Его совиные крыла: как Дарио Ардженто стал королем мистического хоррора и что потом пошло не так

Неизвестно, читал ли Дарио Ардженто эссе французских классиков детектива Пьера Буало и Тома Нарсежака «Детективный роман», опубликованное в 1964 году, но он почти идеально воплотил в «Кроваво-красном» описанную ими концепцию детектива о жертве: «И тогда мы отчетливо поняли, что неразрывно связать тайну и разгадку, сделать детектив магически притягательным можно только в романе о жертве. Но жертва — не тот, кого преследуют, кому угрожают, а тот, кто не может постичь смысла происходящих событий: привычный быт становится ловушкой, ощущение реальности утрачивается. Жертва — тот, кто тщетно добивается правды, а она ускользает по мере приближения к ней; чем больше он рассуждает, тем вернее запутывается. Не торжество логики должен показать детектив, а бессилие разума, и именно поэтому его герой — жертва. Он не размышляет отстраненно над тайной, он живет внутри нее, и читатель вместе с ним, с его помощью ищет ответа на вопрос о смысле бытия, мучающий его денно и нощно. Он пойдет с ним до конца в путешествии на край ночи, за грань разумного и реального».