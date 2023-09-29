В каком порядке смотреть «Пилу»: гид по всем фильмам и самым запоминающимся ловушкам

Фотограф Адам Стэнхейт (Ли Уоннелл) просыпается в заброшенной ванной, его нога прикована трубой к батарее. В противоположной части комнаты лежит доктор Лоуренс Гордон (Кэри Элвес). На полу между ними труп неизвестного мужчины с диктофоном. На оставленных аудиокассетах — послания от похитителя, маньяка по кличке Конструктор. Он предлагает Гордону убить Адама до шести вечера, в противном случае умрут близкие доктора — жена Элисон (Моника Поттер) и дочь Дайана (Макензи Вега). Фотограф же победит, если останется в живых.

Большую часть фильма занимает флешбэк. Гордон вспоминает, что был подозреваемым по делу Конструктора. Серийный убийца проектировал жуткие ловушки и заставлял похищенных людей проходить через ужасные испытания. Детективы Дэвид Тэпп (Дэнни Гловер) и Стивен Синг (Кен Люн) считали, что это дело рук доктора, и даже заставили его встретиться с Амандой Янг (Шоуни Смит), одной из выживших жертв маньяка. Позже Синг был убит в одной из ловушек, а покалеченный Тэпп нанял Адама, чтобы следить за Гордоном. Кстати, семью доктора держит в плену Зеп Хиндл (Майкл Эмерсон), один из подопечных Гордона.

Зеп пытается убить Элисон, так как к шести часам Гордон так и не покончил с Адамом. Женщине удается вырваться, но оказавшийся рядом Тэпп погибает. Гордон решает, что его жена мертва, отпиливает прикованную к батарее ногу (в ванной все это время находились две ножовки) и стреляет в Адама. Фотограф остается в живых и забивает вошедшего Зепа до смерти крышкой от унитаза, а Гордон уползает прочь из комнаты.

В финале оказывается, что лежащий посреди ванной «труп» — это Джон Крамер (Тобин Белл), один из пациентов доктора, имеющий терминальную стадию рака головного мозга. Крамер, он же Конструктор, решил проучить и врача, и нечистого на руку фотографа. Он выходит из комнаты, оставляя Адама в одиночестве.