Возвращение в Раккун-Сити. Что известно об игре Resident Evil Requiem

Capcom разрабатывает игру на обновленной версии движка RE Engine. На какой-то момент разработки Resident Evil 9 планировали сделать онлайн-игрой. Коси Наканиси подтвердил, что слухи, которые были в сети до анонса, частично правдивы: «Вы наверняка могли что-то слышать об этом — об онлайновой Resident Evil, о Resident Evil в открытом мире. И мы действительно экспериментировали с этими идеями какое-то время. У нас даже были неплохие задумки, но мы решили, что игроков бы это не заинтересовало, играть в такое они бы не захотели. Так что мы начали с нуля и в итоге придумали Requiem». Какой была бы игра, мы, вероятно, так и не узнаем, но в сети можно встретить некоторые детали. Так, планировалось, что в девятой части будет два играбельных героя, а также особые враги вроде Тирана из Resident Evil 2.