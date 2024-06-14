Быть Юрой Борисовым: как российским актерам попасть в американские фильмы и сериалы

Виза

Для долгосрочной работы в США актерам необходимо оформить визу О-1 — так называемую визу талантов, предназначенную для одаренных людей с выдающимися достижениями в своей профессии. Для работы в Европе нужен паспорт таланта, в Великобритании — рабочая виза.

Это длительный и не самый легкий процесс (сложнее всего получить визу в Штаты и Великобританию, в Европу — попроще). Необходимо подтвердить статус востребованного в своей стране таланта: собрать резюме, фильмографию, интервью в СМИ. На подготовку и затем рассмотрение документов может уйти несколько месяцев, а на адвокатов — от 3000 до 6000 евро в зависимости от резюме заявителя, сроков, объема работы и страны подачи. Самостоятельно визу делают самые отважные и часто получают отказ. Однажды я решила сэкономить, в итоге потратила около 100 000 рублей на сбор документов и выявление подводных камней (переводы, нотариус, проставление апостиля, сбор документов и поддерживающих писем от профессионалов отрасли) и получила отказ. Поэтому не повторяйте моих ошибок — лучше делегировать этот важный процесс профессионалам.

Но даже обращение к юристам и компаниям, специализирующимся на визовых вопросах, не сможет гарантировать получение визы. Агент в этом деле сможет помочь письмом и контрактом, который доказывает ваше сотрудничество с продакшенами, театрами или компаниями страны, в которой вы хотите работать, но принимать финальное решение все равно будет консульство выбранной вами страны.