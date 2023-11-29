«Мальчишник в астрале». Как и почему зарубежные фильмы меняют названия в российском прокате

Елена Бродская вице-президент по маркетингу фильмов Disney в России и СНГ в 2006–2022 годах, руководитель глобального контента и франшиз Фантеха

Иногда предложение в сторону «творческого» перевода идет напрямую от создателей, из-за юридических причин (а не маркетинговых). Крупные компании сильно заботятся о всех рисках, особенно связанных с торговыми марками. Поэтому, например, Zootopia во многих странах Европы локализовалась как Zootropolis — из-за того, что датский зоопарк раньше уже зарегистрировал Zootopia как свое название. А в Германии пришлось переименовать уже Zootropolis в Zoomania, потому что была детская книжка с названием Zootropilis.

В России был похожий случай, когда Disney давила на локализацию мультика «Ральф», видя риски пересечения с торговой маркой Ralf Ringer. Тогда с помощью наших юристов мы показали, что рисков нет и отстояли изначальное название.