«Мальчишник в астрале». Как и почему зарубежные фильмы меняют названия в российском прокате

Судя по всему, изменение оригинального названия действительно работает. В 2014 году в российский прокат выходит малобюджетное новозеландское мокьюментари What We Do in the Shadows («Что мы делаем в тени»). Оригинальное название не обладало маркетинговым крючком, поэтому фильм получил новое — «Реальные упыри». Отсылка к популярному тогда сериалу «Реальные пацаны» работала на узнаваемость и юмор. Именно в России фильм показал один из лучших результатов в мировом прокате — 247 тыс. долларов (пятое место по сборам во всем мире). Кстати, похожий эффект получился и в немецком прокате: фильм вышел под названием «Пять комнат, кухня, гроб» (5 Zimmer, Küche, Sarg) — это аллюзия на типовые объявления о сдаче квартир. Итог — 319 тыс. долларов (четвертое место). В большинстве других стран, где сохранилось оригинальное название, фильм прошел с куда более скромными результатами.