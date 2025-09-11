«Лицо со шрамом»: ремейк запретной классики, разрушивший нос Аль Пачино

В городе, уже получившем репутацию потерянного рая, визиту группы были вовсе не рады. Кубинская диаспора протестовала против очернения действительности (ходили также слухи, что де Пальма собирается снимать прокоммунистическое кино), а колумбийская мафия присылала своих людей понаблюдать, что творится на съемках. После того как художница по костюмам заметила на площадке вооруженного незнакомца, группа срочно эвакуировалась, съемки было решено начать в конце ноября в Лос-Анджелесе. По иронии судьбы Калифорнию в это время сковали беспрецедентные заморозки, и актерам, разряженным как курортники, приходилось адски мерзнуть во время натурных сцен. Впрочем, де Пальме и Аль Пачино явно не было холодно. Актер вложился в фильм по полной, доведя до совершенства кубинский диалект, а также навыки бокса и ножевого боя. При этом перфекционизм Аль Пачино буквально стоил Universal дополнительные 5 миллионов. Съемки затягивались из-за продолжающихся уже на площадке репетиций звезды: Пачино обычно разогревался только к седьмому дублю. Поскольку в половине сцен актеру приходилось нюхать (легенда гласит, что заменителем кокаина в кадре было сухое молоко), к концу съемок носовая перегородка у него была изрешечена, как у наркопотребителя со стажем.