоты, главным призом которого была поездка на Венецианский кинофестиваль. Именно там ее и заметили европейские продюсеры, запустившие ее карьеру. Полнометражный дебют Клаудии состоялся в криминальной комедии «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (1958). Фильм стал большим хитом, получил оскаровскую номинацию как лучшая зарубежная лента и сделал актрису национальной звездой (хотя итальянский ей пришлось специально учить — родным языком Кардинале был французский).
Следующие десятилетия упрочили ее славу: она стала одной из самых заметных артисток европейского кино. Кардинале делила экран с другими легендами — Жан-Полем Бельмондо, Аленом Делоном, Марчелло Мастроянни, Бертом Ланкастером, Клаусом Кински, Моникой Витти и Франко Неро. В 2000-е она также начала играть в театре. На протяжении всей жизни Кардинале выступала как активная феминистка, с марта 2000 года она была послом доброй воли ЮНЕСКО.
Актриса скончалась в небольшом городке Немур рядом с Парижем. Во французскую столицу она переехала еще в 1980-е.
Одним из последних появлений актрисы на экране стал сериал Netflix «Город мошенников» (2020). Кардинале досталась роль матриарха корсиканской мафиозной семьи.
Текст: Марат Шабаев
Фоторедактор: Вера Бирюкова
Фото: Riama / Collection Christophel / «Легион-Медиа», Arco Film / Collection Christophel / «Легион-Медиа», ullstein bild via Getty Images, Archive Photos / Moviepix / Getty Images, Embassy Pictures / Getty Images, Paramount / Getty Images, Donaldson Collection / Getty Images, IPA / Sipa USA / «Легион-Медиа», Александр Коньков, Валентин Мастюков / ТАСС, Daniel Simon / Gamma-Rapho via Getty Images, Archivio Cameraphoto Epoche / Getty Images, Collection Christophel / Werner Herzog Filmproduktion / ZDF, Gianni Ferrari /Cover / Getty Images