Обмен идеологически верными фильмами между Америкой и Россией? Так уже было!

Сотрудники Artkino Pictures, очевидно, не были высококлассными профессионалами. Например, в переписке с управляющим «Союзинторгкино» Александром Андреевским режиссер Михаил Калатозов, страдавший в 1943–1945 года в США на должности полномочного представителя комитета по делам кинематографии («Здесь, в Америке, все настолько чуждо природе советского человека, что даже представить это трудно!»), отмечал, что невежество сотрудников AP — одна из основных причин провального положения с прокатом советского кино в Штатах; другие причины — низкое качество копий, звуковых дорожек и субтитров. Контролировать их Москве было затруднительно, потому что советское консульство в Нью-Йорке было закрыто в 1948-м, а «Амторг» — посредник, через которого с 1924-го осуществлялись все взаимодействия американских компаний с советскими организациями, — имел строгие инструкции никоим образом не участвовать в делах, связанных с импортом фильмов в Штаты. В итоге советская привычка экономить вела только к еще большим убыткам: по состоянию на 1950 год AP была должна «Совэкспортфильму» почти 56 тыс. долларов.