Возвращение в Раккун-Сити. Что известно об игре Resident Evil Requiem

На Summer Game Fest в июне 2025-го официально подтвердили разработку девятой части Resident Evil. Игра станет не очередным ремейком, а полноценной новой номерной частью серии. Собрали в один материал все самое важное о возвращении в Раккун-Сити.
Главной героиней будет Грейс Эшкрофт — дочь Алиссы Эшкрофт, журналистки-расследовательницы из Раккун-Сити (главная героиня Resident Evil Outbreak и Resident Evil Outbreak File #2). Алисса пережила катастрофу в Раккун-Сити и продолжила карьеру, но погибла за восемь лет до событий Requiem в некоем отеле «Ренвуд» от рук неизвестного убийцы. Выросшая Грейс пошла на службу в ФБР и работает там техническим аналитиком. Ее привлекают к работе из-за того, что девушка — трудоголик с дедуктивным складом ума. Расследование Грейс будет связано с болезнью, из-за которой погибло уже четверо. Но после пятого убийства, которое совершено в «Ренвуде», Грейс решает воспользоваться этим, чтобы раскрыть правду о гибели матери. Героиня окажется в Раккун-Сити, но пока неизвестно, в какой момент игры и какие еще локации появятся в Requiem.
Любопытный факт: Алисса Эшкрофт упоминалась в Resident Evil 7. В игре можно было найти ее записки, а значит, она умерла после 2017 года.
Самый любопытный момент трейлера — некое зловещее существо с улыбкой в конце ролика. Поклонники серии полагают, что это новый аналог Мистера Икс, или Немезиса, который будет преследовать Грейс на протяжении всей игры (в трейлере можно увидеть его в «Ренвуде»). По одной из теорий, это существо — продолжившая мутировать Лиза Тревор, одна из ранних подопытных Освелла Спенсера, основателя Umbrella; на ней ставили эксперименты с паразитами, зараженными вирусами. Предполагалось, что в оригинальной Resident Evil она была тяжело ранена в особняке Спенсера, а впоследствии погибла при ядерном взрыве, но, возможно, находившийся в ней паразит повторно мутировал и сохранил жизнь подопытной.
Что говорят разработчики
Гейм-дизайнером игры выступает Коси Наканиси, в чьем послужном списке разработка Resident Evil 7 и Resident Evil: Revelations. Наканиси не участвовал в создании Resident Evil Village и ремейков классических частей.
Изначально главным героем хотели сделать агента секретной службы Леона Кеннеди, но концепция изменилась, так как в Capcom решили, что трясущийся от страха Леон будет выглядеть нереалистично. А это было целью новой игры — сделать проект с уклоном в хоррор, а не в экшен. Грейс лучше подходила для роли главной героини, потому что более замкнутая и менее смелая, чем другие девушки в серии и может показать тот самый аддиктивный страх, вокруг которого Capcom строит новую игру. По задумке студии игрок не сможет оторваться от прохождения, хотя ему будет очень страшно. Все это вместе с классическим для серии менеджментом инвентаря, ограниченными ресурсами, поиском ключей и необходимостью разгадывать несложные головоломки.
По слухам, в игре будет два главных героя, и вторым станет постаревший Леон Кеннеди (его якобы можно увидеть в трейлере в плаще с лицом, закрытым капюшоном). Но в центре внимания все равно будет Грейс. Судя по первому ролику, девушку в какой-то момент похитят. Возможно, миссия за Леона покажет попытку ее выручить. Эту теорию частично подтверждает и тот факт, что актер озвучки Леона, Ник Апостолидес, указал в своем резюме, что работает над крупной игрой, но назвать ее не может из-за NDA. Сам Коси Наканиси утверждает, что девятая часть будет полна одновременно и хоррор-составляющей, и экшен-эпизодов. Фанаты видят в этом намек, что за страшные эпизоды будет отвечать Грейс, а за динамичные сражения — Леон.
Подзаголовок Requiem выбрали потому, что действие серии вновь перенесут в Раккун-Сити. В трейлере можно увидеть печально известный полицейский участок. Новая игра призвана подвести итог произошедшим там событиям (с которых все началось) и продолжит историю корпорации Umbrella. Но у названия будет несколько трактовок.
В демоверсии, которую показали журналистам, можно увидеть отель «Ренвуд» изнутри, и он скорее похож на клинику: повсюду больничные койки и тела погибших, а Грейс будет преследоваться загадочным существом.
В игру добавили выбор между первым и третьим лицом, потому что эту опцию игроки давно просили (она впервые появилась в DLC к Resident Evil Village). Так люди сами могут выбирать, насколько страшной для их прохождения должна быть игра. Capcom решила оставить выбор, так как некоторые игроки игнорировали игры с тем положением камеры, которое им не понравилось. Поскольку восприятие геймплея от первого и третьего лица отличается (в анимации, звуке и интерфейсе), разработчики из Capcom признаются, что, согласно их ощущениям, создали две игры.
Где игра находится в лоре Resident Evil
Действие Resident Evil Requiem, предположительно, происходит в 2028 году, то есть через 30 лет после того, как в 1998-м Раккун-Сити был уничтожен ядерным взрывом (в финале Resident Evil 2). Это примерно через 7 лет после событий Resident Evil Village и через 11 лет после произошедшего в Resident Evil 7.
По словам инсайдеров, игру разрабатывают с 2017 года и внутри студии относятся к ней как к некоему финалу, который закроет сюжетные линии ряда важных персонажей.
Когда выйдет игра
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Не сообщалось, выйдет ли игра на Nintendo Switch 2, зато официальная страница в Steam подтверждает, что у Requiem будет полная русскоязычная озвучка с локализацией и субтитрами.
Что еще известно о Resident Evil
Capcom разрабатывает игру на обновленной версии движка RE Engine. На какой-то момент разработки Resident Evil 9 планировали сделать онлайн-игрой. Коси Наканиси подтвердил, что слухи, которые были в сети до анонса, частично правдивы: «Вы наверняка могли что-то слышать об этом — об онлайновой Resident Evil, о Resident Evil в открытом мире. И мы действительно экспериментировали с этими идеями какое-то время. У нас даже были неплохие задумки, но мы решили, что игроков бы это не заинтересовало, играть в такое они бы не захотели. Так что мы начали с нуля и в итоге придумали Requiem». Какой была бы игра, мы, вероятно, так и не узнаем, но в сети можно встретить некоторые детали. Так, планировалось, что в девятой части будет два играбельных героя, а также особые враги вроде Тирана из Resident Evil 2.
В пользу стратегии Capcom играет и тот факт, что предыдущий кооперативный проект студии — Resident Evil Re: Verse — был закрыт в конце июня 2025-го. Приобрести игру нельзя было уже с марта, ее онлайн падал, и компания приняла решение прекратить поддержку игры. Изначально проект создавался, чтобы отметить 25-летие серии Resident Evil, и, по мнению Capcom, со своей задачей он справился.
Если смотреть шире на франшизу, то в скором времени появится еще несколько проектов по Resident Evil. В 2026 году выйдет новый и пока безымянный фильм-перезапуск, который поставит режиссер «Варвара» и «Орудия» Зак Креггер. Главную роль исполнит Остин Абрамс, известный по «Ходячим мертвецам» и «Эйфории». По слухам, фильм будет вольной адаптацией игр, где сохранят некоторые элементы оригинала (зомби, Umbrella и мутации вируса), а главный герой и фабула будут совершенно новыми. Более того, согласно слитому сценарию, это скорее черная комедия, чем хоррор, так что она ближе к перезапуску серии 2021 года.
Кроме того, недавно стало известно, что японская Aniplex и южнокорейская JoyCity заключили сделку с Capcom и совместно разрабатывают мобильную игру под названием Resident Evil Survival Unit. Это будет смесь сурвайвал-хоррора со стратегией, где игроки смогут прокачивать базу и собирать отряды из разных персонажей серии RE (Леон Кеннеди, Джилл Валентайн, Алисса Эшкрофт и другие), чтобы отбиваться от волн противников.
Автор: Денис Варков