Умерла Клаудия Кардинале. Вспоминаем легенду европейского кино

Следующие десятилетия упрочили ее славу: она стала одной из самых заметных артисток европейского кино. Кардинале делила экран с другими легендами — Жан-Полем Бельмондо, Аленом Делоном, Марчелло Мастроянни, Бертом Ланкастером, Клаусом Кински, Моникой Витти и Франко Неро. В 2000-е она также начала играть в театре. На протяжении всей жизни Кардинале выступала как активная феминистка, с марта 2000 года она была послом доброй воли ЮНЕСКО.

Актриса скончалась в небольшом городке Немур рядом с Парижем. Во французскую столицу она переехала еще в 1980-е.