Быть Юрой Борисовым: как российским актерам попасть в американские фильмы и сериалы

Новости конца июня: Юру Борисова пригласили стать членом Американской киноакадемии, и теперь он, номинант на «Оскар» за лучшую роль второго плана, сможет участвовать в голосованиях и выбирать новых победителей премии. Успех Борисова дал зеленый свет отечественным актерам, обозначив, что даже после 2022 года они могут совмещать карьеру в России и в США, становиться звездами и получать признание от Роберта Дауни-младшего. В этом гиде на примерах Юры Борисова, Марка Эйдельштейна, Дарьи Екамасовой и других актеров рассказываем, как выйти на международный уровень, как работают агенты, как вступить в профсоюзы и зачем это нужно.
Юлия Хамитова
Актриса, продюсер, соучредительница актерского сообщества Casting Bridge и автор Telegram-канала «Вызывной»
Эффект Борисова
История успеха Борисова у всех на устах: посмотрев «Купе номер шесть», режиссер Шон Бэйкер, взявший Гран-при Каннского фестиваля в 2021 году, написал роль в «Аноре» специально под него. В июне того же года на Netflix вышли «Серебряные коньки» Майкла Локшина. Эта рождественская сказка была переведена на восемь языков, вошла в топы просмотров, и Борисова увидела огромная аудитория за пределами его родины. Дальше была «Пальма» у «Аноры», номинация у Юры на «Оскар» за роль второго плана, номинация на «Золотой глобус» и премию BAFTA.
Юра Борисов, конечно, не первопроходец в западном кино, его прорыву способствовал накопительный эффект. В 2010-х в больших голливудских проектах снимались Светлана Ходченкова («Росомаха: Бессмертный»), Данила Козловский («Академия вампиров») и Юрий Колокольников («Довод»). Весной 2022-го вышли «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» с Александром Кузнецовым. В марте 2023-го — «Тетрис» с Софьей Лебедевой и Никитой Ефремовым, в сентябре этого же года Ирина Старшенбаум представила фильм «Шошана» на кинофестивале в Торонто, следом вышел «Дворец» Романа Поланского с Александром Петровым, а Лукерья Ильяшенко появилась в спин-оффе «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». В «Аноре» вместе с Борисовым снялись Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Марк Эйдельштейн, которого утвердили на главную роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит» Amazon Prime вместе с Софи Тэтчер. В третьем сезоне «Белого лотоса» появился тот же Колокольников, в чьей американской фильмографии, включая марвеловского «Крэйвена-охотника» и «Игру престолов», есть, кажется, уже все виды русских охранников и колоритных негодяев.
Однако именно Борисов стал олицетворением мирового успеха нового поколения российских актеров. И если в широкой перспективе рассматривать призы «Аноры» в Каннах и на «Оскаре», победы Юры на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA), премии кинокритиков Торонто (TFCA) и кинокритиков Сан-Франциско (SFBAFCC), а также номинации на три главные кинонаграды, то можно сделать выводы не только о таланте наших артистов, но и о возможностях закрепиться на международном рынке. Для этого и Борисов, и Эйдельштейн подписали контракты с лидирующими в Голливуде актерскими агентствами. Марка теперь представляет William Morris Endeavor (WME), среди клиентов которого Адель, Селена Гомес, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, а Юру будет продвигать United Talent Agency, с которым работают Харрисон Форд, Тимоти Шаламе и Джонни Депп. Через новых агентов в июне Борисов получил главную роль в романтической драме «Деннис» британского режиссера Эмили Мортимер.
Юра и Марк укрепили веру в возможность российских актеров прорваться, но на одной только вере далеко не уедешь. У зарубежных кастинговых рынков сложная структура, свои правила и барьеры. Невозможно просчитать абсолютную формулу сочетания природных талантов, окон возможностей и международной конъюнктуры, упорства и случайных факторов, которые вывели Борисова с Эйдельштейном в суперзвезды. Однако можно перечислить и разобрать набор необходимых действий, чтобы такой успех мог состоятся.
Рекомендация № 1: найди агента
Чтобы преодолеть препятствия, нужны международные агенты — представители артистов, которые занимаются поиском ролей, переговорами и продвижением их в медиа и индустриальной среде. В отличие от России, в Европе и Америке сильно развиты профсоюзы, которые имеют правовые рычаги для отстаивания интересов актеров. Они защищают трудовые права, обеспечивают определенный уровень заработка и в некоторых случаях доступ к более престижным кинопроектам. Агенты работают в коммерческих интересах актеров: ищут роли и заключают контракты, договариваются о лучших условиях (гонорар, график, бонусы), развивают карьеру и стремятся сделать подопечного артиста популярнее, востребованнее и дороже. Контракт с американским или европейским агентом значительно увеличивает шансы попасть на кастинги больших проектов. Софья Лебедева, Юлия Снигирь, Александр Кузнецов перешли в международную лигу благодаря своим агентам Ричарду Куку и Стиву Кэшу.
Первый известен как основатель фестиваля Subtitle, который ежегодно проходит в Ирландии в городке Килкенни. Во время фестиваля организуется масштабное индустриальное событие для кастинг-директоров и актеров из разных стран, цель и задачи которого — обеспечивать карьерные мосты и открывать новые таланты. Мероприятие это закрытое, попасть на него можно только по личному приглашению Ричарда Кука, который в разное время привозил в Килкенни почти всех медийных российских актеров. Медийность тут — ключевое условие. Например, я, как немедийная актриса, на фестиваль приглашение получить не смогла. Там же вручают Angela Award: в 2013 году лучшим актером был назван Данила Козловский, в 2014-м эту награду забрал Юрий Колокольников, в 2015-м призерами в своих категориях стали Анна Меликян, Любовь Аксёнова и Катя Молчанова, в 2016-м — Даниил Воробьёв и Александр Котт, в 2017-м — Дарья Жовнер и Марьяна Спивак, в 2018-м — Александр Кузнецов. Почти каждый из лауреатов впоследствии отметился в зарубежном проекте. Юрий Колокольников оказался в «Перевозчик: Наследие», потом в «Игре престолов». Даниил Воробьёв — в британском сериале «Ривьера» и французской драме «Фолия», Надежда Бобылева попала в литовскую драму «Пепел в снегу», Диана Пожарская — в финский военный фильм «Неизвестный солдат», Александр Кузнецов снялся с Луи Гаррелем в военной драме «Мой легионер» и в «Фантастических тварях». Кук также ведет мировую карьеру Юлии Снигирь («Молодой Папа») и Софьи Лебедевой («Тетрис», «Макмафия», «Викинги»).
Виза
Для долгосрочной работы в США актерам необходимо оформить визу О-1 — так называемую визу талантов, предназначенную для одаренных людей с выдающимися достижениями в своей профессии. Для работы в Европе нужен паспорт таланта, в Великобритании — рабочая виза.
Это длительный и не самый легкий процесс (сложнее всего получить визу в Штаты и Великобританию, в Европу — попроще). Необходимо подтвердить статус востребованного в своей стране таланта: собрать резюме, фильмографию, интервью в СМИ. На подготовку и затем рассмотрение документов может уйти несколько месяцев, а на адвокатов — от 3000 до 6000 евро в зависимости от резюме заявителя, сроков, объема работы и страны подачи. Самостоятельно визу делают самые отважные и часто получают отказ. Однажды я решила сэкономить, в итоге потратила около 100 000 рублей на сбор документов и выявление подводных камней (переводы, нотариус, проставление апостиля, сбор документов и поддерживающих писем от профессионалов отрасли) и получила отказ. Поэтому не повторяйте моих ошибок — лучше делегировать этот важный процесс профессионалам.
Но даже обращение к юристам и компаниям, специализирующимся на визовых вопросах, не сможет гарантировать получение визы. Агент в этом деле сможет помочь письмом и контрактом, который доказывает ваше сотрудничество с продакшенами, театрами или компаниями страны, в которой вы хотите работать, но принимать финальное решение все равно будет консульство выбранной вами страны.
Рекомендация № 2: заработай на менеджера
Сегодня в России принята схема комиссии американских коллег: актер выплачивает агенту сумму в 10% от гонорара. Но в США актеру требуется второй сотрудник за еще 10% от гонорара — талант-менеджер. Значение такое специалиста трудно переоценить. Основатель агентства PlusSeven Алексей Агеев рассказывает, что в успехе Борисова и Эйдельштейна ключевую роль сыграла Анна Бедайо из компании ColorCreative — менеджер, которая занимались их пиаром, была на связи с Neon во время промокампании «Аноры», помогла им с контрактами с UTA и WME и еще подружила Марка с Balenciaga.
Основное различие: агенты работают на входящих запросах актерам, они в курсе всех актуальных для своих клиентов проектах и буквально занимаются поиском работы для них, а талант-менеджеры выстраивают целые карьерные стратегии для своих подопечных, в том числе подбирают агентов. Актерский агент отвечает за договор, тайминг, явку на пробы и съемочную площадку, а менеджеры могут и сами запрашивать сценарии от кинокомпаний, искать их на этапе питчингов, находить контакты кастинг-директоров, договариваться о пробах и потом уже передавать коммуникацию и информацию агенту. Также талант-менеджеры могут выступать исполнительными продюсерами фильмов совместно со своими клиентами и тогда уже иметь фиксированный гонорар в рамках бюджета проекта и процент от прибыли.
В России агент зачастую совмещает несколько функций: он и агент, и менеджер, еще пиарщик, юрист и директор. В нашей стране гонорары актеров и непринятая практика выплачивать им роялти не позволяют содержать большую команду. Если у среднего актера 10 смен в проекте и за смену он получает 40–50 тыс. рублей, то при гонораре в 400–500 тыс. рублей он, заплатив налоги, охотнее отдаст единожды 10% агенту, чем будет выплачивать менеджеру по 50 тыс. рублей каждый месяц (средняя зарплата). И надо учитывать, что не каждый актер имеет стабильное количество проектов в год. Что касается востребованных звезд, которые много снимаются и ставки которых значительно выше, в их командах есть и директора, и юристы, и бухгалтеры, и специалисты по связям со СМИ.
В Европе всё иначе. Во Франции агент по-прежнему работает в интересах актера, но по закону № 2010-853 от 23 июля 2010 года (Loi № 2010-853) он получает гонорар 10% не от актера, а напрямую от продюсеров. Это часть государственной системы регулирования профессии, которая делает работу агентов более прозрачной: актер не платит из своего кармана, а продюсер заранее закладывает процент в бюджет проекта. В Бельгии практически нет профессиональных актерских агентов, там существует устойчивая система кастинг-директоров, которые выполняют функцию фильтра между актерами и продакшенами, и в этом смысле рынок устроен радикально иначе, чем в США, Великобритании и России.
Язык
Может показаться, что если играть русских героев, то в кадре иностранный язык и не нужен. К тому же есть много историй, когда российские актеры получали утверждение на роли в зарубежных проектах, не зная языка, и учили реплики перед съемками. Ксения Раппопорт дебютировала у Джузеппе Торнаторе в «Незнакомке», не зная итальянского языка. Набор звуков на итальянском выучила и Софья Гершевич для съемок у Паоло Соррентино «Рука Бога». Так же на слух выучил французские реплики Олег Меньшиков для съемок в фильме «Восток-Запад», режиссер Режис Варнье лично наговорил их актеру на диктофон. Алексей Кузнецов прошел пробы в «Моего легионера», заучив с друзьями-французами текст и произношение так, что все поверили, будто он знает французский (позже актеру пришлось методично заучивать реплики).
Однако работать в кино — это не только выучить по слогам неизвестные слова, но еще и общаться на одном языке со съемочной группой, в первую очередь с режиссером. Поэтому независимо от выбора страны для своей карьеры необходимо выучить базовый английский. Совет банальный, но до сих пор немногие актеры считают нужным ему следовать.
Рекомендация № 3: прорвись в профсоюз
Если агенты и менеджеры нужны, чтобы актер смог попасть на большие съемки, то уже на съемках его интересы обеспечивает профсоюз. В Америке это организация SAG-AFTRA (Screen Actors Guild — American Federation of Television and Radio Artists), которая образовалась в 2012 году в результате слияния двух старейших профсоюзов — Актерской гильдии, основанной в 1933 году, и Союза артистов телевидения и радио, созданного в 1937-м. Сейчас в ее состав входит более 160 000 талантов: актеры, танцоры, кукловоды, певцы, каскадеры, дикторы, радиожурналисты, редакторы и авторы новостей, ведущие программ, артисты закадрового озвучивания, артисты звукозаписи и другие медийные специалисты.
SAG-AFTRA — крупнейший и сильнейший профсоюз талантов в США, но не самый старый. Ассоциация актеров за справедливость (AEA), обычно называемая Actors' Equity, которая объединяет театральных актеров, была создана на 20 лет раньше SAG, в мае 1913 года; в нее входит около 60 000 театральных работников. Также есть Американская гильдия музыкальных артистов (AGMA), созданная в 1936 году и насчитывающая 6000 членов. Существуют профсоюз эстрадных артистов AGVA (American Guild of Variety Artists) и профсоюз италоамериканских артистов GIAA (Guild of Italian American Actors). Если актер уже состоит в одной из этих организаций, тогда после года членства можно подать заявку в SAG-AFTRA.
Самый распространенный способ вступления в SAG-AFTRA — получить роль в проекте, подписанном профсоюзным соглашением (это может быть фильм, сериал, реклама или даже видеоигра). В таком случае актер становится SAG-Eligible, то есть «подходящим для Гильдии»; далее, если у приемлемого для SAG кандидата был хотя бы один съемочный день, продюсеры подают в профсоюз документ Taft-Hartley Report, в котором должны объяснить, почему выбрали именно этого актера. Через 30 дней после первой работы в профсоюзном проекте он может продолжать сниматься в других профсоюзных проектах без членства в союзе (однако не более одного-двух раз). И уже после третьей работы в профсоюзном проекте он обязан вступить в SAG-AFTRA. Именно так туда попала Дарья Екамасова: в 2017 году актриса снялась в профсоюзном сериале «Американцы» на Fox TV. В первых сериях она работала без членства в SAG, а вот после четвертой ее обязали вступить. После получения статуса SAG-AFTRA eligibility необходимо подтвердить свой статус через сайт, подав заявку и оплатить вступительный взнос в 3000 долларов. Впоследствии участнику профсоюза будет необходимо платить ежегодные взносы — от 227 долларов плюс 1,5% от дохода в проектах SAG-AFTRA.
В SAG-AFTRA нет ограничений на прием членов из других стран, но для российских актеров до получения контракта с кинокомпанией, подписавшей профсоюзное соглашение, нужно иметь рабочую визу, O-1 визу (она же виза талантов), получить грин-карту или найти иной способ получить легальный статус в США. Но даже если есть рабочие документы на руках, продюсеры редко берут в SAG-проекты актеров без профсоюзного статуса. Поэтому все-таки более логичным первым шагом после легализации будет поиск агента или кастинг-директора, работающего с такими проектами.
Презентация
Как правило, кастинг-директора отсматривают таланты и размещают информацию о кастингах на профильных ресурсах E-Talenta (57 евро в год), Spotlight (205 долларов в год), Filmmakers.eu. Если вы только начинаете, обратите внимание, что на Filmmakers есть бесплатный базовый тариф, но для расширенных возможностей (HD-видео, больше материалов и кастинг-интеграций) потребуется Premium+ (119 евро при оплате раз в год).
Помимо портфолио с проектами, релевантными для зарубежного рынка, представлять себя имеет смысл в трех форматах.
Хедшот — заглавная фотография в нейтральной одежде и на неброском фоне, с акцентом на лицо.
Шоурил не быстрая нарезка ролей, а последовательный набор сцен длительностью не более трех минут, на английском языке или с субтитрами без фоновой музыки.
Актерская визитка — однокадровое видео длительностью не более минуты с рассказом о происхождении, образовании, навыках и опыте. В свое время Лену Тронину, которая родилась в Казахстане и начинала карьеру на родине, немецкий режиссер фильма «Бег детей» Барбара Отт нашла по визитке на YouTube. Актриса записала нестандартное видео — на пробежке, в лодке, на лужайке, в кафе, играя с детьми, поправляя макияж. Все это время она рассказывала о ролях, которые хочет сыграть, о любимой музыке и том, что для нее профессия. Именно нестандартная визитка и разные локации, отразившие разное настроение Трониной, привлекли внимание кастинг-директоров. Сейчас у актрисы в фильмографии восемь международных проектов (один из последних — швейцарская короткометражка Under The Ice), а «Бег детей» был показан на 70-м Берлинале.
Рекомендация № 4: договорись
Глобальное правило гильдии гласит, что актеры, состоящие в SAG-AFTRA, не имеют права работать на проектах и с продюсерами, которые не заключили договор с профсоюзом. Американским мейджорам удобно взаимодействовать с гильдией: Netflix, Warner Bros., Disney, HBO, Apple TV+, Paramount, Sony, Universal, ABC подписали с ней соглашения о стандартах оплаты и условиях труда, и члены SAG-AFTRA должны работать по профсоюзному договору по всему миру. Однако на практике актеры, снимающиеся в европейских и российских проектах, свой американский профсоюз об этом не уведомляют. К тому же не все крупные компании имеют соглашение с профсоюзом. Например, Amazon Prime не является подписантом. Это означает, что компания не обязана соблюдать условия, установленные профсоюзом при найме актеров и других работников. Следовательно, Марка Эйдельштейна, утвержденного во второй сезон «Мистера и миссис Смит», обязывать вступить SAG-AFTRA никто не будет, решение он будет принимать добровольно.
Не могут подписывать профсоюзные контракты и независимые компании — у них попросту нет денег, чтобы соблюдать все договоренности. Дарья Екамасова считает это главной проблемой SAG: «Получается, ты как бы не можешь сниматься в независимых фильмах, которые не идут в экипаже SAG. Потому что продакшенам нужно платить сотни тысяч долларов, чтобы получить актеров из гильдии».
Тем не менее получить такого актера все же возможно. Ярчайший пример — «Анора», максимально независимое кино, и все же Екамасова в нем снялась, несмотря на членство в профсоюзе. Как объясняет актриса, это вопрос личных договоренностей: ей удалось получить согласие на участие в не SAG-проекте.
Как у любой масштабной организации с жесткой структурой и правилами, у членства в профсоюзе есть и плюсы, и минусы.
Плюсы
Доступ к лучшим кастингам и контрактам
Минимальные гонорары выше, чем в непрофсоюзных проектах
Защита контракта, соцпакет, медицинское страхование
Возможность голосовать в премии Гильдии актеров США
Минусы
Вступительный взнос и членские платежи
Сложность вступления для иностранных актеров без рабочей визы
Запрет на съемки в непрофсоюзных проектах в США
Быть частью актерской гильдии — значит быть защищенным: никаких бесплатных переработок, юридическая защита в случае заморозки проектов, страхование и пенсионные программы. Минимальная оплата труда для членов SAG-AFTRA зависит от типа проекта и роли исполнителя. Согласно документу на сайте, есть дневная ставка (1246 долларов), трехдневная ставка (3153 доллара) и недельная (4327 долларов). Верхнего порога не существует, и финальную сумму в итоге определяют переговоры, а вот минимальные ставки прописываются очень подробно — скажем, для фильмов с бюджетом до 300 тыс. долларов дневная ставка составляет не менее 241 доллара.
Стандартная американская смена длится 8 часов. Если член гильдии выходит на работу в воскресенье, то получает двойную ставку, в праздники — тройную. Переработка за 9-й и 10-й час — это +25%, 11-й и 12-й час — +50%, после 12-го часа — повышенные ставки (обычно это доплата 100% к часу). Ночная смена, когда съемки проходят с 20:00 до 6:00, оплачивается +10–20% к ставке.
Членство SAG-AFTRA дает отчисления за повторные показы — те самые роялти. Дарья Екамасова рассказывает, что до сих пор ей каждый год прилетает по 300–500 долларов за снятый 7 лет назад сериал. Еще медицинскую страховку, которую ты автоматически получаешь после преодоления определенной суммы дохода. Забота профсоюза о комфорте артиста на работе может даже показаться чрезмерной, смеется Екамасова: «Когда я снималась в инди-фильме, они проверяли, чтобы обед был либо где-то в ресторане, либо чтобы организовали специальное место с нормальной едой и вагончиками».
Для непрофсоюзных актеров вычислить минимальную ставку сложно. Скорее всего, этот минимум будет основан на минимальной зарплате в штате или городе, где проходят съемки. Например, в Калифорнии на 2024 год почасовая ставка составляет 17,28 доллара, а в Нью-Йорке — 16,50 доллара. Это значит, что непрофсоюзный актер, работающий на дневной смене, может рассчитывать минимум на 138–144 доллара в день. Хотя на деле он может получать 500 долларов в день и выше, но это без гарантий переработок, страхования и отчислений в пенсионные фонды, как у SAG-AFTRA.
Участие российских актеров в зарубежных проектах никак не влияет на повышение их ставки на родине. По словам анонимного агента, «что снимается, что нет — продюсерам без разницы».
В 2023 году SAG-AFTRA провела историческую забастовку, длившуюся 118 дней. Бастующим удалось договориться на значительные уступки студий, включая повышение базовых гонораров и защиту прав актеров, особенно в работе с ИИ. Гонорары SAG-AFTRA были увеличены на 7% сразу, затем еще на 4% в 2024 году и 3,5% в 2025 году. Достижением стало введение бонусных отчислений со стриминговых платформ: теперь актеры получают долю от доходов онлайн-сервисов, если их проекты становятся успешными (например, если входят в топ-20 в США в течение 90 дней). Кроме того, профсоюз добился жестких ограничений на использование ИИ, включая запрет на создание цифровых копий актеров без их согласия и дополнительной оплаты.
Как работают профсоюзы в Европе
В Европе многовековая история профессиональных организаций, однако, в отличие от США, членство в них в большей степени обеспечивает социальную защиту, чем карьерное продвижение. Безусловный чемпион по количеству всевозможных синдикатов и организаций для актеров — Франция, где есть даже отдельный профсоюз артистов массовки и дублеров. А еще государство предоставляет артистам субсидии, так как эта профессия признана нестабильной. Правда, чтобы их получить, необходимо набрать определенное количество кэше — съемочных дней в год.
В Швейцарии также действует единая государственная система страхования от безработицы (ALV/AC). Артисты, которые официально трудоустроены и работают по договору найма, обязаны участвовать в страховании по безработице на тех же условиях, что и другие работники: при потере работы они обращаются в региональный центр трудоустройства (RAV/CAS) и получают выплаты до 70% от застрахованного заработка. Артисты в статусе самозанятых не подлежат государственному страхованию от безработицы и не могут претендовать на выплаты по ALV/AC. В отдельных регионах, особенно во франкоязычной Швейцарии, существуют отраслевые ассоциации (например, Action Intermittence), которые сокращают периоды безработицы творческих работников, помогая с поиском новых проектов, но это не государственные службы, а частные неправительственные инициативы.
А вот в Бельгии нет актерских профсоюзов и всего несколько агентств, и поэтому здесь предпочитают снимать многие французские продакшены: никто ничего не проверит и не напишет жалобу в профсоюз. Тем не менее в Бельгии тоже существует государственная спецпрограмма Art Work Allowance: актеры и творческие работники, которые временно остались без проектов, получают выплаты в периоды простоя.
Рекомендация № 5: общайся, даже если не снимаешься
Часто актеры игнорируют фестивали, если в программе нет фильмов с их участием, но это тактически неверный ход. На фестивали, тем более международные, стоит ездить, чтобы нарабатывать опыт и насмотренность, изучать, как развивается киноиндустрия, а также для нетворкинга.
На фестиваль можно приехать самостоятельно, но выгоднее делать это в составе актерских сообществ. Когда ты сам пишешь письмо с предложением встретиться на кофе во время фестиваля, то, скорее всего, получишь отказ. Когда пишешь от лица группы 8–10 человек, такое предложение имеет больше шансов на положительный ответ. Среди подобных актерских комьюнити — We Audition, которое изначально помогало друг другу записывать самопробы, а сейчас это центральное сообщество актеров в США с историей и именем.
В нашем сообществе русскоязычных актеров Casting Bridge Community состоят более 90 талантов, для которых мы проводим живые встречи в Каннах, Берлине и Венеции, а в течение года устраиваем видеоконференции и мастер-майнды (так называют формат группового взаимодействия, когда участники собираются для обмена опытом, обсуждения проблем и поиска решений). Тот же Борисов был на одном из таких мероприятий Casting Bridge в Каннах — на встрече с кастинг-директором Люси Ленокс, работавшей над «Вики Кристина Барселона». Сообщества берут на себя организацию индустриальных встреч: во время Каннского фестиваля они арендуют виллы и собирают на ней гостей — кастинг-директоров и агентов с мировым именем. Частые гости таких вечеринок, например, Нэнси Бишоп (кастинг-директор более 60 проектов, в ее портфолио есть «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“», «Ганнибал: Восхождение», «Мстители», «Эйзенштейн в Гуанахуато», «Раскрашенная птица», сериал «Романовы»), Кэрол Дудлей (кастинг-директор из Лондона, в ее фильмографии около 80 проектов, известна по проектам «Кольцо Нибелунгов», «Трансформеры», начинала свою карьеру в США с проектами «Агентство „Лунный свет“» и «Санта-Барбара»).
В этом году во время Каннского кинофестиваля я посетила закрытый ужин для кастинг-директоров и агентов We Audition (членство для актеров стоит 100 долларов в год) и бранч для актеров сообщества The Actors Home (членство — 20 евро в месяц), организованный кастинг-директором Люси Ленокс. Это отличная возможность напрямую познакомиться с директорами и агентами, представить себя, обменяться контактами, а на следующий день отправить материалы.
Во время Берлинского кинофестиваля проводится премия Shooting Stars, одна из самых престижных программ поддержки молодых актеров в Европе, которую ежегодно устраивает международная сеть национальных агентств по продвижению кинематографа European Film Promotion (EFP). Каждая из 37 стран — участниц EFP выдвигает своего кандидата-артиста в возрасте 18–32 лет, который уже отметился значимой ролью или наградой у себя на родине. Международным жюри, в состав которого входят режиссеры, продюсеры, кастинг-директора и актеры, ранее получавшие премию Shooting Stars, выбирает десять самых перспективных на международном уровне молодых актеров. Чтобы попасть в такую десятку, кандидат должен иметь ведущую роль в полнометражном фильме с мировой премьерой на фестивале после Берлинале предыдущего года или в высокобюджетном проекте с международным охватом. Так, в 2015 году на премию была номинирована британская актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк. Позже она получила две номинации на премию «Эмми» и семь — на премию Гильдии киноактеров. «Восходящими звездами» называли Рэйчел Вайс (1998), Дэниэла Крэйга (2000), Людивин Санье (2001), Даниэля Брюля (2003) и Кэри Маллиган (2009).
Berlinale Talents — еще одна закрытая программа для отобранных кинематографистов со всего мира. Это шестидневная лаборатория и нетворкинг-платформа в рамках Берлинского фестиваля; в ней ежегодно принимает участие более 200 молодых профессионалов из более чем 80 стран. Режиссеры, сценаристы, продюсеры, операторы, актеры, звукорежиссеры проходят отбор по опыту и портфолио, после чего получают доступ к мастер-классам, воркшопам, проектным лабораториям и панельным дискуссиям с мировыми экспертами. Во время проведения программы есть и открытые мастер-классы: в 2022 году я спокойно купила билет за 13 евро на выступление британских коучей Stories in Motion: Live Acting Workshop и приняла участие в тренинге. В Таллине во время фестиваля «Темные ночи» (PÖFF) проходит двухдневный индустриальный форум Industry@Tallinn & Baltic Event — форум, на котором собираются кастинг-директора, агенты, продюсеры, дистрибьюторы, программные директора фестивалей, актеры и профессионалы индустрии из более чем 50 стран. В его рамках гости получают доступ к нетворкингу one-to-one, то есть индивидуальному, к проектным питч-сессиям и практическим мастер-классам по актерскому мастерству, кастингу, самопробам и продажам международного контента; их проводят эксперты Балтийского региона, а в последние годы к ним присоединяются и приглашенные специалисты из Лондона. Участники — от студентов и начинающих режиссеров до опытных продюсеров и агентов — используют этот маркет для поиска сопродюсеров, открытия новых лиц и выстраивания деловых связей по всей Европе. Мероприятия можно посетить по аккредитации.
Что надо усвоить
Феномен Юры Борисова и Марка Эйдельштейна не исключение из правил, а результат многолетней работы, правильного позиционирования и, безусловно, таланта. Можно ли продолжать жить в России и сниматься в зарубежных проектах? Можно! Помимо Юры и Марка, так делают Софья Лебедева, Дарья Екамасова и Юрий Колокольников. Нужен ли агент? Конечно, без него не войти в звездный состав иностранных проектов. Сейчас у Борисова есть зарубежный агент — появились и предложения. Но и без этого можно получить роли: на днях моя лондонская знакомая, которую я не могу назвать, похвасталась, что ее утвердили в «Молодого Сталина» Гелы Балуани по книге Саймона Монтефьоре. У актрисы нет агента, она познакомилась с кастинг-директором на фестивале, и позже та о ней вспомнила, пригласила на пробы и утвердила.
Будет ли больше сценариев фильмов про русских, где смогут играть наши актеры? Да! Борисов исполнит роль Ильи Суцкевера в фильме Луки Гауданиньо — американского ученого русского происхождения, который конфликтовал с гендиректором Open IA Сэмом Альтманом. Рига, как обсуждают кастинг-директора, становится европейским Голливудом: за последние два года там снимали Кирилл Серебренников («Лимонов. Баллада»), Оливье Ассайас («Кремлевский волшебник»), этой осенью в столице Латвии будет работать Андрей Звягинцев, и кастинг-директора пишут мне, что все еще ищут русскоязычных артистов. Русских персонажей много и в классической литературе, и в истории. Например, скоро мы увидим еще одну российскую актрису, Регину Биккинину в роли жены Сальвадора Дали, Галы, в мини-сериале Ханса Херботса This Is Not a Murder Mystery.
Иллюстрация: Анастасия Пожидаева
Фото: Kevin Mazur / Kevin Mazur / Getty Images for PEOPLE, Neil Mockford / GC Images, Al Seib / The Academy via Getty Images, Tristan Fewings / Getty Images, Tommaso Boddi / Variety via Getty Images, Rodin Eckenroth / Getty Images, Gilbert Flores / Variety via Getty Images, Fred Hayes / Getty Images for SAGindie, Kevin Winter / GA / The Hollywood Reporter via Getty Images